İngiltere, Prag’daki potansiyel olarak zorlu deplasman maçını başarıyla geçti ve 2-0’lık galibiyetle Uluslar Ligi kampanyasını yeniden rayına oturttu. Maçın taktik dengesi 23. dakikada Çekya’dan Pavel Sulc’un kırmızı kart görmesiyle önemli ölçüde değişti ve bu durum ev sahibini derinde savunma yaparak ayakta kalmaya zorladı. Sayısal üstünlüğe rağmen İngiltere sabırlı kaldı, kanatları kullanarak rakip savunmayı zorladı ve topa %66 oranında sahip olarak dirençli ancak sınırlı rakibini yıprattı.

Kilit an devre arasının hemen ardından geldi; Trent Alexander-Arnold’un yarattığı hücum ivmesinden faydalanan Anthony Gordon ağları buldu. Harry Kane ise 69. dakikada kendine has bir vuruşla farkı ikiye çıkardı ve karşılaşmayı fiilen bitirdi.

Toplam 22 şut ve 1,37’lik beklenen gol (xG) değeriyle skor tabelası belki de ev sahibini olduğundan iyi gösterdi, ancak Tuchel performansın bitiriciliğinden ve Çekya’yı isabetli sadece iki şutta tutan savunma sağlamlığından memnun kalacaktır.



