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Mohamed Saeed
Çeviri:

İngiltere oyuncu puanları, Çekya karşısında: Thomas Tuchel rahat bir galibiyet alırken Anthony Gordon ve Harry Kane parladı

İngiltere
H. Kane
Player ratings
Çek Cumhuriyeti - İngiltere
Çek Cumhuriyeti
UEFA Nations League A
T. Tuchel
M. Guehi
A. Gordon
J. Bellingham

İngiltere, İspanya'ya karşı açılış yenilgisinin ardından Prag'da 10 kişi kalan Çekya'yı 2-0'lık skorla net bir şekilde mağlup ederek toparlandı. Anthony Gordon ve Harry Kane'in ikinci yarıdaki golleri, Thomas Tuchel'in ekibi için Fortuna Arena'da rahat bir akşamı beraberinde getirdi.

İngiltere, Prag’daki potansiyel olarak zorlu deplasman maçını başarıyla geçti ve 2-0’lık galibiyetle Uluslar Ligi kampanyasını yeniden rayına oturttu. Maçın taktik dengesi 23. dakikada Çekya’dan Pavel Sulc’un kırmızı kart görmesiyle önemli ölçüde değişti ve bu durum ev sahibini derinde savunma yaparak ayakta kalmaya zorladı. Sayısal üstünlüğe rağmen İngiltere sabırlı kaldı, kanatları kullanarak rakip savunmayı zorladı ve topa %66 oranında sahip olarak dirençli ancak sınırlı rakibini yıprattı.

Kilit an devre arasının hemen ardından geldi; Trent Alexander-Arnold’un yarattığı hücum ivmesinden faydalanan Anthony Gordon ağları buldu. Harry Kane ise 69. dakikada kendine has bir vuruşla farkı ikiye çıkardı ve karşılaşmayı fiilen bitirdi.

Toplam 22 şut ve 1,37’lik beklenen gol (xG) değeriyle skor tabelası belki de ev sahibini olduğundan iyi gösterdi, ancak Tuchel performansın bitiriciliğinden ve Çekya’yı isabetli sadece iki şutta tutan savunma sağlamlığından memnun kalacaktır.


  • Czechia v England - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD2Getty Images Sport

    Kaleci ve savunma

    James Trafford - 7/10

    Leeds kalecisi için büyük ölçüde sakin geçen bir akşamdı; zayıf düşmüş Çekya hücumu tarafından nadiren test edildi. Kalesini gole kapatmak için iki kurtarış yaptı ve İngiltere, pasif bir prese karşı geriden oyun kurarken top dağıtımında soğukkanlılığını gösterdi.

    Trent Alexander-Arnold - 8/10

    Hibrit rolünde görev yapan Alexander-Arnold, İngiltere'nin hücum organizasyonlarının birincil mimarıydı. 47. dakikada Anthony Gordon'ın açılış golünde kritik asisti yaptı ve devre arasından kısa süre sonra oyundan alınmadan önce son üçte bir bölgede sürekli etkiliydi.

    Marc Guehi - 7/10

    Guehi, savunmanın merkezinde sakinleştirici bir varlık oldu. Çekya ileriye adam göndermekte zorlanırken, maçın büyük bölümünü ikincil bir oyun kurucu olarak geçirdi; yüksek pas isabeti yakaladı ve ev sahibi ekibin kontra atak fırsatı bulamamasını sağladı.

    Trevoh Chalobah - 7/10

    Guehi ile birlikte oynayan Chalobah, girmek zorunda kaldığı az sayıdaki ikili mücadelede fiziksel olarak üstündü. İngiltere'nin savunmayı önde kurmasına yardımcı oldu ve sahayı daraltarak 10 kişi kalan Çekya'yı maç boyunca kendi yarı sahasına hapsetti.

    Lewis Hall - 7/10

    Newcastle'ın sol beki, Çek savunma hattını genişleten mükemmel genişlik ve bindirmeler sağladı. Pozisyon alışı, Gordon'ın içe kat etmesine olanak tanıdı ve ev sahibi ekip orta sahayı nadiren geçtiğinde savunma disiplinini korudu.

  • FBL-EUR-NATIONS-CZE-ENGAFP

    Orta saha

    Myles Lewis-Skelly - 7/10

    Yüksek baskı altındaki bir ortamda genç oyuncu için öğretici bir deneyim oldu. 35. dakikada sarı kart gördü ve Tuchel, 10 kişilik savunma bloğunu aşmak için daha geniş alana yayılan bir yaklaşım ararken devre arasında taktik gereği oyundan alındı.

    Morgan Rogers - 6/10

    Rogers, merkezi koridorlarda topu güçlü şekilde taşıyarak sık sık birden fazla savunmacıyı üzerine çekti. Dar alanlarda dönebilme becerisi, İngiltere'nin sabırlı oyun kurulumundan son üçte bire daha doğrudan bir tehdide geçişinde kritik rol oynadı.

    Elliot Anderson - 7/10

    Anderson orta sahada durmaksızın çalıştı ve İngiltere'nin daha hücumcu yeteneklerinin parlamasına olanak tanıyan gerekli dengeyi sağladı. Topa sahip olduğunda etkiliydi ve Çekya'nın kalıcı bir şekilde anlamlı topa sahip olmasını engelleyen karşı presde kilit rol oynadı.

  • Czechia v England - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD2Getty Images Sport

    Hücum

    Anthony Gordon - 9/10

    Son ürün açısından maçın öne çıkan ismiydi. Gordon, 47. dakikada zamanlaması iyi ayarlanmış bir vuruşla kilidi açtı ve 80. dakikada oyundan alınana kadar sol kanatta sürekli tehdit yarattı. Onun doğrudan oyunu, İngiltere'nin sabırlı pas oyunu için mükemmel bir tamamlayıcı oldu.

    Bukayo Saka - 7/10

    Saka, maçın büyük bölümünde iki savunmacının dikkatini üzerine çekerek başka bölgelerde alan açtı. Skor katkısı yapmasa da Çekya savunması üzerindeki çekim gücü, İngiltere'nin sonunda bulduğu taktiksel açılımlar için kritik öneme sahipti.

    Harry Kane - 8/10

    Üst düzey hareketliliğiyle öne çıkan bir kaptan performansı sergiledi. Kane, bağlantı oyunu kurmak için geriye gelerek ve ardından 69. dakikada İngiltere'nin ikinci golünü atmak üzere ceza sahasına zamanında girerek hücum hattına zekâyla liderlik etti. Süre yönetimi amacıyla golünden kısa süre sonra oyundan alındı.

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    Yedekler ve teknik direktör

    Eberechi Eze - 7/10

    Devre arasında Lewis-Skelly'nin yerine oyuna giren Eze, İngiltere'nin sayısal üstünlüğünü ikinci yarının hemen başında değerlendirmesine yardımcı olan öngörülemezlik ve yaratıcılık kattı.

    Jude Bellingham - 6/10

    Maçın son bölümünü kontrol altında tutmaya yardımcı olmak için 70. dakikada oyuna girdi. Orta sahadaki varlığı, maçın temposunun son anlarda düşmesiyle birlikte ekstra güvenlik ve fiziksel güç sağladı.

    Rio Ngumoha - 6/10

    Saka'nın yerine geç dakikalarda oyuna giren Ngumoha, dikine koşularıyla potansiyelinden kesitler sundu ancak sahaya adım attığında maç büyük ölçüde zaten kazanılmıştı.

    Alex Scott - 7/10

    Orta alandaki enerji seviyesini korumak için 70. dakikada Anderson'ın yerine oyuna alındı. Basit oynadı ve İngiltere'nin topun kontrolünü elinde tutmasına yardımcı oldu.

    Morgan Gibbs-White - Yok

    80. dakikada Gordon'ın yerine oyuna girdi; puanlamada kayda değer bir etki yaratması için yeterli zamanı olmadı.

    Thomas Tuchel - 8/10

    Alman teknik adam, devre arasında Eze'yi oyuna alarak yaptığı cesur değişiklikle taktik esneklik gösterdi. Takımı disiplinli kaldı ve 10 kişilik rakiplere karşı oynamakla sıkça ilişkilendirilen hayal kırıklığından kaçınarak profesyonel ve hak edilmiş bir galibiyet aldı.

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