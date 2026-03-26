İngiltere Olimpiyat şampiyonu Keely Hodgkinson, Londra Stadyumu tartışması üzerine West Ham'ı alay konusu yaptı

Londra Stadyumu'nun kullanımı konusunda gerginlik artarken Hodgkinson, West Ham'ın tarih boyunca kupa kazanamamış olmasını alaycı bir şekilde eleştirdi. Kısa süre önce Olimpiyat şampiyonluğuna dünya salon şampiyonluğu da ekleyen 800 metre uzmanı, Hammers'ın 2029 Eylül'ünde Dünya Atletizm Şampiyonası'na ev sahipliği yapmak için üç haftalık bir süre boyunca stadyumu boşaltmaya yanaşmayabileceği yönündeki haberlere sert tepki gösterdi.

Londra'nın adaylığının tehlikeye girdiğine dair X'teki bir habere yanıt veren Hodgkinson, "İngiltere takımı, West Ham'ın tüm tarihinde kazandığından daha fazla madalya o stadyuma getirecek" diye yazdı. Gülme ve kalp emojileriyle paylaşılan bu gönderi hızla viral oldu ve atletizm camiasının stadyumun ana kullanım amacı konusunda duyduğu hayal kırıklığını ortaya koydu.



