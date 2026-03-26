AFP
Çeviri:
İngiltere Olimpiyat şampiyonu Keely Hodgkinson, Londra Stadyumu tartışması üzerine West Ham'ı alay konusu yaptı
- Getty
Olimpiyat yıldızı, Hammers'a 'madalya' iması yaptı
Londra Stadyumu'nun kullanımı konusunda gerginlik artarken Hodgkinson, West Ham'ın tarih boyunca kupa kazanamamış olmasını alaycı bir şekilde eleştirdi. Kısa süre önce Olimpiyat şampiyonluğuna dünya salon şampiyonluğu da ekleyen 800 metre uzmanı, Hammers'ın 2029 Eylül'ünde Dünya Atletizm Şampiyonası'na ev sahipliği yapmak için üç haftalık bir süre boyunca stadyumu boşaltmaya yanaşmayabileceği yönündeki haberlere sert tepki gösterdi.
Londra'nın adaylığının tehlikeye girdiğine dair X'teki bir habere yanıt veren Hodgkinson, "İngiltere takımı, West Ham'ın tüm tarihinde kazandığından daha fazla madalya o stadyuma getirecek" diye yazdı. Gülme ve kalp emojileriyle paylaşılan bu gönderi hızla viral oldu ve atletizm camiasının stadyumun ana kullanım amacı konusunda duyduğu hayal kırıklığını ortaya koydu.
- AFP
Premier Lig fikstürü Londra'nın adaylığını tehlikeye atıyor
Anlaşmazlık, West Ham’ın eski Olimpiyat Stadyumu’ndaki kira sözleşmesinden kaynaklanıyor; bu sözleşme, futbol sezonu boyunca kulübe iç saha maçlarında öncelik tanıyor. World Athletics, sezonun görkemli finali olarak düzenlenecek amiral gemisi etkinliği için Eylül ayını tercih ediyor, ancak bu tarih, Premier Lig ve Avrupa kupalarının ilk aşamalarıyla doğrudan çakışıyor.
Dina Asher-Smith de bu eleştirilere katılarak, Instagram'da stadyumun dışından çekilmiş bir fotoğraf paylaşmış ve "West Ham, lütfen bizimle oyun oynamayın" yazmış. Sporcular, 2029'da kendi topraklarında yarışmaya hevesliler. Bu yıl, Hodgkinson ve Josh Kerr gibi yıldızlar, Dünya Salon Şampiyonası'nda kazandıkları üç altın madalyanın ardından kariyerlerinin zirvesinde olacaklar.
Lord Coe, ‘cömert’ stadyum anlaşmasını sorguluyor
Dünya Atletizm Federasyonu Başkanı Lord Coe, bu konuyla ilgili görüşlerini dile getirerek, West Ham’ın 2013 yılında vergi mükelleflerinin parasıyla finanse edilen tesise taşınmasını sağlayan ayrıcalıklı anlaşmaya dolaylı olarak atıfta bulundu. Bu anlaşma hakkında sorulan bir soruya Coe, "Bir Premier Lig kulübünün yönetim kurulunda [Chelsea Vakfı'nın mütevelli heyeti üyesi olarak] görev yaptım ve bir diğerine [Manchester United] çok yakınım. Bence onlar da bu anlaşmadan oldukça memnun kalırlardı" dedi.
Hammers, hukuki duruşunda kararlı kalarak, bu ayın başlarında şu açıklamayı yayınladı: "West Ham United, önerilen teklifin olası tarihleri konusunda London Stadium ile yapıcı bir diyalog içinde olmaya devam ediyor ve daha fazla bilgi bekliyor. Herhangi bir karar, futbol sezonu boyunca West Ham United maçlarının öncelikli olmasını sağlayan sözleşmeye dayalı bir hak olan kulübün üstün öncelik maddesine tabidir."
- Getty Images Sport
2029 için rekabet kızışıyor
Londra’nın adaylığı şu anda takvim anlaşmazlığı nedeniyle askıya alınmışken, diğer büyük uluslararası şehirler fırsatı kaçırmamaya hazır. Roma, Münih ve Nairobi’nin 2029’daki bu önemli etkinlik için rakip adaylıklarını sunmaları bekleniyor. Lord Coe, Eylül tarihinin sporun netliği açısından hayati önem taşıdığını vurgulayarak, büyük bir şampiyonanın hemen ardından sporcuların daha küçük çaplı yarışmalarda yer almasının taraftarları “kafa karıştırıcı” durumlara sürüklemesini önlemek istediğini belirtti.
Etkinlik için son tekliflerin Ağustos başında sunulması gerekiyor, ancak Olimpiyat Parkı'nın kullanılabilir olacağına dair bir garanti olmadan, dünyanın en iyilerini Londra'ya geri getirme konusundaki İngiltere'nin umutları zayıf kalıyor. Hodgkinson ve takım arkadaşları için stadyum mücadelesi, pistteki yarışlar kadar rekabetçi geçiyor.