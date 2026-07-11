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Jude Bellingham England HICGetty Images
Tom Maston

Çeviri:

İngiltere-Norveç maçı oyuncu değerlendirmeleri: İşi Jude’a bırakın! Bellingham’ın bir başka çift golü, Üç Aslanlar’ı Dünya Kupası yarı finallerine taşıdı ve Erling Haaland’ı evine gönderdi

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İngiltere
J. Bellingham
Dünya Kupası
FEATURES
Norveç - İngiltere

Orta saha oyuncusu Jude Bellingham, Cumartesi günü oynanan Dünya Kupası çeyrek final maçında Norveç’i 2-1 mağlup eden iki golü de atarak bir kez daha İngiltere’nin kahramanı oldu. Üç Aslanlar ilk yarıda geriye düştü, ancak Bellingham devre arasına kısa bir süre kala skoru eşitledi ve uzatmaların başında galibiyet golünü atarak, Arjantin ya da İsviçre ile oynanacak yarı final maçına takımını taşıdı.

İngiltere ilk yarının büyük bir bölümünde üstünlük kurdu, ancak Florida’nın bunaltıcı sıcağında gol fırsatları yaratmakta zorlandı ve bunun bedelini, Andreas Schjelderup’un sol kanattan ortaladığı topun Jordan Pickford’un üzerinden geçip direkten içeri girmesiyle ödedi.

Thomas Tuchel'in takımı bu golün hemen ardından sarsılmış görünüyordu ve hem Alexander Sorloth hem de Martin Odegaard, Norveç'in farkı ikiye çıkarmak için fırsatları kaçırdı. İngiltere ise ilk yarının uzatma dakikalarında Bellingham'ın Anthony Gordon'un pasını alıp ceza sahasına girip alt köşeye sert bir şut atmasıyla skoru eşitledi.

Harry Kane ve Torbjorn Heggem, devre aralarının her iki tarafında da geçersiz sayılan goller attılar; ardından Kristoffer Ajer’in kavisli kafa vuruşu üst direkten geri sekti ve Norveç, duran toplardan özellikle büyük tehlike yarattı. Ancak 90 dakika sona ermeden iki takım da ikinci golü bulamadı.

Ancak İngiltere, uzatmaların sadece üçüncü dakikasında öne geçmeyi başardı; Morgan Rogers’ın ceza sahası kenarından çektiği şutu Orjan Nyland elinden kaçırdı ve Bellingham, seken topa en hızlı tepki vererek topu ağlara gönderdi. Djed Spence, kısa bir süre sonra penaltı kazandığını sandı, ancak VAR’ın müdahalesi üzerine karar değiştirildi.

Spence ve Saka, uzatmaların ikinci yarısının başında Nyland’ı iki kez kurtarmaya zorladı, ancak İngiltere çoğunlukla savunmaya çekilmek zorunda kaldı ve son dört takım arasına kalmak için zar zor direndi.

GOAL, Miami’deki İngiltere oyuncularını değerlendiriyor...

  • FBL-WC-2026-MATCH99-NOR-ENGAFP

    Kaleci ve Savunma

    Jordan Pickford (4/10):

    Schjelderup'un ortasında neden elini çektiğini ve topun ağlara girmesine neden olduğunu sadece kendisi bilebilir; bu durum onu etkilemiş gibi görünüyordu ve ikinci yarıda top kontrolü konusunda ciddi sorunlar yaşadı.

    Ezri Konsa (6/10):

    İlk yarının başında birkaç iyi top kurtarışı yaptı, ancak ilk golde Schjelderup'a karşı biraz geri çekildi. Beklenildiği gibi, sağ bek pozisyonundan hücumda neredeyse hiçbir katkı sağlamadı, ancak ikinci yarıda Berge gol atmak üzereyken çok önemli bir top uzaklaştırması yaptı.

    John Stones (5/10):

    Sezonun açılış maçından bu yana ilk kez ilk 11'e döndü ve formdan düşmüş görünüyordu. Birden fazla kez top kaybı yaşadı ve bu durum Norveç'e gol fırsatları yaratmaya ramak kaldı. Ancak birkaç önemli kafa topu uzaklaştırması yaptı.

    Marc Guehi (7/10):

    Haaland'ın yarattığı zorluklarla oldukça iyi başa çıktı ve fiziksel gücünü sergiledi. Uzatmalarda Nusa'nın golünü engelleyen muhteşem bir blok yaptı.

    Nico O'Reilly (6/10):

    Hücumda Gordon ile iyi bir uyum sergiledi, ancak sol bek pozisyonundan orta sahaya itilmesi nedeniyle arkasında çok fazla boşluk kaldı. Yine de geri dönerek birkaç önemli blok yaptı.

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  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Orta saha

    Declan Rice (4/10):

    Maç öncesi dönemde hastalıkla boğuşuyordu ve ilk yarı boyunca her zamanki enerjisinden yoksun olduğu için hiçbir zaman tam olarak formunda görünmedi. İlk yarı sonunda oyundan çıkana kadar duran toplardaki performansları zayıftı.

    Elliot Anderson (8/10):

    Orta sahadan her türlü pası sergiledi ve fiziksel olarak da aktifti. Bellingham'ın beraberlik golüne yol açan atağı başlattı.

    Jude Bellingham (10/10):

    Tam bir süperstar. İlk golü, dar alanlardan çıkmak için sergilediği çevik hareketler de dahil olmak üzere, yaptığı her şeyi tam anlamıyla kontrol ettiği performansını özetledi. Nyland'ın hatasına tepki verecek enerjiye sahipti ve İngiltere'yi öne geçirdi.

  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Saldırı

    Noni Madueke (4/10):

    Bazı umut verici pozisyonlara girdi ancak bunları en iyi şekilde değerlendiremedi; son vuruşlarında sıklıkla yetersiz kaldı. İlk yarı sonunda Saka ile değiştirildi.

    Harry Kane (5/10):

    Topu çok kolay kaybetti ve bu da Norveç'in ilk golünü attığı atağı başlatmasına neden oldu; şutları da her zamanki seviyesinde değildi.

    Anthony Gordon (7/10):

    Eşitlik golünde Bellingham'ı bulmak için mükemmel bir görüş sergiledi ve topu alıp ileriye doğru ilerlediğinde gerçek bir tehdit oluşturdu. İkinci yarının ortasında oyundan çıkarılması biraz şaşırtıcıydı.

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    Yedek Oyuncular ve Teknik Direktör

    Bukayo Saka (7/10):

    İkinci yarı başında oyuna girdikten sonra ilk 30 dakikada oyuna dahil olmakta zorlandı, ancak daha sonra isabetli ortalar ve heyecan verici driplinglerle canlandı.

    Eberechi Eze (5/10):

    İkinci yarıda Rice'ın yerine oyuna girdi ve iyi bir top kontrolü sergilese de, hücumda kayda değer bir şey yapamadı.

    Reece James (6/10):

    Başlangıçta orta sahada oynadıktan sonra sağ bek pozisyonuna geçti ve her iki pozisyonda da güvenilir bir performans sergiledi.

    Djed Spence (7/10):

    Normal sürenin sonlarında Nyland'ı sıkıştırarak neredeyse galibiyet golünü atıyordu ve hızıyla Norveç savunmasına baş belası oldu. Penaltının iptal edilmesi talihsiz bir durumdu.

    Morgan Rogers (6/10):

    Ceza sahası kenarından attığı şut en iyi vuruşu değildi, ancak yine de Bellingham'ın ikinci golüne yol açtı.

    Dan Burn (Değerlendirilemez):

    Uzatmaların son 10 dakikasında savunmaya ekstra güç katmak için oyuna girdi.

    Thomas Tuchel (7/10):

    Madueke'yi ve açıkça %100 formda olmayan Rice'ı ilk 11'de sahaya sürmesi bir hataydı, ancak kararlı bir şekilde hareket etti. İkinci yarıda takımından hücumda daha fazlasını beklerdi, ancak bazı oyuncular iki veya üç farklı rol oynamak zorunda kalsa da yaptığı oyuncu değişiklikleri işe yaradı.