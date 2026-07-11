İngiltere ilk yarının büyük bir bölümünde üstünlük kurdu, ancak Florida’nın bunaltıcı sıcağında gol fırsatları yaratmakta zorlandı ve bunun bedelini, Andreas Schjelderup’un sol kanattan ortaladığı topun Jordan Pickford’un üzerinden geçip direkten içeri girmesiyle ödedi.

Thomas Tuchel'in takımı bu golün hemen ardından sarsılmış görünüyordu ve hem Alexander Sorloth hem de Martin Odegaard, Norveç'in farkı ikiye çıkarmak için fırsatları kaçırdı. İngiltere ise ilk yarının uzatma dakikalarında Bellingham'ın Anthony Gordon'un pasını alıp ceza sahasına girip alt köşeye sert bir şut atmasıyla skoru eşitledi.

Harry Kane ve Torbjorn Heggem, devre aralarının her iki tarafında da geçersiz sayılan goller attılar; ardından Kristoffer Ajer’in kavisli kafa vuruşu üst direkten geri sekti ve Norveç, duran toplardan özellikle büyük tehlike yarattı. Ancak 90 dakika sona ermeden iki takım da ikinci golü bulamadı.

Ancak İngiltere, uzatmaların sadece üçüncü dakikasında öne geçmeyi başardı; Morgan Rogers’ın ceza sahası kenarından çektiği şutu Orjan Nyland elinden kaçırdı ve Bellingham, seken topa en hızlı tepki vererek topu ağlara gönderdi. Djed Spence, kısa bir süre sonra penaltı kazandığını sandı, ancak VAR’ın müdahalesi üzerine karar değiştirildi.

Spence ve Saka, uzatmaların ikinci yarısının başında Nyland’ı iki kez kurtarmaya zorladı, ancak İngiltere çoğunlukla savunmaya çekilmek zorunda kaldı ve son dört takım arasına kalmak için zar zor direndi.

GOAL, Miami’deki İngiltere oyuncularını değerlendiriyor...