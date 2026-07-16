İngiltere’nin zihniyet açısından zayıf takımları yine iş başında! Thomas Tuchel’in taktiksel korkaklığı, Lionel Messi ve Arjantin’in Dünya Kupası finaline çıkmasını sağlarken, kazananlar ve kaybedenler ortaya çıktı

Golcü Anthlony Gordon’u çoktan Ezri Konsa ile değiştiren Tuchel, savunmayı tamamen sıkılaştırmak amacıyla iki savunma oyuncusu daha oyuna soktu. İngiltere, hâlâ dünyanın en yaratıcı oyuncusu olan Lionel Messi karşısında savunmaya çekildi ve dua etti. Duaları kabul edilmedi.

Arjantin, bu turnuva boyunca peşini bırakmayan kader hissini bir kez daha ortaya koydu ve son beş dakikada iki gol atarak, İngiltere'yi, kazanması gerekmese de kazanabileceği bir maçta bir kez daha yürek burkan bir yenilgiye mahkum etti.

"Hiçbir alanda yeterince aktif olamadık," diye açıkladı Tuchel maç sonrası. "Hiçbir ikili mücadelede varlık gösteremedik, hiçbir hareketlilik yoktu, artık rakibe yaklaşamıyorduk. Ortalara karşı savunmada zorlandık."

Maç öncesi tartışmaların çoğu, karşılaşmanın ne kadar çekişmeli geçeceği ve tarihsel düşmanlığın futbolun önüne ne kadar çıkabileceği üzerine odaklanmıştı. Nitekim öyle de oldu; 30 dakika boyunca iki takım da şut çekemedi ve özellikle Arjantin, rakibine fiziksel üstünlük kurmaya daha fazla önem verdi.

Maçın gidişatı ikinci yarının 10. dakikasında, Gordon’un Morgan Rogers’ın ortasını gole çevirmesiyle değişti ve İngiltere isteseydi o andan itibaren maçı kontrol altına alabilirdi. Bu, üstesinden gelinebilecek bir rakibi oyun olarak alt edebilecekleri bir andı.

Ancak İngiltere bunun yerine geri çekildi. Tuchel’in takımı, Azteka Stadyumu’nda Meksika karşısında kuşatma altındayken Üç Aslanlar’a çok iyi hizmet eden beşli savunma düzenine geçmeden önce bile çok geriye çekildi. Ancak bu kez dayanamadılar; Enzo Fernandez ve Lautaro Martinez, Messi’nin asistlerini gole çevirerek Arjantin’in Dünya Kupası yarı finallerindeki kusursuz rekorunu sürdürdüler.

Sonunda İngiltere, bir fırsatın daha elinden kayıp gitmesini izlerken kendi taraftarlarına boş boş bakıp gönülsüz bir alkış sunabildi; ve bunun suçlusu sadece kendileriydi.

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