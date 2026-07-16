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England Argentina WLs GFXGetty/GOAL
Thomas Hindle

Çeviri:

İngiltere’nin zihniyet açısından zayıf takımları yine iş başında! Thomas Tuchel’in taktiksel korkaklığı, Lionel Messi ve Arjantin’in Dünya Kupası finaline çıkmasını sağlarken, kazananlar ve kaybedenler ortaya çıktı

Winners & losers
İngiltere
Arjantin
Dünya Kupası
T. Tuchel
L. Messi
FEATURES
İngiltere - Arjantin

Yaklaşık 80 dakika boyunca her şey çok, çok iyi gidiyordu. İngiltere, Arjantin ile başa baş bir mücadele sergiledi ve son şampiyon karşısında hak ettiği denebilecek bir 1-0 üstünlük sağladı. Üç Aslanlar için 1966’daki ilk Dünya Kupası finali ufukta görünüyordu. Ve sonra, büyük ölçüde teknik direktör Thomas Tuchel’in kararları yüzünden, bu fırsat ellerinden kayıp gitti.

Golcü Anthlony Gordon’u çoktan Ezri Konsa ile değiştiren Tuchel, savunmayı tamamen sıkılaştırmak amacıyla iki savunma oyuncusu daha oyuna soktu. İngiltere, hâlâ dünyanın en yaratıcı oyuncusu olan Lionel Messi karşısında savunmaya çekildi ve dua etti. Duaları kabul edilmedi.

Arjantin, bu turnuva boyunca peşini bırakmayan kader hissini bir kez daha ortaya koydu ve son beş dakikada iki gol atarak, İngiltere'yi, kazanması gerekmese de kazanabileceği bir maçta bir kez daha yürek burkan bir yenilgiye mahkum etti.

"Hiçbir alanda yeterince aktif olamadık," diye açıkladı Tuchel maç sonrası. "Hiçbir ikili mücadelede varlık gösteremedik, hiçbir hareketlilik yoktu, artık rakibe yaklaşamıyorduk. Ortalara karşı savunmada zorlandık."

Maç öncesi tartışmaların çoğu, karşılaşmanın ne kadar çekişmeli geçeceği ve tarihsel düşmanlığın futbolun önüne ne kadar çıkabileceği üzerine odaklanmıştı. Nitekim öyle de oldu; 30 dakika boyunca iki takım da şut çekemedi ve özellikle Arjantin, rakibine fiziksel üstünlük kurmaya daha fazla önem verdi.

Maçın gidişatı ikinci yarının 10. dakikasında, Gordon’un Morgan Rogers’ın ortasını gole çevirmesiyle değişti ve İngiltere isteseydi o andan itibaren maçı kontrol altına alabilirdi. Bu, üstesinden gelinebilecek bir rakibi oyun olarak alt edebilecekleri bir andı.

Ancak İngiltere bunun yerine geri çekildi. Tuchel’in takımı, Azteka Stadyumu’nda Meksika karşısında kuşatma altındayken Üç Aslanlar’a çok iyi hizmet eden beşli savunma düzenine geçmeden önce bile çok geriye çekildi. Ancak bu kez dayanamadılar; Enzo Fernandez ve Lautaro Martinez, Messi’nin asistlerini gole çevirerek Arjantin’in Dünya Kupası yarı finallerindeki kusursuz rekorunu sürdürdüler.

Sonunda İngiltere, bir fırsatın daha elinden kayıp gitmesini izlerken kendi taraftarlarına boş boş bakıp gönülsüz bir alkış sunabildi; ve bunun suçlusu sadece kendileriydi.

GOAL, Atlanta’daki maçın kazananlarını ve kaybedenlerini analiz ediyor...

  • messi(C)Getty Images

    KAZANAN: Lionel Messi

    Tüm dehası bir yana, Messi bu maçın yaklaşık 75 dakikası boyunca pek dikkat çekici bir performans sergilemedi. Sekiz kez Ballon d'Or ödülünü kazanan oyuncu, maçın kenarında kalmıştı. Birkaç güzel koşu ve zekice dokunuşlar vardı – ve Elliot Anderson'dan gelen oldukça muhteşem bir faul – ancak bunun dışında Messi sessiz kaldı.

    Öyleyse neden İngiltere, birdenbire “tüm zamanların en iyisi”ne maçı tersine çevirmesi için ihtiyaç duyduğu tüm zamanı ve alanı tanıdı?

    Üç Aslanlar savunmaya çekildiğinde, Messi nihayet alan buldu. Topa daha fazla sahip oldu ve ceza sahası çevresinde her türlü tehlikeli pozisyona girdi. Messi bu anlarda tereddüt etmez; daha da güçlenir ve burada da tam olarak bu oldu.

    İlk asistinde tamamen içgüdüleriyle hareket etti; ceza sahası kenarındaki Fernandez’e mükemmel ağırlıkta küçük bir pas attı. İkincisi ise geçmişi hatırlatan bir asistti: omzunu indirdi, hızını değiştirdi ve sağ ayağıyla attığı güzel bir havadan topu Martinez kafayla ağlara gönderdi.

    "O, elbette bir nedenden ötürü gelmiş geçmiş en iyi oyunculardan biri ve dediğim gibi, o kadar boşluk bırakmış olmamız hayal kırıklığı yarattı; maçın son 20 dakikasında bu durum sadece ona değil, diğer oyunculara da oyuna daha fazla dahil olmalarını, kendilerine güvenmelerini ve topu tehlikeli bölgelere taşımalarını sağladı. Ve sonuçta, bunu durdurmak bizim için çok zordu," dedi İngiltere'den Harry Kane maç sonrası.

    Bu, şüphesiz Messi’nin son büyük turnuvası olacak. Arjantin formasıyla verebileceği daha fazla bir şey kalmadı. Yine de 39 yaşında, hâlâ başarılı olabileceğini kanıtladı ve Pazar günü İspanya karşısında en büyük sahnede bunu bir kez daha gösterme şansı bulacak.

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  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    MAĞLUP: Thomas Tuchel

    İngiltere, son adımı atması ya da en azından durumu koruması gerektiği anlarda defalarca çöküyor. Tuchel’in buna karşı doğal bir çözüm olması bekleniyordu. Taraftarlara, onun kritik anlarda fark yaratacak, turnuvaların en iyi teknik direktörü olduğu söylenmişti.

    Ancak o da İngiltere'nin aşağılık kompleksine kapılmış gibi görünüyor. Geri çekilip bir avantajı korumakta nesnel olarak yanlış bir şey yok. Aslında, işleri zor yoldan halletmenin oldukça takdire şayan bir yanı var. Ancak bu, kahramanca bir arka cephe savunması için yanlış bir zamandı – ya da en azından Tuchel, sırtını duvara dayama yaklaşımını çok erken uygulamaya koydu.

    Tuchel, 72. dakikada Gordon’u Ezri Konsa ile değiştirerek ilk defansif oyuncu değişikliğini yaptı ve beşli savunmaya geçti; ancak o noktada İngiltere çoktan savunmaya çekilmişti. 10 dakika sonra Dan Burn ve Nico O’Reilly yedek kulübesinden oyuna girdi.

    Beklendiği gibi, Arjantin, Gordon’un golü ile Lautaro’nun galibiyet golünü getiren kafa vuruşu arasında topun %88’ine sahip olarak İngiltere kalesine arka arkaya ataklar düzenledi. İngiltere ancak bir süre daha direnebildi.

    Maç sonrası Tuchel, “Bence bu, futbolun doğası gereği böyle,” dedi. “Kaybettiğiniz anda eleştirilirsiniz… Eleştirileri kabul ediyorum, işler böyle yürüyor.”

    İngiltere Futbol Federasyonu’nun Tuchel’i 2028 Avrupa Şampiyonası’na kadar görevde tutmayı planladığı söyleniyor, ancak bu mide bulandırıcı yenilginin büyük bir kısmının sorumluluğunun teknik direktörün omuzlarında olduğu şüphesiz.

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    KAZANAN: Lionel Scaloni

    Bu arada diğer takımın yedek kulübesinde ise, inancını hiç kaybetmeyen bir Arjantin teknik direktörü vardı. Tuchel daha defansif bir taktik izlerken, Scaloni kadroya daha fazla hücum oyuncusu ekledi. Leandro Paredes bir saat boyunca Arjantin’in en iyi oyuncusuydu, ancak Scaloni onu oyundan aldı çünkü Nico Gonzalez daha acil bir gol tehdidi oluşturuyordu. Genellikle ilk on birde yer alan Rodrigo De Paul oyuna sokuldu ve İngiltere’nin sol kanadının zayıf göründüğü anlarda orta sahanın sağında oynaması istendi.

    Scaloni maç sonrası yaptığı açıklamada, “Fırsat kokusu vardı ve biz de bunu değerlendirdik,” dedi.

    Arjantin’in taktikleri aslında pek değişmez; her zaman “topu Messi’ye ulaştır”ın bir versiyonudur, ancak onun etrafındaki yapı tamamen akıcıdır. Bu, tek bir oyuncu için oynayan ve ona ikinci bir Dünya Kupası kazandırmak için neredeyse her şeyi yapmaya hazır bir takımdır. Scaloni bunun farkında.

    Peki, oyuncuların doğal pozisyonlarında oynamamış olması, orta sahanın biraz dengesiz görünmesi ya da savunmada yeterince uzun boylu oyuncunun olmaması önemli mi? Aslında değil. Bu Arjantin takımı inanç, Messi ve dostluğun gücüyle hareket ediyor; 2021 Copa America öncesinde göreve geldiğinden bu yana dört turnuvada dört zafer kazanmaya bir galibiyet uzaklıkta olan Scaloni ise tüm bunların mükemmel bir orkestra şefi.

    "Bu, içinde bulunduğumuz kardeşlik duygusunun bir göstergesidir; sonuna kadar mücadele ediyoruz... Bu takımın ne kadar özel olduğunun çok iyi farkındayız," dedi.

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  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    MAĞLUP: Harry Kane

    Bu maç Harry Kane için pek de iyi geçmedi; sezon başından bu yana kulüp ve milli takımda 70’den fazla gol attığı düşünülürse bu biraz tuhaf gelebilir. İngiltere’nin ileriye çıkacak bir forvete, bir çıkış noktasına ihtiyacı vardı, ancak Kane bunun yerine ilk yarıda orta saha mücadelesinin içine çekildi.

    Ardından, İngiltere savunma hattını geriye çekince Kane de aynı şeyi yaptı. Maç boyunca sadece bir şut atabildi – ceza sahasının oldukça dışından denediği ve engellenen bir şut – ve sadece 26 kez topa dokundu; bunların hiçbiri Arjantin ceza sahası içinde gerçekleşmedi.

    Uluslararası kariyerini sonlandırmak için mükemmel bir fırsat sunabilecek, ev sahipliği yapılacak Avrupa Şampiyonası ufukta görünürken, 32 yaşındaki Kane’in bu Dünya Kupası’nın son turnuvası olabileceğine dair pek çok spekülasyon yapıldı; ancak Kane maçın bitiminde bu tür iddiaları önemsiz gösterdi. Yine de, bir başka turnuvada bu kadar keskin bir formda sahneye çıkması pek olası görünmüyor ve bu nedenle Bayern Münih yıldızı için bu, devasa bir fırsat kaçırma olarak algılanıyor.

    Cumartesi günü Fransa ile oynanacak bronz madalya maçında sahaya çıkarsa, hala Altın Ayakkabı yarışında söz sahibi olabilir; ancak Kane’in hak ettiği Ballon d’Or ödülünü kaçırma riski de artık oldukça yüksek. Messi ve hatta belki de Lamine Yamal, Pazar günkü final maçlarını kendi ülkeleri adına kazanabilirlerse Altın Top ödülünü kazanma şansına sahip olacaklar.

  • Lautaro Martinez ArgentinaGetty Images

    KAZANAN: Arjantin’in turnuvadaki kaderi

    Arjantin’in finale yükselişi, pek çok kişi için artık New Jersey’de şampiyonluklarını savunmanın kaderlerinde yazılı olduğu hissini uyandırıyor. Hem Yeşil Burun Adaları hem de İsviçre karşısında maçlar son ana kadar çekişmeli geçti ve her iki karşılaşmada da uzatmalara gidildi; Mısır ve İngiltere’ye karşı ise geriden gelerek galip geldiler.

    Scaloni, maç sonrası basın toplantısında inançtan, hatta belki de kaderden bahsetti; Arjantin'deki görev süresindeki hikâyesi de benzer sonuçlar üzerine inşa edildi. Katar'da iki kez iki gol önde oldukları maçı elinden kaçırdılar ancak penaltılarda galip geldiler; bunlardan biri de Fransa ile oynadıkları final maçıydı. Öte yandan, Lauataro'nun 2024 Copa America finalindeki galibiyet golü, uzatmaların son dakikalarında geldi. Bu takım, galibiyete giden yolda inancına güvenen bir takım ve bu hafta sonu İspanya karşısında da aynısını yapabileceklerini hissedeceklerdir.

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    MAĞLUP: İngiltere’nin aşağılık kompleksi

    Tuchel, futbol meselelerine odaklanan bir futbol teknik direktörüdür. Onun göreve getirilmesinin asıl nedeni, gerçekçi bir kişi olmasıdır. Futbol sahasındaki durumları değerlendirir ve teorik olarak doğru çözümleri üretir. Ancak en iyi taktikçilerin bile üstesinden gelemediği bazı unsurlar vardır.

    Tuchel, Arjantin'in gol yedikten sonra La Albiceleste'nin yeni bir coşkuyla, maçın ilk bir saatinde eksik olan "ya hep ya hiç" ruhuyla oynadığını iddia etti. Ancak Arjantin'in yükselişe geçtiği konusunda haklı olsa da, İngiltere tamamen çöktü.

    "Bu, önceki turnuvalarda yaşananlara benzer bir hikaye," dedi Kane. "Maçın ivmesini korumakta zorlandığımızı hissediyorum. İlk 60 dakika boyunca çok iyi oynamıştık. Gol attık, öne geçmeyi hak etmiştik. Sonra, bir nedenden ötürü topu elimizde tutmakta zorlandık."

    Görünüşe göre İngilizlerin ruhunda, futbolun büyük anlarında pes etmeye meyilli bir yan var. İster Euro 2024 finali olsun, ister üç yıl önceki kıtasal final, ister 2018 Dünya Kupası yarı finali, İngiltere en iyi halini gösteremedi. Çarşamba günkü maç da dahil olmak üzere, bu dört maçın üçünde öne geçtiler, ancak her seferinde yenilgiyi tattılar.

    1998’den bu yana İngiltere, Dünya Kupaları’nda dünya sıralamasında ilk 10’da yer alan takımlarla yedi kez karşılaştı. Her seferinde mağlup oldu. Dolayısıyla, bu seferki elenmelerinde Tuchel’in taktiksel kararlarının önemli bir rol oynamış olsa da, Three Lions’ın aşağılık kompleksinin, teknik direktör kim olursa olsun çözülmesi imkânsız bir sorun olmaya devam ettiğine şüphe yok.