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İngiltere’nin yıldızları Thomas Tuchel için ‘savaşa hazır’ken, Jordan Pickford Dünya Kupası kadrosundaki ‘birlik ve beraberliği’ övüyor
Tuchel, “savaş” zihniyetini Üç Aslanlar’a getiriyor
Everton kalecisi Pickford, Tuchel’in göreve geldiğinden beri İngiltere kampına aşıladığı yoğunluğu ortaya koydu. Alman teknik adamın taktiksel kararları etrafında süren eleştirilere rağmen, oyuncular turnuvanın kritik aşamasına hazırlanırken onun yöntemlerine tam olarak inanmış görünüyorlar.
"İnanç, birliktelik. Bence bunlar daha önce de vardı, ama teknik direktörün bize olan inancı farklı," diye açıkladı Pickford, Tuchel yönetimindeki atmosfer sorulduğunda. "Teknik direktörün bizimle yaptığı toplantılar, sanki savaşa çıkmaya hazırmışsınız gibi hissettiriyor. O, size bu inancı aşılıyor. Taktik konusunda yaptığı farklı toplantılar var ve bunlar sanki 'evet, artık başlama zamanı' gibi hissettiriyor. Hepimiz aynı hedefi istiyoruz, hepimiz o nihai hedefe ulaşmak istiyoruz ve onun seçtiği bu kadroda, hepimizin morali yüksek ve kariyerimizde iyi bir dönemden geçiyoruz."
- AFP
Sakatlık krizi, sorunlu pozisyonu vurdu
Takım morali yüksek olsa da Tuchel, bir dizi sakatlık sorununun ardından savunmada lojistik bir kabusla karşı karşıya. Bir zamanlar İngiltere için son derece derin bir kadroya sahip olan sağ bek pozisyonu, Reece James, Tino Livramento ve Jarell Quansah’ın sakatlıkları sonrasında önemli bir zayıf nokta haline geldi. Bu durum, teknik direktörün savunma hattının sağ tarafındaki boşluğu doldurmak için tek geçerli seçenek olarak Djed Spence’e güvenmek zorunda kalmasına neden oldu.
Tuchel, savunmadaki yıldız oyuncularının sahalara dönmesi için "zamanın daraldığını" belirterek, durumun ideal olmaktan uzak olduğunu kendisi de kabul etti. Kyle Walker ve Kieran Trippier gibi tecrübeli oyuncuların artık milli takım kadrosunda yer almaması, bu pozisyonda uzman bir yedeğin bulunmaması nedeniyle kadrodaki diğer oyunculara büyük bir baskı yaratıyor.
Ancak Pickford, takım içindeki “birlik ve beraberlik” sayesinde eleme turları için gerekli olacak her türlü taktiksel değişikliğin üstesinden gelinebileceği konusunda kararlı.
Kişisel gelişim ve psikolojik üstünlük
Pickford’un özgüveni sadece takım toplantılarının bir sonucu değil; 30 yaşındaki kaleci, Dünya Kupası’nın getireceği baskıya hazır olmak için kendi zihinsel hazırlıklarına yoğun bir şekilde çalışıyor.
Pickford, ITV Sport’a verdiği demeçte, “Kendimi geliştirmek ve en iyi halime ulaşmak için çok çalışıyorum,” dedi. “Birlikte çalıştığım kişilerle belirlediğimiz hedeflerimiz var; mesele, en iyi halime ulaşmak ve bunun beni nereye götüreceğini görmek. Bunun beni nereye götüreceğini biliyoruz; buna inanıyorum ve kendim olmaya devam ediyorum." İngiltere’nin savunmasında yaşanan sakatlıklar, kalecinin iş yükünü artırırsa, bu kişisel hazırlık hayati önem taşıyabilir.
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki zorlu mücadeleye hazır
Tuchel’in takımının önündeki ilk engel, Özbekistan’ı yenerek bir üst tura yükselen Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile oynayacakları son 32 turu maçı. Kağıt üzerinde İngiltere favori olsa da Pickford, bu Afrika ülkesinin oluşturduğu tehdide karşı temkinli davranıyor ve Üç Aslanlar’ın her türlü olasılığa hazır olduğunu vurguluyor.
Pickford, “Maçı 90 dakika içinde kazanmak istiyoruz, ancak takım olarak, grup olarak ve İngiltere olarak galibiyet için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız,” dedi. “Maç penaltılara ya da uzatmalara giderse, gerekli yeteneğe sahibiz, yedek kulübesinden oyuna girecek oyuncularımız var, takım olarak uyumumuz çok yüksek ve biz de bunun için buradayız. Kongo’nun zorlu bir rakip olduğunu biliyoruz; Afrika’dan kaç takımın bir sonraki tura yükseldiğini de biliyoruz. Onlar gururlu bir millet.”