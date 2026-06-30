İngiltere’nin yıldızları Thomas Tuchel için ‘savaşa hazır’ken, Jordan Pickford Dünya Kupası kadrosundaki ‘birlik ve beraberliği’ övüyor

Takım morali yüksek olsa da Tuchel, bir dizi sakatlık sorununun ardından savunmada lojistik bir kabusla karşı karşıya. Bir zamanlar İngiltere için son derece derin bir kadroya sahip olan sağ bek pozisyonu, Reece James, Tino Livramento ve Jarell Quansah’ın sakatlıkları sonrasında önemli bir zayıf nokta haline geldi. Bu durum, teknik direktörün savunma hattının sağ tarafındaki boşluğu doldurmak için tek geçerli seçenek olarak Djed Spence’e güvenmek zorunda kalmasına neden oldu.

Tuchel, savunmadaki yıldız oyuncularının sahalara dönmesi için "zamanın daraldığını" belirterek, durumun ideal olmaktan uzak olduğunu kendisi de kabul etti. Kyle Walker ve Kieran Trippier gibi tecrübeli oyuncuların artık milli takım kadrosunda yer almaması, bu pozisyonda uzman bir yedeğin bulunmaması nedeniyle kadrodaki diğer oyunculara büyük bir baskı yaratıyor.

Ancak Pickford, takım içindeki “birlik ve beraberlik” sayesinde eleme turları için gerekli olacak her türlü taktiksel değişikliğin üstesinden gelinebileceği konusunda kararlı.



