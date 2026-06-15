İngiltere'nin yıldızı, heyecan verici açıklamalarıyla Bellingham'ı şaşırttı

İngiltere milli takımının yıldızı Jordan Henderson, "Üç Aslanlar"ın 2026 Dünya Kupası macerasına başlamadan önce vatandaşı Jude Bellingham'ı savundu.
Real Madrid'in orta saha yıldızı Bellingham, İngiltere milli takımındaki bazı performansları nedeniyle son zamanlarda eleştirilere maruz kalmıştı ve daha önce İngiltere milli takımında "günah keçisi" haline geldiğini söylemişti.
Ancak İngiltere milli takımının Kansas City'deki antrenman kampından konuşan Henderson, 22 yaşındaki oyuncuyu destekleyerek, onun turnuvada büyük bir etki bırakabileceğini vurguladı.
BBC'nin yayınladığı açıklamalarda Henderson, "6 yıl önce ilk uluslararası maçına çıktığını hatırlıyorum. O zamandan bu yana bir oyuncu ve bir insan olarak kaydettiği gelişim gerçekten şaşırtıcı" dedi.
"Onu ilk kez oynarken ve antrenman yaparken gördüğüm andan itibaren, davranışlarından iyi bir izlenim edinmiştim. Bu kadar genç yaşta bugüne kadar başardıkları olağanüstü ve bence herkes onun ne kadar genç olduğunu unutuyor, ben bile bazen."