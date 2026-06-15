Goal.com
CanlıBiletler

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
England World Cup 2026 Community Training SessionGetty Images Sport

Çeviri:

İngiltere'nin yıldızı, heyecan verici açıklamalarıyla Bellingham'ı şaşırttı

Dünya Kupası
J. Bellingham
İngiltere
J. Henderson
İngiltere

İngiltere milli takımının yıldızı Jordan Henderson, "Üç Aslanlar"ın 2026 Dünya Kupası macerasına başlamadan önce vatandaşı Jude Bellingham'ı savundu.

Real Madrid'in orta saha yıldızı Bellingham, İngiltere milli takımındaki bazı performansları nedeniyle son zamanlarda eleştirilere maruz kalmıştı ve daha önce İngiltere milli takımında "günah keçisi" haline geldiğini söylemişti.

Ancak İngiltere milli takımının Kansas City'deki antrenman kampından konuşan Henderson, 22 yaşındaki oyuncuyu destekleyerek, onun turnuvada büyük bir etki bırakabileceğini vurguladı.

BBC'nin yayınladığı açıklamalarda Henderson, "6 yıl önce ilk uluslararası maçına çıktığını hatırlıyorum. O zamandan bu yana bir oyuncu ve bir insan olarak kaydettiği gelişim gerçekten şaşırtıcı" dedi.

"Onu ilk kez oynarken ve antrenman yaparken gördüğüm andan itibaren, davranışlarından iyi bir izlenim edinmiştim. Bu kadar genç yaşta bugüne kadar başardıkları olağanüstü ve bence herkes onun ne kadar genç olduğunu unutuyor, ben bile bazen."

  • England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport

    Jude Bellingham hakkında yazılanlar doğru değil

    Henderson sözlerine şöyle devam etti: "Açıkçası, onu ne kadar övsem azdır. Medyada onun hakkında çok şey yazıldığını biliyorum ve bazen bunları okumakta zorlanıyorum, çünkü bu takım içindeki etkisinin ne kadar büyük olduğunu çok iyi biliyorum ve saha dışında ne kadar harika bir takım arkadaşı olduğunu biliyorum."

    "Bellingham büyük turnuvalarda deneyime sahip ve bu turnuvada bizim için çok önemli bir oyuncu" diye vurguladı.

    Bellingham, İngiltere kadrosundaki en genç oyunculardan biri olmasına rağmen, 48 uluslararası maça çıkmış olmasıyla en deneyimli oyunculardan biri olarak kabul ediliyor ve kariyerinde üçüncü büyük turnuvaya katılması bekleniyor.

    Henderson, "Bu gruptaki herhangi bir oyuncuya sorarsanız, size onun ne kadar harika bir takım arkadaşı olduğunu ve ne kadar iyi antrenman yaptığını söyleyecektir" dedi.

    "Aslında medyada Bellingham hakkında yayınlanan ve yazılanların çoğunun tamamen doğru olmadığını, hatta büyük bir kısmının hiç doğru olmadığını düşünüyorum" diye ekledi.

    • Reklam
Dünya Kupası
İngiltere crest
İngiltere
ENG
Hırvatistan crest
Hırvatistan
CRO