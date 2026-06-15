İngiltere'nin yıldızı, heyecan verici açıklamalarıyla Bellingham'ı şaşırttı

Henderson sözlerine şöyle devam etti: "Açıkçası, onu ne kadar övsem azdır. Medyada onun hakkında çok şey yazıldığını biliyorum ve bazen bunları okumakta zorlanıyorum, çünkü bu takım içindeki etkisinin ne kadar büyük olduğunu çok iyi biliyorum ve saha dışında ne kadar harika bir takım arkadaşı olduğunu biliyorum."

"Bellingham büyük turnuvalarda deneyime sahip ve bu turnuvada bizim için çok önemli bir oyuncu" diye vurguladı.

Bellingham, İngiltere kadrosundaki en genç oyunculardan biri olmasına rağmen, 48 uluslararası maça çıkmış olmasıyla en deneyimli oyunculardan biri olarak kabul ediliyor ve kariyerinde üçüncü büyük turnuvaya katılması bekleniyor.

Henderson, "Bu gruptaki herhangi bir oyuncuya sorarsanız, size onun ne kadar harika bir takım arkadaşı olduğunu ve ne kadar iyi antrenman yaptığını söyleyecektir" dedi.

"Aslında medyada Bellingham hakkında yayınlanan ve yazılanların çoğunun tamamen doğru olmadığını, hatta büyük bir kısmının hiç doğru olmadığını düşünüyorum" diye ekledi.