AFP
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İngiltere’nin yıldızı Harry Kane’in Gana ile berabere kaldıkları maçta yaşadığı korkunç kaçırışın ardından, bir büyücü doktor onu Dünya Kupası lanetinden ‘kurtardı’
Harry Kane için manevi mücadele
İngiltere’nin Boston’da Gana ile oynadığı maçta aldığı sinir bozucu beraberliğin ardından yaşanan tuhaf bir gelişmede, Nana Kwaku Bonsam öne çıkarak Kane’in alışılmadık gol kaçırışının sorumluluğunu üstlendi. Adı “Çarşamba Şeytanı” anlamına gelen bu medyum, Üç Aslanlar’ın kaptanının o kritik anda fileleri havalandıramamasının tek nedeninin kendi doğaüstü müdahalesi olduğunu öne sürdü.
Maçtan sonra konuşan Bonsam, görevini tamamladığını ve artık Bayern Münih yıldızının gol atma alışkanlığına geri dönmesine izin vereceğini vurguladı. "Ben tüm dünyadaki en güçlü spiritüalistim. Şimdi Harry Kane’i serbest bırakacağım ki bir sonraki maçında gol atabilsin," diyen Bonsam, bir ritüel gerçekleştirirken İngiltere kaptanına doğrudan seslendi ve şöyle ekledi: "Harry, seni ziyarete geleceğim. Alınma. Biz arkadaşız."
- Getty Images Sport
İngiltere kaptanının düşüşünü öngörmek
Bu, olaydan sonra ani bir sorumluluk üstlenme açıklaması değildi; Bonsam, takımlar sahaya çıkmadan çok önce İngiltere’nin forvetini kamuoyu önünde hedef almıştı. Gana’nın yenilgiden kurtulmasını sağlamak için manevi etkisini kullanacağı konusunda uyarıda bulunmuş ve enerjisini özellikle dünyanın en etkili golcülerinden birinin oluşturduğu tehdidi etkisiz hale getirmeye odaklamıştı.
Maç öncesinde Bonsam, Daily Star gazetesine şunları söylemişti: “Harry Kane üzerinde çalışıyorum. Daha önce neler yapabileceğimi gösterdim, bu yüzden onu durdurmak için ne yapmam gerektiğini biliyorum. Tahminlerimle çok ünlüyüm. Onun ciddi bir sakatlık geçirmesini istemiyorum. Sadece ülkemize karşı oynarken onu durdurmaya yetecek kadar olacak. Gana’ya yardımcı olması için üzerime düşeni yapacağım.”
Medyumların çatışması
Bu maçı çevreleyen doğaüstü hikâye, ünlü illüzyonist Uri Geller’in bile dikkatini çekti. Euro 96’da Gary McAllister’ın penaltı kaçırmasından sorumlu olduğunu iddia etmesiyle tanınan Geller, Gana’dan gelen “olumsuz titreşimleri” etkisiz hale getirmek için Kane’e manevi bir kalkan sağlamaya çalıştı.
"Üç Aslanlar"ın talismanını korumak isteyen Geller, şöyle söz vermişti: “Maçtan önce titreşimler göndereceğim. Harry Kane'e ulaşan bu olumsuz titreşimleri engellemek için tüm güçlerimi, tüm enerjimi ve tüm bilgimi devreye sokacağım.” Ancak Kane’in maç sırasında önemli bir gol fırsatını değerlendirememesinin ardından, Bonsam’ın sihrinin forveti başarıyla etkisiz hale getirdiğine inandığı anlaşılıyor. Bu olay, Kane’in Hırvatistan’a karşı 4-2 kazanılan açılış maçında parladığı ve attığı iki golle Gary Lineker ile birlikte İngiltere’nin Dünya Kupası tarihindeki en çok gol atan oyuncusu konumuna yükseldiği maçın ardından yaşandı.
- Getty Images Sport
Gündeme oturan büyü olaylarının tarihi
Bonsam’ın dünya sahnesinde bir küresel süperstarı hedef alması bu ilk kez olmuyor. 2014 yılında, Brezilya’daki Dünya Kupası öncesinde Cristiano Ronaldo’nun diz tendinitinin arkasındaki nedenin kendisi olduğunu iddia etmişti. O dönemde Portekiz, Gana ile aynı gruba düşmüştü ve bu medyum, Al-Nassr yıldızının fiziksel sorunlarının sorumluluğunu üstlenmişti.
Ronaldo sonunda o turnuvada oynayabilecek ve gol atabilecek kadar iyileşse de, hem Portekiz hem de Gana turnuvadan erken elendi. Kane’in artık bu son lanetten “kurtulduğu” iddia edildiğine göre, Thomas Tuchel ve İngiltere taraftarları, eleme turları yaklaşırken rekor golcüsünün tekrar gol hissini bulmasını umuyor olacak. Kura çekiminin ardından İngiltere, 4 puanla L Grubu'nun zirvesinde yer alıyor; ikinci sıradaki Gana ile puanları eşit ancak gol farkı sayesinde önde bulunuyor. Hırvatistan 3 puanla üçüncü sırada yer alırken, Panama ise tek bir puan bile alamadan tablonun en altında bulunuyor. İngiltere, önümüzdeki Pazar günü oynanacak bir sonraki maçında Panama ile karşı karşıya gelecek.