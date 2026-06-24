İngiltere’nin yıldızı Harry Kane’in Gana ile berabere kaldıkları maçta yaşadığı korkunç kaçırışın ardından, bir büyücü doktor onu Dünya Kupası lanetinden ‘kurtardı’

İngiltere’nin Boston’da Gana ile oynadığı maçta aldığı sinir bozucu beraberliğin ardından yaşanan tuhaf bir gelişmede, Nana Kwaku Bonsam öne çıkarak Kane’in alışılmadık gol kaçırışının sorumluluğunu üstlendi. Adı “Çarşamba Şeytanı” anlamına gelen bu medyum, Üç Aslanlar’ın kaptanının o kritik anda fileleri havalandıramamasının tek nedeninin kendi doğaüstü müdahalesi olduğunu öne sürdü.

Maçtan sonra konuşan Bonsam, görevini tamamladığını ve artık Bayern Münih yıldızının gol atma alışkanlığına geri dönmesine izin vereceğini vurguladı. "Ben tüm dünyadaki en güçlü spiritüalistim. Şimdi Harry Kane’i serbest bırakacağım ki bir sonraki maçında gol atabilsin," diyen Bonsam, bir ritüel gerçekleştirirken İngiltere kaptanına doğrudan seslendi ve şöyle ekledi: "Harry, seni ziyarete geleceğim. Alınma. Biz arkadaşız."