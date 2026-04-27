Getty
Çeviri:
İngiltere'nin yıldız oyuncusunun "içki dolu bir öğleden sonra" geçirdiği iddialarının ardından, Jack Grealish'in bir barda uyuyor gibi göründüğü endişe verici görüntüler ortaya çıktı
Everton'dan kiralık olarak gelen Grealish, ayak sakatlığı nedeniyle geçirdiği ameliyattan sonra iyileşme sürecinde
Grealish'in Everton formasıyla son maçı, 18 Ocak'ta eski takımı Aston Villa'ya karşı oynanan karşılaşmaydı. Bu maç, onun sezonun 22. maçıydı; Merseyside'da geçirdiği verimli dönemde 2 gol ve 6 asist kaydeden Grealish, Ağustos ayının En İyi Oyuncusu ödülüne layık görülmüştü.
Villa maçında stres kırığı geçiren Grealish, ardından ameliyat oldu. Şu anda, 2026-27 sezonunun başlangıcına hazır hale gelmesini sağlayacak bir rehabilitasyon programına devam ediyor. Ancak, zamansız bir sakatlık, Dünya Kupası hayallerini suya düşürdü.
Grealish, 'Manchester'da bir çatı katı barda uyuyakalan' halde fotoğraflandı
Grealish, Mart ayında Instagram hesabında rehabilitasyon sürecinin hızla ilerlediğini gösteren birkaç fotoğraf paylaştı. Takipçilerine, “her zamankinden daha iyi ve daha güçlü bir şekilde geri dönmek için çok çalıştığını” söyledi.
39 kez milli formayı giyen Three Lions yıldızı, ameliyatın ardından ilk olarak alçıya alındı, ardından sol ayağına gereksiz baskı uygulanmasını önleyen bir bot giydi ve bacağını dinlendirmek için diz scooterı kullandı. Bu aşamada koruyucu bir yardıma ihtiyaç duyulmayacak kadar yeterli ilerleme kaydedilmiş görünüyor.
Bu durum, The Sun tarafından yayınlanan fotoğraflara dayanıyor. Gazete, Grealish'in 25 Nisan'da Manchester'daki Stories'de arkadaşlarıyla "arkadaşlarla içkili bir öğleden sonra" geçirdiğini iddia ediyor.
Grealish, bir grup arkadaşıyla sohbet ederken gözlerini açık tutmakta zorlanıyor gibi görünüyordu. The Sun, sandalyeye yığılmış haldeki fotoğraflarını yayınladı ve bir görgü tanığının "Arkadaşları onu uyandırmaya çalıştı. Alkol onu alt etmiş olmalı" dediği bildirildi.
İngiltere milli takım oyuncusu Grealish, saha içinde ve dışında eğlenmeyi seviyor
Şu anda antrenmanlar ya da maçlar olmadığı için bolca boş vakti olan Grealish, Mart ayında İngiltere milli takım arkadaşı Jordan Pickford ile birlikte Roma'ya görkemli bir doğum günü gezisine çıktı; bu gezi, milli takım arkadaşının eşi Megan Pickford'un 30. yaş gününü kutlamak amacıyla düzenlendi.
Yıllar boyunca, sahada olduğu kadar saha dışında da eğlenmeyi seven bir "parti çocuğu" olmakla suçlandı. Aralık ayında Grealish, arkadaşlarına 20.000 sterlin tutarında olduğu ve Londra'daki bir striptiz kulübünde sona erdiği bildirilen şenlikli bir kutlama düzenledi.
Grealish, sık sık Kuzey Batı'daki içki mekanlarında görülür ve yerel halkın bar hesaplarını öder. 2023'te Manchester City'nin Treble zaferinin ardından yaptığı çılgın kutlamalarla dünya çapında manşetlere çıktı.
- Getty
Everton, Villa mı yoksa MLS mi: Grealish gelecek sezon nerede oynayacak?
Grealish’in yakın ve uzun vadeli geleceğinin nasıl şekilleneceği henüz belli değil. Everton, oyuncuyu City’den kiralık olarak transfer etmenin ardından sözleşmesini kalıcı hale getirme seçeneğine sahip olsa da, Premier Lig’deki rakibiyle yapılan ilk anlaşmada yer alan 50 milyon sterlinlik (68 milyon dolar) satın alma bedelinin düşürülmesi konusunda görüşme yapması bekleniyor.
Aston Villa'ya geri dönüşü de gündeme geldi. Ayrıca Suudi Pro Ligi veya Kuzey Amerika'daki MLS'ye transfer olasılıkları da konuşuluyor. City, 2021'de 100 milyon sterlin (135 milyon dolar) ödeyerek transfer ettiği ve Etihad Stadyumu'nda 12 ay daha sözleşmesi bulunan oyuncuyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor.