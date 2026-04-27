İngiltere'nin yıldız oyuncusunun "içki dolu bir öğleden sonra" geçirdiği iddialarının ardından, Jack Grealish'in bir barda uyuyor gibi göründüğü endişe verici görüntüler ortaya çıktı

Grealish, Mart ayında Instagram hesabında rehabilitasyon sürecinin hızla ilerlediğini gösteren birkaç fotoğraf paylaştı. Takipçilerine, “her zamankinden daha iyi ve daha güçlü bir şekilde geri dönmek için çok çalıştığını” söyledi.

39 kez milli formayı giyen Three Lions yıldızı, ameliyatın ardından ilk olarak alçıya alındı, ardından sol ayağına gereksiz baskı uygulanmasını önleyen bir bot giydi ve bacağını dinlendirmek için diz scooterı kullandı. Bu aşamada koruyucu bir yardıma ihtiyaç duyulmayacak kadar yeterli ilerleme kaydedilmiş görünüyor.

Bu durum, The Sun tarafından yayınlanan fotoğraflara dayanıyor. Gazete, Grealish'in 25 Nisan'da Manchester'daki Stories'de arkadaşlarıyla "arkadaşlarla içkili bir öğleden sonra" geçirdiğini iddia ediyor.

Grealish, bir grup arkadaşıyla sohbet ederken gözlerini açık tutmakta zorlanıyor gibi görünüyordu. The Sun, sandalyeye yığılmış haldeki fotoğraflarını yayınladı ve bir görgü tanığının "Arkadaşları onu uyandırmaya çalıştı. Alkol onu alt etmiş olmalı" dediği bildirildi.



