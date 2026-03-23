Thomas Tuchel Ollie Watkins England 2026

İngiltere'nin yıldız oyuncusu, Thomas Tuchel'in kendisini son 35 kişilik kadroya almayacağını neden önceden BİLDİĞİNİ açıkladı

Ollie Watkins, Mart ayında Uruguay ve Japonya ile oynanacak hazırlık maçları için İngiltere kadrosuna alınmayacağını beklediğini açıkladı. Aston Villa'nın forveti, 2025-26 sezonunun başından bu yana form düşüklüğü yaşadı ancak West Ham United ve Lille'e attığı son gollerle yeniden toparlandı ve Kuzey Amerika'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası için Three Lions kadrosuna dahil edilebilir.

  • Watkins, Mart ayındaki hazırlık maçları için İngiltere kadrosuna alınmadı

    Watkins, 2021 yılında İngiltere milli takımında ilk kez forma giydi ve milli takımda oynadığı 20 maçta 6 gol attı. Üç Aslanlar formasıyla yaşadığı en önemli an, Euro 2024 yarı finalinde Hollanda’ya karşı attığı dramatik galibiyet golüydü.

    Ancak, milli takımdaki son maçı Ekim 2025'te oynadı ve Galler'e karşı gol attıktan sonra devre arasında sakatlık nedeniyle oyundan çıktı. Kasım kampını, esas olarak oynarken yaşadığı diz sorunu nedeniyle kaçırdı ve son kadroda yer almadı; onun yerine Harry Kane, Dominic Calvert-Lewin ve Dominic Solanke tercih edildi.

    Tuchel, 30 yaşındaki Watkins'in takıma ne katabileceğini zaten bildiği için Calvert-Lewin ve Solanke'yi tercih ettiğini itiraf etti.

  Aston Villa v West Ham United - Premier League

    Aston Villa'nın forveti, Dünya Kupası kadrosuna gireceğinden hâlâ emin

    Watkins, Pazar öğleden sonra kadroya alınmamasına en iyi şekilde yanıt verdi ve Villa'nın West Ham'ı 2-0 yendiği maçta gol atarak, Unai Emery'nin takımının Şampiyonlar Ligi elemeleri yarışında dördüncü sıradaki konumunu sağlamlaştırmasına katkıda bulundu. 

    Maçtan sonra konuşan Watkins, kadroda yer almayacağından korktuğunu itiraf etti, ancak kendine olan güvenini yineledi ve İngiltere milli takımındaki genel performansının iyi olduğunu vurguladı.

    Watkins, "Herkes ülkesinin milli takımında oynamak ister ama formum o kadar da iyi olmadığı için bunu bekliyordum.

    "Neler yapabileceğimi biliyorum ve İngiltere forması giydiğimde her zaman iyi performans gösterdiğimi hissediyorum."

  • Kane'in yedeği olmak için yarış başladı

    Calvert-Lewin ve Solanke gibi oyuncular Mart ayındaki milli maç aralığında kendilerini göstermeyi umarken, Dünya Kupası kadrosuna seçilecek forvetler, kaptan Kane’in arkasında yedek rolüyle yetinmek zorunda kalacaklar.

    Bayern Münih'in forveti, Almanya'da bir kez daha muhteşem bir sezon geçirerek şu ana kadar tüm turnuvalarda 51 gol attı ve Tuchel'in takımının 1966'dan bu yana ilk Dünya Kupası şampiyonluğunu kazanması için hayati öneme sahip olacak.

  FBL-EUR-C3-LILLE-ASTON VILLA

    Watkins, sezona güçlü bir final yapmayı umuyor

    Bu ay uluslararası bir futbol maçı olmayacağı için Watkins, şu andan sezon sonuna kadar tüm dikkatini formunu korumaya ve hazırlığını sürdürmeye verecek. Villa, geçtiğimiz hafta sonu Şampiyonlar Ligi yarışında Manchester United, Liverpool ve Chelsea’nin puan kaybından yararlanırken, Avrupa Ligi’ndeki ilerleyişi sayesinde kupa kazanma şansı da yakaladı.

    Villans, Avrupa'nın ikinci kulüp turnuvasının çeyrek finalinde Bologna ile karşılaşacak ve turnuvada halen ayakta kalan en güçlü takım olduğu söylenebilir. Braga, Real Betis, Freiburg, Celta Vigo, Porto ve Nottingham Forest, Mayıs ayında İstanbul'da kupayı kaldırmayı hayal eden diğer takımlar.

