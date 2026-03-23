İngiltere'nin yıldız oyuncusu, Thomas Tuchel'in kendisini son 35 kişilik kadroya almayacağını neden önceden BİLDİĞİNİ açıkladı

Watkins, 2021 yılında İngiltere milli takımında ilk kez forma giydi ve milli takımda oynadığı 20 maçta 6 gol attı. Üç Aslanlar formasıyla yaşadığı en önemli an, Euro 2024 yarı finalinde Hollanda’ya karşı attığı dramatik galibiyet golüydü.

Ancak, milli takımdaki son maçı Ekim 2025'te oynadı ve Galler'e karşı gol attıktan sonra devre arasında sakatlık nedeniyle oyundan çıktı. Kasım kampını, esas olarak oynarken yaşadığı diz sorunu nedeniyle kaçırdı ve son kadroda yer almadı; onun yerine Harry Kane, Dominic Calvert-Lewin ve Dominic Solanke tercih edildi.

Tuchel, 30 yaşındaki Watkins'in takıma ne katabileceğini zaten bildiği için Calvert-Lewin ve Solanke'yi tercih ettiğini itiraf etti.