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İngiltere'nin yıldız oyuncusu, Hırvatistan maçı öncesinde 2026 Dünya Kupası kadrosundan çıkarılacak gibi görünüyor; bu durum Thomas Tuchel için büyük bir sakatlık darbesi oldu
Acı bir sakatlık haberi kampı sarsıyor
The Athletic'in haberine göre, 23 yaşındaki savunma oyuncusu baldır sakatlığı nedeniyle turnuvanın tamamını kaçıracak. Bu son sağlık sorunu, Premier Lig'de sadece 17 maça çıkabilen Newcastle yıldızı için son derece hayal kırıklığı yaratan 2025-26 sezonunu noktalıyor. Oyuncunun lig sezonu, iki ayrı diz sakatlığı, Ocak ayında 15 maç kaçırmasına neden olan bir hamstring yırtığı ve Nisan ayında geçirdiği uyluk sakatlığı nedeniyle sekteye uğramıştı.
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Acil durum ekibi protokolü devreye alındı
The Athletic, İngiltere'nin Livramento'nun yerine Chelsea'den Trevor Chalobah'ı derhal kadroya alacağını belirtiyor. FIFA kuralları uyarınca, İngiltere Futbol Federasyonu'nun (FA) alternatif bir saha oyuncusunu resmi olarak kaydetmek için Çarşamba günkü maçın başlama vuruşundan tam olarak 24 saat öncesine kadar süresi bulunuyor. Her iki kanadı da kapatabilme konusundaki nadir yeteneği nedeniyle büyük değer verilen Livramento, rehabilitasyon sürecine başlamak üzere Tyneside'a geri dönecek.
Savunma dayanıklılığı zorlu bir sınava tabi tutuldu
Bu defans oyuncusunun ani yokluğu, geriye kalan bekler Reece James, Djed Spence ve Nico O’Reilly’nin omuzlarına ağır bir taktiksel yük bindiriyor. Spence’in şu anda koruyucu yüz maskesi takması ve James’in uzun süredir devam eden ve herkesin bildiği sağlık sorunlarıyla boğuşması nedeniyle, İngiltere’nin savunma hattındaki kadro derinliği son derece kırılgan görünüyor. Tuchel'in, son dönemdeki sakatlık geçmişine rağmen çok yönlü genç oyuncuya güvenme kararı geri tepti ve zorlu bir yaz dönemi öncesinde takımın doğal yedekleri yetersiz kaldı.
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Yoğun grup aşaması programı yaklaşıyor
Teknik ekip, Dallas'ta teknik açıdan yetenekli Hırvatistan takımıyla oynayacakları turnuva maçına çıkmadan önce Chalobah'ı kadroya hızla entegre etmelidir. Üç Aslanlar, Gana ve Panama ile oynayacakları grup maçlarının arka arkaya gelmesiyle yoğun bir programla karşı karşıya. Livramento'nun taktiksel çok yönlülüğü olmadan sağlam bir savunma temeli oluşturmak, erken bir puan kaybını önlemek ve eleme turlarına güvenli bir şekilde yükselmeyi garantilemek için hayati önem taşıyacaktır.