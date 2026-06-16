İngiltere'nin yıldız oyuncusu, Hırvatistan maçı öncesinde 2026 Dünya Kupası kadrosundan çıkarılacak gibi görünüyor; bu durum Thomas Tuchel için büyük bir sakatlık darbesi oldu

Bu defans oyuncusunun ani yokluğu, geriye kalan bekler Reece James, Djed Spence ve Nico O’Reilly’nin omuzlarına ağır bir taktiksel yük bindiriyor. Spence’in şu anda koruyucu yüz maskesi takması ve James’in uzun süredir devam eden ve herkesin bildiği sağlık sorunlarıyla boğuşması nedeniyle, İngiltere’nin savunma hattındaki kadro derinliği son derece kırılgan görünüyor. Tuchel'in, son dönemdeki sakatlık geçmişine rağmen çok yönlü genç oyuncuya güvenme kararı geri tepti ve zorlu bir yaz dönemi öncesinde takımın doğal yedekleri yetersiz kaldı.