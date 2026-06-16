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İngiltere’nin yıldız oyuncusu, Hırvatistan ile oynanacak açılış maçı öncesinde 2026 Dünya Kupası kadrosundan ÇIKARILDI; bu durum Thomas Tuchel için büyük bir sakatlık darbesi oldu
Acımasız bir sakatlık haberi kampı sarsıyor
İngiltere Futbol Federasyonu (FA), 23 yaşındaki savunma oyuncusunun baldır sakatlığı nedeniyle turnuvanın tamamını kaçıracağını doğruladı. Bu son sağlık sorunu, Premier Lig’de sadece 17 maça çıkabilen Newcastle yıldızı için inanılmaz derecede sinir bozucu geçen 2025-26 sezonunu noktaladı. Oyuncunun lig sezonu, iki ayrı diz sakatlığı, Ocak ayında 15 maç kaçırmasına neden olan bir hamstring yırtığı ve Nisan ayında geçirdiği uyluk sakatlığı nedeniyle sekteye uğramıştı.
- Getty Images Sport
Acil müdahale ekibi protokolü devreye alındı
İngiltere, her iki kanadı da kapatabilme konusundaki nadir yeteneği nedeniyle büyük değer verilen Livramento’nun yerine, Chelsea’den Trevor Chalobah’ı derhal kadroya dahil etti. Chalobah şimdi rehabilitasyonuna başlamak üzere Tyneside’a geri dönecek.
İngiltereFutbol Federasyonu (FA) tarafından yayınlanan resmi açıklamada şöyle denildi: “Tino Livramento’nun sakatlığı nedeniyle maalesef kadrodan çekilmek zorunda kalmasının ardından, Trevoh Chalobah, 2026 FIFA Dünya Kupası’nda İngiltere’yi temsil edecek 26 kişilik kadroya çağrıldı. Chelsea'nin savunma oyuncusunun Kansas City'deki takım kampına ulaşması için hazırlıklar sürerken, kadronun geri kalanı Çarşamba günü Hırvatistan ile oynanacak Three Lions'ın grup açılış maçı için Teksas'ın Dallas kentine gidecek. FIFA kuralları, katılımcı takımların açılış maçından en geç 24 saat öncesine kadar bir saha oyuncusunu değiştirmelerine izin vermektedir. Newcastle United'ın savunma oyuncusu Livramento, Pazar öğleden sonra antrenman sırasında baldırından sakatlandı. Pazartesi günü yapılan tarama ve tıbbi değerlendirme sonucunda, ne yazık ki oyuncunun İngiltere’nin turnuvasında daha fazla yer alamayacağı kesinleşti."
Savunma dayanıklılığı ciddi bir sınamadan geçti
Bu defans oyuncusunun ani yokluğu, geriye kalan kanat bekleri Reece James, Djed Spence ve Nico O’Reilly’nin omuzlarına ağır bir taktiksel yük bindiriyor. Spence’in şu anda koruyucu bir yüz maskesi takması ve James’in uzun süredir devam eden ve iyi bilinen sakatlık geçmişiyle başa çıkmaya çalışması nedeniyle, İngiltere’nin savunma hattının derinliği inanılmaz derecede kırılgan görünüyor. Tuchel’in, son dönemdeki sakatlık geçmişine rağmen çok yönlü genç oyuncuya güvenme kararı ters tepti ve zorlu bir yaz dönemi öncesinde takımın doğal yedek seçenekleri yetersiz kaldı.
- Getty Images Sport
Yoğun grup aşaması takvimi yaklaşıyor
Teknik ekip artık Chalobah’ı takıma entegre etmek için hızlı bir şekilde çalışmak zorunda, ancak oyuncunun Çarşamba günü Dallas’ta Hırvatistan’a karşı oynanacak maçta forma giymesi beklenmiyor. Üç Aslanlar, Gana ve Panama ile arka arkaya oynanacak grup maçları nedeniyle yoğun bir programla karşı karşıya. Livramento’nun taktiksel çok yönlülüğü olmadan sağlam bir savunma temeli oluşturmak, erken bir puan kaybını önlemek ve eleme turlarına güvenli bir şekilde yükselmeyi garantilemek açısından kesinlikle hayati önem taşıyacak.