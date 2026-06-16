İngiltere, her iki kanadı da kapatabilme konusundaki nadir yeteneği nedeniyle büyük değer verilen Livramento’nun yerine, Chelsea’den Trevor Chalobah’ı derhal kadroya dahil etti. Chalobah şimdi rehabilitasyonuna başlamak üzere Tyneside’a geri dönecek.

İngiltereFutbol Federasyonu (FA) tarafından yayınlanan resmi açıklamada şöyle denildi: “Tino Livramento’nun sakatlığı nedeniyle maalesef kadrodan çekilmek zorunda kalmasının ardından, Trevoh Chalobah, 2026 FIFA Dünya Kupası’nda İngiltere’yi temsil edecek 26 kişilik kadroya çağrıldı. Chelsea'nin savunma oyuncusunun Kansas City'deki takım kampına ulaşması için hazırlıklar sürerken, kadronun geri kalanı Çarşamba günü Hırvatistan ile oynanacak Three Lions'ın grup açılış maçı için Teksas'ın Dallas kentine gidecek. FIFA kuralları, katılımcı takımların açılış maçından en geç 24 saat öncesine kadar bir saha oyuncusunu değiştirmelerine izin vermektedir. Newcastle United'ın savunma oyuncusu Livramento, Pazar öğleden sonra antrenman sırasında baldırından sakatlandı. Pazartesi günü yapılan tarama ve tıbbi değerlendirme sonucunda, ne yazık ki oyuncunun İngiltere’nin turnuvasında daha fazla yer alamayacağı kesinleşti."