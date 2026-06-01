İngiltere'nin "Üç Aslan" takımı, "Aslanlar"ın kupa zaferlerini taklit etmeye çalışırken, Reece James neden "kazanma" konusunda kız kardeşi Lauren'dan tavsiye almadı?

James ailesi, hem Reece hem de Lauren'ın Chelsea ve ülkelerini en üst düzeyde temsil etmesiyle İngiltere'de elit futbolun simgesi haline geldi. Lauren'ın Lionesses'in başarılarında kilit bir rol oynaması üzerine, pek çok kişi Reece'in büyük bir uluslararası turnuvanın baskısıyla nasıl başa çıkacağı konusunda küçük kız kardeşinden tavsiye alıp almadığını merak etti. Ancak Chelsea kaptanı, kendi yeteneklerine güvenini koruyor.

GQ dergisine verdiği röportajda Lauren'ın başarıya ulaşmak için herhangi bir tavsiye verip vermediğinin sorulması üzerine James net bir cevap verdi: "Hayır, sanmıyorum. Belki hiç bir şey kazanmamış olsaydım [tavsiye verirdi], ama daha önce kazanma deneyimlerim oldu, nasıl bir his olduğunu ve ne gerektirdiğini biliyorum." Taktiksel paylaşımlar olmamasına rağmen, kardeşinin başarılarından duyduğu gurur ortada. "Onun seviyesinin büyük sahnelerde, en önemli maçlarda oynamak olduğunu hep biliyordum ve hiç şaşırmadım. Onun Chelsea'de oynamasını ve İngiltere'yi temsil etmesini görmekten gurur duyuyorum," diye ekledi.