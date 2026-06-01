İngiltere'nin "Üç Aslan" takımı, "Aslanlar"ın kupa zaferlerini taklit etmeye çalışırken, Reece James neden "kazanma" konusunda kız kardeşi Lauren'dan tavsiye almadı?
Kardeşlerin başarısı ve kazanma formülü
James ailesi, hem Reece hem de Lauren'ın Chelsea ve ülkelerini en üst düzeyde temsil etmesiyle İngiltere'de elit futbolun simgesi haline geldi. Lauren'ın Lionesses'in başarılarında kilit bir rol oynaması üzerine, pek çok kişi Reece'in büyük bir uluslararası turnuvanın baskısıyla nasıl başa çıkacağı konusunda küçük kız kardeşinden tavsiye alıp almadığını merak etti. Ancak Chelsea kaptanı, kendi yeteneklerine güvenini koruyor.
GQ dergisine verdiği röportajda Lauren'ın başarıya ulaşmak için herhangi bir tavsiye verip vermediğinin sorulması üzerine James net bir cevap verdi: "Hayır, sanmıyorum. Belki hiç bir şey kazanmamış olsaydım [tavsiye verirdi], ama daha önce kazanma deneyimlerim oldu, nasıl bir his olduğunu ve ne gerektirdiğini biliyorum." Taktiksel paylaşımlar olmamasına rağmen, kardeşinin başarılarından duyduğu gurur ortada. "Onun seviyesinin büyük sahnelerde, en önemli maçlarda oynamak olduğunu hep biliyordum ve hiç şaşırmadım. Onun Chelsea'de oynamasını ve İngiltere'yi temsil etmesini görmekten gurur duyuyorum," diye ekledi.
Thomas Tuchel ile yeniden bir araya geldi
Thomas Tuchel’in Gareth Southgate’in halefi olarak atanması, James için büyük bir moral kaynağı oldu. Stamford Bridge’de birlikte Şampiyonlar Ligi’ni kazanan ikili, James’in İngiltere’nin ABD’deki turnuvadaki geleceği için hayati önem taşıyacağına inandığı bir karşılıklı saygı bağına sahip. 26 yaşındaki oyuncu, eski kulüp teknik direktörünün böylesine kritik bir dönemde milli takımın başına geçmesinden büyük mutluluk duydu.
"Aramızda harika bir ilişki var, bu yüzden beni tanıyan ve benden en iyi şekilde yararlanmayı bilen biriyle tekrar çalışmaktan mutlu oldum," diye açıkladı James. Alman teknik adamın bu görev için neden doğru kişi olduğunu tartışırken, şöyle devam etti: "Bence o en iyi teknik direktörlerden biri. Bana göre en üst seviyede başarılar elde etti. Birçok dünya çapında takımı çalıştırdı ve ben ona, oyun stiline ve hedeflerine inanıyorum. Hem bireylerden hem de takımdan en iyi performansı ortaya çıkarıyor."
Kaçırmanın acısını aşmak
Diz sakatlığı nedeniyle Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nı kaçırmış olması, James için hâlâ bir motivasyon kaynağı olmaya devam ediyor. Maçı kenardan izlemenin getirdiği hayal kırıklığı, yaklaşan turnuvaya olan odaklanmasını daha da keskinleştirdi ve şüphecileri haksız çıkarmak için içindeki arzuyu alevlendirdi. Artık tam olarak forma girmiş ve Chelsea'de kaptanlık kol bandını takan James, İngiliz futbolu için tarihi bir yazın gerçekleşmesine katkıda bulunmak için olabilecek en iyi konumda olduğunu hissediyor.
"Birçok kişi benden şüphe duydu ve beni yazdı. Ancak bu, daha güçlü bir şekilde geri dönmem için bana büyük bir motivasyon sağladı," diye itiraf etti James. "Her zaman yeterince iyi olduğumu ve tekrar sağlıklı olacağımı biliyordum. Dürüst olmak gerekirse, 2022'den beri aklımdaydı, çünkü [Katar]'ı kaçırdım ve hayalim Dünya Kupası'nda oynamak, Dünya Kupası'nı kaldırmak ve ülkeme yardımcı olmak. O zamandan beri gözüm bu turnuvada ve bunun için elimden gelen her şeyi yapmaya çalıştım."
Gelecek için bir miras oluşturmak
İngiltere milli takımının tarihi, beklentileri karşılayamayan "altın nesiller"le dolu olsa da James, gözünü bugüne dikmiş durumda. Jude Bellingham ve Harry Kane gibi isimlerin yer aldığı mevcut kadronun kalitesini kabul etmekle birlikte, takımın geçmişteki efsanelerin yarım kalan işlerini tamamlamaya çalışmak yerine kendi zaferleri için oynadığını vurguluyor. Kısa süre önce uzun vadeli bir sözleşme imzaladığı Chelsea'ye olan bağlılığı, kariyerinin temelini oluşturmaya devam ediyor.
"Bu formayı giydiğinizde, İngiltere'yi mümkün olan en iyi şekilde temsil etmek istersiniz ve bunun yolu da kupalar kazanmaktır," dedi James. Liderlik rolünü değerlendirirken, kaptanlığın kendisini nasıl olgunlaştırdığını da belirtti: "Artık daha yaşlıyım, daha deneyimliyim. Hayat ve futbol tamamen farklı şeyler, ancak kaptanlık bana insanların nereden geldiğini, hangi kültürde yaşadıklarını daha iyi anlamamı sağladı. Onları her zaman rahat hissettirmeye çalışıyorum çünkü Chelsea, dünyanın en büyük kulüplerinden biri; ne kadar rahat olurlarsa, o kadar iyi performans gösterirler."