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İngiltere’nin tüm zamanların en golcü oyuncusu Harry Kane’in Dünya Kupası’ndaki olağanüstü performansına ilişkin öne sürülen iki neden, geçmişteki büyük turnuvalarda yöneltilen “eleştirileri” boşa çıkarıyor
Kane tarih kitaplarını yeniden yazmaya devam ediyor
Tarihe geçen başarılar Kane için yeni bir şey değil; zira Kuzey Londra’da profesyonel futbola adım attıktan sonra Tottenham’ın tüm zamanların en golcü oyuncusu olmuştu. 2023 yazında, büyük kupaları kazanma fırsatı sunacak yeni bir meydan okuma arayışına girdi.
Bayern Münih’te de muhteşem bireysel performansını sürdürdü; Alman deviyle çıktığı 147 maçta 146 gol attı; bunların 61’i geçen sezon kaydedildi. Allianz Arena’da iki Bundesliga şampiyonluğu kazandı.
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İngiltere'nin Tüm Zamanların En İyisi: Kane, en büyük oyuncu olma yolunda
Kane, İngiltere milli takımında 119 maça çıkarak – Peter Shilton’ın rekoruna altı maç kala – 85 gol attı. 2026 Dünya Kupası’nda attığı altı gol, Üç Aslanlar’ın bir kez daha çeyrek finale yükselmesine yardımcı oldu; Cumartesi günü bu aşamada Norveç ile karşılaşacaklar.
32 yaşındaki bu golcü oyuncu, son 12 ayın büyük bir bölümünde zaman zaman durdurulamaz bir performans sergiledi. İngiltere erkek milli takımında “Tüm Zamanların En İyisi” (GOAT) unvanına çok yakın olduğu düşünülüyor. Kuzey Amerika’da dünya şampiyonluğunu kazanması, onu bu çizgiyi aşmasına yardımcı olacak ve Ballon d’Or ödülünü kazanma şansı da artacaktır.
Kane'in çarpıcı formunun nedenleri açıklanıyor
Kane için her şeyin neden bu kadar yolunda gittiği sorulduğunda, eski Three Lions orta saha oyuncusu Murphy – BetWright futbol bahisleri aracılığıyla GOAL’a yaptığı açıklamada – şunları söyledi: “Bence futbolda bu kadar çok oynadığınızda zamanlama çok önemlidir. Doğru zamanlarda en iyi formunuzda olmak istersiniz.
“Önceki turnuvalarda ya bir sakatlığı vardı ya da ağır görünüyordu, en iyi haliyle değildi. Oysa bu sezon neredeyse hiç sakatlık yaşamadı. Pek çok maçı domine eden bir takımda oynadı, bu yüzden muhtemelen Tottenham’da oynarken harcadığı kadar fiziksel efor sarf etmedi.
“Bence bu kadar iri bir oyuncuysanız – o gerçekten iri bir adam ve bunu geçmişte pek çok iri forvet ve iri oyuncu için de söylemiştim – gerçekten iyi oynamak ve keskin görünmek için fiziksel olarak en iyi durumda olmanız gerekir.
“Şimdi, o muhteşem bir golcü ve teknik açıdan da olağanüstü bir oyuncu olduğu için – elbette %50-60 performans seviyesindeyken bile gol atabilir – ama o kadar formda ki, hiç sakatlık yaşamadı ve çok fazla iş yapması ya da pres kurması gerekmeyen bir takımda oynadığı için fiziksel olarak gerçekten çok iyi görünüyor.”
Murphy sözlerine şöyle devam etti: “Kane’in teknik ve yetenek açısından üstünlüğünden kimsenin şüphe ettiğini sanmıyorum. Ne kadar harika bir golcü olduğu ve teknik açıdan ne kadar parlak olduğu konusunda kimse şüphe duymaz. Mesele sadece fiziksel kondisyon.
“Neden hazır değildi? Neden ayak bileği sakatlığıyla oynuyordu? Yıllar boyunca yaşadığı sakatlıklar. Bu sezon onun için gerçekten çok iyi geçti. Bu yüzden turnuvaya fiziksel olarak harika bir durumda girdi. Attığı gol sayısı nedeniyle muhtemelen hiç olmadığı kadar özgüvenli.
“Bunu oyununda görebilirsiniz. Kendini gerçekten çok rahat hissediyor gibi görünüyor. Geçmişteki eleştiriler nedeniyle, böyle bir performans sergilediği bir turnuvada olması onun için harika bir şey bence. Tabii, buna eleştiri de diyebilirsiniz. Eleştirildi ve şimdi hak ettiği alkışı alıyor.
“Bazen turnuvaya fiziksel olarak harika ve gerçekten iyi bir durumda girmen, sadece biraz zamanlama ve şans meselesi olabilir.”
- GOAL
2026 Dünya Kupası: Çeyrek finalde sıradaki rakip Norveç
Kane ve İngiltere, Miami’de Erling Haaland ve arkadaşlarıyla karşı karşıya geldiklerinde şanslarının devam etmesini umuyorlar – zira Thomas Tuchel, sakatlıklar ve cezalar nedeniyle sağ bek pozisyonunda seçenek sıkıntısı çekiyor.
60 yıldır süren kupa hasretine son verme çabası ivme kazanıyor; efsanevi Azteca Stadyumu’nda Meksika’ya karşı alınan zorlu galibiyet büyük beğeni topladı, ancak önlerinde daha büyük sınavlar var ve “Üç Aslanlar”ın sembolü haline gelen 9 numaralı oyuncusunun tam anlamıyla ön saflarda liderlik etmesi bekleniyor.
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