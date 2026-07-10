İngiltere’nin tüm zamanların en golcü oyuncusu Harry Kane’in Dünya Kupası’ndaki olağanüstü performansına ilişkin öne sürülen iki neden, geçmişteki büyük turnuvalarda yöneltilen “eleştirileri” boşa çıkarıyor

Kane için her şeyin neden bu kadar yolunda gittiği sorulduğunda, eski Three Lions orta saha oyuncusu Murphy – BetWright futbol bahisleri aracılığıyla GOAL’a yaptığı açıklamada – şunları söyledi: “Bence futbolda bu kadar çok oynadığınızda zamanlama çok önemlidir. Doğru zamanlarda en iyi formunuzda olmak istersiniz.

“Önceki turnuvalarda ya bir sakatlığı vardı ya da ağır görünüyordu, en iyi haliyle değildi. Oysa bu sezon neredeyse hiç sakatlık yaşamadı. Pek çok maçı domine eden bir takımda oynadı, bu yüzden muhtemelen Tottenham’da oynarken harcadığı kadar fiziksel efor sarf etmedi.

“Bence bu kadar iri bir oyuncuysanız – o gerçekten iri bir adam ve bunu geçmişte pek çok iri forvet ve iri oyuncu için de söylemiştim – gerçekten iyi oynamak ve keskin görünmek için fiziksel olarak en iyi durumda olmanız gerekir.

“Şimdi, o muhteşem bir golcü ve teknik açıdan da olağanüstü bir oyuncu olduğu için – elbette %50-60 performans seviyesindeyken bile gol atabilir – ama o kadar formda ki, hiç sakatlık yaşamadı ve çok fazla iş yapması ya da pres kurması gerekmeyen bir takımda oynadığı için fiziksel olarak gerçekten çok iyi görünüyor.”

Murphy sözlerine şöyle devam etti: “Kane’in teknik ve yetenek açısından üstünlüğünden kimsenin şüphe ettiğini sanmıyorum. Ne kadar harika bir golcü olduğu ve teknik açıdan ne kadar parlak olduğu konusunda kimse şüphe duymaz. Mesele sadece fiziksel kondisyon.

“Neden hazır değildi? Neden ayak bileği sakatlığıyla oynuyordu? Yıllar boyunca yaşadığı sakatlıklar. Bu sezon onun için gerçekten çok iyi geçti. Bu yüzden turnuvaya fiziksel olarak harika bir durumda girdi. Attığı gol sayısı nedeniyle muhtemelen hiç olmadığı kadar özgüvenli.

“Bunu oyununda görebilirsiniz. Kendini gerçekten çok rahat hissediyor gibi görünüyor. Geçmişteki eleştiriler nedeniyle, böyle bir performans sergilediği bir turnuvada olması onun için harika bir şey bence. Tabii, buna eleştiri de diyebilirsiniz. Eleştirildi ve şimdi hak ettiği alkışı alıyor.

“Bazen turnuvaya fiziksel olarak harika ve gerçekten iyi bir durumda girmen, sadece biraz zamanlama ve şans meselesi olabilir.”