England outsiders
Krishan Davis

İngiltere'nin sürpriz adayları: Trent Alexander-Arnold, Morgan Gibbs-White ve Thomas Tuchel'in Dünya Kupası kadrosuna son anda girebilecek 10 oyuncu - sıralaması

Thomas Tuchel için, 2026 Dünya Kupası kadrosuna son rötuşlarını yapacağı bu dönemde, görev süresini belirleyecek nitelikte bir kararın zamanı hızla yaklaşıyor. Ancak sezonun son haftalarına girilirken, kadro dışı kalan oyuncuların teknik direktörün karar sürecine son anda dahil olmak için hâlâ bir şansı var. Bununla birlikte, bazılarının şansı diğerlerine göre çok daha yüksek.

Alman teknik direktör, turnuvanın başlamasından bir ay önce, 11 Mayıs’a kadar 35 ila 55 kişilik geçici kadrosunu sunmalı ve ardından bunu nihai 26 kişilik kadroya indirgemelidir. Bu geç aşamada, “Üç Aslanlar”ın teknik direktörünün bu yaz Kuzey Amerika’ya doğru uçağa kimin eşlik edeceğinden oldukça emin olması beklenir, ancak son anda bazı değişiklikler yapma imkânı hâlâ mevcuttur.

Kadroya girmek için son anlarda şanslarını denemeyi umut eden birçok isim var, ancak Tuchel'in geçmişte kadroya çağırdığı pek çok oyuncu, şu anda Dünya Kupası kadrosunda yer almaktan çok uzak durumda.

Aşağıda GOAL, İngiltere'nin kenarda kalan oyuncularını kadroya son anda girme şanslarına göre sıralıyor...

    10Angel Gomes (Wolves)

    Angel Gomes'in Fransa'da geçirdiği beş buçuk yılın ardından Ligue 1'den Premier League'e dönüşü, İngiltere milli takımına yeniden girme şansını artırmak amacıyla planlanmıştı; ancak Ocak ayında Marsilya'dan Wolves'a yaptığı transfer, beklendiği gibi gitmedi. Rob Edwards'ın küme düşmüş takımında yedek kulübesinin ötesine geçemeyen Gomes, yaz aylarında bir dönüm noktasında olacak.

    Orta saha oyuncusu henüz Tuchel tarafından milli takıma çağrılmadı. Son milli maçına, Euro 2024'ün ardından Sir Gareth Southgate'in istifasının ardından Lee Carsley'in geçici İngiltere milli takım teknik direktörü olarak görev yaptığı dönemde çıkmıştı. Kuzey Amerika'ya giden uçağa bir koltuk kapabilmesi için bir mucize ya da tarihe geçecek bir sakatlık krizi yaşanması gerekecek.

    9Curtis Jones (Liverpool)

    Uluslararası kariyeri hiçbir zaman tam anlamıyla rayına oturmayan Curtis Jones, şüphesiz yeteneklerini daha istikrarlı bir şekilde sergilemek için Liverpool'dan ayrılması gerekip gerekmediğini yakında kendine sormak zorunda kalabilir. Orta saha oyuncusu, 2025-26 sezonunda bir kez daha inişli çıkışlı bir performans sergiledi ve Kırmızılar'ın orta sahasında kilit bir rol üstlenmeyi başaramadı.

    25 yaşındaki oyuncu bu sezon Premier Lig'de henüz gol atamadı ve sadece iki asist yaptı; bu, onun yaratıcı yeteneklerine sahip bir oyuncu için pek de yeterli değil. Bu, 2025 Haziran'ında Senegal'e karşı alınan şok dostluk maçı yenilgisinden bu yana İngiltere milli takımına çağrılmamasının en büyük nedenlerinden biri. Jones, Tuchel'in ilk Three Lions kampına seçilmişti.

    8Ruben Loftus-Cheek (AC Milan)

    Eylül ayında yedi yıl aradan sonra ilk kez milli takıma çağrılan Ruben Loftus-Cheek, İngiltere milli takımında yeniden yerini aldığını düşünmüş olabilir. Ancak Kasım ayında kadroya alınmadı ve o zamandan beri milli takımda yer bulamadı.

    30 yaşındaki oyuncu, AC Milan'da pek de parlak bir performans sergilemedi. Şubat ayında geçirdiği çene kırığı, formundaki yükselişi sona erdirdi ve sezonun sonuna doğru Rossoneri'nin ilk 11'inin kenarında kalmasına neden oldu. Kuzey Amerika'ya gitme ihtimali çok düşük.

    7Ivan Toney (Al-Ahli)

    Ivan Toney'nin bu sezon Suudi Arabistan'daki performansı göz ardı edilmesi zor bir durum olsa da, bugüne kadar bu durum Tuchel'in tam da bunu yapmasını engellemedi. Neredeyse bir yıl önce Senegal'e karşı alınan feci dostluk maçı yenilgisinden bu yana milli takımda forma giymeyen bir başka oyuncu olan eski Brentford oyuncusunun Al-Ahli formasıyla sergilediği golcü performansı, Alman teknik adamı onun tekrar milli takıma çağrılmayı hak ettiğine ikna etmeye henüz yetmedi.

    Forvet, Körfez ülkesinde tüm turnuvalarda 40 gol gibi inanılmaz bir rakama yaklaşıyor ve 10 asist de yapıyor. Ayrıca, Euro 2024'te yedek kulübesinden çıkıp etkili bir silah olarak görev yapmış olması nedeniyle turnuva tecrübesi de getirecektir. Ancak, mevcut İngiltere teknik direktörü, Toney'i pek sevmiyor gibi görünüyor. Oysa Toney, Bayern Münih'ten Harry Kane'in ardından, ülkenin formda olan ikinci forveti.

    6Trent Alexander-Arnold (Real Madrid)

    Bu listede tartışmaları en çok alevlendiren isim olan Trent Alexander-Arnold hakkında, Dünya Kupası'na az bir süre kala hâlâ kesin bir karar verilmiş değil. Geçen yaz Real Madrid'e transfer olduktan sonra başlangıçta zorluklar yaşayan sağ bek, bu zorlu yeni ortamda ancak son zamanlarda rahatlamaya başladı; Şubat ayında sakatlıktan döndükten sonra altı maçta üç lig asistine imza attı.

    Ancak, pas konusunda ustalık sergilemesine rağmen, İspanya'da savunmadaki eksiklikleri sürekli olarak istismar edildi ve sonuç olarak Tuchel tarafından tercih edilmedi. Hatta, Mart ayında açıkladığı 35 kişilik geniş kadroda bile yer almadı, bu da Alman teknik adamın eski Liverpool oyuncusunu turnuva için evde bırakmaya hazır olduğunun açık bir işareti. 27 yaşındaki oyuncunun milli takımda son kez forma giymesinin üzerinden neredeyse bir yıl geçti.

    5Conor Gallagher (Tottenham)

    Gomes gibi, Conor Gallagher da milli takım kadrosundan uzun süre uzak kaldıktan sonra tekrar İngiltere kadrosuna girme umuduyla Ocak ayında Premier Lig'e geri döndü. Ancak futbolun tadını çıkarmak ve yeteneklerini sergilemek yerine, kendini Tottenham ile beklenmedik bir küme düşme mücadelesinin ortasında buldu.

    Orta saha oyuncusu, İngiliz futboluna yeniden ayak uydurmaya çalışırken bu kaosun ortasında biraz kaybolmuş görünüyordu, ancak Roberto De Zerbi'nin teknik direktör koltuğuna gelmesi, Gallagher'ın kaderini son dakikada değiştirebilir. Aston Villa karşısında sergilediği yorulmak bilmeyen, azimli ve maçı kazandıran performans, Gallagher'ın en iyi haliydi ve Tuchel'in dikkatini çekmiş olabilir.

    4Trevoh Chalobah (Chelsea)

    Chalobah’ın Tuchel’in gözündeki yerini kestirmek zor; Chelsea’nin stoperi geçen yaz Alman teknik adam tarafından ilk kez İngiltere milli takımına çağrılmış, ancak Eylül ve Ekim aylarında kadroya alınmamış, Kasım’daki milli maç aralarında kadroya geri dönmüş, ancak sahaya çıkamamıştı.

    Belki de en önemlisi, bir ayak bileği sakatlığı nedeniyle Mart ayında kadroya giremedi ve o zamandan beri Blues'un tarihsel olarak kötü bir form düşüşü yaşarken, takımın orta sıralara doğru kaymasına tanık oldu. Teknik direktör, hızla yaklaşan turnuva için kadrosunu kesinleştirmeye hazırlanırken, bu durum Chalobah'ın aleyhine olabilir. Marc Guehi, Ezri Konsa, Harry Maguire ve John Stones gibi diğer oyuncular formda olursa, Chalobah kesinlikle tercih sıralamasında gerilere düşecektir.

    3Myles Lewis-Skelly (Arsenal)

    Tuchel’in İngiltere milli takımındaki görev süresinin ilk golünü atan isim kimdi? Myles Lewis-Skelly. Ancak bu Arsenal oyuncusu, milli takım kariyerinin gelecekte bir pub bilgi yarışmasında sorulacak bir sorunun cevabı olmaktan öteye geçmesini istiyorsa, önünde yapması gereken işler var. Başlangıçta Alman teknik adam tarafından düzenli olarak kadroya çağrılıyordu; ancak bu sezonun başlarında kulüp seviyesinde yeterince süre alamadığı konusunda uyarıldıktan sonra yerini kaybetti ve henüz geri kazanamadı.

    Hâlâ sadece 19 yaşında olan, orta saha oyuncusundan sol beke dönüşen bu çok yönlü oyuncu, şüphesiz üst düzey bir potansiyele sahip. Mikel Arteta'nın Manchester City ile yaşanan yoğun şampiyonluk mücadelesi ve Şampiyonlar Ligi'ne kalma çabası sırasında sakatlıklarla boğuşması nedeniyle son zamanlarda daha fazla süre alan Lewis-Skelly, geçtiğimiz hafta hem Fulham hem de Atletico Madrid karşısında etkileyici bir performans sergiledi. Lewis-Skelly, Tuchel'in geçmişte övgüyle bahsettiği bir oyuncu ve son anda kadroya girme şansı var.

    2Alex Scott (Bournemouth)

    Mart ayındaki milli maç aralarında kadroya alınmayarak büyük bir şanssızlık yaşayan Alex Scott, teknik direktörün Kuzey Amerika'daki İngiltere orta saha planlarını sonlandırırken kesinlikle yine ön planda olacaktır. Bournemouth'lu oyuncu, Kasım ayında hak ettiği şekilde ilk kez A milli takım kadrosuna çağrılmış, ancak sahaya çıkamamıştı. Bununla birlikte, kulüp seviyesindeki hareketli performanslarıyla etkileyici olmaya devam etti.

    Çok şey, Tuchel'in Dünya Kupası'na hangi diğer orta saha oyuncularını götüreceğine bağlı olacak. Jude Bellingham, Declan Rice, Kobbie Mainoo, Jordan Henderson, Elliot Anderson ve James Garner gibi isimler kadroda yer almak için rekabet ediyor. Scott'ın, sahada her iki kanatta da oynayabilen bir derin oyun kurucu olarak farklı bir yetenek seti getirdiğini söyleyebiliriz. Real Madrid'in yıldızı Bellingham'ın ideal alternatifi olabilir mi?

    1Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest)

    Morgan Gibbs-White, Dünya Kupası kadrosuna girmek için son ana kadar mücadele ederken, formdan düşmüş Phil Foden ve Cole Palmer’ı korkudan titretecek. Nottingham Forest’ın yıldız oyuncusu, yılbaşından bu yana muhteşem bir formda ve Tuchel’in kadrosunda son anda çok arzu edilen 10 numaralı pozisyonlardan birini kapmaya hazır görünüyor.

    26 yaşındaki oyuncu, 2026'da şu ana kadar 10 golle Premier Lig'in en çok gol atan ikinci oyuncusu konumunda. Vitor Pereira yönetiminde daha ileri ve serbest bir rolde başarılı olan Gibbs-White, bu performansıyla Garibaldi'nin ligde kalma mücadelesine önemli katkı sağlıyor. Bu gollerin yedisi Mart ayının başından bu yana geldi ve Gibbs-White, birkaç hafta içinde teknik direktörün en önemli kadro kararlarından birinin merkezinde yer alacağı kesin görünüyor.