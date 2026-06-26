Getty/GOAL
Çeviri:
İngiltere’nin savaşçısı! Terry Butcher’ın o efsanevi görüntüsünü en iyi kim canlandırabilir? Kendisi, 2026 Dünya Kupası kadrosundan ‘ateşli’ bir adayı seçiyor
- Domino's
İngiltere davası uğruna kan döküldü
1989 yılının Eylül ayında, İsveç ile oynanan bir maçta, taviz vermeyen stoper Butcher kafasına şiddetli bir darbe aldı. Oyundan çıkarılmak ya da hatta temiz bir forma giymek yerine, eski Ipswich ve Rangers savunmacısı, maçın bitiş düdüğü çaldığında artık beyazdan çok kırmızıya dönmüş olan formasıyla maçı sonuna kadar oynadı.
Eski Three Lions kaptanı, uluslararası düzeyde mücadele etme fırsatı her ortaya çıktığında sergilenmesi gereken mücadele ruhunun somut örneği olarak kabul edilir. Manchester United efsanesi Paul Ince de yıllar boyunca bu ruhu en iyi şekilde yansıtan isimlerden biridir; 1998 Dünya Kupası’na katılmak için İngiltere’nin İtalya’yı geçmesine yardım ederken korkunç bir sakatlık geçirmesine rağmen sahada kalmayı başarmıştı.
İngiltere'nin 2026 kadrosundaki hangi oyuncu bir savaşçıdır?
Günümüzün süperstarları, kan akmaya başlar başlamaz sahadan çıkmak zorunda kalıyor ve acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyuyor; peki, ortak amaç uğruna bedenini tehlikeye atmaya kim hazır olurdu?
Bu soruya yanıt veren Butcher – taraftarları kirlenmeye teşvik eden Domino’s “Shirtiette” kampanyası kapsamında GOAL’a şunları söyledi: “Oh, bu iyi bir soru. Şu anda elimizdeki en büyük savaşçı mı? Muhtemelen Jude Bellingham gibi birini söylerdim.
“O daha çok bir savaşçıdır, kendini kaptırır ve ateşlidir. Bunu seviyorum. Belki bazen fazla ateşli olabilir, ama onun oyun tarzı budur. Bir nevi sınırda yaşıyor. Kendini ortaya koymak ister ve herkes gibi o da sinirlenir. Bence benim için ideal kişi Jude olurdu.”
Kendisi, Ince ve bir diğer İngiltere efsanesi Stuart Pearce gibi karakterlerin modern futboldan kaybolup kaybolmadığı sorulduğunda Butcher şunları ekledi: “Evet, futboldan kayboldu çünkü oyun artık bambaşka bir şey. Daha teknik. Artık sadece mücadele etmekten ziyade oyun tarzı daha önemli.
“Futbolda artık gerçek anlamda fiziksel mücadele kalmadı. Her şey teknikle ilgili. Her şey sayı üstünlüğü yaratmak ve tüm o teknik terimlerle ilgili. Bizim zamanımıza en yakın olan şey muhtemelen duran toplar ve özellikle de köşe vuruşları; o anlarda herkes güreşçi gibi davranıp rakiplerini yere devirmeye çalışıyor.
“Oyun değişti ve birçok durumda daha iyiye doğru değiştiğini görebilirsiniz, ama bence biraz daha fiziksel temas kesinlikle yardımcı olurdu. Bu kesinlikle taraftarlar için de iyi olurdu, çünkü taraftarlar her zaman birinin sert mücadele etmesini görmekten hoşlanır, ancak artık bunu yapamazsınız çünkü risk altındasınız. Eğer rakip oyuncuları sindirirseniz ve gücünüzü kullanırsanız, sarı kart değil, kırmızı kart görme tehlikesiyle karşı karşıya kalırsınız.”
- Getty
İngiltere’nin savunmasında sesini duyuran bir lideri eksik mi?
İngiltere, 60 yıldır süren kupa hasretine son vermek için çabalarken, şu anda ilham verici liderlere ihtiyaç duyuyor. Üç Aslanlar’ın savunma hattında, arka hattı organize edebilecek ve endişe verici açıkları kapatabilecek otoriter bir figür olup olmadığı sorulduğunda Butcher şöyle yanıt verdi: “Hayır, bence yok. Uzun, çok uzun zamandır orada böyle birinin olduğunu sanmıyorum.
“Oyunculara sert sözler söyleyebileceğiniz günler artık geride kaldı bence. Benim Bryan Robson vardı; ben bir hata yaptığımda bana sert çıkardı, o da bir hata yaptığında ben de ona karşılık verirdim – ama genelde o hata yapmazdı, o yüzden ona karşılık vermek zorunda kalmazdım! Ama duygularınızı sesli olarak, çok hızlı ve çok güçlü bir şekilde ifade ederdiniz.
“Günümüzde bunu yapmıyorsunuz. Bence bunun nedenlerinden biri, özellikle duran toplarda, köşe vuruşlarında ve serbest vuruşlarda oyuncuların belirli bir rakibi markaj altına almamalarıdır. Bölgesel savunma yapıyorlar, bu yüzden bağırmalarına ya da başka bir şey yapmalarına gerek kalmıyor.
“Bence futbolun şu anki haliyle, oyuncular birbirlerine karşı fazla nazik davranıyor. Birbirlerinden daha fazlasını talep eden kimse yok. Takımda liderler yok. Sadece oyuncular ve işini yapan bir grup birey var. Soyunma odasında bir şeyler söylüyor olabilirler, ama sahada gerçekten bağırıp parmakla işaret eden kimse yok gibi görünüyor.
“[Jordan] Pickford bazen bunu yapıyor ve parmağıyla işaret ediyor. İngiltere milli takımında bunu yapan pek kimse yok. Herkes sadece işini yapıyor ve elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor.
“Sesli olmalarını sevdim. Bundan keyif aldım. İnsanları övmekten de, onları teşvik etmek için ‘hadi çocuklar’ diye bağırmaktan da keyif aldım. Bunu ara sıra görüyorsunuz, ama çok sık değil. Daha sık görmek isterim.”
Bellingham, gelecekte İngiltere milli takımının kaptanı olabilir mi?
Rekor kıran forvet Kane, şu anda 81 uluslararası golle İngiltere’nin kaptanı konumunda; ancak bir gün kaptanlık pazubandını devretmesi gerekecek. Bu rolü üstlenecek birkaç aday var; bunların arasında Arsenal’in orta saha oyuncusu Rice de bulunuyor. Butcher, karakteriyle ilgili ara sıra gündeme gelen soruların ortasında Bellingham’ın gelecekte kaptan olup olamayacağı sorulduğunda şöyle dedi: “Ben birkaç kulüpte kaptanlık yaptım; kapıları tekmelerdim, sesimi yükseltirdim, hakemlere küfrederdim ve bu tür şeyler yapardım. Bir kaptandan gerçekten beklenecek şeyler değil, ama o zamanlar durum böyleydi.
“Bence Bellingham zamanla olgunlaşacak, özellikle de uluslararası sahnede. O zaman kaptanlık için uygun hale gelebilir. Şu anda onun kaptanlık seviyesinin altında, yardımcı kaptanlardan biri, kanat adamlarından biri olduğunu düşünüyorum.
“Declan Rice, özellikle Harry Kane’in izinden giderek kaptanlık için bariz bir aday olurdu, ama Harry Kane sonsuza kadar oynayabilir. İşine yaklaşım şekli, kendine bakışı, davranışları... [Cristiano] Ronaldo gibi ve sonsuza kadar oynayabilir. Harry’nin hızında kaybedecek pek bir şey yoktu, ama zihni daha keskin, tepkileri daha hızlı görünüyor. Bence daha yapacak çok işi var.”
Kane, Bellingham ve İngiltere, Cumartesi günü 2026 Dünya Kupası’nda L Grubu’ndaki mücadelelerini tamamlayacak. New Jersey’de Panama ile karşılaşacak olan takımın teknik direktörü Thomas Tuchel, oyuncularının hem Kuzey Amerika’daki hem de İngiltere’deki taraftarları heyecanlandırmasını ve yeni efsaneler yaratılırken coşkulu kutlamaların yaşanmasını umuyor.
2026 Dünya Kupası: İngiltere, coşkulu kutlamalar başlatmayı hedefliyor
Futbol maçı izlemek epey dağınık bir iş olabilir; bu nedenle Domino’s, bu yaz taraftarların yiyecek ve içecek lekelerini gururla taşıyabilmeleri için gerçek peçete kumaşından üretilen “Shirtiette” adlı futbol forması tasarladı. Pizza markası, İngiltere ve İskoçya taraftarlarına bu formaları ücretsiz olarak dağıtıyor; böylece taraftarlar maç günlerinde diledikleri kadar dağınık olabilir, gol sevinçleri, kaçırılan penaltılar ya da VAR tartışmaları sırasında ortaya çıkan lekeleri kucaklayabilirler.
Formalar, emici peçete kumaşından özel olarak üretildi; böylece taraftarlar evde maçları izlerken pizza sosu dökülmelerini, mozzarella kazalarını ve üst malzemelerin düşmesini rahatlıkla temizleyebilecek. “Shirtiette”, www.dominosshirtiette.com adresinden temin edilebilir; İngiltere ve İskoçya taraftarları bu siteden başvurarak sınırlı sayıda üretilen İngiltere veya İskoçya “Shirtiette”lerinden birini talep edebilir.