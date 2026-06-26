İngiltere’nin savaşçısı! Terry Butcher’ın o efsanevi görüntüsünü en iyi kim canlandırabilir? Kendisi, 2026 Dünya Kupası kadrosundan ‘ateşli’ bir adayı seçiyor

Günümüzün süperstarları, kan akmaya başlar başlamaz sahadan çıkmak zorunda kalıyor ve acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyuyor; peki, ortak amaç uğruna bedenini tehlikeye atmaya kim hazır olurdu?

Bu soruya yanıt veren Butcher – taraftarları kirlenmeye teşvik eden Domino’s “Shirtiette” kampanyası kapsamında GOAL’a şunları söyledi: “Oh, bu iyi bir soru. Şu anda elimizdeki en büyük savaşçı mı? Muhtemelen Jude Bellingham gibi birini söylerdim.

“O daha çok bir savaşçıdır, kendini kaptırır ve ateşlidir. Bunu seviyorum. Belki bazen fazla ateşli olabilir, ama onun oyun tarzı budur. Bir nevi sınırda yaşıyor. Kendini ortaya koymak ister ve herkes gibi o da sinirlenir. Bence benim için ideal kişi Jude olurdu.”

Kendisi, Ince ve bir diğer İngiltere efsanesi Stuart Pearce gibi karakterlerin modern futboldan kaybolup kaybolmadığı sorulduğunda Butcher şunları ekledi: “Evet, futboldan kayboldu çünkü oyun artık bambaşka bir şey. Daha teknik. Artık sadece mücadele etmekten ziyade oyun tarzı daha önemli.

“Futbolda artık gerçek anlamda fiziksel mücadele kalmadı. Her şey teknikle ilgili. Her şey sayı üstünlüğü yaratmak ve tüm o teknik terimlerle ilgili. Bizim zamanımıza en yakın olan şey muhtemelen duran toplar ve özellikle de köşe vuruşları; o anlarda herkes güreşçi gibi davranıp rakiplerini yere devirmeye çalışıyor.

“Oyun değişti ve birçok durumda daha iyiye doğru değiştiğini görebilirsiniz, ama bence biraz daha fiziksel temas kesinlikle yardımcı olurdu. Bu kesinlikle taraftarlar için de iyi olurdu, çünkü taraftarlar her zaman birinin sert mücadele etmesini görmekten hoşlanır, ancak artık bunu yapamazsınız çünkü risk altındasınız. Eğer rakip oyuncuları sindirirseniz ve gücünüzü kullanırsanız, sarı kart değil, kırmızı kart görme tehlikesiyle karşı karşıya kalırsınız.”