Aslında Tuchel’in endişelenmekte haklı olduğu söylenebilir; zira İngiltere’nin sağ bek pozisyonundaki seçenek kıtlığı takıma zarar verirse, eleştiri oklarının hedefi o olacaktır. Alman teknik direktörün bu pozisyondaki üç seçeneğinin de sakatlanacağını önceden tahmin etmesi elbette imkânsızdı, ancak bu senaryonun ortaya çıkma riskini kesinlikle azaltabilirdi.

Livramento’nun 2025-26 sezonundaki sakatlık geçmişi korkunçtu; dört ayrı sakatlık nedeniyle tüm sezon boyunca Premier Lig’de sadece 17 maça çıkabildi; bunlardan biri de sezonun son beş haftasını kaçırmasına neden olan uyluk sakatlığıydı – bu durum oldukça büyük bir tehlike işareti olmalıydı.

“James’in sakatlığını kimse öngöremezdi” diye cesurca iddia etmesine rağmen, eski Chelsea teknik direktörü, Blues kaptanının fiziksel sorunlarının da fazlasıyla farkında olmalıydı. 26 yaşındaki oyuncu, sezonun son haftalarında yine bir hamstring sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalmıştı ve dolayısıyla Mart ayından beri arka arkaya maçlarda ilk 11'de yer almamıştı. Yine de turnuva öncesi Kosta Rika ile oynanan hazırlık maçı ve ardından Hırvatistan ile Gana'ya karşı oynanan grup maçlarının kadrosunda yer almıştı.

Livramento'nun kadrodan çıkarılmasının ardından, Real Madrid'in sağ bek oyuncusu Alexander-Arnold yerine yedek listesinden stoper Trevoh Chalobah'ı kadroya dahil etme kararı ve Quansah'ın (bir başka stoper) o kanatta yedek olabileceği konusundaki ısrarı, Tuchel'in kadro seçimlerine yönelik eleştirileri daha da artırdı. İngiltere milli takım teknik direktörünün Mayıs ayında açıkladığı tartışmalı kadro, Kuzey Amerika’da işler ters giderse her zaman kendisine karşı bir silah olarak kullanılacaktı ve şimdi bunu acı bir şekilde tecrübe ediyor.