Spence’in kadroya alınması, Tuchel’in Dünya Kupası kadrosu seçimi konusunda yoğun eleştirilere maruz kalan kararlarından biriydi; ancak İngiltere milli takım teknik direktörü, 25 yaşındaki oyuncuyu kadroya çağırdığı için şimdi çok memnun olacaktır. Çok yönlü bu bek, kendisini eleştirenleri bir kez daha haksız çıkarmak amacıyla bu fırsatı mutlaka değerlendirmek isteyecektir.
2021 yılında Middlesbrough forması giydiği dönemde Neil Warnock tarafından Nottingham Forest'a kiralanmış ve tutumunu düzeltmezse beş yıl içinde amatör liglerde oynayabileceği konusunda uyarılmıştı. Beş yıl sonra ise Dünya Kupası eleme turlarında İngiltere milli takımında ilk 11'de yer almaya hazırlanıyor.
Tottenham'daki süreci de kolay geçmedi; Fulham altyapısından yetişen oyuncu, ilk olarak kuzey Londra'ya transfer olduğunda Antonio Conte tarafından göz ardı edilmesinin ardından, Rennes, Leeds ve Genoa'ya arka arkaya üç kez kiralandı ve nihayet 2024-25 sezonunda kadroda yerini sağlamlaştırdı. Bu gelişme, geçen yılın Eylül ayında ilk kez "Üç Aslanlar" kadrosuna çağrılmasına yol açtı ve o, A milli takımda forma giyen ilk Müslüman oyuncu olarak tarihe geçti.
Bu turnuvanın başlarında, Tuchel antrenman sırasında bu bek oyuncusunu azarlarken kameralara yakalanmıştı; Gana maçında sol bek olarak ilk 11’de sahaya çıktığında da aynı tavrı sergilemişti.
Spence, kariyeri boyunca kendisini şüpheyle karşılayanları haksız çıkarmaya devam ediyor ve sadece birkaç yıl önce uzun boylu, hücumcu bir bek olarak ne kadar yüksek değer gördüğünü unutmak kolay. Büyük turnuvalarda itibarlar kazanılır ve kaybedilir; Tottenham oyuncusu şimdi en büyük sahnede sorunlu bir pozisyonu kendine ait hale getirmek için gerçek bir şansa sahip ve bu, zaten inanılmaz olan dönüşümün tamamlanmasını işaret edecektir.