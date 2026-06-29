Goal.com
Canlı

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
England RBs GFXGOAL
Krishan Davis

Çeviri:

İngiltere'nin sağ bek sorunu: Üç Aslanlar'ın en büyük gücü nasıl Dünya Kupası'ndaki zayıflığı haline geldi – ve bunun başlıca sorumlusu neden Thomas Tuchel'in kararları?

Analysis
İngiltere
Dünya Kupası
D. Spence
FEATURES
İngiltere - Kongo D. Cumhuriyeti
R. James
V. Livramento
K. Walker
K. Trippier

2026 Dünya Kupası’nın henüz üçüncü maçında, İngiltere sağ bek pozisyonunda kadroda yer alan üç oyuncusunu da kaybetmiş durumda; bu da, bir zamanlar “Üç Aslanlar” için bol seçenek sunan bu saha bölgesi, en kötü zamanda gerçek bir sorun haline geldi. Reece James, Tino Livramento ve Jarell Quansah’ın hepsi sakatlık nedeniyle kadro dışı kalırken, Thomas Tuchel ise bazı tuhaf kadro seçimleri nedeniyle şu anda ciddi bir eleştiri altında.

Bununla birlikte Alman teknik direktör, çok yönlü Djed Spence’i kadrosuna dahil etme kararından son derece memnun olacak; zira sol bek yedeği olarak kadroya alınan bu Tottenham oyuncusu, eleme turlarında sağ bek pozisyonunda ilk 11’de yer almaya hazırlanıyor.

Ancak İngiltere bu yedeğe minnettar olsa da, sakatlıkların etkisini hissettirdiği ve Trent Alexander-Arnold'un da evde kalanlar arasında yer aldığı bir ortamda, "Üç Aslanlar"ın sağ savunmada fiilen dördüncü tercihi kullanmak zorunda kalması konusunda ciddi sorular sorulması gerekiyor.

DR Kongo ile oynayacakları son 32 turu maçından galip çıkabilseler de, sağ bek pozisyonu, rakiplerinin Dünya Kupası’nın ilerleyen aşamalarında şüphesiz istismar etmeye çalışacakları bir sorun teşkil ediyor.

  • Jarell Quansah England 2026Getty Images

    Sakatlıklar ağır bir yük oluşturuyor

    Arsenal’den Ben White’ın Mayıs ayında sezonunu sonlandıran bir diz sakatlığı geçirmesinin ardından, tüm sezon boyunca kondisyon sorunlarıyla boğuşan Newcastle’dan Livramento, İngiltere milli takımının Hırvatistan’la oynayacağı açılış maçı öncesinde antrenmanda yaşadığı baldır sakatlığı nedeniyle sezon başlamadan kadro dışı kaldı.

    İkinci maç gününde Gana ile oynanan sıkıcı beraberlik sırasında sağ bek James sakatlandı, ancak Tuchel tüm oyuncu değişiklik haklarını kullanmış olduğu için sahada kalmak zorunda kaldı. James’in hamstring sakatlığının ilk tahmin edilenden daha ciddi olduğu ortaya çıktı ve bu durum, turnuvanın geri kalanında forma giyebilmesi konusunda ciddi şüpheler doğurdu.

    Durumu daha da kötüleştiren ise, James’in yerine geçen Quansah’ın, İngiltere’nin Panama ile oynadığı son grup maçında ayak bileğini burkarak sahadan çıkmak zorunda kalması oldu; bu durum, takımın sağ savunma kanadında oynamak üzere kadroya çağrılan tüm oyuncularını fiilen yitirmesine neden oldu.

    • Reklam
  • England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    "Elbette endişeliyim"

    Bu son aksiliklerin ardından Tuchel, İngiltere’nin sağ bek pozisyonundaki sakatlık sorunları konusunda endişelerini dile getirdi.

    Quansah'ın sakatlığıyla ilgili olarak "Klasik bir ayak bileği burkulması ve ağrısı var" dedi. "Daha önce de yaşadığını ve birkaç gün içinde iyileşeceğini söyledi. Bacağını yukarı kaldırmış ve buz uyguluyor.

    "Elbette [sağ bek pozisyonundaki durumdan endişeliyim] – bu pozisyonda bir sakatlık daha yaşadık. Reece James ve Jarell Quansah için [turnuvaya tekrar katılabilmeleri] zorlu bir yarış olacak, ancak çözüm bulmak bizim işimiz ve bunu başaracağız."

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Tartışmalı kararlar

    Aslında Tuchel’in endişelenmekte haklı olduğu söylenebilir; zira İngiltere’nin sağ bek pozisyonundaki seçenek kıtlığı takıma zarar verirse, eleştiri oklarının hedefi o olacaktır. Alman teknik direktörün bu pozisyondaki üç seçeneğinin de sakatlanacağını önceden tahmin etmesi elbette imkânsızdı, ancak bu senaryonun ortaya çıkma riskini kesinlikle azaltabilirdi.

    Livramento’nun 2025-26 sezonundaki sakatlık geçmişi korkunçtu; dört ayrı sakatlık nedeniyle tüm sezon boyunca Premier Lig’de sadece 17 maça çıkabildi; bunlardan biri de sezonun son beş haftasını kaçırmasına neden olan uyluk sakatlığıydı – bu durum oldukça büyük bir tehlike işareti olmalıydı.

    “James’in sakatlığını kimse öngöremezdi” diye cesurca iddia etmesine rağmen, eski Chelsea teknik direktörü, Blues kaptanının fiziksel sorunlarının da fazlasıyla farkında olmalıydı. 26 yaşındaki oyuncu, sezonun son haftalarında yine bir hamstring sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalmıştı ve dolayısıyla Mart ayından beri arka arkaya maçlarda ilk 11'de yer almamıştı. Yine de turnuva öncesi Kosta Rika ile oynanan hazırlık maçı ve ardından Hırvatistan ile Gana'ya karşı oynanan grup maçlarının kadrosunda yer almıştı.

    Livramento'nun kadrodan çıkarılmasının ardından, Real Madrid'in sağ bek oyuncusu Alexander-Arnold yerine yedek listesinden stoper Trevoh Chalobah'ı kadroya dahil etme kararı ve Quansah'ın (bir başka stoper) o kanatta yedek olabileceği konusundaki ısrarı, Tuchel'in kadro seçimlerine yönelik eleştirileri daha da artırdı. İngiltere milli takım teknik direktörünün Mayıs ayında açıkladığı tartışmalı kadro, Kuzey Amerika’da işler ters giderse her zaman kendisine karşı bir silah olarak kullanılacaktı ve şimdi bunu acı bir şekilde tecrübe ediyor.

  • Kyle Walker Kieran Trippier

    Sözden soruna

    Şimdi düşününce, sadece birkaç yıl önce İngiltere’nin sağ bek seçeneklerinin uluslararası rakiplerinin gıpta ettiği bir durum olması tuhaf geliyor; Kyle Walker, Manchester City’de arka arkaya şampiyonluklar kazanan bir oyuncuydu ve dünya çapında pozisyonunun en iyilerinden biri olarak kabul ediliyordu; Kieran Trippier, milli takımda her iki kanatta da istikrarlı bir performans sergiliyordu; Alexander-Arnold ve James, gelecek vaat eden süperstarlar olarak görülüyordu; White ise Arsenal’de gösterdiği etkileyici performansın ardından ciddi bir seçenek haline gelmişti.

    Öte yandan Livramento, Aaron Wan-Bissaka, Kyle Walker-Peters, James Justin, Tyriq Lamptey, Max Aarons ve Rico Lewis gibi isimler de daha önce gelecek vaat eden yetenekler olarak görülüyordu.

    Ancak işler pek çok kişinin beklediği gibi gelişmedi ve Euro 2024’ten bu yana Walker ile Trippier’in milli takımdan emekli olmaları, İngiltere’yi bu pozisyonda bir sorunla karşı karşıya bıraktı. James ve Livramento sakatlıklarla boğuştu, White önceki teknik kadroyla anlaşmazlığa düştü ve Alexander-Arnold, Alman teknik direktör göreve geldiğinden bu yana sadece bir kez kadroya çağrılmış olması nedeniyle, her ne sebeple olursa olsun Tuchel’in planlarının bir parçası gibi görünmüyor.

    Diğer oyuncular ise başlangıçtaki beklentileri karşılayamadı; ironik bir şekilde Wan-Bissaka, Manchester United’da en iyi futbolunu oynadığı dönemde bile İngiltere’nin sağ bek sıralamasında çok geride kaldığını fark edince, Çarşamba günü oynanacak son 32 turu maçında karşılaşacakları rakip DR Kongo’ya transfer oldu.

  • England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Olası olmayan seçenek

    İngiltere’nin zamansız sağ bek sıkıntısından en çok faydalanacak gibi görünen isim, aslında tamamen farklı bir pozisyonda oynamak üzere kadroya çağrılan bir oyuncu olacak gibi görünüyor.

    Spence, aslında Man City'den Nico O'Reilly'nin yedek sol bek olarak kadroya dahil edilmişti; ancak Tuchel, Tottenham'lı savunmacıyı Kuzey Amerika'ya götürme nedeni olarak onun "her iki tarafta da oynayabilme" yeteneğini de göstermişti.

    Teknik direktör geçen ay, "Bizim için oynadığı her maçta mükemmeldi," demişti. "Savunmayı seviyor, kadromuzdaki en hızlı oyuncu ve bire bir savunmayı seviyor. Onu bizim için özel bir bek yapan da bu. Her iki kanatta da oynayabilir."

    Şimdi, James, Livramento ve Quansah’ın beklenmedik ama bir o kadar da öngörülebilir yokluğunda, bu Spurs oyuncusu büyük bir turnuvanın eleme aşamaları boyunca İngiltere’nin ilk on birinde sağ bek olarak yer alması muhtemel.

  • Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Dikkat çekici artış

    Spence’in kadroya alınması, Tuchel’in Dünya Kupası kadrosu seçimi konusunda yoğun eleştirilere maruz kalan kararlarından biriydi; ancak İngiltere milli takım teknik direktörü, 25 yaşındaki oyuncuyu kadroya çağırdığı için şimdi çok memnun olacaktır. Çok yönlü bu bek, kendisini eleştirenleri bir kez daha haksız çıkarmak amacıyla bu fırsatı mutlaka değerlendirmek isteyecektir.

    2021 yılında Middlesbrough forması giydiği dönemde Neil Warnock tarafından Nottingham Forest'a kiralanmış ve tutumunu düzeltmezse beş yıl içinde amatör liglerde oynayabileceği konusunda uyarılmıştı. Beş yıl sonra ise Dünya Kupası eleme turlarında İngiltere milli takımında ilk 11'de yer almaya hazırlanıyor.

    Tottenham'daki süreci de kolay geçmedi; Fulham altyapısından yetişen oyuncu, ilk olarak kuzey Londra'ya transfer olduğunda Antonio Conte tarafından göz ardı edilmesinin ardından, Rennes, Leeds ve Genoa'ya arka arkaya üç kez kiralandı ve nihayet 2024-25 sezonunda kadroda yerini sağlamlaştırdı. Bu gelişme, geçen yılın Eylül ayında ilk kez "Üç Aslanlar" kadrosuna çağrılmasına yol açtı ve o, A milli takımda forma giyen ilk Müslüman oyuncu olarak tarihe geçti.

    Bu turnuvanın başlarında, Tuchel antrenman sırasında bu bek oyuncusunu azarlarken kameralara yakalanmıştı; Gana maçında sol bek olarak ilk 11’de sahaya çıktığında da aynı tavrı sergilemişti.

    Spence, kariyeri boyunca kendisini şüpheyle karşılayanları haksız çıkarmaya devam ediyor ve sadece birkaç yıl önce uzun boylu, hücumcu bir bek olarak ne kadar yüksek değer gördüğünü unutmak kolay. Büyük turnuvalarda itibarlar kazanılır ve kaybedilir; Tottenham oyuncusu şimdi en büyük sahnede sorunlu bir pozisyonu kendine ait hale getirmek için gerçek bir şansa sahip ve bu, zaten inanılmaz olan dönüşümün tamamlanmasını işaret edecektir.

Dünya Kupası
İngiltere crest
İngiltere
ENG
Kongo D. Cumhuriyeti crest
Kongo D. Cumhuriyeti
COD