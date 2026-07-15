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İngiltere’nin rekor kıran kaptanı Harry Kane, 1966 yılının kahramanı Geoff Hurst’tan “tüm zamanların en iyisi” unvanını alırken, Dünya Kupası zaferini hedefliyor
Bu işi yapanların en iyisi
İngiltere, Kuzey Amerika’da tarihi bir karşılaşmaya hazırlanırken, zirveye ulaşmak için neyin gerekli olduğunu çok iyi bilen bir kişiden en büyük onayı aldı. 2022 yılına kadar Dünya Kupası finalinde hat-trick yapan tek isim olan Hurst, Kane'i ülkenin gelmiş geçmiş en iyi golcüsü olarak nitelendirdi. Kane, bu yaz kırdığı rekorlarla Three Lions'ın kaptanı olarak en fazla maça çıkan oyuncu unvanını Bobby Moore'dan devraldı ve büyük turnuvalarda ülkenin tüm zamanların en golcü oyuncusu konumunu pekiştirdi.
Arjantin ile oynanacak yarı final maçı öncesinde Wembley’de konuşan Hurst, Bayern Münih’in yıldızı hakkındaki değerlendirmesinde net bir tavır sergiledi. Hurst, İngiltere milli takımının resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, “Onun attığı golleri geçmek zor olacak, bu yüzden onun İngiltere’nin en iyisi olduğunu söyleyebilirim,” dedi. "Şu anki rekoru, hem oynadığı maç sayısı hem de attığı goller açısından gerçekten inanılmaz; üstelik bunu bu turnuvada gördüğümüz gibi önemli maçlarda başarıyor."
- Getty Images Sport
Moore tarzında liderlik
Gollerin ötesinde, Hurst, Kane’in Thomas Tuchel’in kadrosuna kattığı maddi olmayan değerlerden özellikle etkilenmiştir. West Ham efsanesi, mevcut kaptan ile 1966’daki kendi efsanevi kaptanı Bobby Moore arasında doğrudan paralellikler kurdu. Hurst, Moore’un okul yıllarından beri doğuştan bir lider olduğunu hatırladı ve bu turnuvadaki başarılı serüven boyunca Kane’in hem saha içinde hem de saha dışında sergilediği aynı çekici otoriteyi görüyor.
"Liderliği ortada ve bu çok önemli," diye açıkladı Hurst. "Maçtan sonra oyuncularla konuşuyor, takım toplantılarında onlarla bir araya geliyor. Elbette tutumu, davranışları ve oyun tarzıyla da harika bir örnek teşkil ediyor.
"O sadece futbolda değil, hayatında ve bir insan olarak da muhteşem bir örnek ve bu da önemli... Bence Harry Kane kesinlikle aynı kalıptan çıkmış, sadece sahada değil, sahada dışında da birlikte yaptıkları her şeyde."
Tuchel devrimine destek
Hurst ayrıca teknik direktör Tuchel’e de tam destek verdi. Ayrı bir röportajda konuşan tecrübeli forvet, hiçbir milli takımın yabancı bir teknik direktörle Dünya Kupası’nı kazanamadığı gerçeğine değindi; ancak Tuchel’in titiz hazırlıkları ve takımda oluşturduğu ruhun bu uzun süredir devam eden laneti kırabileceğine inandığını belirtti.
Hatta kampın gergin ortamındaki neşeli anları bile cesaret verici buluyor. Norveç’i çeyrek finalde yendikten sonra Jude Bellingham’ın Tuchel’in eleştirilerini açıkça reddetmesi üzerine Hurst, Real Madrid yıldızının bu özgüveninden keyif aldı. “Tuchel’in ‘en iyi formumuzda değildik’ demesini çok sevdim, bu heyecan verici. Bellingham’ın ‘ne fark eder’ şeklindeki cevabı beni gerçekten güldürdü, çok komikti. Bu tavrı çok seviyorum, harika bir yanıt oldu," dedi Hurst.
- (C)Getty images
Tarihe geçecek bir intikam maçı
Yaklaşan yarı final maçında İngiltere, tarihi dramlarla dolu bir karşılaşmada Arjantin ile karşı karşıya gelecek. Günümüz taraftarları akıllarına hemen 1986’daki Diego Maradona’nın meşhur “Tanrı’nın Eli” golünü getirse de, bu şiddetli Dünya Kupası rekabeti aslında yirmi yıl önce alevlenmişti. Hurst, 1966'da Antonio Rattin'in oyundan atılmasıyla ünlü olan maçta Güney Amerikalı rakiplere karşı galibiyet golünü atan isimdi. Rattin'in yakın zamanda vefat ettiği haberinin ardından Hurst, eski rakibine saygılarını sunmak için bir an durdu.
“Elbette bu, altmış yıl sonra yaşanması çok üzücü,” diye düşündü. “O, takımlarının lideriydi ve kadrolarında çok iyi oyuncular vardı. Tabii ki oyundan atılması, o dönemde çok önemli bir oyuncuyu kaybetmelerine yol açarak sonucun belirlenmesinde etkili oldu.”
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