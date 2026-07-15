İngiltere’nin rekor kıran kaptanı Harry Kane, 1966 yılının kahramanı Geoff Hurst’tan “tüm zamanların en iyisi” unvanını alırken, Dünya Kupası zaferini hedefliyor

İngiltere, Kuzey Amerika’da tarihi bir karşılaşmaya hazırlanırken, zirveye ulaşmak için neyin gerekli olduğunu çok iyi bilen bir kişiden en büyük onayı aldı. 2022 yılına kadar Dünya Kupası finalinde hat-trick yapan tek isim olan Hurst, Kane'i ülkenin gelmiş geçmiş en iyi golcüsü olarak nitelendirdi. Kane, bu yaz kırdığı rekorlarla Three Lions'ın kaptanı olarak en fazla maça çıkan oyuncu unvanını Bobby Moore'dan devraldı ve büyük turnuvalarda ülkenin tüm zamanların en golcü oyuncusu konumunu pekiştirdi.

Arjantin ile oynanacak yarı final maçı öncesinde Wembley’de konuşan Hurst, Bayern Münih’in yıldızı hakkındaki değerlendirmesinde net bir tavır sergiledi. Hurst, İngiltere milli takımının resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, “Onun attığı golleri geçmek zor olacak, bu yüzden onun İngiltere’nin en iyisi olduğunu söyleyebilirim,” dedi. "Şu anki rekoru, hem oynadığı maç sayısı hem de attığı goller açısından gerçekten inanılmaz; üstelik bunu bu turnuvada gördüğümüz gibi önemli maçlarda başarıyor."



