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Thomas Hindle

Çeviri:

İngiltere’nin Norveç ile oynayacağı Dünya Kupası çeyrek final maçında nasıl bir kadro sahaya çıkması GEREKİR: Thomas Tuchel’in sağ bek pozisyonundaki seçim süreci, cezalı Jarell Quansah’ın yerine Reece James, Djed Spence ve Ezri Konsa seçenekleriyle devam ediyor

Analysis
Dünya Kupası
İngiltere
FEATURES
Norveç - İngiltere
Norveç
J. Bellingham

Bu, şüphesiz Thomas Tuchel’in İngiltere’deki görev süresinde bugüne kadar aldığı en önemli kadro seçimi kararıdır. Üç Aslanlar, Cumartesi günü Miami’de Norveç ile oynayacakları Dünya Kupası çeyrek final maçına favori olarak giriyor. İngiltere, İskandinav rakibine karşı sahada her pozisyonda çok daha fazla kaliteye sahip olmalı. Ancak bu, Tuchel’in işinin kolay olduğu anlamına gelmiyor. İngiltere’nin alması gereken bir dizi zorlu karar var.

Öncelikle, geçen hafta Azteca Stadyumu’nda Meksika ile oynanan maçın ardından İngiltere kadrosunda bazı sakatlık sorunları yaşandığı bildirildi. Marc Guehi, aldığı bir darbenin etkisinden kurtulmaya çalışıyor. Maçın sonunda bazı oyuncuların bacaklarında yorgunluk görülüyordu. Reece James’in hamstringinde sürekli sorunlar yaşadığı da bir gerçek. Sağ bek pozisyonu bundan sonra bir sorun olacak, özellikle de Jarell Quansah’ın iki maçlık cezasının kesinleşmesiyle birlikte.

Yine de İngiltere'nin bolca yeteneği ve bunları bir araya getirebileceği sayısız seçenek var. Bariz ilk 11 oyuncularının yanı sıra, Dan Burn, Djed Spence ve John Stones gibi isimler de savunmada öne çıktı. Ayrıca Morgan Rogers'ın en iyi halini henüz görmedik; bu maç onun için bir fırsat olabilir.

Tüm bunları göz önünde bulundurarak, GOAL biraz amatör futbol menajerliği yapıyor. İşte Cumartesi günü Florida’da Dünya Kupası zaferine bir adım daha yaklaşmak isteyen İngiltere’nin ilk 11’inde kimlerin yeralması gerektiği...

  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    GK: Jordan Pickford

    Sonunda Jordan Pickford’dan biraz canlılık geldi. Everton’lu kaleci, son 16 turuna kadar biraz hayal kırıklığı yaratmıştı. Aslında, pek fazla iş yükü olmamıştı. Ancak bazı hatalar da vardı. İlk eleme maçında Demokratik Kongo’nun sürpriz açılış golünü engelleyebilirdi. Gana karşısında da tedirgindi. Tuchel, Hırvatistan karşısında topu daha hızlı oynatmadığı için onu azarladı. Sorular soruldu – belki de haklı olarak.

    Ve sonra Azteca Stadyumu'na geldik. Pickford, Meksika karşısında kahramanca bir performans sergiledi; Raul Jimenez’in üç büyük şutunu kurtardı, ardından beş kez yumrukla topu uzaklaştırdı ve son 30 dakikayı topu uzaklaştırarak geçirdi; böylece futbolun katedrali sayılan bu stadyumda unutulmaz bir savunma performansı sergiledi.

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  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    RB: Reece James

    Artık seçenekler gerçekten azalmaya başladı. Quansah, oyundan atılana kadar Meksika karşısında iyi bir performans sergilemişti ve cezasının süresi oldukça ağır görünüyor. Ancak İngiltere, bildirilen hatalı VAR prosedürüne dayanarak kararın bozulması için çaba gösterdiği söylense de, onsuz oynamak zorunda kalacak.

    Bu durumda, antrenmanlara tam olarak katılan Reece James’e geri dönüyoruz. Hamstring sakatlığı geçmiş sayılıyor, ama bunu daha önce de duyduysanız lütfen bizi durdurun...

  • Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    CB: Ezri Konsa

    Erling Haaland’ı durdurabilecek çok fazla stoper yok. Garip bir şekilde, Ezri Konsa bunlardan biri gibi görünüyor. Norveçli oyuncuya karşı oldukça etkileyici bir istatistiği var.

    Aslında, City formasıyla Haaland'a karşı oynadığı beş Premier Lig maçında, Haaland toplam 406 dakika boyunca sadece bir gol atabildi. Bu durum daha çok taktiksel bir mesele olabilir. Belki de Haaland, Aston Villa'ya karşı oynamaktan hiç hoşlanmıyordur. Ancak bu, İngiltere'nin ihtiyaç duyduğu eşleşme de olabilir.

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  • Marc GUEHI-england-202406(C)Getty Images

    CB: Marc Guehi

    Azteca’da geçirdiği hafif hamstring sakatlığına dair haberlere rağmen, Cumartesi günü savunmada ilk 11’de yer alacak isim Marc Guehi olmalı. Her maçta performansını artırdı ve Meksika karşısında gerçekten mükemmeldi. Aynı maçta gerçekten göze çarpan bir performans sergileyen John Stones da burada değerlendirilmeyi hak ediyor. Ancak Guehi daha ikna edici bir seçim.

  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    LB: Nico O'Reilly

    Son olarak, Nico O'Reilly'den savunma açısından küçük bir katkı. Manchester City'nin sol bek oyuncusunun hücumdaki kalitesi ortada ve Anthony Gordon ile olan uyumu her geçen gün gelişiyor. Ancak savunma becerileri geçen haftaya kadar pek sınanmamıştı. Ve o maçta etkileyici bir performans sergiledi.

    O'Reilly, 72. dakikada aldığı talihsiz sarı kart nedeniyle oyundan alınana kadar sol kanadı iyi korudu. Cumartesi günü tekrar sahada yer alması bekleniyor ve umarız 90 dakika boyunca sahada kalabilir.

  • FBL-WC-2026-MATCH92-MEX-ENGAFP

    CM: Elliot Anderson

    Hiç düşünmeye gerek yok. İngiltere’nin orta sahası bu noktada neredeyse kendiliğinden oluşuyor. Hâlâ çözülmesi gereken bazı pürüzler var. Anderson, ideal bir defansif orta saha oyuncusu değil.

    Ancak takıma denge katıyor ve Manchester City'nin bu 6 numara için neden bu kadar büyük bir meblağ ödemeye bu kadar istekli olduğunun nedenlerini zaman zaman görebiliyoruz. Belki de hâlâ büyük bir maça ihtiyacı var, ancak istikrarlı bir şekilde 7/10 performans sergilemekte de bir sakınca yok.

  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    CM: Declan Rice

    Declan Rice, Azteca’da oynanan 90 dakikalık maçın ardından bitkin görünüyordu. Bunun nedeni de oldukça açık. Oldukça yorucu bir rakımda kendini sonuna kadar zorladı. Bu durum, onun için fazlasıyla yeterli.

    Her neyse, Rice birkaç aydır sakat olarak oynuyor; hamstring sakatlığı gerçekten iyi yönetilmiyor. Enerjisi neredeyse tükenmiş gibi görünüyor. Ancak bu, performansını engellemiyor gibi görünüyor. O, kadroda yer alıyor.

  • CM: Jude Bellingham

    Jude Bellingham bir orta saha oyuncusu mu? Sol orta saha oyuncusu mu? Sağ orta saha oyuncusu mu? 10 numara mı? Forvet mi? Bunu soruyoruz çünkü geçen hafta çeşitli zamanlarda bu beş pozisyonun hepsinde oynadı — bazen hepsinde aynı anda. Formu, İngiltere’nin yaz sezonunu belirleyecek muazzam bir futbolcu.

  • England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Sol kanat: Anthony Gordon

    Meksika galibiyetinin göze çarpmayan kahramanı Anthony Gordon, savunma açısından hayati bir rol oynadı ve ayrıca İngiltere’ye çok ihtiyaç duyduğu nefes almasını sağlayan bir penaltı kazandırdı. O ve Marcus Rashford tüm yaz boyunca rekabet halindeydiler. Şu an için Gordon galip geldi.

    Ancak Rashford’un kadroda yer alması için de bazı gerekçeler var. Oynadığı zamanlarda etkili oldu ve Tuchel daha dinç oyuncular istiyorsa, Rashford kesinlikle bir seçenek. Ancak burada form çok önemli ve Gordon şu anda kariyerinin en iyi performanslarından birini sergiliyor.

  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ST: Harry Kane

    Harry Kane'in turnuvadaki performansıyla ilgili şu ana kadar tek hayal kırıklığı yaratan şey, Kylian Mbappé'nin o kadar çok gol atması ki, İngiltere'nin 9 numaralı oyuncusunun Altın Ayakkabı ödülünü kazanması biraz gerçek dışı hale geliyor. Bu çok yazık. O bu ödülü hak ediyor. Ama yine de o bir efsane ve bu listede yer alması kesin.

  • England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    RW: Bukayo Saka

    Bukayo Saka’nın koşuşunu izlemek acı verici. Son günlerde oyununda bir tekdüzelik var. Saka, yaklaşık 45 dakika boyunca aralıklı olarak iyi bir performans sergiliyor. Sonra topallamaya başlıyor. Ardından, bir şekilde sahada kalmaya devam ediyor. Ama yine de takıma katkı sağlıyor. Geçen Pazar günü Bellingham’ın ilk golüne yaptığı asist harikaydı ve formunda olduğu zamanlarda hâlâ İngiltere’nin en iyilerinden biri.

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