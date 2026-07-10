İngiltere’nin Norveç ile oynayacağı Dünya Kupası çeyrek final maçında nasıl bir kadro sahaya çıkması GEREKİR: Thomas Tuchel’in sağ bek pozisyonundaki seçim süreci, cezalı Jarell Quansah’ın yerine Reece James, Djed Spence ve Ezri Konsa seçenekleriyle devam ediyor

Öncelikle, geçen hafta Azteca Stadyumu’nda Meksika ile oynanan maçın ardından İngiltere kadrosunda bazı sakatlık sorunları yaşandığı bildirildi. Marc Guehi, aldığı bir darbenin etkisinden kurtulmaya çalışıyor. Maçın sonunda bazı oyuncuların bacaklarında yorgunluk görülüyordu. Reece James’in hamstringinde sürekli sorunlar yaşadığı da bir gerçek. Sağ bek pozisyonu bundan sonra bir sorun olacak, özellikle de Jarell Quansah’ın iki maçlık cezasının kesinleşmesiyle birlikte.

Yine de İngiltere'nin bolca yeteneği ve bunları bir araya getirebileceği sayısız seçenek var. Bariz ilk 11 oyuncularının yanı sıra, Dan Burn, Djed Spence ve John Stones gibi isimler de savunmada öne çıktı. Ayrıca Morgan Rogers'ın en iyi halini henüz görmedik; bu maç onun için bir fırsat olabilir.

Tüm bunları göz önünde bulundurarak, GOAL biraz amatör futbol menajerliği yapıyor. İşte Cumartesi günü Florida’da Dünya Kupası zaferine bir adım daha yaklaşmak isteyen İngiltere’nin ilk 11’inde kimlerin yeralması gerektiği...