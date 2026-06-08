United’ın yıldız adayı, sadece sahadaki olgunluğuyla değil, antrenman sahasındaki göz kamaştırıcı performanslarıyla da kısa sürede İngiltere milli takımının odak noktası haline geldi. Üç Aslanlar’ın Florida’daki kampı sırasında, Mainoo’nun baskı altında topu kontrol etme becerisi, takım arkadaşları arasında en çok konuşulan konular arasına girdi.

Lions' Den'in son bölümünde, Newcastle United'ın sol bek oyuncusu Tino Livramento, 21 yaşındaki oyuncuyu günlük antrenmanlarda en çok öne çıkan isim olarak hemen öne çıkardı. Livramento, dikkatini çeken belirli bir an sorulduğunda, United Akademisi mezunu olan bu oyuncuyu kendisini en çok etkileyen isim olarak göstermekte tereddüt etmedi.