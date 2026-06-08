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İngiltere’nin iki dokunuş ustası! Man Utd yıldızı Kobbie Mainoo, hünerleri ve top sürme becerileriyle Three Lions takım arkadaşlarını hayran bıraktı
Mainoo’nun Florida’daki teknik ustalık dersi
United’ın yıldız adayı, sadece sahadaki olgunluğuyla değil, antrenman sahasındaki göz kamaştırıcı performanslarıyla da kısa sürede İngiltere milli takımının odak noktası haline geldi. Üç Aslanlar’ın Florida’daki kampı sırasında, Mainoo’nun baskı altında topu kontrol etme becerisi, takım arkadaşları arasında en çok konuşulan konular arasına girdi.
Lions' Den'in son bölümünde, Newcastle United'ın sol bek oyuncusu Tino Livramento, 21 yaşındaki oyuncuyu günlük antrenmanlarda en çok öne çıkan isim olarak hemen öne çıkardı. Livramento, dikkatini çeken belirli bir an sorulduğunda, United Akademisi mezunu olan bu oyuncuyu kendisini en çok etkileyen isim olarak göstermekte tereddüt etmedi.
- Getty Images Sport
Livramento, 'iki dokunuşlu' uzmanı övüyor
Livramento'ya göre, Mainoo'nun teknik seviyesi pek çok kişinin beklediğinden çok daha yüksek; orta saha oyuncusu, uluslararası düzeyde bile nadir görülen bir yetenek sergiliyor. Defans oyuncusu, Mainoo'nun topu en az temasla hareket ettirme becerisinin, dar alanlarda ona karşı oynamayı bir kabusa dönüştürdüğünü belirtti.
Livramento, "Kobbie'nin iki dokunuşla oynadığını görmek çok etkileyici. İki dokunuşta çok iyi. Topu paslıyor ya da ayak bileğiyle hafifçe vuruyor," diye açıkladı.
Üç Aslanların hızı ve pas kalitesi
Kamp süresince övgüler sadece Mainoo'ya yönelmedi. Kaleci James Trafford ve Livramento da milli takım arkadaşlarından örnek almak istedikleri diğer üstün özelliklerden bahsetti. Mainoo için teknik beceriler ön planda olsa da, diğerleri ise doğuştan gelen fiziksel güçleri ve oyun kurma yetenekleriyle övgü topladı.
Trafford, kadrodaki forvetler Anthony Gordon ve Marcus Rashford'un sahip olduğu patlayıcı hıza en çok imrendiğini itiraf etti. "Aklıma ilk gelen şey Ant'in veya Rashy'nin hızıydı," dedi.
Livramento ise ideal özelliği olarak Arsenal'in yaratıcı oyuncusuna dikkat çekti ve şöyle dedi: "Eberechi Eze'nin paslarını söyleyebilirim. Evet. Ebs'in paslarını alırım."
- Getty Images Sport
Saha dışındaki hayat
Takım üzerindeki büyük beklentilere rağmen Florida'daki hava neşeli olmaya devam ediyor. Futbol konuşmalarının ötesinde, ikili profesyonel sporcu olamamış olsalardı nasıl bir hayat süreceklerine dair ipuçları verdi.
Livramento, iş dünyasındaki kariyer beklentileri hakkında şaka yaparak, "Muhtemelen satış departmanında çalışıyor olurdum" dedi. Trafford ise köklerine sadık kalarak çok daha kırsal bir hayale sahip olduğunu gösterdi. İngiltere milli takımında kaleci olmasaydı ne yapacağı sorulduğunda, cevabı netti: "Çiftçi olurdum."