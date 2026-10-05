Bu değerlendirme, eski Birmingham City yeteneğini Borussia Dortmund'daki gençlik yıllarından bu yana açık şekilde destekleyen Lineker'dan anında bir karşılık gördü. Lineker, Bellingham'ı İspanya'nın başkentinde vazgeçilmez kılan teknik yeteneği savunmakta gecikmedi.

Oyuncunun dar alandaki top kontrolüne yönelik eleştiriye doğrudan karşı çıkan Lineker, Bellingham'ın sıkışık alanlarda yolunu bulma becerisinin aslında en büyük silahlarından biri olduğunu vurguladı. Lineker, "Bu konuda sana katılmıyorum Micah, Jude'un topa ilk dokunuşu inanılmaz derecede iyi. Dönüş şekli ve adam eksiltmesi. Bence Jude, İngiltere'nin tüm zamanlardaki en iyi oyuncusu olabilir" dedi.

Bu iddialı çıkış, mevcut yükselişini sürdürmesi halinde Bellingham'ı İngiliz futbolunun büyüklük sıralamasında Bobby Moore, Bobby Charlton ve Harry Kane gibi ikonların da önüne yerleştiriyor.