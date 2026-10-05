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İngiltere'nin GOAT'u! Gary Lineker, Micah Richards'ın değerlendirmesinin ardından Jude Bellingham hakkında çok büyük bir iddiada bulundu
Richards, Bellingham'ın teknik özelliklerini sorguladı
Bellingham'ın ulaşabileceği seviyeye ilişkin tartışma, İngiltere'nin son dönemdeki performanslarının ardından hararetli bir noktaya ulaştı; Lineker ile Richards, orta sahanın teknik profiline dair zıt görüşler ortaya koydu.
Bellingham, 2026/27 Uluslar Ligi kampanyası boyunca milli takımın itici gücü olurken, Richards 23 yaşındaki oyuncunun takım arkadaşlarında görülen bazı estetik özelliklerden hâlâ yoksun olduğunu öne sürdü. Manchester City'nin eski savunmacısı, Real Madridli oyuncunun kadrodaki diğer yaratıcı isimlerle aynı düzeyde doğal zarafete sahip olmadığını savundu.
Richards, yakın zamanda yayınlanan The Rest Is Football podcast bölümünde, "Jude Bellingham, Cole Palmer'ın gösterişine ya da Phil Foden'ın dokunuşuna sahip değil. Onun dışında her konuda 10 üzerinden 9. Ve özgüveni de 10 üzerinden 10. Ne yaparsa yapsın, ona inanıyor" dedi.
- Getty Images Entertainment
Lineker ile Richards, Bellingham'ın kalitesi konusunda karşı karşıya geldi
Bu değerlendirme, eski Birmingham City yeteneğini Borussia Dortmund'daki gençlik yıllarından bu yana açık şekilde destekleyen Lineker'dan anında bir karşılık gördü. Lineker, Bellingham'ı İspanya'nın başkentinde vazgeçilmez kılan teknik yeteneği savunmakta gecikmedi.
Oyuncunun dar alandaki top kontrolüne yönelik eleştiriye doğrudan karşı çıkan Lineker, Bellingham'ın sıkışık alanlarda yolunu bulma becerisinin aslında en büyük silahlarından biri olduğunu vurguladı. Lineker, "Bu konuda sana katılmıyorum Micah, Jude'un topa ilk dokunuşu inanılmaz derecede iyi. Dönüş şekli ve adam eksiltmesi. Bence Jude, İngiltere'nin tüm zamanlardaki en iyi oyuncusu olabilir" dedi.
Bu iddialı çıkış, mevcut yükselişini sürdürmesi halinde Bellingham'ı İngiliz futbolunun büyüklük sıralamasında Bobby Moore, Bobby Charlton ve Harry Kane gibi ikonların da önüne yerleştiriyor.
Keane övgü korosuna katıldı
Bellingham'ın statüsüne ilişkin tartışmalar, Rijeka'da Hırvatistan karşısında alınan anıtsal 7-0'lık galibiyeti yönlendirmesinin ardından alevlendi. Bellingham, bir gol atıp üç asist yaparak rakibini tamamen dağıttığı maçta tartışmasız gecenin yıldızı oldu. Performansı, bitmek bilmeyen çalışma temposu ve yaşını aşan bir olgunluk seviyesiyle öne çıktı; bu da Roy Keane'in, Thomas Tuchel yönetiminde gelişimini sürdürdükçe genç orta saha oyuncusu için sınırın gökyüzü olduğunu söylemesine yol açtı.
Keane, ITV'de, "Bence [Bellingham]'dan daha gelecek çok şey var" dedi. "Bellingham, tüm zamanların en büyük oyuncularından biri olmaya devam edebilir. Son dönemde İngiltere için sergilediği tavır... Topa sahipken harika olduğunu söyleyerek onu övüyordum ama topa sahip değilken yaptıkları da var. Bu, bütün bu oyuncuları yukarı taşıyor."
- Getty Images Sport
Efsane statüsüne göz dikmek
Bellingham'ın gelmiş geçmiş en büyük İngiltere oyuncusu olduğu yönündeki savı, bireysel düzeyde gösterdiği dikkat çekici istikrar serisiyle destekleniyor. İki sezon üst üste İngiltere'de Yılın Erkek Oyuncusu seçilmesi, onun takımın en etkili ismi olduğunu yansıtıyor. Büyük turnuvalardaki karnesi de en az bunun kadar etkileyici; şimdiden Dünya Kupası En İyi 11'ine girmeyi başardı ve yalnızca 59 maçta kaydettiği 14 gol ve yaptığı 13 asistle milli takım tarihinin en skorer orta sahalarından biri olarak kendini kabul ettirdi.
Bellingham'ın "GOAT" iddiası açısından nihai sınavı büyük olasılıkla Euro 2028'de, kendi ülkesinde gelecek. İngiltere'yi 1966'dan bu yana ilk büyük kupasına taşımak, istatistiklerdeki olağanüstü üretkenliğini ve bireysel ödüllerini kupayla da taçlandıracağı için tartışmayı muhtemelen onun lehine sonuçlandırır.
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