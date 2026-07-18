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İngiltere’nin Fransa ile oynayacağı maç öncesinde Kobbie Mainoo’nun sakatlığı doğrulandı; bu durum Manchester United için endişe verici bir darbe oldu
Mainoo’nun sakatlığı, Three Lions’ı vurdu
Thomas Tuchel’in Arjantin’e karşı yaşanan yürek burkan yarı final yenilgisinin ardından kadrosunda rotasyon yapması beklenirken, Manchester United altyapısından yetişen oyuncunun sahada yer alabileceği düşünülüyordu; ancak bunun yerine tribünden maçı izlemek zorunda kaldı. Futbol Federasyonu, stadyumda maç kadroları açıklanmadan kısa bir süre önce yayınladığı kısa ve öz bir resmi açıklamayla bu haberi doğruladı. Federasyon yetkilileri şu açıklamayı yaptı: “Kobbie Mainoo, sakatlığı nedeniyle Fransa ile oynanacak bugünkü maç kadrosunda yer almayacak.”
Bu sakatlığın zamanlaması, genç oyuncu için özellikle acı verici oldu; zira Mainoo, birçok tanınmış Premier Lig rakibini geride bırakarak 26 kişilik nihai kadroya girmeyi başarmıştı. Tuchel, bronz madalya maçı için ilk 11’inde yedi değişiklik yapmayı tercih etti, ancak yedek kulübesinde en dikkat çeken eksiklik Mainoo’nun adıydı.
- Getty Images Sport
Hayal kırıklığı yaratan Dünya Kupası serüveni sona erdi
Crystal Palace’tan Adam Wharton ve Bournemouth’tan Alex Scott gibi isimlerin önüne geçmesine rağmen Mainoo, Tuchel’i kendisini dünya sahnesinde ilk kez forma giydirmeye ikna etmekte zorlandı. Orta saha oyuncusu, Hırvatistan, Gana ve Panama’ya karşı oynanan grup aşaması maçlarında yedek kulübesinde kaldı ve sahaya çıkmadı.
Ardından, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Meksika ve Norveç’e karşı kazanılan eleme turu maçlarında da yedek kulübesinde kaldı; Arjantin’le oynanan yarı final maçı da kaybedilse bile, eski İngiltere U-21 yıldızı şansını beklemek zorunda kaldı. Sonuç olarak, turnuvadan hiç süre almadan ayrılıyor ve bir sonraki fırsatı için dört yıl daha beklemek zorunda kalacak.
Old Trafford’da artan endişeler
Manchester United, 2026-27 Premier Lig sezonuna hazırlanırken bu durumu büyük bir endişeyle takip edecek. Kırmızı Şeytanlar, bugün erken saatlerde oynadıkları sezon öncesi ilk hazırlık maçında Wrexham’a 1-0 yenildi ve kilit bir orta saha oyuncusunun bir kez daha sakatlandığı haberi, Michael Carrick’in en son ihtiyaç duyduğu şeydi. Man Utd, Mainoo’nun yaz hazırlıklarını aksatabilecek ciddi bir sorun yaşamamış olmasını umuyor. Geçen sezon kulüp için 30 maça çıkarak bir gol atıp üç asist yapan Mainoo, Old Trafford’daki A takım kadrosunun vazgeçilmez bir parçası haline geldi.
Mainoo’nun yükselişi etkileyiciydi; özellikle de önceki teknik direktör Ruben Amorim tarafından sık sık göz ardı edildikten sonra Carrick’i nasıl ikna etmeyi başardığı dikkat çekiciydi. Maçların temposunu derinlerden kontrol etme yeteneği, onu kulübün orta sahasının geleceği olarak gören United taraftarları arasında bir favori haline getirdi.
- Getty Images Sport
Premier Lig için geri sayım başladı
Manchester United, 22 Ağustos’ta Hull City ile oynayacağı zorlu bir deplasman maçıyla Premier Lig sezonuna başlamayı planlıyor. Sezonun açılış maçına tam olarak bir ay kala, Mainoo’nun formunu kanıtlaması ve ilk on birdeki yerini geri kazanması için yarış başladı. Andrey Santos ve Youri Tielemans'ı kadroya katarak orta sahasını güçlendirmiş olsa da, Manuel Ugarte'nin sakatlığı ve Casemiro'nun ayrılışının ardından United'ın bu oyuncunun hizmetlerine hâlâ büyük ihtiyaç duyması nedeniyle, Kırmızı Şeytanlar bu orta saha oyuncusunun sahaya çıkabilmesini her şeyden çok istiyor.
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