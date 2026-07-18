İngiltere’nin Fransa ile oynayacağı maç öncesinde Kobbie Mainoo’nun sakatlığı doğrulandı; bu durum Manchester United için endişe verici bir darbe oldu

Thomas Tuchel’in Arjantin’e karşı yaşanan yürek burkan yarı final yenilgisinin ardından kadrosunda rotasyon yapması beklenirken, Manchester United altyapısından yetişen oyuncunun sahada yer alabileceği düşünülüyordu; ancak bunun yerine tribünden maçı izlemek zorunda kaldı. Futbol Federasyonu, stadyumda maç kadroları açıklanmadan kısa bir süre önce yayınladığı kısa ve öz bir resmi açıklamayla bu haberi doğruladı. Federasyon yetkilileri şu açıklamayı yaptı: “Kobbie Mainoo, sakatlığı nedeniyle Fransa ile oynanacak bugünkü maç kadrosunda yer almayacak.”

Bu sakatlığın zamanlaması, genç oyuncu için özellikle acı verici oldu; zira Mainoo, birçok tanınmış Premier Lig rakibini geride bırakarak 26 kişilik nihai kadroya girmeyi başarmıştı. Tuchel, bronz madalya maçı için ilk 11’inde yedi değişiklik yapmayı tercih etti, ancak yedek kulübesinde en dikkat çeken eksiklik Mainoo’nun adıydı.