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İngiltere'nin forvet oyuncusu Harry Kane, Donald Trump ile golf oynamanın “gerçeküstü bir deneyim” olduğunu anlatırken, ABD Başkanı'nın “oldukça iyi” olduğunu kabul etti
Kane, ABD Başkanı ile bir araya geldi
İngiltere kaptanı Kane, Florida’nın Palm Beach kentinde Trump ile bir tur golf oynama deneyimini anlattı. Bu buluşma ilk olarak Trump tarafından basına duyurulmuş, ardından Kane tarafından Norveç ile oynanacak Dünya Kupası çeyrek final maçı öncesinde Miami’de düzenlenen basın toplantısında teyit edilmişti. 32 yaşındaki forvet, yaklaşık 18 ay önce o bölgede vakit geçirirken başkanın doğrudan davetini kabul ettiğini açıkladı.
- Getty Images News
Forvet, Trump’ın yeteneklerini övüyor
Resmi basın toplantısı sırasında Kane, kendisine sunulan bu eşsiz fırsat için son derece minnettar olduğunu itiraf etti. Bayern’in forveti ayrıca devlet başkanının golf becerisini övdü ve kendi yaşlılık döneminde de benzer bir seviyeyi koruyabilmeyi umduğunu dile getirdi.
Kane, medyaya yaşadığı deneyimi şöyle anlattı: "Dürüst olmak gerekirse, fena oynamadım. Yaklaşık 18 ay önce oynadık. Palm Beach'teyken beni oynamaya davet etmişti. Başkan sizi bir yere davet ederse… Onunla tanışmak ve onunla golf oynamak oldukça gerçeküstü bir deneyimdi.
"Dürüst olmak gerekirse, golfu oldukça iyi. Onun yaşına geldiğimde ben de onun kadar iyi golf oynayabilmeyi umuyorum, bu kesin. Yani [bu] eşsiz bir deneyimdi. Beni oynamaya davet ettiği için minnettarım."
Karşılıklı takdir ve destek
Bundan önce Trump, İngiltere’nin son 16 turunda Meksika’yı 3-2 mağlup etmesinin hemen ardından, Truth Social platformunda Kane’in hem kişilik hem de futbolcu olarak sahip olduğu nitelikleri kamuoyuna övmüştü. Trump şöyle demişti: “Bence [Harry] Kane harika bir oyuncu. Bakın, onunla golf oynadım ve onu çok seviyorum. İyi bir golfçü. Gerçekten harika biri.”
Beyaz Saray'dan ilgi görmenin yanı sıra, Three Lions kadrosu, Inter Miami tesislerindeki antrenmanlarını ziyaret eden Sir David Beckham'dan da tam zamanında bir motivasyon desteği aldı.
Kane, Beckham ile karşılaşmasını şöyle anlattı: "Bize sadece şans diledi. Çoğu maçtan sonra bana mesaj atar ve iletişim halinde kalırız. O büyük bir İngiltere hayranı; İngiltere'yi temsil etmenin, kaptan olmanın ve o formayı giydiği her seferinde sergilediği gibi oynamasının onun için ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz.
"Oraya sadece bizi desteklemek için gelmişti. Onunla hasret gidermek ve diğer bazı arkadaşların da onunla sohbet etme fırsatı bulması çok güzeldi. O bir İngiltere efsanesidir. Umarım yarın onu gururlandırabiliriz."
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Üç Aslan’ı Norveç maçı bekliyor
Kane’in önceliği artık tamamen sahaya geri döndü; Cumartesi akşamı oynanacak Dünya Kupası çeyrek finalinde Norveç karşısında İngiltere’yi zorlu bir sınavdan geçirmeyi hedefliyor. Thomas Tuchel’in takımı, Meksika’ya karşı aldığı galibiyetin ardından olumlu bir ivme yakaladı; ancak rakibin hücum tehdidini etkisiz hale getirebilmek için savunma hattının tetikte olması gerekiyor. Miami’deki bu karşılaşmada galibiyet elde etmek, Üç Aslanlar’ın yarı finale yükselme hedefleri açısından hayati önem taşıyor.
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