İngiltere'nin forvet oyuncusu Harry Kane, Donald Trump ile golf oynamanın “gerçeküstü bir deneyim” olduğunu anlatırken, ABD Başkanı'nın “oldukça iyi” olduğunu kabul etti

Resmi basın toplantısı sırasında Kane, kendisine sunulan bu eşsiz fırsat için son derece minnettar olduğunu itiraf etti. Bayern’in forveti ayrıca devlet başkanının golf becerisini övdü ve kendi yaşlılık döneminde de benzer bir seviyeyi koruyabilmeyi umduğunu dile getirdi.

Kane, medyaya yaşadığı deneyimi şöyle anlattı: "Dürüst olmak gerekirse, fena oynamadım. Yaklaşık 18 ay önce oynadık. Palm Beach'teyken beni oynamaya davet etmişti. Başkan sizi bir yere davet ederse… Onunla tanışmak ve onunla golf oynamak oldukça gerçeküstü bir deneyimdi.

"Dürüst olmak gerekirse, golfu oldukça iyi. Onun yaşına geldiğimde ben de onun kadar iyi golf oynayabilmeyi umuyorum, bu kesin. Yani [bu] eşsiz bir deneyimdi. Beni oynamaya davet ettiği için minnettarım."