Çeviri:
"İngiltere'nin en büyük 9 numarası" - Harry Kane'e, Wayne Rooney ve Alan Shearer'ı geride bıraktığı söylendi; Joe Cole ise Bayern Münih'in forvetinin Şampiyonlar Ligi zaferini "hak ettiğini" iddia etti
Kane, Spurs'tan ayrılıp Bayern'e geçtikten sonra kupa lanetini kırdı
Kane, 2025 yılında Bayern ile Bundesliga şampiyonu olarak efsanevi kupa lanetini kırdı. Bu kupa 12 ay sonra da elinde kaldı; Bavyera’da bira yağmuruna tutulan kutlamalar yeniden başlarken, Avrupa kupaları da kapıda bekliyor.
Alman futbolunun kralları, Parc des Princes'te oynanan ve 9 golün atıldığı heyecan verici maçın ardından, Paris Saint-Germain ile oynayacakları epik Avrupa yarı final mücadelesinde yapacakları iş var. Bu maçın ardından, son şampiyonlar, belirleyici ikinci maç için Allianz Arena'ya dar bir avantajla gidiyor.
Rekor kıran Kane, İngiltere'nin gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu olabilir mi?
Cole, Kane’in kulüp futbolunun en prestijli ödülünü “hak ettiğini” öne sürüyor; bu da, dünyanın en iyi oyuncusu olarak kabul edildiği için yılın ilerleyen dönemlerinde Altın Top ödülünün ciddi bir adayı haline getirecektir.
Bu, gençlik yıllarında birçok zorluğun üstesinden gelerek Tottenham'da sabrının karşılığını alan Kane için büyük bir başarı olacaktır. O, Spurs'un gelmiş geçmiş en iyi golcüsü olmasının yanı sıra, 112 milli maçta 78 gol atmıştır.
İki Avrupa Şampiyonası finalinde İngiltere'nin kaptanlığını yapan Kane, ülkesini 1966'dan bu yana ilk büyük kupaya taşıyabilirse, İngiliz futbol tarihinin en iyisi olarak kabul edilmek için güçlü bir aday olacaktır.
Kane, İngiltere'nin gelmiş geçmiş en iyi 9 numarası mı?
Eski Three Lions yıldızı Cole, Kane'in bir alanda şimdiden "Tüm Zamanların En İyisi" (GOAT) olduğuna inanıyor.
GOAL'a özel bir röportajda Cole şunları söyledi: “Şüphesiz o, İngiltere'nin en iyi 9 numarası. Buna Shearer ve Rooney'yi de dahil ediyorum. Bence o, bu konuda onların üstüne çıktı. Attığı gollere bakın, inanılmaz.
“Eğer Ballon d'Or'u kazanırsa, o zaman bu tartışmanın içinde olur. Eğer Dünya Kupası'nı kazanırsa, bu tartışmanın içinde daha da fazla yer alır. Ama onun bizden biri olması harika. O, sessizce ve alçakgönüllü bir şekilde ilerleyen bir kahramandı. Ve şimdi birdenbire ne kadar iyi olduğunu fark ediyoruz.”
Amatör Liglerden Dünya Kupası'na: Kane'in olağanüstü yolculuğu
Cole, tüm turnuvalarda 142 maçta Bayern formasıyla 139 gol atan bu oyuncu hakkında şunları söyledi: “Almanya’da başardıkları gerçekten olağanüstü. Şampiyonlar Ligi’ni kazanmasını çok isterim, çünkü bence bunu hak ediyor.
“Onun hikayesi gençler ve amatör futbol için bir ilham kaynağıdır. Arsenal'den ayrıldıktan sonra işler pek yolunda gitmedi. Bence zirveye ulaşıp başarıya ulaşması harika bir hikaye olur. Parmaklarımı çapraz tutuyorum!”
Transfer dedikoduları: Bayern, Kane'in yeni bir sözleşme imzalamasını sabırsızlıkla bekliyor
Bayern, Kane ile 2027 yazına kadar süren bir sözleşme imzalamıştır. Sözleşmedeki çıkış maddelerinin süresi dolduğu için bu yaz bir transfer olasılığı düşük görünse de, Bavyera’da yeni bir anlaşma imzalanmadığı için transfer spekülasyonları tüm hızıyla devam ediyor.
Görüşmelerin yapılması planlanıyor, ancak Münih'tekiler, tarih kitaplarını düzenli olarak yeniden yazan bu değerli oyuncudan ayrılmak konusunda anlaşılır bir şekilde isteksiz davranıyor. Kane, mirasını pekiştirmek ve gelecek nesillerdeki umut dolu gençlere ilham kaynağı olmak için çaba gösterirken, Cole da uzaktan izleyenler arasında yer alacak.
