"İngiltere'nin en büyük 9 numarası" - Harry Kane'e, Wayne Rooney ve Alan Shearer'ı geride bıraktığı söylendi; Joe Cole ise Bayern Münih'in forvetinin Şampiyonlar Ligi zaferini "hak ettiğini" iddia etti

Cole, Kane’in kulüp futbolunun en prestijli ödülünü “hak ettiğini” öne sürüyor; bu da, dünyanın en iyi oyuncusu olarak kabul edildiği için yılın ilerleyen dönemlerinde Altın Top ödülünün ciddi bir adayı haline getirecektir.

Bu, gençlik yıllarında birçok zorluğun üstesinden gelerek Tottenham'da sabrının karşılığını alan Kane için büyük bir başarı olacaktır. O, Spurs'un gelmiş geçmiş en iyi golcüsü olmasının yanı sıra, 112 milli maçta 78 gol atmıştır.

İki Avrupa Şampiyonası finalinde İngiltere'nin kaptanlığını yapan Kane, ülkesini 1966'dan bu yana ilk büyük kupaya taşıyabilirse, İngiliz futbol tarihinin en iyisi olarak kabul edilmek için güçlü bir aday olacaktır.