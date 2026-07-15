Burn, Mart 2025’e kadar A milli takımda ilk kez forma giymedi; bu seviyedeki ilk maçına ise 33. yaş gününden sadece birkaç hafta önce çıktı. 34 yaşında olan oyuncu, şu anda Kuzey Amerika’nın en büyük sahnelerinde boy gösteriyor.

Bu uzun boylu savunma oyuncusu için bugüne kadar oldukça uzun bir yolculuk oldu. İlk olarak 11 yaşında Newcastle tarafından serbest bırakılan oyuncu, Fulham ile büyük liglerde şansını denemeden önce amatör liglerde mücadele etmek zorunda kaldı; Conference'dan çıkıp Premier Lig'e adım attı.

Daha fazla sabır gerekiyordu; Batı Londra dışındaki kiralık dönemlerinde hayati önem taşıyan deneyimler edindi, ancak Wigan ve Brighton’da kaydettiği olumlu ilerleme, nihayetinde 2022 Ocak ayında Newcastle’ın çağrısıyla her şeyin başladığı yere geri dönmesini sağladı.

Burn, çocukluğundan beri desteklediği kulüpte 200 maça yaklaşırken, 2025’te Carabao Kupası zaferini kutlayarak takımın 70 yıllık kupa hasretine son vermesine katkıda bulundu. Thomas Tuchel tarafından İngiltere milli takım kadrosuna seçilmesiyle bu olağanüstü yükseliş tamamlandı.

"Üç Aslanlar"da ilk 11'de yerini henüz kesinleştiremese de, kadroda önemli bir rol üstleniyor; hava toplarındaki üstünlüğü ve sol ayağı, "bitirici" olarak iyi bir şekilde değerlendiriliyor. Bu nitelikleri, 2026 Dünya Kupası'nda tam anlamıyla benimsenmiş durumda; Burn, savunmanın ihtiyaç duyduğu anlarda yedek kulübesinden oyuna giriyor.

Yeni 3D yazılımını benimseyen taraftarların büyük sevincine, ortaları uzaya gönderircesine kafayla gol attı; yüksek irtifada oynanan Meksika ile son 16 turu karşılaşmasında ve Miami’de sıcaklıkların yükseldiği Norveç ile çeyrek final mücadelesinde kahramanca performanslar sergiledi.