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İngiltere’nin efsanevi kahramanı Dan Burn, “sadece kafayla vurup topu tekmelemekle kalmıyor”; Kuzey Doğu kökenli bir başka Three Lions yıldızı, bu Dünya Kupası’nın “golcüsünün” başaracağına neden hiç şüphe duymadığını açıklıyor
Darlington’dan Dünya Kupası’na: Burn’un olağanüstü yolculuğu
Burn, Mart 2025’e kadar A milli takımda ilk kez forma giymedi; bu seviyedeki ilk maçına ise 33. yaş gününden sadece birkaç hafta önce çıktı. 34 yaşında olan oyuncu, şu anda Kuzey Amerika’nın en büyük sahnelerinde boy gösteriyor.
Bu uzun boylu savunma oyuncusu için bugüne kadar oldukça uzun bir yolculuk oldu. İlk olarak 11 yaşında Newcastle tarafından serbest bırakılan oyuncu, Fulham ile büyük liglerde şansını denemeden önce amatör liglerde mücadele etmek zorunda kaldı; Conference'dan çıkıp Premier Lig'e adım attı.
Daha fazla sabır gerekiyordu; Batı Londra dışındaki kiralık dönemlerinde hayati önem taşıyan deneyimler edindi, ancak Wigan ve Brighton’da kaydettiği olumlu ilerleme, nihayetinde 2022 Ocak ayında Newcastle’ın çağrısıyla her şeyin başladığı yere geri dönmesini sağladı.
Burn, çocukluğundan beri desteklediği kulüpte 200 maça yaklaşırken, 2025’te Carabao Kupası zaferini kutlayarak takımın 70 yıllık kupa hasretine son vermesine katkıda bulundu. Thomas Tuchel tarafından İngiltere milli takım kadrosuna seçilmesiyle bu olağanüstü yükseliş tamamlandı.
"Üç Aslanlar"da ilk 11'de yerini henüz kesinleştiremese de, kadroda önemli bir rol üstleniyor; hava toplarındaki üstünlüğü ve sol ayağı, "bitirici" olarak iyi bir şekilde değerlendiriliyor. Bu nitelikleri, 2026 Dünya Kupası'nda tam anlamıyla benimsenmiş durumda; Burn, savunmanın ihtiyaç duyduğu anlarda yedek kulübesinden oyuna giriyor.
Yeni 3D yazılımını benimseyen taraftarların büyük sevincine, ortaları uzaya gönderircesine kafayla gol attı; yüksek irtifada oynanan Meksika ile son 16 turu karşılaşmasında ve Miami’de sıcaklıkların yükseldiği Norveç ile çeyrek final mücadelesinde kahramanca performanslar sergiledi.
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Eski İngiltere milli takım savunma oyuncusu, Burn’ün bunu başaracağını her zaman beklemişti
Burn, ortak hedefe yüzde 100’ün üzerinde bir adanmışlıkla oynayarak taraftarların gözdesi haline geldi. County Durham’da büyüyen ve NetBet Sport ile işbirliği içinde konuşan Pallister ise GOAL’a, abartısız bir yıldızın başarıya ulaştığını gözlemlediğini şöyle anlattı: “Bir arkadaşım olan Raj Singh, Dan’ın Darlington’da oynadığı dönemden beri Darlington’ın taraftarıydı. Bana ‘Bu iri yarı delikanlıya biraz ilgi var’ diyordu.
“Ben de ona bakıyordum; 6'7" boyunda, tabii ki kafayla topu vurabiliyordu, ama sadece kafayla vurup tekmelemekle kalmıyor, biraz da oynayabiliyordu. Ona bakıp şöyle düşünüyordum: ‘Evet, şu anda biraz naif, ama biliyor musun, gerekli tüm özelliklere sahip’.
“Bu, kim bilir kaç yıl önceydi, 15 yıl önce mi, 14 mi, 13 mi, hatırlayamıyorum. Ama onun adına çok seviniyorum. Birkaç takımda oynadı. Sonunda çocukluğundan beri tuttuğu kulübe kavuştu.
“Meksika maçında oyuna girdi ve gerçekten iyi bir performans sergiledi. Geçen gece, rakip takımın çaresiz kaldığı ve ceza sahasına çok fazla top attığı anlarda, bu durum onun için adeta ekmek ve su gibiydi. Onun adına çok seviniyorum.
“Memleketinin kulübünde oynuyor, orada bir kupa kazandı. Ben de zamanında büyük Cyril Knowles’ın yönetiminde Darlington’da yedi maç oynamıştım. Yani evet, kariyerini biraz ilgiyle takip ediyorum.”
Burn, hiçbir hayalin çok büyük olmadığına dair canlı bir kanıttır
Burn, Dünya Kupası sahnesine beklenmedik yükselişiyle ilgili şunları söyledi: “Kariyerimdeki pek çok şeyde durum böyle. Emekli olup geriye dönüp baktığımda, olanların değerini anlayabileceğim.
“34 yaşında ilk Dünya Kupamda oynamak ve sahada süre almak muhteşemdi. Bu, kimsenin benden alamayacağı anılardan biri. Her çocuk büyürken futbol izler; benim için ilk anılarım Newcastle’dı ve 2002 Dünya Kupası da ilk [Dünya Kupası] deneyimimdi. O zamanlar bunu başarmanın ne kadar harika olacağını düşündüğümü hatırlıyorum. Bunu başardım, bu yüzden çok gurur duyuyorum.
“Bu inanılmaz bir şey. Futbol oynamak ve futbolda başarılı olmak için tek bir yol olmadığı için bu çok güzel. Umarım bu, çocuklara futbolcu olmak ya da futbolda istediklerini başarmak için mutlaka akademi sisteminden geçmek zorunda olmadıkları konusunda biraz ilham verir. Bunu başarmanın pek çok farklı yolu var.”
- Getty
2026 Dünya Kupası: Sırada Messi ve Arjantin ile yarı final mücadelesi var
Burn, hiçbir hayalin çok büyük sayılamayacağının canlı kanıtıdır. Bir zamanlar ulaşılamaz gibi görünen zirvelere tırmanmış olan Burn, bu haftayı Dünya Kupası şampiyonu olarak tamamlayabilir.
Birkaç zorlu karşılaşmayı geride bırakan İngiltere, Atlanta’da Lionel Messi ve Arjantin ile oynayacağı maça hazırlanıyor. Bu karşılaşmada, eski usul bir stoperin hizmetlerine bir kez daha ihtiyaç duyulması ihtimali oldukça yüksek.
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