İngiltere'nin Dünya Kupası umutları neredeyse tamamen Harry Kane'in omuzlarında - ve Üç Aslanlar'ın kaptanı, Ballon d'Or ödülüne layık bir sezonun ardından bu yükü taşımaya hazır görünüyor

Ancak, İngiltere'nin 60 yıllık kederine son vermek onu bambaşka bir boyuta taşıyacak ve prestijli Altın Top ödülünü kazanmasını neredeyse garantileyecektir; tören, 70 yıl önce bu ödülün ilk sahibi olan büyük Sir Stanley Matthews'un onuruna, belki de kaderinde yazılı bir şekilde Londra'ya taşınabilir.
Ancak her zamanki gibi Kane, ölümsüzlüğün kapısını çalmasına rağmen soğukkanlılığını koruyor.
"Muhtemelen kesinlikle adaylar arasında olacağım" dedi Kane, Ballon d'Or'u kazanma şansı sorulduğunda L'Equipe'e verdiği röportajda. "Geçirdiğim sezon, kazandığım üç kupa ve ulaştığım rakamlar göz önüne alındığında, adaylar arasında olacağımı düşünüyorum. Üstüne bir de Dünya Kupası'nı kazanırsam, ödülün bir İngiliz oyuncuya gideceğini tahmin edebilirsiniz.
"Ballon d'Or'un geçmişteki bazı kazananlarına baktığınızda, elbette her şey büyük maçlara, büyük turnuvalara bağlıdır ve bunu bu yıl başardıklarımın üzerine eklediğinizde, bence o adaylar arasında yer alacağım.
"Şu anda Ballon d'Or'un favorileri olarak gösterilen oyuncular hakkında konuşulmaya başlandığını duyuyorsunuz, belki ben ve Michael [Olise] ve Şampiyonlar Ligi finalistlerinden bazı oyuncular. Yani inanılmaz bir sezon oldu. Ben Ballon d'Or'u hak ettiğimi söylemek isteyen biri değilim. Konuşmamı sahada yapmaya çalışırım."