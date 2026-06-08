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Harry Kane England GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

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İngiltere'nin Dünya Kupası umutları neredeyse tamamen Harry Kane'in omuzlarında - ve Üç Aslanlar'ın kaptanı, Ballon d'Or ödülüne layık bir sezonun ardından bu yükü taşımaya hazır görünüyor

Analysis
İngiltere
H. Kane
Dünya Kupası
FEATURES
Bayern Münih
Bundesliga
İngiltere - Kosta Rika

Harry Kane'in bundan daha iyi bir şansı asla olmayacak. İngiltere kaptanı, muhtemelen kariyerindeki son Dünya Kupası olacak bu turnuvaya hayatının en iyi formunda geliyor ve Kuzey Amerika'da bir ulusun umutlarını sırtlayacak. Sırasıyla 2018 ve 2022'de takım ve kişisel olarak yaşadığı hayal kırıklıklarının ardından, bu turnuva onun için kesinlikle fırsatı değerlendirmesi gereken turnuva olmalı.

Kane, Bayern Münih formasıyla verimli kariyerinin en golcü sezonunu geçirerek Ballon d'Or yarışının en önde gelen isimlerinden biri haline geldi ve turnuvaya hayatının en iyi formunda katılıyor. Eğer yorgunluğunu yenip ülkesini 60 uzun yılın ardından ilk büyük kupaya taşıyabilirse, dünyanın en iyi futbolcusu unvanını kazanması kaçınılmaz olacaktır.

Dünya Kupası'nda bir ulusun yükünü omuzlarında taşıyan Kane, Kuzey Amerika'da başarılı olmaya hazır görünüyor.

  • HARRY KANE BAYERN MÜNCHEN Getty Images

    Altın Top ödülü adayı

    Kane’in, çeyrek asır önce Michael Owen’dan bu yana Ballon d’Or’u kazanan ilk İngiliz oyuncu olma yarışında olduğu konusunda pek şüphe yok; üstelik bu, Üç Aslanlar’ın Kuzey Amerika’da kupayı kaldırmasına bile bağlı olmayabilir.

    32 yaşında Kane, bugüne kadarki zengin kariyerinin açık ara en iyi gol sezonunu geçirdi ve bir başka şampiyonlukla sonuçlanan Bundesliga sezonunun son gününde ve DFB-Pokal finalinde attığı hat-trickler sayesinde inanılmaz bir şekilde 60 gol barajını aştı. Ligde 36 gol atan Kane, Şampiyonlar Ligi'nde de 14 gol daha kaydetti.

    Bayern, Avrupa'nın en prestijli kulüp turnuvasında başarısız olsa da, forvet, en yakın rakipleri olan dünyanın en iyi forvetlerinden Erling Haaland ve Kylian Mbappe'yi sırasıyla 9 ve 11 gol farkla geride bırakarak, kıtanın en golcü oyuncusu olarak Altın Ayakkabı ödülünü kazandı.

    61 golle, tüm turnuvalarda bir Avrupa sezonunda en çok gol atan oyuncular arasında tüm zamanların ilk beşine girdi ve Dünya Kupası'na daha iyi bir formda gidemezdi.

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  • FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026Getty Images Sport

    "Konuşmamı sahada yaparım"

    Ancak, İngiltere'nin 60 yıllık kederine son vermek onu bambaşka bir boyuta taşıyacak ve prestijli Altın Top ödülünü kazanmasını neredeyse garantileyecektir; tören, 70 yıl önce bu ödülün ilk sahibi olan büyük Sir Stanley Matthews'un onuruna, belki de kaderinde yazılı bir şekilde Londra'ya taşınabilir.

    Ancak her zamanki gibi Kane, ölümsüzlüğün kapısını çalmasına rağmen soğukkanlılığını koruyor.

    "Muhtemelen kesinlikle adaylar arasında olacağım" dedi Kane, Ballon d'Or'u kazanma şansı sorulduğunda L'Equipe'e verdiği röportajda. "Geçirdiğim sezon, kazandığım üç kupa ve ulaştığım rakamlar göz önüne alındığında, adaylar arasında olacağımı düşünüyorum. Üstüne bir de Dünya Kupası'nı kazanırsam, ödülün bir İngiliz oyuncuya gideceğini tahmin edebilirsiniz.

    "Ballon d'Or'un geçmişteki bazı kazananlarına baktığınızda, elbette her şey büyük maçlara, büyük turnuvalara bağlıdır ve bunu bu yıl başardıklarımın üzerine eklediğinizde, bence o adaylar arasında yer alacağım.

    "Şu anda Ballon d'Or'un favorileri olarak gösterilen oyuncular hakkında konuşulmaya başlandığını duyuyorsunuz, belki ben ve Michael [Olise] ve Şampiyonlar Ligi finalistlerinden bazı oyuncular. Yani inanılmaz bir sezon oldu. Ben Ballon d'Or'u hak ettiğimi söylemek isteyen biri değilim. Konuşmamı sahada yapmaya çalışırım."

  • Kane England AlbaniaGetty

    Tarihin çok düşük bir ihtimali

    Kane, her ne kadar bu ihtimal çok düşük olsa da, Kuzey Amerika'da tarihe adını yazma fırsatı bulma umuduyla ekstra bir motivasyona sahip olacak. Kulüpteki formunu turnuvaya da taşıyabilirse, özellikle 48 takımın katıldığı genişletilmiş turnuvada ek eleme turu da eklendiği için, Miroslav Klose'nin 16 golle elinde tuttuğu tüm zamanların Dünya Kupası gol rekoruna ulaşabilir. Grup aşamasında Panama ve Gana karşısında gol yağmuruna tutmayı umarken, son 32 turunda nispeten daha zayıf bir rakip bekliyor olacak.

    İngiltere kaptanı, 2018 ve 2022'deki performanslarıyla sessiz sedasız Cristiano Ronaldo ile birlikte 8 gole ulaştı ve muhtemelen son Dünya Kupası olacak bu turnuvada en azından farkı önemli ölçüde kapatacağına inanıyor. Klose'nin rekoruna ulaşmak veya onu geçmek imkansız değil; ancak Lionel Messi (13 gol) veya Kylian Mbappe (12) bu hedefe daha önce ulaşabilir.

    Kane, L'Equipe'e verdiği demeçte, "Bu benim için harika olurdu, ancak şu anda bu hedefe biraz uzağım" dedi. "Bu, Dünya Kupası'nda en fazla gol atan oyuncu rekorudur (Miroslav Klose, 16). Ancak belki de bir İngiliz oyuncu tarafından atılan en fazla Dünya Kupası golü rekorudur. Gary Lineker'in rekoru 10, benim ise şu anda 8. Yani iyi bir Dünya Kupası geçirirsem, bu açıdan Lineker'i geçebileceğim.

    "Bunların hepsi yol boyunca başarılması harika olacak küçük şeyler. Eğer bu rekorları kırarsak, bu takımın iyi gittiği ve muhtemelen maçları kazandığımız anlamına gelir. Yani en önemli şey bu."

  • Harry kane England 2022Getty

    Kurtuluş öyküsü

    Kane, İngiltere’nin 2022’de Fransa’ya karşı çeyrek finalde hayal kırıklığı yaratan bir şekilde elenmesinden bu yana ilk kez Dünya Kupası sahnesine geri dönecek. O maçta, Three Lions’ın kaptanının nadir görülen bir penaltı kaçırışı, turnuvanın kaderini belirleyen an olmuştu.

    Genel olarak forvet için hayal kırıklığı yaratan bir turnuva oldu. Golcüden çok oyun kurucu rolünü üstlenen Kane, Katar'da sadece iki gol attı ve maçın bitimine altı dakika kala penaltıyı üstten dışarı atarak ülkesini erken bir elenmeye mahkum etti. Ancak Kane, bunun sonucunda geliştiğine inanıyor.

    Kane, FIFA ile yaptığı son röportajda, "Kariyerim açısından kişisel olarak gerçekten zor bir dönemdi" dedi. "Elbette bunu atlatmak için zihinsel olarak çok güçlü olmam gerekiyordu ve bunu başardım. Sonunda bunun beni daha iyi bir oyuncu yaptığı hissine kapıldım."

  • Harry Kane Jude Bellingham England 2024Getty

    İngiltere'nin tek umudu mu?

    Kane, üç buçuk yıl aradan sonra bir kez daha tüm ulusun beklentilerini omuzlarında taşımak zorunda kalacak. Gollerinin İngiltere için hayati önemi olacak ve eğer o formda olmazsa, Üç Aslanlar’ın büyük bir kupa kazanma konusundaki ıstıraplı bekleyişi sona ermeyecek gibi görünüyor. Kaptanın tek başına muazzam bir baskı altında kalacağı yadsınamaz.

    Ancak Kane'in yanında, önemli anlarda fark yaratabilecek hücum oyuncularından oluşan bir destek kadrosu var. Bunların başında Jude Bellingham, Bukayo Saka ve Morgan Rogers geliyor, ancak ilk ikisi kulüp düzeyinde en etkili sezonlarını geçirmemişler.

    Thomas Tuchel'in oldukça tartışmalı kadro seçimi, turnuva futbolunda hayati öneme sahip olan, maçı değiştirebilecek katkıları sunabilecek bir dizi forvet oyuncusunu kadrodan dışladı. Cole Palmer, Phil Foden ve Morgan Gibbs-White gibi forvetlerin yokluğunda, sahaya her çıktıklarında sonuç getirmek için sorumluluk büyük ölçüde Kane'e ve daha az ölçüde de Bellingham'a düşebilir.

  • Harry Kane England 2026Getty Images

    Tükenmişlik riski

    Kane ve dolayısıyla İngiltere'nin başarı şansları için bir diğer en önemli tehdit, kaptanın yorucu bir kulüp sezonunun etkilerinin Kuzey Amerika'nın kavurucu sıcağında kendini gösterme olasılığıdır.

    Euro 2024'te, forvet Bayern'de verimli bir ilk sezonun ardından turnuvaya geldi, ancak Almanya'ya milli takım formasıyla döndüğünde Bundesliga'yı kasıp kavuran oyuncunun gölgesi gibiydi; yorgunluğu açıkça belli olduğu için saha üstünde genellikle yalnız başına ağır adımlarla dolaşıyordu.

    Bununla birlikte, her zamanki keskinliğinden yoksun olsa da Kane, ceza sahası içinde gol avcılığına yönelerek grup aşamasında, son 16 turunda ve yarı finallerde kritik goller atmayı başardı. Ancak Three Lions'ın talismanından çok daha fazlası bekleniyordu.

    Kane, turnuvanın bitiminden kısa bir süre sonra 33 yaşına girecek. 2025-26 kulüp sezonunda iki yıl öncesine göre daha fazla maçta forma giydi (51'e karşı 45), ancak dakika bazında sadece biraz daha fazla oynadı (116). Bütün bir ulus, onun Dünya Kupası'nda bekleyen büyük mücadeleye fiziksel olarak hazır olmasını umut ediyor ve dua ediyor.

  • Harry Kane England GOAT GFXGetty/GOAL

    "İşte bunun için yaşıyoruz"

    Ancak bu sefer Kane'de bir şeyler farklı; o artık bambaşka bir oyuncu; Bayern'de yepyeni bir seviyeye ulaşarak 32 yaşında dünyanın en iyi forveti unvanını kazandı. Bu fırsatı kaçırmayacağına dair bir his var.

    İngiltere kaptanı, geçtiğimiz günlerde FIFA'ya verdiği röportajda şunları söyledi: "Sonuçta bu, çocukken hayalini kurduğunuz şey. Bazen buraya [Dünya Kupası'na] gelip de bu anı ya da başarısız olmayı korkmak kolay olabilir, ama bu hayatın bir parçası.

    "Biz bunun için yaşıyoruz. Bu fırsatı yakalamak ve o anda kendimizi ifade etmek için sahadayız, bu yüzden her gün antrenman yapıyoruz. Elbette söylemesi yapmasından kolay, ama belki de benim gibi deneyimli oyuncular, genç oyuncuların kendilerini özgür hissetmelerine yardımcı olabilir.

    "Sonuçta kariyer kısa ve pek çok büyük turnuvada oynama şansı bulamıyorsunuz, o halde neden korkarak bunu boşa harcayasınız? Sahaya çıkın ve kendinizi gösterin."

    L'Equipe'e şunları ekledi: "Hedefimiz elbette şampiyon olmak, bu bizim amacımız olmalı."

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