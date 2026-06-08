İngiltere'nin Dünya Kupası umutları neredeyse tamamen Harry Kane'in omuzlarında - ve Üç Aslanlar'ın kaptanı, Ballon d'Or ödülüne layık bir sezonun ardından bu yükü taşımaya hazır görünüyor

Kane’in, çeyrek asır önce Michael Owen’dan bu yana Ballon d’Or’u kazanan ilk İngiliz oyuncu olma yarışında olduğu konusunda pek şüphe yok; üstelik bu, Üç Aslanlar’ın Kuzey Amerika’da kupayı kaldırmasına bile bağlı olmayabilir.

32 yaşında Kane, bugüne kadarki zengin kariyerinin açık ara en iyi gol sezonunu geçirdi ve bir başka şampiyonlukla sonuçlanan Bundesliga sezonunun son gününde ve DFB-Pokal finalinde attığı hat-trickler sayesinde inanılmaz bir şekilde 60 gol barajını aştı. Ligde 36 gol atan Kane, Şampiyonlar Ligi'nde de 14 gol daha kaydetti.

Bayern, Avrupa'nın en prestijli kulüp turnuvasında başarısız olsa da, forvet, en yakın rakipleri olan dünyanın en iyi forvetlerinden Erling Haaland ve Kylian Mbappe'yi sırasıyla 9 ve 11 gol farkla geride bırakarak, kıtanın en golcü oyuncusu olarak Altın Ayakkabı ödülünü kazandı.

61 golle, tüm turnuvalarda bir Avrupa sezonunda en çok gol atan oyuncular arasında tüm zamanların ilk beşine girdi ve Dünya Kupası'na daha iyi bir formda gidemezdi.