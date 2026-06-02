Marcus RASHFORD-england-202511
Yosua Arya

Çeviri:

İngiltere'nin Dünya Kupası kadrosundaki forma numaraları açıklandı; Marcus Rashford, muhtemel ilk 11'e dair bir ipucu olarak 11 numaralı formayı aldı

İngiltere kadrosundaki forma numaraları, Dünya Kupası öncesinde Thomas Tuchel'in planlarına dair ilk ipuçlarını veriyor gibi görünüyor. Marcus Rashford'a simgesel 11 numaralı forma verildi; bu hamle, onun ilk 11'de yer alacağına işaret ediyor olabilir. Öte yandan Harry Kane, Jude Bellingham ve Jordan Pickford ise önemli numaralarını koruyor.

  • Rashford'un forma numarası ilk 11'e dair spekülasyonları alevlendiriyor

    Dünya Kupası öncesinde İngiltere kadrosunun forma numaraları açıklandı ve Rashford 11 numaralı formayı aldı. Bu numara dağılımı, geleneksel ilk on bir numaralarının genellikle teknik direktörün tercih ettiği kadroya dair bir gösterge olarak görülmesi nedeniyle dikkat çekti.

    Rashford'un klasik ilk on bir numaralarından birine geçmesi, forvet pozisyonları için yaşanan yoğun rekabetin ortasında gerçekleşti. Manchester United'ın forveti, daha önce İngiltere milli takımında daha yüksek numaralar giymişti, bu nedenle bu değişiklik turnuva başlamadan önce dikkat çeken bir gelişme oldu. Diğer yandan, birçok tanınmış yıldız önemli forma numaralarını korudu. Harry Kane 9 numarayı, Jude Bellingham 10 numarayı almaya devam ederken, Jordan Pickford İngiltere'nin 1 numaralı kalecisi olmaya devam ediyor.

    Tuchel'in ilk on birine dair bir ipucu mu?

    Bu forma numaraları, İngiltere'nin muhtemel ilk on bir kadrosu hakkında spekülasyonlara yol açtı. Geleneksel olarak, 1'den 11'e kadar olan numaralar genellikle turnuvanın başından itibaren önemli roller üstlenmesi beklenen oyuncularla ilişkilendirilmiştir. Bu nedenle Rashford'a verilen forma numarası, onun ilk on birde yer almak için ciddi bir aday olduğu şeklinde yorumlandı. Öte yandan, Anthony Gordon ve Morgan Rogers gibi oyunculara daha yüksek forma numaraları verilmiş olması, şu anda otomatik olarak ilk on birde yer alacak oyuncular olarak görülmediklerini gösteriyor olabilir.

  • Rakamlar ipucu verir, ancak kesin bir garanti sunmaz

    Bu forma numaraları, İngiltere'nin mevcut hiyerarşisi hakkında bir fikir veriyor gibi görünüyor. Rashford'un geleneksel ilk on bir numaraları arasına alınması, Kane ve Bukayo Saka ile birlikte üçlü forvet hattının bir parçası olabileceği görüşünü güçlendiriyor. Takımın çekirdeği de tanıdık kalıyor. Kane hücumu yönetmeye devam ediyor, Bellingham yaratıcı rolünü sürdürüyor ve Pickford'un 1 numaralı forması, Tuchel'in ilk tercih ettiği kaleci olduğunu pekiştiriyor. Forma numaraları kadro planlarına dair ipuçları verse de, ilk 11'de yer almayı garanti etmiyor. Taktiksel ayarlamalar, form durumu ve antrenmanlardaki performanslar, açılış maçı öncesinde kararları etkileyebilir.

    İngiltere'nin Dünya Kupası kadrosundaki forma numaraları

    Forma numaraları da kesinleşmiş gibi göründüğüne göre, İngiltere'nin dikkati artık tamamen sahadaki hazırlıklara yöneliyor. Son hazırlık maçları ve antrenmanlar, oyunculara ilk 11'de yer almak için kendilerini kanıtlamaları için son fırsatları sunacak. Üç Aslanlar, Yeni Zelanda ve Kosta Rika ile iki hazırlık maçı oynayacak. Ardından L Grubu'nda Hırvatistan, Gana ve Panama ile karşılaşacaklar.

    Numara

    Oyuncu

    Pozisyon

    1

    Jordan Pickford

    GK

    2

    Ezri Konsa

    ST

    3

    Nico O'Reilly

    Sol Bek

    4

    Declan Rice

    CM

    5

    John Stones

    CB

    6

    Marc Guehi

    Stoper

    7

    Bukayo Saka

    Sağ kanat

    8

    Elliot Anderson

    Orta Saha

    9

    Harry Kane

    CF

    10

    Jude Bellingham

    AM

    11

    Marcus Rashford

    Sol kanat

    12

    Tino Livramento

    Sağ Bek

    13

    Dean Henderson

    GK

    14

    Jordan Henderson

    Orta Saha

    15

    Dan Burn

    CB

    16

    Kobbie Mainoo

    CM

    17

    Morgan Rogers

    AM

    18

    Anthony Gordon

    Sol kanat

    19

    Ollie Watkins

    CF

    20

    Noni Madueke

    RW

    21

    Eberechi Eze

    AM

    22

    Ivan Toney

    CF

    23

    James Trafford

    GK

    24

    Reece James

    Sağ Bek

    25

    Djed Spence

    Sol Bek

    26

    Jarell Quansah

    CB


