İngiltere'nin Dünya Kupası kadrosundaki forma numaraları açıklandı; Marcus Rashford, muhtemel ilk 11'e dair bir ipucu olarak 11 numaralı formayı aldı

Dünya Kupası öncesinde İngiltere kadrosunun forma numaraları açıklandı ve Rashford 11 numaralı formayı aldı. Bu numara dağılımı, geleneksel ilk on bir numaralarının genellikle teknik direktörün tercih ettiği kadroya dair bir gösterge olarak görülmesi nedeniyle dikkat çekti.

Rashford'un klasik ilk on bir numaralarından birine geçmesi, forvet pozisyonları için yaşanan yoğun rekabetin ortasında gerçekleşti. Manchester United'ın forveti, daha önce İngiltere milli takımında daha yüksek numaralar giymişti, bu nedenle bu değişiklik turnuva başlamadan önce dikkat çeken bir gelişme oldu. Diğer yandan, birçok tanınmış yıldız önemli forma numaralarını korudu. Harry Kane 9 numarayı, Jude Bellingham 10 numarayı almaya devam ederken, Jordan Pickford İngiltere'nin 1 numaralı kalecisi olmaya devam ediyor.