Çeviri:
İngiltere'nin Dünya Kupası kadrosundaki forma numaraları açıklandı; Marcus Rashford, muhtemel ilk 11'e dair bir ipucu olarak 11 numaralı formayı aldı
Rashford'un forma numarası ilk 11'e dair spekülasyonları alevlendiriyor
Dünya Kupası öncesinde İngiltere kadrosunun forma numaraları açıklandı ve Rashford 11 numaralı formayı aldı. Bu numara dağılımı, geleneksel ilk on bir numaralarının genellikle teknik direktörün tercih ettiği kadroya dair bir gösterge olarak görülmesi nedeniyle dikkat çekti.
Rashford'un klasik ilk on bir numaralarından birine geçmesi, forvet pozisyonları için yaşanan yoğun rekabetin ortasında gerçekleşti. Manchester United'ın forveti, daha önce İngiltere milli takımında daha yüksek numaralar giymişti, bu nedenle bu değişiklik turnuva başlamadan önce dikkat çeken bir gelişme oldu. Diğer yandan, birçok tanınmış yıldız önemli forma numaralarını korudu. Harry Kane 9 numarayı, Jude Bellingham 10 numarayı almaya devam ederken, Jordan Pickford İngiltere'nin 1 numaralı kalecisi olmaya devam ediyor.
Tuchel'in ilk on birine dair bir ipucu mu?
Bu forma numaraları, İngiltere'nin muhtemel ilk on bir kadrosu hakkında spekülasyonlara yol açtı. Geleneksel olarak, 1'den 11'e kadar olan numaralar genellikle turnuvanın başından itibaren önemli roller üstlenmesi beklenen oyuncularla ilişkilendirilmiştir. Bu nedenle Rashford'a verilen forma numarası, onun ilk on birde yer almak için ciddi bir aday olduğu şeklinde yorumlandı. Öte yandan, Anthony Gordon ve Morgan Rogers gibi oyunculara daha yüksek forma numaraları verilmiş olması, şu anda otomatik olarak ilk on birde yer alacak oyuncular olarak görülmediklerini gösteriyor olabilir.
Rakamlar ipucu verir, ancak kesin bir garanti sunmaz
Bu forma numaraları, İngiltere'nin mevcut hiyerarşisi hakkında bir fikir veriyor gibi görünüyor. Rashford'un geleneksel ilk on bir numaraları arasına alınması, Kane ve Bukayo Saka ile birlikte üçlü forvet hattının bir parçası olabileceği görüşünü güçlendiriyor. Takımın çekirdeği de tanıdık kalıyor. Kane hücumu yönetmeye devam ediyor, Bellingham yaratıcı rolünü sürdürüyor ve Pickford'un 1 numaralı forması, Tuchel'in ilk tercih ettiği kaleci olduğunu pekiştiriyor. Forma numaraları kadro planlarına dair ipuçları verse de, ilk 11'de yer almayı garanti etmiyor. Taktiksel ayarlamalar, form durumu ve antrenmanlardaki performanslar, açılış maçı öncesinde kararları etkileyebilir.
İngiltere'nin Dünya Kupası kadrosundaki forma numaraları
Forma numaraları da kesinleşmiş gibi göründüğüne göre, İngiltere'nin dikkati artık tamamen sahadaki hazırlıklara yöneliyor. Son hazırlık maçları ve antrenmanlar, oyunculara ilk 11'de yer almak için kendilerini kanıtlamaları için son fırsatları sunacak. Üç Aslanlar, Yeni Zelanda ve Kosta Rika ile iki hazırlık maçı oynayacak. Ardından L Grubu'nda Hırvatistan, Gana ve Panama ile karşılaşacaklar.
Numara
Oyuncu
Pozisyon
1
Jordan Pickford
GK
2
Ezri Konsa
ST
3
Nico O'Reilly
Sol Bek
4
Declan Rice
CM
5
John Stones
CB
6
Marc Guehi
Stoper
7
Bukayo Saka
Sağ kanat
8
Elliot Anderson
Orta Saha
9
Harry Kane
CF
10
Jude Bellingham
AM
11
Marcus Rashford
Sol kanat
12
Tino Livramento
Sağ Bek
13
Dean Henderson
GK
14
Jordan Henderson
Orta Saha
15
Dan Burn
CB
16
Kobbie Mainoo
CM
17
Morgan Rogers
AM
18
Anthony Gordon
Sol kanat
19
Ollie Watkins
CF
20
Noni Madueke
RW
21
Eberechi Eze
AM
22
Ivan Toney
CF
23
James Trafford
GK
24
Reece James
Sağ Bek
25
Djed Spence
Sol Bek
26
Jarell Quansah
CB