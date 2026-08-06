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İngiltere'nin bir sonraki teknik direktörü mü? Duygusal Newcastle ayrılığının ardından "işkolik" Eddie Howe'un Thomas Tuchel'in yerine geçmesi önerildi
Given, Three Lions görevi için Howe'u destekledi
Given, gelecekte İngiltere Milli Takımı'nın başına geçmek için ideal adayın Howe olduğunu belirtti. Şu anda görevde Thomas Tuchel bulunsa da Given, St James' Park'tan ayrılığının ardından kendine gelmek için zaman ayırması halinde Howe'un ülkesini yönetmek için gerekli tüm özelliklere sahip olduğuna inanıyor.
"Bir sonraki İngiltere teknik direktörü olarak Eddie Howe mu? Bence tüm kriterleri karşılıyor, değil mi? Bu görevle güçlü şekilde anılacaktır," dedi Given, en güncel futbol oranlarını sunan BOYLE Sports'a. "Açıkçası Thomas Tuchel, Dünya Kupası öncesinde yeni bir sözleşme imzaladı ve Arjantin maçının sabahında İngiltere taraftarları farklı düşünmüş olsa da ben onun pozisyonunun tehlikede olduğunu düşünmezdim."
Howe'un muhtemelen ülkesini yönetme hedefi olduğunu da sözlerine ekleyen Given, tek değişkenin zamanlama olduğunu söyledi: "Bu istek 12 ay içinde mi olacak, yoksa beş yıl sonra mı? Bunun cevabını sadece Eddie biliyor."
- Getty Images Sport
Dinlenmeye ihtiyaç duyan bir 'işkolik'
Newcastle gibi bir kulübü yönetmenin yoğunluğu, 48 yaşındaki teknik adamı yıpratmış gibi görünüyor. Howe'un Newcastle başantrenörlüğünden ayrılmasının ardından, Given bunun ne denli büyük bir kişisel fedakarlık gerektirdiğine dikkat çekti. Eski kaleci, "Duyduğum her şeye bakılırsa, Eddie şimdi biraz geri çekilmek ve pillerini yeniden doldurmak için her şeyden uzaklaşmak istiyor olabilir. Oyuna biraz ara verirse, belki bir yıl futboldan uzak kalırsa buna şaşırmam" diye ekledi.
Given sözlerini şöyle sürdürdü: "Oradaki insanlarla konuştuğunuzda, onun bir işkolik olduğunu görüyorsunuz. Her sabah saat altıda işe gidiyor, akşam sekiz ya da dokuzda çıkıyordu; haftanın yedi günü. Kendini tamamen buna adamıştı. Eminim ailesiyle geçireceği çok değerli zamandan feragat etti ve taraftarlar oyunun bu tarafını görmüyor. Herkes onun sadece çok iyi maaş alan bir Premier League teknik direktörü olduğunu ve her şeyin en iyisine sahip olduğunu düşünüyor ama bunun da bir bedeli var."
Tyneside'da kalıcı bir miras bırakmak
Howe'un ayrılığı, Newcastle United için dönüştürücü bir dönemin sonunu işaret ediyor. Bu dönemde kulüp, küme düşme tehdidinden Avrupa kupaları seviyesine yükseldi ve Carabao Cup zaferiyle 70 yıllık kupa hasretine tarihi bir son verdi. Given, Howe'un etkisinin onu kulübün en efsanevi figürleriyle aynı yere koyduğunda ısrar ediyor.
Given, "Howe Newcastle United menajeri olarak inanılmaz bir iş çıkardı, gerçekten öyle," dedi. "Göreve geldiğinde takım Premier League'de 19. sıradaydı. Onları iki kez Champions League'e taşıdı, 70 yıl sonra ilk yurt içi kupalarını kazandırdı ve başardıklarını saymaya devam edebilirim!
"Bunun Tyneside'da çok duygusal bir etkisi olacak. Newcastle'da Kevin Keegan'ın üzücü vefatı nedeniyle zaten duygusal geçen birkaç hafta yaşandı ve bence Eddie de daha önce Kevin ve Bobby Robson'ın kurduğu gibi Newcastle halkıyla benzer türde bir bağ kurdu.
"Şehri ve insanlarını gerçekten anladı. Şehirde yaşadı. Bence taraftarlar onun ayrılmış olmasından dolayı canı yanacak."
- AFP
Newcastle yeni bir döneme giriyor
Howe iznine hazırlık yaparken kulüp, doğacak boşluğu doldurmak için hızlı davrandı ve Matthias Jaissle'in resmen yeni teknik direktör olarak göreve getirildiğini doğruladı. Alman teknik adam, yüksek tempolu oyun anlayışıyla Al-Ahli'den geliyor ancak kulüpte büyük çalkantıların yaşandığı bir yaz döneminde Anthony Gordon ve Sandro Tonali gibi kilit yıldızların ayrılmasının ardından önemli bir meydan okumayla karşı karşıya.
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