Given, gelecekte İngiltere Milli Takımı'nın başına geçmek için ideal adayın Howe olduğunu belirtti. Şu anda görevde Thomas Tuchel bulunsa da Given, St James' Park'tan ayrılığının ardından kendine gelmek için zaman ayırması halinde Howe'un ülkesini yönetmek için gerekli tüm özelliklere sahip olduğuna inanıyor.

"Bir sonraki İngiltere teknik direktörü olarak Eddie Howe mu? Bence tüm kriterleri karşılıyor, değil mi? Bu görevle güçlü şekilde anılacaktır," dedi Given, en güncel futbol oranlarını sunan BOYLE Sports'a. "Açıkçası Thomas Tuchel, Dünya Kupası öncesinde yeni bir sözleşme imzaladı ve Arjantin maçının sabahında İngiltere taraftarları farklı düşünmüş olsa da ben onun pozisyonunun tehlikede olduğunu düşünmezdim."

Howe'un muhtemelen ülkesini yönetme hedefi olduğunu da sözlerine ekleyen Given, tek değişkenin zamanlama olduğunu söyledi: "Bu istek 12 ay içinde mi olacak, yoksa beş yıl sonra mı? Bunun cevabını sadece Eddie biliyor."







