İngiltere'nin 1-1'lik beraberlik golünün ardından Norveç kalecisi Örjan Nyland hemen hakem Clement Turpin'e (Fransa) koştu ve yukarıyı işaret etti, ancak bu bir işe yaramadı.
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İngiltere’nin beraberlik golü kural dışı mı? Dünya Kupası çeyrek finalinde Norveç’e karşı Jude Bellingham’ın attığı gol büyük tartışma yarattı
Gol öncesinde top bir Sky-Cam kamerasının askısına değdiği için, Norveç ile İngiltere arasındaki Dünya Kupası çeyrek final maçında kısa süreli bir karışıklık yaşandı. Yine de Bellingham’ın ilk yarının uzatma dakikalarında attığı gol geçerli sayıldı.
Bir kaleci vuruşunun ardından top halata değdi ve kısa bir süre sonra beraberlik golü geldi. Eski FIFA hakemi Mark Clattenburg’a göre, VAR devreye girip bu pozisyonu incelemeliydi.
Jude Bellingham'ın golü kural dışı mıydı? FIFA hayır diyor
"Top, oyun alanına ait olmayan bir nesneye temas ederse, oyun durdurulmalıdır," dedi 51 yaşındaki İngiliz, FOX'ta. Ancak hakem Turpin bu olayı görünüşe göre hiç fark etmemişti.
FIFA, maç devam ederken topun içindeki sensörün herhangi bir "kalp atışı" göstermediğini ve "bu nedenle topun kabloya dokunduğuna ve topun hareketini değiştirdiğine dair hiçbir kanıt bulunmadığını" açıkladı.
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