Gol öncesinde top bir Sky-Cam kamerasının askısına değdiği için, Norveç ile İngiltere arasındaki Dünya Kupası çeyrek final maçında kısa süreli bir karışıklık yaşandı. Yine de Bellingham’ın ilk yarının uzatma dakikalarında attığı gol geçerli sayıldı.

Bir kaleci vuruşunun ardından top halata değdi ve kısa bir süre sonra beraberlik golü geldi. Eski FIFA hakemi Mark Clattenburg’a göre, VAR devreye girip bu pozisyonu incelemeliydi.