İngiltere’nin Arjantin’le oynayacağı devasa Dünya Kupası yarı final maçında nasıl bir kadro sahaya çıkması GEREKİR: Thomas Tuchel, finale yükselmeyi garantilemek için sağ kanatta yepyeni bir diziliş düşünmelidir

Albiceleste bu turnuvada pek de iyi bir performans sergilemedi ve tıpkı İngiltere gibi, kritik anlarda işi halletmek için tek bir yıldız oyuncusuna bel bağladı. Yine de gerçekten önemli anlarda vites yükseltme eğilimindeler. Ne de olsa bu kadro, 2022 Dünya Kupası ve 2024 Copa América’da son derece çekişmeli geçen iki finali kazanan kadroyla hemen hemen aynı. Ayrıca, büyük maçlardaki Messi’yi hafife almak kendi sorumluluğunuzdadır.

Peki, İngiltere bu duruma nasıl karşı koyacak? İyi haber şu ki, kadro neredeyse tam kadro. Declan Rice forma giyebilecek durumda olmalı. Bukayo Saka biraz daha canlı görünüyor. Ve evet, şu Jude Bellingham da fena değil. Bu yüzden GOAL, Thomas Tuchel’in İngiltere’sinin ezeli rakibi Arjantin ile oynayacağı devasa Dünya Kupası yarı final mücadelesinde kimin ilk 11’de yer alacağına karar vererek bir kez daha tam bir “Football Manager” havasına büründü...