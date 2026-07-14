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England line-up vs Argentina GFXGOAL
Thomas Hindle

Çeviri:

İngiltere’nin Arjantin’le oynayacağı devasa Dünya Kupası yarı final maçında nasıl bir kadro sahaya çıkması GEREKİR: Thomas Tuchel, finale yükselmeyi garantilemek için sağ kanatta yepyeni bir diziliş düşünmelidir

Opinion
İngiltere
Dünya Kupası
T. Tuchel
B. Saka
R. James
FEATURES
İngiltere - Arjantin

Ve işte asıl konuya geliyoruz. İngiltere, doğrusu, Dünya Kupası’nda şu ana kadar oldukça elverişli bir süreç geçirdi. Azteca Stadyumu’ndaki Meksika maçı gerçek bir sınavdı, ancak henüz nesnel olarak kendilerinden daha iyi bir takımla karşılaşmadılar. İşte karşınızda, son şampiyon ve Lionel Messi’nin liderliğindeki Arjantin.

Albiceleste bu turnuvada pek de iyi bir performans sergilemedi ve tıpkı İngiltere gibi, kritik anlarda işi halletmek için tek bir yıldız oyuncusuna bel bağladı. Yine de gerçekten önemli anlarda vites yükseltme eğilimindeler. Ne de olsa bu kadro, 2022 Dünya Kupası ve 2024 Copa América’da son derece çekişmeli geçen iki finali kazanan kadroyla hemen hemen aynı. Ayrıca, büyük maçlardaki Messi’yi hafife almak kendi sorumluluğunuzdadır.

Peki, İngiltere bu duruma nasıl karşı koyacak? İyi haber şu ki, kadro neredeyse tam kadro. Declan Rice forma giyebilecek durumda olmalı. Bukayo Saka biraz daha canlı görünüyor. Ve evet, şu Jude Bellingham da fena değil. Bu yüzden GOAL, Thomas Tuchel’in İngiltere’sinin ezeli rakibi Arjantin ile oynayacağı devasa Dünya Kupası yarı final mücadelesinde kimin ilk 11’de yer alacağına karar vererek bir kez daha tam bir “Football Manager” havasına büründü...

  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    GK: Jordan Pickford

    Jordan Pickford, turnuvanın başlarında sergilediği zayıf performanstan oldukça ikna edici bir performansa ulaştı. Azteca Stadyumu’ndaki performansı İngiliz futbol tarihine geçecek. Ve doğrusu, İngiltere’nin ona ihtiyacı olduğunda her zaman görevini yerine getirdi.

    Biraz sert konuşmak gerekirse, Norveç’in ilk golüne yol açan orta/şutu yanlış değerlendirmesini görmek hayal kırıklığı yarattı. Ancak o şutu kurtarsaydı, herkes “Ne kurtarış ama, Jordan!” derdi. Takım içinde ona karşı hiçbir tereddüt yok.

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  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    RB: Reece James

    Geri döndü! Tuchel, Reece James’e Norveç maçında önemli bir süre görev verdi. Hamstring sakatlığından sonra sahaya dönen James, yaklaşık 50 dakika sahada kaldı ve hem orta sahanın ortasında hem de sağ bek pozisyonunda takıma katkı sağladı.

    Sonuçta James'in oyuna girmesi hayati öneme sahipti, zira bu hamle İngiltere'ye çok ihtiyaç duyduğu kontrolü sağladı. 90 dakika boyunca sahada kalıp kalamayacağı henüz belli değil, ancak İngiltere'nin yedekte enerjik bir Djed Spence'i bekliyor.

  • FBL-WC-2026-MATCH67-PAN-ENGAFP

    CB: Ezri Konsa

    Ezri Konsa, muhtemelen stoper pozisyonundan ziyade sağ bek pozisyonunda daha etkiliydi. Ancak gerçek şu ki, John Stones’a bir haftadan kısa bir süre içinde iki kez 90 dakika boyunca oynama görevi verilemez – özellikle de Manchester City’de inişli çıkışlı bir sezon geçirdikten sonra. Dolayısıyla Stones yedek kulübesinden oyuna girecek, Konsa ise ilk 11’de sahaya çıkacak.

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  • Marc GUEHI-england-202406(C)Getty Images

    CB: Marc Guehi

    Marc Guehi, Norveç karşısında muazzam bir performans sergiledi. İngiltere’nin, Erling Haaland’ın işini zorlaştıracak birine ihtiyacı vardı. Manchester City’nin forvetini tamamen durdurmak pek mümkün değil, ancak hızını kesmek mümkün. Guehi, gerçekten cesur ve fiziksel bir performansla tam da bunu başardı.

  • FBL-WC-2026-MATCH99-NOR-ENGAFP

    LB: Nico O'Reilly

    Turnuva boyunca Nico O'Reilly'nin savunma becerileriyle ilgili şüpheler vardı. Peki, Lionel Messi'yi marke etmeye ne dersiniz? Arjantinli oyuncu son maçlarda sağ kanada kaymış durumda ve O'Reilly'den, sekiz kez Ballon d'Or ödülünü kazanan bu oyuncuya karşı katkıda bulunması – hatta belki de başrolü üstlenmesi – kesinlikle beklenecek. Bu, onun şimdiye kadarki en büyük sınavı olacak ve İngiltere, O'Reilly'nin bu sınava hazır olmasını umuyor.

  • Elliot AndersonGetty

    CM: Elliot Anderson

    Norveç maçının göze çarpmayan kahramanı Elliot Anderson, etrafında sayısız oyuncu hareket ederken orta sahayı sağlam tuttu. Ayrıca, Norveç’in galibiyet golü olabilecek pozisyonun öncesinde Haaland’a faul yaptırmak için gerçekten mükemmel bir iş çıkardı. Sonunda, City’nin onun için neden bu kadar büyük bir meblağ ödediğini anlıyoruz.

  • Declan RiceGetty

    CM: Declan Rice

    Norveç maçı sonrasında, Rice’ın son üç günün çoğunu bir hastalıktan kurtulmak için yatakta geçirdiği ortaya çıktı. Bu nedenle, Tuchel’in devre arasında onu oyundan çıkarma cesur kararını verene kadar 45 dakikayı tamamlamış olması büyük bir övgüyü hak ediyor.

    Ancak Rice, Çarşamba gününe kadar sahaya çıkmaya hazır olacak, bu da İngiltere'nin orta sahasının kalbini geri kazanacağı anlamına geliyor. Bu, şüphesiz Rice'ın İngiltere milli takım kariyerindeki en önemli maç olacak.

  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    CAM: Jude Bellingham

    Bunun açıklanmasına hiç gerek yok.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    RW: Bukayo Saka

    İngiltere'nin Bukayo Saka'dan ne kadar verim alabileceğini görme zamanı geldi. Arsenal'li oyuncu sanki sürekli sakatmış gibi görünüyor ve Meksika maçında faydalı bir asist yapmış olsa da, onun koşuşunu izlemek neredeyse sinir bozucu hale geliyor. Ancak burada koşmak zorunda kalacak – sırf savunmadaki katkıları çok, ama çok önemli olacağı için bile olsa.

  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ST: Harry Kane

    Harry Kane, Norveç karşısında en iyi performansını sergilemedi, ancak sahadan tamamen silinmiş de değil. Tuchel’in dediği gibi: “Topu Harry ve Jude’a verin, gerisini onlar halleder.”

  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Sol kanat: Anthony Gordon

    Gana’ya karşı oynanan zorlu maçın ardından – ki bu maçta Anthony Gordon muhtemelen biraz fazla eleştirildi – bu maçta ilk 11’de yer almayı hak ediyor. Gordon, Azteca Stadyumu’nda mükemmel bir performans sergiledi, Norveç karşısında etkili oldu ve Marcus Rashford’dan daha etkili bir çok yönlü oyuncu olabileceğini gösterdi – her ne kadar Barcelona’nın eski sol kanat oyuncusu, takımın yeni sol kanat oyuncusundan daha iyi bir golcü olsa da.

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