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England 2030 GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Çeviri:

İngiltere’nin 2030 Dünya Kupası’ndaki kadrosu nasıl olacak: Üç Aslanlar, Harry Kane ve Jordan Pickford’un yerini doldururken Max Dowman ve Rio Ngumoha kadroya giriyor

Analysis
İngiltere
Dünya Kupası
M. Dowman
R. Ngumoha
J. Bellingham
D. Rice
B. Saka
H. Kane
J. Pickford
N. O'Reilly
M. Guehi
J. Trafford
V. Livramento
L. Hall
C. Cresswell

Ve böylece bekleyiş devam ediyor. Çarşamba günü İngiltere’nin Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin’e yenilmesi, 1966’dan bu yana ilk uluslararası kupa kazanma çabalarının yedinci on yıla uzayacağı anlamına geliyor. Umutlar, “Üç Aslanlar”ın 2028 Avrupa Şampiyonası’na ev sahipliği yapacağı iki yıl sonra bu kupa hasretinin sona ereceği yönünde; ancak İngiltere, bu sporun en ünlü kupasını kaldırmayı bir kenara bırakın, bir daha Dünya Kupası finaline ulaşabilecek mi acaba?

Thomas Tuchel için bu pek de bir sorun olmayacaktır; zira teknik direktörlük sözleşmesi iki yıl sonra yapılacak Avrupa Şampiyonası’na kadar sürmektedir. Bu da, İngiltere’nin bir sonraki Dünya Kupası’na katıldığı zamana kadar takımın başında muhtemelen yeni bir ismin olacağı anlamına gelir. Bu kişinin kim olacağı ise tam bir muamma; Lee Carsley’den Eddie Howe’a, hatta Pep Guardiola’ya kadar pek çok isim gündemde görünüyor.

Önümüzdeki dört yıl içinde bir nesil İngiltere yıldızının kariyerini sonlandırması muhtemel olsa da, yeni teknik direktörün seçebileceği yetenek havuzu oldukça geniş olacak. Üç Aslanlar’ın 2018 yarı finallerine ulaşmasından bu yana bir çekirdek kadro takıma öncülük etti; ancak 2030’da İspanya, Portekiz ve Fas’ta düzenlenecek turnuvaya kaçının katılabileceği henüz belli değil. Ayrıca mevcut kadronun genç oyuncuları arasında da neredeyse kesin olarak bir değişim yaşanacak.

Tüm bunları göz önünde bulundurursak, İngiltere'nin 2030 Dünya Kupası serüvenine başlarken ilk on birinde kimler yer alacak? Ve kadroda kimler olacak? GOAL olarak, cevapları bulmak için kristal küremize baktık...

  • England v New Zealand - International FriendlyGetty Images Sport

    GK: James Trafford

    İngiltere’nin Euro 2028’e ev sahipliği yapma olasılığı, milli takımın bazı tecrübeli oyuncularının iki yıl sonraki Dünya Kupası’na devam etmek yerine bu fırsatı değerlendirerek milli kariyerlerine son verebilecekleri anlamına geliyor. Bu oyunculardan biri de, bu süre zarfında ilk 11’deki yerini kaybetmediği takdirde, muhtemelen Jordan Pickford olacak.

    Son altı turnuvada 1 numara olarak görev yapan Pickford, İngiltere'nin gelmiş geçmiş en iyi kalecilerinden biri olarak tarihe geçecek ve bu nedenle halefinin onun izinden gitmesi oldukça zor olacak. Ancak James Trafford, son birkaç yıldır tam da bu göreve hazırlanıyor ve zamanı geldiğinde bu adımı atabilecektir.

    Geçtiğimiz sezon Manchester City'de neredeyse hiç forma giymemesine rağmen Trafford'un 2026 kadrosuna dahil edilmesi, İngiltere kadrosu içinde ne kadar saygı gördüğünün bir göstergesidir. Düzenli olarak ilk 11'de yer almak için Etihad Stadyumu'ndan ayrılmaya hazırlanan Trafford'dan, Pickford ayrıldığında milli takımın kaleciliğini neden devralabileceğini yavaş ama emin adımlarla göstermesi bekleniyor.

    2030 Dünya Kupası başladığında Trafford 27 yaşında olacak; bu da onu İngiltere'nin 1 numarası olmanın getirdiği baskıyla başa çıkmak için ideal yaşta kılıyor.

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  • England v New Zealand - International FriendlyGetty Images Sport

    RB: Tino Livramento

    İngiltere'nin sağ bek pozisyonu, hem turnuva öncesinde hem de 2026 turnuvası süresince pek çok tartışmaya yol açtı; zira Reece James, Tino Livramento ve Jarell Quansah’ın (aynı zamanda bir maçlık ceza da alan) sakatlıkları, Tuchel’in Trent Alexander-Arnold’u kadroya almama kararını mercek altına aldı.

    Bahsedilen bu dörtlü, 2030'da tekrar kadroda yer alması bekleniyor; Alexander-Arnold, 31 yaşında bu grubun en yaşlısı olacak. Eski Liverpool oyuncusunun hem kulüp hem de milli takım düzeyindeki geleceği belirsizliğini koruyor; Denzel Dumfries bu sezon Real Madrid’de onunla rekabet edecek gibi görünüyor. Öte yandan, Tuchel’in 2028’e kadar İngiltere milli takımının başında kalacağı düşünülürse, Alexander-Arnold’un milli takımdan erken emekli olup tüm enerjisini Bernabéu’daki hayatına odaklamaya karar vermesi büyük bir sürpriz olur mu?

    James de dört yıl sonra otuzlu yaşlarına girecek ve sakatlık sorunları göz önüne alındığında, 2030'da yeterince formda olacağını öngörmek zor; Quansah ise oyun stili olgunlaştıkça kendini kanıtlamış bir stoper haline gelmelidir.

    Geriye Livramento kalıyor; ancak kendisinin de son iki sezonda pek çok kondisyon sorunu yaşadığı bir gerçek. En son olarak, 2026 turnuvasının arifesinde kadrodan çıkarılmıştı. Ancak en iyi formunda olduğunda, Newcastle'da forma giyen bu oyuncu İngiltere kadrosundaki en dinamik sağ bek olarak öne çıkıyor; sahanın her iki ucunda da eşit derecede yetenekli olan Livramento, 2030'da 27 yaşında olacak ve kariyerinin zirvesinde olacaktır.

    Potansiyel olarak öne çıkabilecek daha genç bir isim arıyorsanız, Chelsea'den Josh Acheampong, önümüzdeki yıllarda sağ bek pozisyonu için Livramento'nun en büyük rakibi olabilir.

  • England v Germany - UEFA European Under-21 Championship 2025 FinalGetty Images Sport

    CB: Charlie Cresswell

    Henüz netleşmemişse de, John Stones’un İngiltere savunmasının belkemiği olarak geçirdiği dönem sona erdi. 2018 Dünya Kupası’nın başlangıcından, Üç Aslanlar’ın 2026’da Hırvatistan’la oynayacağı açılış maçına kadar turnuva maçlarının hepsinde ilk 11’de yer alan, artık eski Manchester City yıldızı, sakatlık eğilimi ve yaşının ilerlemesi nedeniyle bir sonraki turnuva döngüleri öncesinde kadrodan çıkarılacaktır.

    Ezri Konsa, Kuzey Amerika'da merkez savunmanın sağ tarafında görev aldı ancak her zaman rahat görünmedi ve bir sonraki Dünya Kupası geldiğinde 33. yaş gününe yaklaşmış olacak. Bu nedenle, yaklaşan Avrupa Şampiyonası için olmasa bile, İngiltere 2030'a doğru yeni bir sayfa açtığında neredeyse kesin olarak daha genç alternatifleri gözüne kestirecektir.

    Dört yıl sonra 27 yaşına girecek olan Quansah ve Bayer Leverkusen'de forma giyen oyuncudan dört yaş büyük olan Trevoh Chalobah, geçtiğimiz yaz Tuchel'in kadrosunda yer almışlardı ve kadroda yer almaya devam etmeyi umuyorlar. Ayden Heaven ise Manchester United'da sahaya çıktığı her seferinde dikkatleri üzerine çekti ve 2030 turnuvası başladığında 23 yaşında olacak; bu da ona dayanabileceği bolca deneyime sahip olacağı anlamına geliyor.

    Ancak biz, kariyerinde sadece beş kez Premier Lig'de forma giymiş bir oyuncuyu tercih ettik – her ne kadar bu durum önümüzdeki yıllarda değişecek gibi görünse de.

    Charlie Cresswell, Leeds United altyapısından yetişti ve 2024 yazında Toulouse’a katıldı; burada Ligue 1’in en iyi genç savunmacılarından biri haline geldi. 23 yaşındaki oyuncu için daha önce Liverpool ve Borussia Dortmund’un transfer ilgisi olduğu söylenmişti; bu yaz Crystal Palace da bir anlaşma yapmayı değerlendiriyor gibi görünüyordu, ancak o zamandan beri Rennes sıranın en önüne geçti. Her halükarda, bir noktada İngiltere’ye geri dönüşü neredeyse kesin gibi görünüyor.

    Sağlam bir stoper olan Cresswell, İngiltere U-21 Milli Takımı’nın iki kez Avrupa Şampiyonası’nı kazanan kadrosunda yer aldı ve 2025’teki zafer sırasında sergilediği performanslar en dikkat çekici olanlar arasındaydı. Dolayısıyla, Tuchel sonrası dönemde Carsley A Milli Takım’ın başına geçerse, Cresswell çok kısa sürede kadroya adını yazdırabilir.

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  • England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    CB: Marc Guehi

    İngiltere’de yakında gerçekleşecek nesil değişimi, yeni liderlerin ortaya çıkmasını gerektirecek ve Marc Guehi, önümüzdeki on yıl boyunca “Üç Aslanlar”ın güveneceği bir oyuncu olarak hemen göze çarpıyor.

    Crystal Palace'ta geçirdiği dönemden itibaren kaptanlık konusunda zaten bolca deneyime sahip olan Guehi, İngiltere milli takımında şimdiden iki turnuvada ilk 11'de yer aldı ve 2030 turnuvasının sonlarına doğru henüz 30 yaşına girecek; bu da Chelsea altyapısından yetişen bu oyuncunun en verimli yıllarını yaşamaya hazır olduğu anlamına geliyor.

    Bu, Guehi’nin iki merkez savunmacının solundaki pozisyonu için rekabet yaşamayacağı anlamına gelmez. En bariz alternatif, geçen sezon öncesi geçirdiği ön çapraz bağ (ACL) sakatlığı nedeniyle sezonun sonlarına doğru sadece birkaç maçta forma giyebilmiş olmasaydı, 2026 kadrosunda yer alabilecek olan Levi Colwill’dir. Şu anda 23 yaşında olan Colwill, yeni sakatlık sorunlarıyla karşılaşmazsa, çok geçmeden İngiltere kadrolarında düzenli olarak yer almaya başlayacaktır.

    2025-26 sezonunun büyük bir bölümünü sakatlık nedeniyle kaçıran bir diğer isim olan Jarrad Branthwaite de önümüzdeki dört yıl içinde dikkate alınması gereken bir isim olacaktır; özellikle de bu Everton oyuncusu çok da uzak olmayan bir gelecekte Premier Lig’in seçkin kulüplerinden birine katılır ve Şampiyonlar Ligi’nde kendini kanıtlarsa.

    Öte yandan, riskli bir yatırım arıyorsanız, Man City’nin genç oyuncusu Stephen Mfuni’yi takip etmelisiniz. Şu anda 18 yaşında olan Mfuni, Ocak ayında Watford’a kiralık olarak katılarak profesyonel futbola ilk adımlarını attı ve Vicarage Road’daki kalışını bir sakatlık yarıda kesmeden önce Championship seviyesinde hemen etkileyici bir performans sergiledi. Mfuni’nin önümüzdeki birkaç sezon boyunca Etihad Stadyumu’ndan uzaklaşarak başka takımlara kiralanmaya devam edeceği ve Premier Lig’de kendine yer edinmeye çalışacağı bekleniyor.

  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    LB: Lewis Hall

    City'de forma giyen Nico O'Reilly'yi sol bek pozisyonunda seçmemiş olmamız şaşırtıcı gelebilir; zira bu oyuncu, henüz 21 yaşında olmasına rağmen 2026 Dünya Kupası'nda İngiltere milli takımında bu pozisyonda ilk 11'in vazgeçilmez ismi olmuştu. Ancak O'Reilly'nin asıl pozisyonunun orta saha olduğu unutulmamalıdır ve oyunundaki bazı defansif sınırlamalar göz önüne alındığında, dört yıl sonra hem kulüpte hem de milli takımda yeni bir role geçme ihtimali oldukça yüksektir.

    Aynı durum, unutmayalım ki, milli takımdaki ilk maçında sol bek pozisyonunda oynarken Tuchel döneminin ilk golünü atan Myles Lewis-Skelly için de geçerli gibi görünüyor. Kuzey Londra'ya Piero Hincapie'nin gelmesiyle Arsenal kadrosundaki yerini kaybeden Lewis-Skelly, sezonun son haftalarında kadroya geri döndü, ancak bu kez yaş grupları seviyesinde oynadığı pozisyon olan orta sahada.

    Bu nedenle İngiltere, geleceğin sol bekini başka bir yerde aramak zorunda kalabilir ve bu da onları kolayca Lewis Hall’a yönlendirebilir. Tuchel’in 2026 kadrosuna Newcastle’lı savunmacıyı seçmeme kararı pek çok kişinin dikkatini çekti, ancak geçen sezonki formunu 2026-27 sezonuna da taşıyacağı varsayılırsa, önümüzdeki aylarda tekrar kadroya çağrılmaması büyük bir sürpriz olur.

    O da kariyerine orta saha oyuncusu olarak başlamış olsa da, Hall, İngiltere milli takımındaki bu pozisyon için rakiplerinden daha fazla defansif zeka sergilemiştir; özellikle de geçen sezon Şampiyonlar Ligi eleme turlarında Barcelona’nın St. James’ Park’ı ziyaret ettiği maçta Lamine Yamal’ı etkisiz hale getirdiği anlarda bu yeteneği göze çarpmıştır. Hall ayrıca olağanüstü bir enerji seviyesine ve güçlü orta açma yeteneğine sahiptir; bu da, turnuva boyunca rakiplerinin seviyesinin değişkenlik göstermesi nedeniyle uyarlanabilir becerilere sahip oyunculara ihtiyaç duyacak olan İngiltere milli takımı için onu ideal bir seçim haline getirmektedir.

    Henüz 21 yaşında olan Hall, bir sonraki Dünya Kupası'na kadar kariyerinin zirve yıllarına yeni girmiş olacak; bu da en iyi performansının neredeyse kesin olarak henüz gelmediğini gösteriyor. Manchester United'ın onu Luke Shaw'ın uzun vadeli halefi olarak gördüğünün bir nedeni var ve Hall, uluslararası sahnede de benzer bir rol üstlenebilir.

    Alternatifler açısından ise, dikkat edilmesi gereken az tanınan iki genç oyuncu, Man City’den Christian McFarlane ve Chelsea’den Landon Emenalo’dur; her ikisi de İngiltere genç milli takımlarının vazgeçilmez isimleri haline gelmiştir. Ancak her ikisi de ABD milli takımında oynama hakkına sahiptir; bu da, İngiltere’nin bu oyuncuları 2026 Dünya Kupası’nın ortak ev sahibi olan ABD’ye kaptırmamak için onlara izleyebilecekleri bir yol olduğunu kanıtlaması gerekebileceği anlamına gelir.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    CM: Declan Rice

    Euro 2028’de oynayacağını varsayarsak (ve dürüst olalım, onu bu turnuvadan alıkoyabilecek tek şey bir sakatlık olur), o zaman 2030 Dünya Kupası, 31 yaşındaki Declan Rice için altıncı büyük turnuva olacak ve bu da onu kadronun en deneyimli oyuncularından biri haline getirecektir. Hatta, mevcut kaptanın önümüzdeki birkaç yıl içinde kariyerine son vereceğini varsayarsak, büyük olasılıkla Arsenal'in orta saha oyuncusu, Three Lions'ın kaptanlığı görevini üstlenecektir.

    Rice’ın hem kadroya hem de takıma dahil edilmesi, yeteneği, yaşı ve tecrübesi göz önüne alındığında kendiliğinden anlaşılır bir durumdur. Belki de asıl tartışma, kendisinden oynaması istenen rol etrafında şekillenecektir. Avrupa’nın herhangi bir yerinde Rice kadar çok maçta forma giyen çok az oyuncu var ve Arsenal’in, sezon sonuna kadar lig şampiyonluğu için mücadele ederken birçok kupa turnuvasında da ilerlemesi beklenen bir döneme girmesi nedeniyle, yoğun fikstürün onu bir şekilde yıpratma ihtimali var.

    Bu nedenle, 2030 yılına gelindiğinde Rice’ın, son üç yıldır olduğu gibi sahayı boydan boya koşan bir 8 numara yerine, İngiltere savunmasının önündeki kalkan olarak yeniden görevlendirilmesi pek de büyük bir sürpriz olmayabilir. Rice’ın bu rolde en iyi performansını sergilediğine şüphe yok, ancak Kuzey Amerika’da zaten yıpranma belirtileri gösterdiği için, Avrupa Şampiyonası’ndan sonra görev alanını biraz daraltması kariyerinin uzun vadeli devamı açısından daha iyi olabilir.

    Tüm bunlara rağmen, elbette duran toplarda görev almaya devam edecektir. Onu bu görevden neden alacaksınız ki?!

  • Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    CM: Nico O'Reilly

    2022 Dünya Kupası dönemlerinde, İngiltere milli takımıyla ilgili en büyük endişelerden biri, orta sahada Rice’a eşlik edecek kaliteli seçeneklerin eksikliği üzerine odaklanıyordu. Kalvin Phillips’in zamanı çoktan geçmişti, Jordan Henderson yaşlanıyordu ve Jude Bellingham’ın açıkça daha ileride oynaması gerekiyordu.

    Sonraki iki yıl boyunca Sir Gareth Southgate alternatifler aradı ve sonunda Euro 2024 öncesinde Alexander-Arnold'u kadroya dahil etti. Bu deneme feci bir şekilde sonuçlandı – ve bu, durumu hafifletmek için kullanılan bir ifade.

    Yine de 2030'a baktığımızda, son iki ya da üç yılda ortaya çıkan genç oyuncuların sayısına bakıldığında, orta sahanın İngiltere için sahadaki en zengin kadroya sahip bölge haline geleceği söylenebilir.

    Elliot Anderson bu yaz Rice’ın yanında ilk 11’de yer aldı ve tarihin en pahalı İngiliz futbolcusu olduktan sonra, Manchester City’de Rodri’nin uzun vadeli yedeği olarak yetiştirilmeye hazırlanıyor. Öte yandan, Adam Wharton ve Alex Scott, kadroya girememekle şanssızlık yaşadı; ancak her ikisi de derin pozisyonda oynayan ve oyunun temposunu belirleyen orta saha oyuncuları olarak Anderson’a benzer özelliklere sahip. 2030’da bu oyuncuların hepsi yine kadroya girmek için rekabet içinde olacak; turnuva başladığında Anderson 27, Wharton ve Scott ise 26 yaşında olacak.

    Bir yaş daha genç olan Kobbie Mainoo, İngiltere’nin Euro 2024 ve 2026 Dünya Kupası kadrolarında yer almış olması nedeniyle yukarıda bahsedilen oyunculardan herhangi birinden daha fazla turnuva deneyimine sahip; ancak bu Manchester United oyuncusu, milli takımda bir kez daha potansiyel bir ilk 11 oyuncusu haline gelmek istiyorsa, oyununun savunma yönünü geliştirmesi gerekiyor.

    Archie Gray, Lewis Miley, Jack Hinshelwood ve Josh King de Premier Lig'deki performanslarıyla dikkatleri üzerlerine çekmiş durumda ve yaşları da lehlerine işliyor. Lewis-Skelly de sezonun sonlarında Arsenal formasıyla sergilediği performanslarla orta saha yeteneklerini kanıtladı; Chelsea ise genç ikili Reggie Walsh ve Reggie Watson'dan büyük umutlar besliyor. Man City'den Finley Gorman da bir başka son derece yetenekli genç oyuncu.

    Ancak, Rice’ın kaptan olduğunda daha geriye çekilmiş bir rol üstlenebileceğine inandığımızdan, yanında dayanıklı ve hücum gücü yüksek bir oyuncuya ihtiyacı olacak – işte burada O’Reilly devreye giriyor.

    Man City'nin genç yıldızı, sezon ortasında Pep Guardiola tarafından birkaç maçta orta sahaya kaydırıldığında etkileyici bir performans sergilemişti; sol bek pozisyonunda geliştirdiği defansif yeteneklerini, sınırsız enerjisi ve son üçte bir sahadaki hücum gücüyle birleştirmişti. O'Reilly, 2030'da 25 yaşına girecek ve kariyerinin en verimli yıllarına girecek. Bu nedenle İngiltere, diğer eşit derecede yetenekli oyuncuların kadro dışı kalması anlamına gelse bile, takımda ona bir rol bulmaya devam etmelidir.

  • Max Dowman England 2025Getty Images

    CAM: Max Dowman

    Heyecan verici genç oyuncular sahneye çıktığında “kuşakların yeteneği” terimi biraz gelişigüzel kullanılıyor olabilir; ancak 16 yaşında futbolda şimdiden elde ettiği başarılar göz önüne alındığında, bu tanım Max Dowman için son derece uygun görünüyor.

    Premier Lig tarihinde gol atan en genç oyuncu olan Dowman, Arsenal formasıyla çıktığı maçlarda profesyonel futbolun zorluklarına fazlasıyla hazır olduğunu göstermiştir ve önündeki tek engel, İngiltere’deki en geniş kadroya sahip takımda yer alması gibi görünüyor. Dowman’ın sabırlı olması ve bu nedenle çok genç yaşta vücudunu aşırı zorlamaması, uzun vadede yararına olabilir; ancak onun Arsenal’in ilk on birine ve ardından İngiltere milli takım kadrosuna girmesi yönündeki talepler, önümüzdeki bir iki yıl içinde giderek daha da yüksek sesle dile getirilecektir.

    18 yaşında İngiltere'nin Euro 2028 kadrosuna girmesi sürpriz olmasa da, Dowman'ın 2030'da ilk Dünya Kupası'na katılacağı ve bunu ilk 11'de yer alma şansı da yüksek olacak şekilde yapacağı kaçınılmaz görünüyor. Asıl soru, Dowman'ın ilk 11'de başlayıp başlamayacağı değil, hangi pozisyonda oynayacağıdır.

    Sağ kanatta da oynayabilse de, Dowman en iyi performansını merkezde sergilediğinden, İngiltere’nin orta saha üçlüsü içinde ileriye dönük bir rol verilmeli; böylece sahanın son üçte birlik kısmındaki dar alanlarda paslar dağıtma ve top sürme özgürlüğüne sahip olacak ve savunmada Rice’ın tecrübesi ile O’Reilly’nin hızının kendisine destek olacağını bilecektir.

    Bu rol için değerlendirdiğimiz tek diğer seçenek, 2026 turnuvası kadrosunda yer almamış olsa da yeniden kadroya girmeyi başarması beklenen Cole Palmer'dı. Ancak Dowman kendini kanıtladıktan sonra, Chelsea'li oyuncu yedek kulübesiyle yetinmek zorunda kalabilir.

    Bu arada, sahada bu pozisyon için bariz bir alternatif oyuncuyu gözden kaçırdığımızı düşünüyorsanız, biraz sabırlı olun...

  • England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport

    RW: Bukayo Saka

    2021 yazında henüz bir gençken büyük çıkışını gerçekleştirdiğinden beri, Bukayo Saka – formda olduğu sürece – İngiltere milli takımının hücum hattının sağ kanadında ilk 11’de yer alması kesin bir isim olmuştur. 24 yaşında dördüncü büyük turnuvasını tamamladı ve yakın gelecekte Saka’yı bu konumundan indirebilecek birini hayal etmek zor.

    Aynı yaşta olan Arsenal takım arkadaşı Noni Madueke de en azından önümüzdeki dört yıl boyunca rekabet içinde kalacaktır; ancak Saka, kariyerini tehlikeye atacak ciddi sakatlıklardan uzak kaldığı sürece – ki artan fiziksel sorunlarla başa çıkmaya devam ettikçe bu “eğer” şartı giderek daha büyük bir sorun haline geliyor – Three Lions’ın ilk tercihi olmaya devam edecektir.

    Madueke’nin yanı sıra, Saka’nın başlıca rakibi Hale End mezunu bir başka oyuncu olabilir; Ethan Nwaneri, ister Arsenal’de ister başka bir takıma gitmek zorunda kalsa da, Premier Lig’de düzenli olarak forma giymeye başladığında İngiltere A Milli Takımı kadrosuna girmeye başlayacaktır. Nwaneri, 2024-25 sezonunda sağ kanatta Saka’nın yerini doldurabilecek kapasitede olduğunu gösterdi ve dört yıl sonra bile henüz 23 yaşında olacak.

    Ayrıca, İngiltere genç milli takımlarında olağanüstü bir sicile sahip olan ve şu anda Premier Lig kulüplerinin akademi kadrolarında yer alan en dinamik kanat oyuncularından biri olarak görülen Chelsea'nin genç oyuncusu Ryan Kavuma-McQueen'i de takip etmekte fayda var. Henüz 17 yaşında olan Kavuma-McQueen, bir sonraki Dünya Kupası başlamadan çok önce A Milli Takım kadrosunda yerini sağlamlaştırmayı umuyor. Liverpool’dan Joshua Abe de oldukça yüksek potansiyele sahip bir isim ve sezon öncesi hazırlıklarını Reds’in A takım kadrosuyla geçirecek.

  • England v New Zealand - International FriendlyGetty Images Sport

    LW: Rio Ngumoha

    Karşı kanatta ise mevcut oyuncuların pozisyonlarını kaybetme riski biraz daha yüksek görünüyor. Anthony Gordon, yavaş bir başlangıcın ardından toparlanarak turnuvada iyi bir performans sergiledi ve 25 yaşında, en az bir Dünya Kupası daha oynayabileceğine inanıyor. Ancak 2030 yazına geldiğimizde 32 yaşında olacak Marcus Rashford için bu, son turnuva olmuş olabilir.

    Hem Rashford hem de Gordon, öncelikle arkalarında sıraya girmeye başlayan çok sayıda genç yetenek olması nedeniyle yerlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya; Rio Ngumoha ise kadroya girmeyi başarmak için bu sıranın en başında yer alıyor. Liverpool’lu genç oyuncu, geçen sezon Arne Slot tarafından kendisine verilen fırsatlarda heyecan verici anlar yaşattı ve bu yaz Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Yeni Zelanda’ya karşı oynadığı İngiltere A Milli Takımı’ndaki ilk maçında da etkileyici bir performans sergiledi.

    Gol kokusunu çok iyi alan ve çeşitli numaralara sahip olan eski Chelsea akademisi yıldızı, bir sonraki Dünya Kupası döngüsü sona ererken 22. yaş gününe yaklaşacak; bu da o zamana kadar hem kulüp hem de milli takımda bu pozisyonu kendine ait hale getirebilecek kadar bolca deneyim kazanmış olacağı anlamına geliyor.

    Rekabet açısından bakıldığında, Ngumoha’nın yaşıtları olan Mikey Moore (Tottenham), Jesse Derry (Chelsea), Jeremy Monga (Man City) ve Reigan Heskey (Man City – Emile’in oğlu) de büyük beğeni topluyor ve İngiltere genç milli takımlarında dikkatleri üzerlerine çekmiş durumda. Ayrıca, Jamie Gittens (Chelsea), Tyler Dibling ve Tyrique George (her ikisi de Everton) gibi oyuncuların, daha önce üst düzey futbolda kalitelerini göstermiş olmalarının ardından en iyi formlarına geri dönecekleri umulmaktadır.

  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    FW: Jude Bellingham

    Onu kadro dışında bırakacağımızı gerçekten düşünmediniz, değil mi?!...

    İngiltere'nin önümüzdeki dört yıl boyunca karşı karşıya kalacağı en büyük sorun, Harry Kane'in yerini nasıl dolduracaklarıdır. Elbette, Üç Aslanlar'ın kaptanı dört yıl daha devam edebilir ve 37. yaş gününün arifesinde dördüncü Dünya Kupası'nda forma giyebilir, ancak 2028'de ev sahipliği yapılacak Avrupa Şampiyonası, en azından milli kariyeri açısından İngiltere'nin gelmiş geçmiş en büyük golcüsü için ideal bir veda sahnesi sunacaktır.

    İngiltere'nin Kane'in yerini uzun vadede dolduracak seçenekleri de pek bol değil. Kuzey Amerika'daki yedekleri Ollie Watkins ve Ivan Toney, bir sonraki Dünya Kupası geldiğinde 34 yaşında olacaklar; Mart ayında kadroya çağrılan Dominic Solanke ve Dominic Calvert-Lewin ise dört yıl sonra 30'lu yaşlarının ortalarında olacaklar.

    On iki ay önce, en bariz seçenek Liam Delap gibi görünüyordu, ancak Chelsea’deki son derece hayal kırıklığı yaratan ilk sezonunun ardından, milli takım kadrosuna alınabilmesi için önce formunu ve özgüvenini yeniden kazanması gerekiyor.

    Chelsea'den Shim Mheuka ve özellikle Manchester United'dan JJ Gabriel gibi dikkate değer bazı genç oyuncular var, ancak şu anda tüm işaretler, İngiltere'nin şu anki parlayan yıldızlarından biri olan Jude Bellingham'ın yeni bir rol üstleneceğine işaret ediyor.

    Kolayca unutulabilir, ancak Bellingham’ın kariyerinin şimdiye kadarki en iyi dönemi, 2023’te Real Madrid’e ilk katıldığı ve daha önce Cristiano Ronaldo’ya ait olan gol rekorlarını kırmaya başladığı zamandı. O dönemde Bellingham, derin forvet pozisyonunda oynuyordu; Bernabeu’da Karim Benzema’nın bıraktığı boşluğu doldurmakla görevlendirilmişti ve gol fırsatlarını değerlendirmek için düzenli olarak Madrid’in kanat oyuncularının ötesine koşuyordu.

    Bellingham, oldukça benzersiz rolü sayesinde rakip savunmacılardan kolayca sıyrılabiliyordu ve gösterdiği performanslar sayesinde 2024 Ballon d'Or töreninde podyuma çıkmayı başardı. İngiltere, Euro 2024 finalini kazanmış olsaydı, futbolun en büyük bireysel ödülünü kendisi kazanmış olabilirdi.

    2026 Dünya Kupası sırasında o formunu yeniden yakaladığının sinyallerini verdi; ceza sahasına yaptığı geç koşular sayesinde Kane ile etkili bir uyum yakaladı ve maçı kazandıran birçok an yarattı. Kane ayrıldıktan sonra İngiltere, ilham kaynağı olarak Bellingham’a daha da fazla güvenecek ve onun bir nevi forvet olarak oynaması, Birminghamlı genç oyuncu için doğal bir evrim gibi görünüyor.

  • England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    İngiltere'nin 2030 Dünya Kupası kadrosu

    İşte bu bizim ilk 11’imiz, peki ya kadronun tamamı? 2030 için 26 kişilik bir kadro seçmeye çalıştık – bu sayfayı yer imlerine ekleyin ve dört yıl sonra geri gelip kaçını doğru tahmin ettiğimizi kontrol edin...

    Kaleciler: James Beadle, James Trafford, Oli Whatmuff.

    Defans oyuncuları: Josh Acheampong, Levi Colwill, Charlie Cresswell, Marc Guehi, Lewis Hall, Tino Livramento, Stephen Mfuni, Jarell Quansah.

    Orta saha oyuncuları: Elliot Anderson, Max Dowman, Kobbie Mainoo, Nico O'Reilly, Cole Palmer, Declan Rice (k), Alex Scott.

    Forvetler: Jude Bellingham, JJ Gabriel, Anthony Gordon, Ryan Kavuma-McQueen, Shim Mheuka, Rio Ngumoha, Ethan Nwaneri, Bukayo Saka.

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