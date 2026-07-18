İngiltere’nin 2030 Dünya Kupası’ndaki kadrosu nasıl olacak: Üç Aslanlar, Harry Kane ve Jordan Pickford’un yerini doldururken Max Dowman ve Rio Ngumoha kadroya giriyor

Thomas Tuchel için bu pek de bir sorun olmayacaktır; zira teknik direktörlük sözleşmesi iki yıl sonra yapılacak Avrupa Şampiyonası’na kadar sürmektedir. Bu da, İngiltere’nin bir sonraki Dünya Kupası’na katıldığı zamana kadar takımın başında muhtemelen yeni bir ismin olacağı anlamına gelir. Bu kişinin kim olacağı ise tam bir muamma; Lee Carsley’den Eddie Howe’a, hatta Pep Guardiola’ya kadar pek çok isim gündemde görünüyor.

Önümüzdeki dört yıl içinde bir nesil İngiltere yıldızının kariyerini sonlandırması muhtemel olsa da, yeni teknik direktörün seçebileceği yetenek havuzu oldukça geniş olacak. Üç Aslanlar’ın 2018 yarı finallerine ulaşmasından bu yana bir çekirdek kadro takıma öncülük etti; ancak 2030’da İspanya, Portekiz ve Fas’ta düzenlenecek turnuvaya kaçının katılabileceği henüz belli değil. Ayrıca mevcut kadronun genç oyuncuları arasında da neredeyse kesin olarak bir değişim yaşanacak.

Tüm bunları göz önünde bulundurursak, İngiltere'nin 2030 Dünya Kupası serüvenine başlarken ilk on birinde kimler yer alacak? Ve kadroda kimler olacak? GOAL olarak, cevapları bulmak için kristal küremize baktık...