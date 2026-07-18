İngiltere’nin 2030 Dünya Kupası’ndaki kadrosu nasıl olacak: Üç Aslanlar, Harry Kane ve Jordan Pickford’un yerini doldururken Max Dowman ve Rio Ngumoha kadroya giriyor

2022 Dünya Kupası dönemlerinde, İngiltere milli takımıyla ilgili en büyük endişelerden biri, orta sahada Rice’a eşlik edecek kaliteli seçeneklerin eksikliği üzerine odaklanıyordu. Kalvin Phillips’in zamanı çoktan geçmişti, Jordan Henderson yaşlanıyordu ve Jude Bellingham’ın açıkça daha ileride oynaması gerekiyordu.
Sonraki iki yıl boyunca Sir Gareth Southgate alternatifler aradı ve sonunda Euro 2024 öncesinde Alexander-Arnold'u kadroya dahil etti. Bu deneme feci bir şekilde sonuçlandı – ve bu, durumu hafifletmek için kullanılan bir ifade.
Yine de 2030'a baktığımızda, son iki ya da üç yılda ortaya çıkan genç oyuncuların sayısına bakıldığında, orta sahanın İngiltere için sahadaki en zengin kadroya sahip bölge haline geleceği söylenebilir.
Elliot Anderson bu yaz Rice’ın yanında ilk 11’de yer aldı ve tarihin en pahalı İngiliz futbolcusu olduktan sonra, Manchester City’de Rodri’nin uzun vadeli yedeği olarak yetiştirilmeye hazırlanıyor. Öte yandan, Adam Wharton ve Alex Scott, kadroya girememekle şanssızlık yaşadı; ancak her ikisi de derin pozisyonda oynayan ve oyunun temposunu belirleyen orta saha oyuncuları olarak Anderson’a benzer özelliklere sahip. 2030’da bu oyuncuların hepsi yine kadroya girmek için rekabet içinde olacak; turnuva başladığında Anderson 27, Wharton ve Scott ise 26 yaşında olacak.
Bir yaş daha genç olan Kobbie Mainoo, İngiltere’nin Euro 2024 ve 2026 Dünya Kupası kadrolarında yer almış olması nedeniyle yukarıda bahsedilen oyunculardan herhangi birinden daha fazla turnuva deneyimine sahip; ancak bu Manchester United oyuncusu, milli takımda bir kez daha potansiyel bir ilk 11 oyuncusu haline gelmek istiyorsa, oyununun savunma yönünü geliştirmesi gerekiyor.
Archie Gray, Lewis Miley, Jack Hinshelwood ve Josh King de Premier Lig'deki performanslarıyla dikkatleri üzerlerine çekmiş durumda ve yaşları da lehlerine işliyor. Lewis-Skelly de sezonun sonlarında Arsenal formasıyla sergilediği performanslarla orta saha yeteneklerini kanıtladı; Chelsea ise genç ikili Reggie Walsh ve Reggie Watson'dan büyük umutlar besliyor. Man City'den Finley Gorman da bir başka son derece yetenekli genç oyuncu.
Ancak, Rice’ın kaptan olduğunda daha geriye çekilmiş bir rol üstlenebileceğine inandığımızdan, yanında dayanıklı ve hücum gücü yüksek bir oyuncuya ihtiyacı olacak – işte burada O’Reilly devreye giriyor.
Man City'nin genç yıldızı, sezon ortasında Pep Guardiola tarafından birkaç maçta orta sahaya kaydırıldığında etkileyici bir performans sergilemişti; sol bek pozisyonunda geliştirdiği defansif yeteneklerini, sınırsız enerjisi ve son üçte bir sahadaki hücum gücüyle birleştirmişti. O'Reilly, 2030'da 25 yaşına girecek ve kariyerinin en verimli yıllarına girecek. Bu nedenle İngiltere, diğer eşit derecede yetenekli oyuncuların kadro dışı kalması anlamına gelse bile, takımda ona bir rol bulmaya devam etmelidir.