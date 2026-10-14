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Lionesses World Cup ladder GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai
Çeviri:

İngiltere'nin 2027 Kadınlar Dünya Kupası kadrosu için aday sıralaması: Gelecek yaz Sarina Wiegman'ın kadrosuna kimler girecek?

Analysis
İngiltere
World Cup
Women's football
S. Wiegman
L. Williamson
A. Russo
C. Kelly
L. Bronze
L. James
E. Toone
L. Hemp
B. Mead
H. Hampton
G. Stanway
M. Agyemang
K. Walsh
L. Blindkilde
G. Clinton
E. Roebuck
T. Hinds
A. Beever-Jones
P. Pattinson
J. Carter
M. Le Tissier
A. Moorhouse
L. Wubben-Moy
J. Park
E. Morgan
A. Greenwood
L. Kendall
F. Godfrey
S. Baggaley
K. Keating
N. Charles
A. Denton
K. Reid
L. Parker
M. Turner
M. Kearns
M. Symonds
R. Mace
FEATURES
J. Naz
N. Parris
K. Robinson
K. Zelem
E. Salmon
B. England
G. George
L. Coombs
E. Parkinson

İngiltere'nin 2027 Kadınlar Dünya Kupası elemeleri resmen başladı. Grup ikinciliği Sarina Wiegman'ın takımını play-off yoluna mecbur bırakırken eleme süreci şu ana kadar İngiltere'nin umduğu gibi gitmedi. Ancak 2023'ün ikincisinin, yolu uzamış olsa da 2027 turnuvasına katılması hâlâ bekleniyor.

Peki İngiltere Brezilya biletini alırsa uçakta kimler olacak? Elbette gelecek haziranda açıklanacak nihai kadroda yer alacağına güvenle bakılabilecek pek çok isim var. Wiegman, dört yılı aşkın süredir İngiltere'nin başında. Dolayısıyla hangi oyunculara güvendiğini, turnuvalarda ilk 11'lerinin genellikle nasıl şekillendiğini ve kadrodaki yeri garanti görülen isimler dışında nasıl oyuncular istediğini biliyoruz.

Yine de bu, İngiltere'nin 2027 Kadınlar Dünya Kupası kadrosunun tamamını tahmin etmenin kolay olduğu anlamına gelmiyor. 2025'teki Avrupa Şampiyonası zaferinden bu yana birçok yeni isim öne çıktı. Ne yazık ki bazı oyuncular da uzun süreli sakatlıklar nedeniyle şu anda sahalardan uzak.

İngiltere'nin eleme serüveni sona yaklaşırken ve yeni Kadınlar Süper Ligi sezonu başlamışken, Wiegman'ın kadrosunda yeri garanti görünen isimler kimler? Bu süreçte kendini kanıtlaması gerekenler kimler? Peki kimler kadroya girememe tehlikesiyle karşı karşıya? Gelecek yaz düzenlenecek turnuva öncesinde İngiltere'nin oyuncu havuzundaki son duruma GOAL ile göz atalım...

  • Leah Williamson England Women 2025Getty Images

    Kesinliği tartışılmaz olanlar

    İngiltere Kadın Millî Takımı’ndaki istikrar, Wiegman’ın uzun süredir görevde olması ve önceki büyük turnuvalardan edinilen bilgiler sayesinde, sakatlanmamaları hâlinde gelecek yaz Brezilya’ya gidecek kadroda yer alacağına güvenle bakılabilecek çok sayıda oyuncu var.

    Kaptan Leah Williamson, sağlıklı olması hâlinde kesinlikle bu oyunculardan biri. Birinci kaleci Hannah Hampton da öyle. Wiegman’ın görev süresi boyunca ilk 11’deki yerini sağlamlaştıran diğer isimler arasında Lucy Bronze, Keira Walsh, Georgia Stanway, Lauren James, Lauren Hemp ve Alessia Russo bulunuyor.

    Alex Greenwood ise tercih edilen stoper ikilisine ve sol bekteki belirsizliğe bağlı olarak her zaman ilk 11’de başlamayabilir. Ancak iki pozisyonda da oynayabilmesi, onu kadronun değişmez isimlerinden biri yapıyor.

    Toplam oyuncu: 9

  • Jess Carter England Euro 2025Getty

    Wiegman'ın diğer liderleri

    Bu gruptaki birkaç oyuncunun yukarıda kadrodaki yeri garanti görülen isimler arasında sayılması gerektiği savunulabilir. Ancak diğerleri kadar ilk 11’in tartışmasız oyuncuları olmadıkları için bir alt kategoride yer alıyorlar. Wiegman’ın görev süresi boyunca üst düzey oyuncular ve önemli liderler olduklarını gösteren bu isimlerden herhangi birini Brezilya’da İngiltere’yi temsil edecek kadroya seçmemesi yine de büyük sürpriz olur.

    Bu isimler arasında Jess Carter, Esme Morgan ve Beth Mead bulunuyor. Üçünün de şu anda İngiltere kadrolarında yer alması neredeyse kesin olsa da Wiegman’ın takımını nasıl kurduğuna bağlı olarak ilk 11’e girip çıkabiliyorlar. Kaliteleri ve deneyimlerinin yanı sıra farklı rollerde oynayabilmeleri de değerli bir avantaj. Üçü de 2027 kadrosunun önemli üyeleri olmaya aday görünüyor.

    Toplam oyuncu: 12

  • Jess Park England Women 2025Getty Images

    Olumlu yönde seyrediyor

    Bu noktadan itibaren kesinlik düzeyi düşüyor. Yine de bu kategorideki oyuncuların İngiltere kadrosuna girme ihtimali giderek artıyor. Bu nedenle gelecek yaz kadroda yer almaları son derece olası.

    Jess Park, 2025 yazında Manchester United'a transfer olduğundan beri çok iyi bir form sergiledi ve farklı mevkilerde oynayabilmesiyle değerli bir seçenek olduğunu gösterdi. Laura Blindkilde Brown ve Lucia Kendall ise Wiegman'ın verdiği önemli fırsatları değerlendirerek gerçekten etkileyici performanslar ortaya koydu. İkisi de orta sahada farklı roller üstlenebiliyor.

    Maya Le Tissier de son aylarda kadrodaki yerini sağlamlaştırdı. Bunda özellikle Wiegman'ın denediği yeni sistemde kanat bek olarak sergilediği performanslar etkili oldu.

    Dördü de bu şekilde devam ederse güvenilir yedekler veya oyuna sonradan girip fark yaratabilecek isimler olarak 2027 Kadınlar Dünya Kupası'na kadronun önemli üyeleri arasında gitmeleri beklenir.

    Toplam oyuncu: 16

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  • Ella Toone England Women 2025Getty Images

    Endişe nedeni

    İngiltere takımında son yıllarda önemli rol oynayan ancak son dönemde düşüşe geçen başka oyuncular da var. Dünya Kupası’na dokuz aydan az süre kalmışken bu durumun bir an önce ele alınması gerekiyor.

    Bunların başında Ella Toone ve Chloe Kelly geliyor. Wiegman, performanslarının daha iyi olabileceğini düşündüğü için iki oyuncuyu da son açıkladığı kadroya almadı. Ancak Toone, daha sonra sakatlanan bir oyuncunun yerine kampa çağrıldı. Kelly’nin durumu özellikle endişe verici çünkü kulübünde düzenli forma şansı bulamıyor.

    Aggie Beever-Jones ve Grace Clinton, büyük turnuvalarda Toone ve Kelly kadar önemli roller üstlenmedi ancak kadronun düzenli isimleri arasındaydı. Son dönemde bu durum değişiyor. İkisinin de yaşadığı ufak sakatlıklar bunda etkili oldu. Ancak Dünya Kupası kadrosuna girebilmeleri için kulüplerinde daha fazla süre almaları ve daha iyi performans göstermeleri gerekecek. İngiltere’nin santrfor mevkisindeki alternatiflerinin azlığı nedeniyle Beever-Jones özellikle takip edilmesi gereken bir isim.

    Dört oyuncunun da Wiegman’ın gözünde geçmiş performanslarından gelen bir kredisi var ancak formlarını yükseltmezlerse gelecek yaz kadro dışında kalabilirler.

    Toplam oyuncu sayısı: 20

  • Khiara Keating England Women 2025Getty Images

    Son birkaç yer

    FIFA, 2027 Kadınlar Dünya Kupası'nın yönetmeliğini nisan ayında yayımladı ve kadro sayısının 26 oyuncuya çıkarıldığını duyurdu. Bu uygulama, erkek futbolundaki büyük turnuvalarda bir süredir yaygın olsa da kadın futbolunda henüz yaygınlaşmamıştı. Wiegman, 2023 Kadınlar Dünya Kupası ve EURO 2025 için 23 oyuncuyla sınırlıydı. Ancak İngiltere, Brezilya'daki turnuvaya katılırsa kadroya üç isim daha seçebilecek.

    Son kadro yerleri için verilecek kararlardan biri, Hampton'ın yedeği olacak iki kaleciyi seçmek. Wiegman'ın bu mevkideki seçenekleri son aylarda düzenli forma şansı bulmakta zorlandı ve nihai kararda belirleyici olan da muhtemelen bu olacak. Khiara Keating'in Liverpool'a ve Sophie Baggaley'nin Birmingham City'ye yaz transferleri şanslarını artırıyor. Ancak Ellie Roebuck, Aston Villa'daki yeri için ciddi bir rekabetle karşı karşıya görünüyor. Anna Moorhouse ise Orlando Pride'da her hafta oynayarak bu gruptan ayrışmıştı. Ne var ki yedek kalacak gibi göründüğü Man City'ye kiralık transferi, onu yeniden bu gruba dahil ediyor.

    Savunmacılara gelince, 2027 Kadınlar Dünya Kupası için öngörülen bu kadroda yer alması daha muhtemel oyuncuların çoğu birden fazla mevkide oynayabildiği için Wiegman'ın hangi grupta karar kılacağını kestirmek her zaman zor. Gerçekçi bakıldığında, daha önce adı geçen altı oyuncu savunma hattındaki tüm mevkileri karşılıyor. Dolayısıyla mesele, Wiegman'ın elinin altında başka hangi özellikleri veya hangi mevkilerde daha fazla alternatifi bulundurmak istediği.

    Niamh Charles, Anouk Denton ve Taylor Hinds hem sağda hem solda oynayabiliyor. Poppy Pattinson da son dönemde sorun yaratan sol bek mevkisi için doğal bir seçenek olarak öne çıktı. Stoper Lotte Wubben-Moy ise EURO 2022, 2023 Kadınlar Dünya Kupası ve EURO 2025 kadrolarında yer aldı. Bu, onun lehine güçlü bir etken olabilir; ancak Arsenal'de aldığı süre de belirleyici olacak.

    Orta sahada, Toone ve Clinton'ın sakatlıkları nedeniyle nisan ayındaki millî maç arası için ilk kez A millî takıma çağrılan 17 yaşındaki Erica Parkinson da adaylar arasına girdi. Özellikle ekim ayında ilk millî maçına çıkması, adının daha fazla anılmasını sağladı. Lexi Potter da Yunanistan'a karşı oynanan iki ayaklı play-off eşleşmesinde ilk millî maçına çıktı ve eşleşmenin ikinci maçına ilk 11'de başladığında oldukça etkileyici bir performans sergiledi. Chelsea'deki formu da göz önüne alındığında, önümüzdeki aylarda kadro sıralamasında hızla yükselebilecek bir oyuncu gibi görünüyor.

    Bir de geçen yıl boyunca düzenli olarak İngiltere kadrolarında yer alan ve nihayet ekim ayında ilk millî maçına çıkan 21 yaşındaki Freya Godfrey var. Yunanistan'a karşı sol kanat bek rolünde oynayarak çok yönlülüğünü gösterdi. Dünya Kupası yaklaşırken, geçen kasım ayındaki ilk çağrısından bu yana İngiltere'nin her kampında yer alma durumunu sürdürmeyi umacak.

    Toplam oyuncu: 32

  • Ruby Mace England Women 2024Getty Images

    Favori gösterilmeyenler

    Başka isimler de gündeme gelebilir mi? İmkânsız değil. Wiegman, uzun süredir kadro dışında kalan oyuncuları yeniden çağırmaya yabancı değil. Laura Coombs'u 2023 Kadınlar Dünya Kupası'na götürerek Manchester City yıldızının İngiltere kadrosundan sekiz yıllık uzak kalışına son verdi. Geçen yıl da iki yılı aşkın süredir tercih edilmeyen Nikita Parris'i yeniden kadroya çağırdı, ancak forvet oyuncusu sonunda EURO 2025 kadrosuna giremedi.

    Peki ihtiyaç duyulursa kimler onların izinden gidip beklenmedik şekilde İngiltere kadrosuna katılabilir?

    Millie Turner ve Lucy Parker, WSL'de düzenli forma giyen ve Wiegman döneminde İngiltere kadrosunun sınırında yer alan iki oyuncu. Stoperler arasında sakatlıklar yaşanırsa çağrılma sırasında muhtemelen onların adı gelebilir.

    Keira Barry, ise Godfrey'in sakatlık nedeniyle kadrodan çekilmesinin ardından nisan ayında çağrılmıştı. Ancak ayak bileğindeki bir sorun yüzünden kendi kampı da erken sona erdi. Bu, son birkaç yılda Barry için can sıkıcı biçimde sık yaşanan bir durum hâline geldi. Dünya Kupası öncesinde düzenli forma şansı bularak hem sağlıklı olduğunu hem de kalitesini göstermeyi umacak. Yine de takıma girebilmesi için hücum hattındaki diğer oyuncuların sakatlanması gerekebilir.

    Orta sahada Ruby Mace ve Maisie Symonds, A milli takıma çağrılmış, kulüplerinde düzenli oynayan ve İngiltere 23 yaş altı takımında önemli rol üstlenmiş iki genç yetenek. Wiegman, başka oyuncuların yokluğunda kadrosunu tamamlamak için 23 yaş altı takımına sık sık yöneldi. Bunu, A milli takıma yükselme şansını hak eden genç oyuncular için de yaptı.

    Mevcut durumda bu beş oyuncudan herhangi birinin 2027'de kadroda yer alması yine düşük bir ihtimal. Nitekim Parker, Barry ve Symonds, A milli kadroya çağrılmış olsalar da henüz forma giymedi; Turner ve Mace'in ise birer A milli maçı var. Ancak hepsi WSL'de kalitelerini gösterdi ve milli takım ortamında bulundu. Özellikle Mace, Barry ve Symonds için durum değişebilir: Üçü de hâlâ çok genç ve gelecek yaza kadar önemli ilerleme kaydedebilir.

    Toplam oyuncu sayısı: 37

  • Katie Robinson England Women 2023Getty

    Unutulmuş kadınlar

    Wiegman, bu takımın başında geçirdiği dört buçuk yılda 48 farklı oyuncuya millî forma şansı verdi. Bu oyunculardan altısı futbolu bıraktı. Ancak Wiegman’ın bir dönem İngiltere kadrosu için değerlendirdiği ve hâlâ futbol oynayan pek çok isim var. Bazıları İngiltere futbolunun ikinci liginde mücadele ediyor.

    Parris, Bethany England ve Jordan Nobbs gibi isimlerin çoğu, yerlerini daha genç yeteneklere kaptırmış deneyimli oyuncular. Katie Zelem ve Gabby George ise kadroda ihtiyaç duyulan mevkilerde oynamalarına rağmen, millî takım kamplarına katıldıkları dönemde Wiegman’ın dikkatini yeterince çekemedi.

    Bu grupta, İngiltere kadrosuna girdikten sonra beklenen çıkışı yapamayan birkaç genç oyuncu da var. Ebony Salmon , yıllar içinde düzenli olarak gol bulmakta zorlandı ve Şubat 2023’ten bu yana millî takıma çağrılmadı. Katie Robinson ise Wiegman’ın gerçekten gözde oyuncularından biri gibi görünüyordu. Hatta 2023 Kadınlar Dünya Kupası kadrosuna girerek 20 yaşında, İngiltere’nin en genç oyuncusu olarak Avustralya’ya gitti. Ancak o yılın eylül ayından bu yana A millî takımda yer almadı. Buna rağmen, sonrasında uzun süre 23 yaş altı millî takımında düzenli olarak forma giydi.

    Toplam oyuncu sayısı: 44

  • Michelle Agyemang England Women 2025Getty Images

    Uzun süreli eksikler

    Ancak uzun süredir sahalardan uzak olan birkaç oyuncu, bu tahmini zorlaştırıyor. Bu oyuncular 2027 Dünya Kupası başlamadan önce sahalara dönecekleri için kadroya girme şanslarını koruyor, fakat şu anda hangilerinin seçileceğini kestirmek güç.

    Aralarında gelecek yaz kadroya girme ihtimali en yüksek olan isim Agyemang. Forvet, 2025'te İngiltere formasıyla çıktığı ilk maçın henüz 41. saniyesinde gol atarak dikkatleri üzerine çekti ve son dönemdeki çıkışıyla Avrupa Şampiyonası kadrosuna girdi. İsviçre'deki turnuvanın eleme turlarında iki gol attı ve Turnuvanın En İyi Genç Oyuncusu seçildi. Ancak ekim ayında ön çapraz bağından sakatlandı. Yine de yakında sahalara dönecek ve Wiegman'ın santrfor seçeneklerini güçlendirmek için kaldığı yerden devam etmeyi umacak.

    Bu kadro için değerlendirilebilecek üç oyuncu daha ön çapraz bağ sakatlıkları nedeniyle sahalardan uzak kaldı. Aralık 2025'ten bu yana forma giyemeyen Tottenham forveti Jessica Naz, İngiltere formasıyla altı maça çıktı. Genç oyuncu Katie Reid henüz A millî takımda ilk maçına çıkmadı. Ancak kasım ayında, sakatlık haberi gelmeden günler önce İngiltere'ye ilk kez çağrıldığında ülkenin en formda stoperlerinden biriydi. Ella Morris ise EURO 2025'in hemen öncesinde sağ bekteki alternatif eksikliğine olası bir çözüm olarak kampa davet edildi, fakat aynı kampta dizinden sakatlandı. Morris, nisan ayı başında sahalara döndü ve yeniden kadro için değerlendirilecek duruma gelmek için önünde bolca zaman var.

    Missy Bo Kearns da sahalardan uzak kalan bir diğer isim. Başlangıçta bunun nedeni çok daha sevindiriciydi. Aston Villa'nın orta saha oyuncusu, Mart 2026'da eylülde doğması beklenen ilk çocuğuna hamile olduğunu duyurdu. Ancak mart sonunda bebeğini kaybettiğini açıkladı. Kearns, EURO 2025 için yedek listede yer almış ve yıl sonunda İngiltere'nin iki hazırlık maçında forma giyerek Blindkilde Brown ve Clinton gibi isimlerin önünde fırsat bulmuştu.

    Toplam: 49