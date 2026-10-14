FIFA, 2027 Kadınlar Dünya Kupası'nın yönetmeliğini nisan ayında yayımladı ve kadro sayısının 26 oyuncuya çıkarıldığını duyurdu. Bu uygulama, erkek futbolundaki büyük turnuvalarda bir süredir yaygın olsa da kadın futbolunda henüz yaygınlaşmamıştı. Wiegman, 2023 Kadınlar Dünya Kupası ve EURO 2025 için 23 oyuncuyla sınırlıydı. Ancak İngiltere, Brezilya'daki turnuvaya katılırsa kadroya üç isim daha seçebilecek.
Son kadro yerleri için verilecek kararlardan biri, Hampton'ın yedeği olacak iki kaleciyi seçmek. Wiegman'ın bu mevkideki seçenekleri son aylarda düzenli forma şansı bulmakta zorlandı ve nihai kararda belirleyici olan da muhtemelen bu olacak. Khiara Keating'in Liverpool'a ve Sophie Baggaley'nin Birmingham City'ye yaz transferleri şanslarını artırıyor. Ancak Ellie Roebuck, Aston Villa'daki yeri için ciddi bir rekabetle karşı karşıya görünüyor. Anna Moorhouse ise Orlando Pride'da her hafta oynayarak bu gruptan ayrışmıştı. Ne var ki yedek kalacak gibi göründüğü Man City'ye kiralık transferi, onu yeniden bu gruba dahil ediyor.
Savunmacılara gelince, 2027 Kadınlar Dünya Kupası için öngörülen bu kadroda yer alması daha muhtemel oyuncuların çoğu birden fazla mevkide oynayabildiği için Wiegman'ın hangi grupta karar kılacağını kestirmek her zaman zor. Gerçekçi bakıldığında, daha önce adı geçen altı oyuncu savunma hattındaki tüm mevkileri karşılıyor. Dolayısıyla mesele, Wiegman'ın elinin altında başka hangi özellikleri veya hangi mevkilerde daha fazla alternatifi bulundurmak istediği.
Niamh Charles, Anouk Denton ve Taylor Hinds hem sağda hem solda oynayabiliyor. Poppy Pattinson da son dönemde sorun yaratan sol bek mevkisi için doğal bir seçenek olarak öne çıktı. Stoper Lotte Wubben-Moy ise EURO 2022, 2023 Kadınlar Dünya Kupası ve EURO 2025 kadrolarında yer aldı. Bu, onun lehine güçlü bir etken olabilir; ancak Arsenal'de aldığı süre de belirleyici olacak.
Orta sahada, Toone ve Clinton'ın sakatlıkları nedeniyle nisan ayındaki millî maç arası için ilk kez A millî takıma çağrılan 17 yaşındaki Erica Parkinson da adaylar arasına girdi. Özellikle ekim ayında ilk millî maçına çıkması, adının daha fazla anılmasını sağladı. Lexi Potter da Yunanistan'a karşı oynanan iki ayaklı play-off eşleşmesinde ilk millî maçına çıktı ve eşleşmenin ikinci maçına ilk 11'de başladığında oldukça etkileyici bir performans sergiledi. Chelsea'deki formu da göz önüne alındığında, önümüzdeki aylarda kadro sıralamasında hızla yükselebilecek bir oyuncu gibi görünüyor.
Bir de geçen yıl boyunca düzenli olarak İngiltere kadrolarında yer alan ve nihayet ekim ayında ilk millî maçına çıkan 21 yaşındaki Freya Godfrey var. Yunanistan'a karşı sol kanat bek rolünde oynayarak çok yönlülüğünü gösterdi. Dünya Kupası yaklaşırken, geçen kasım ayındaki ilk çağrısından bu yana İngiltere'nin her kampında yer alma durumunu sürdürmeyi umacak.
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