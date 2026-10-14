Peki İngiltere Brezilya biletini alırsa uçakta kimler olacak? Elbette gelecek haziranda açıklanacak nihai kadroda yer alacağına güvenle bakılabilecek pek çok isim var. Wiegman, dört yılı aşkın süredir İngiltere'nin başında. Dolayısıyla hangi oyunculara güvendiğini, turnuvalarda ilk 11'lerinin genellikle nasıl şekillendiğini ve kadrodaki yeri garanti görülen isimler dışında nasıl oyuncular istediğini biliyoruz.

Yine de bu, İngiltere'nin 2027 Kadınlar Dünya Kupası kadrosunun tamamını tahmin etmenin kolay olduğu anlamına gelmiyor. 2025'teki Avrupa Şampiyonası zaferinden bu yana birçok yeni isim öne çıktı. Ne yazık ki bazı oyuncular da uzun süreli sakatlıklar nedeniyle şu anda sahalardan uzak.

İngiltere'nin eleme serüveni sona yaklaşırken ve yeni Kadınlar Süper Ligi sezonu başlamışken, Wiegman'ın kadrosunda yeri garanti görünen isimler kimler? Bu süreçte kendini kanıtlaması gerekenler kimler? Peki kimler kadroya girememe tehlikesiyle karşı karşıya? Gelecek yaz düzenlenecek turnuva öncesinde İngiltere'nin oyuncu havuzundaki son duruma GOAL ile göz atalım...