24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
Goal.com
CanlıBiletler
Lionesses World Cup ladder GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

Çeviri:

İngiltere'nin 2027 Kadınlar Dünya Kupası kadro sıralaması: Sarina Wiegman'ın İngiltere'sinde gelecek yaz kimler kadroya girecek?

Analysis
İngiltere
World Cup
Women's football
S. Wiegman
L. Williamson
A. Russo
C. Kelly
L. Bronze
L. James
E. Toone
L. Hemp
B. Mead
H. Hampton
G. Stanway
M. Agyemang
K. Walsh
L. Blindkilde
G. Clinton
E. Roebuck
T. Hinds
A. Beever-Jones
P. Pattinson
J. Carter
M. Le Tissier
A. Moorhouse
L. Wubben-Moy
J. Park
E. Morgan
A. Greenwood
L. Kendall
F. Godfrey
S. Baggaley
K. Keating
N. Charles
A. Denton
K. Reid
L. Parker
M. Turner
M. Kearns
M. Symonds
R. Mace
FEATURES
J. Naz
N. Parris
K. Robinson
K. Zelem
E. Salmon
B. England
G. George
L. Coombs
E. Parkinson

İngiltere'nin 2027 Kadınlar Dünya Kupası eleme kampanyası resmen başladı. Ancak süreç şu ana kadar İngiltere'nin umduğu gibi gitmedi; grubu ikinci sırada bitirmesi, Sarina Wiegman'ın ekibini play-off yoluna mahkum etti. Yine de 2023 finalistinin, dolambaçlı yoldan gidiyor olsa da 2027 turnuvasına katılması bekleniyor.

Peki, İngiltere gerçekten de Brezilya'ya gitme hakkı kazanırsa uçakta kimler olacak? Elbette, gelecek hazirandaki nihai kadroda yer alacağına büyük bir güvenle bakılabilecek pek çok isim var. Sonuçta Wiegman, dört yılı aşkın süredir İngiltere'nin başında, dolayısıyla onun güvendiği oyuncuları, turnuva ortamında ilk 11'lerinin genelde nasıl şekillendiğini ve garanti isimlerin dışında kadronun geri kalanını hangi oyuncu profilinden oluşturmak istediğini biliyoruz.

Yine de bu, İngiltere'nin 2027 Kadınlar Dünya Kupası kadrosunun tamamını tahmin etmeyi kolaylaştırmıyor. 2025'teki zaferle sonuçlanan Avrupa Şampiyonası serüveninden bu yana ortaya çıkan çok sayıda yeni isim var ve ne yazık ki şu anda uzun süreli sakatlıklar nedeniyle sahalardan uzak kalan birkaç oyuncu da bulunuyor.

Öyleyse, İngiltere'nin eleme serüveni sona yaklaşırken ve yeni Kadınlar Süper Ligi sezonu başlamışken, Wiegman'ın kadrosunda yer alması kimler için neredeyse kesin görünüyor? Bu süreçte kimlerin kendini kanıtlaması gerekiyor? Ve kimler kadro dışında kalma tehlikesiyle karşı karşıya olabilir? GOAL, gelecek yazki turnuva öncesinde İngiltere oyuncu havuzunun son durumunu sizler için mercek altına alıyor...

  • Leah Williamson England Women 2025Getty Images

    Tartışmasız kesin tercihler

    İngiltere Kadın Milli Takımı çevresindeki istikrar, Wiegman'ın uzun süredir görevde olması ve önceki büyük turnuvalardan elimizde bulunan bilgiler nedeniyle, gelecek yaz Brezilya'ya gidecek uçakta yer alacağını büyük bir güvenle yazabileceğiniz çok sayıda oyuncu var; tabii içlerinden hiçbirini sakatlık vurmazsa.

    Kaptan Leah Williamson da, formda olması hâlinde, kesinlikle bunlardan biri. İlk tercih kaleci Hannah Hampton için de durum aynı. Wiegman döneminde ilk 11'de yerini sağlamlaştıran diğer isimler arasında Lucy Bronze, Keira Walsh, Georgia Stanway, Lauren James, Lauren Hemp ve Alessia Russo bulunuyor. Bu altı isimden herhangi birinin Brezilya'da yer almaması gerçekten çok şaşırtıcı olur.

    Toplam oyuncu sayısı: 8

    • Reklam
  • Jess Carter England Euro 2025Getty

    Wiegman'ın diğer liderleri

    Bu sonraki gruptaki birkaç oyuncunun yukarıdaki garanti isimler arasında gösterilmesi için rahatlıkla bir argüman üretilebilir, ancak diğerleri kadar banko ilk 11 oyuncusu olmamaları nedeniyle bir alt kategoriye düşüyorlar. Yine de bu oyunculardan herhangi birinin Wiegman tarafından Brezilya'da İngiltere'yi temsil etmek üzere seçilmemesi büyük bir sürpriz olur; çünkü onun görevde olduğu süre boyunca kendilerini üst düzey oyuncular ve önemli liderler olarak kabul ettirdiler.

    Bu isimler arasında Jess Carter, Esme Morgan ve Alex Greenwood da var. Bu üçlü şu anda neredeyse her zaman İngiltere kadrolarında yer alıyor, ancak Wiegman'ın savunmasını nasıl kurduğuna bağlı olarak ilk 11'e girip çıkabiliyorlar. Üçü de kaliteleri ve tecrübelerinin yanında değerli bir çok yönlülük sunuyor ve 2027 kadrosunun hayati parçaları olmaya aday görünüyor.

    Ella Toone, 10 numara pozisyonunda her zaman ciddi bir rekabetle karşı karşıya kalsa da düzenli olarak zirveye çıkıp Wiegman'ın ilk tercihi olmayı başarıyor. Beth Mead ve Chloe Kelly ise her maçta ilk 11'de başlamasalar bile bu takımın son derece önemli üyeleri olduklarını kanıtladı. Üç oyuncu da İngiltere'nin önceki başarılarında belirleyici anlara imza attı ve Brezilya uçağında yer almaları bekleniyor.

    Toplam oyuncu sayısı: 14

  • Jess Park England Women 2025Getty Images

    Yükselişte

    Bu noktadan itibaren kesinlik seviyesi düşüyor. Yine de, bu kategorideki oyuncular İngiltere kadrosu çerçevesinde olumlu bir ivme yakalamış durumda ve bunun sonucunda gelecek yaz kadroda yer almaları son derece muhtemel.

    Aggie Beever-Jones, son iki yılın büyük bölümünü santrfor rolünde Russo'nun yedeği olarak geçirdiği için bu grubun uzun süredir yer alan üyelerinden biri. Ancak Michelle Agyemang'ın yükselişi nedeniyle bu durum son dönemde biraz değişti; Agyemang, Euro 2025'te birkaç kez onun önünde süre aldı. Buna rağmen Beever-Jones, bu İngiltere kadrosunun genel sıralamasında hâlâ üst sıralarda yer alıyor ve Agyemang sakatlığı nedeniyle forma giyemezken yeniden Russo'nun net yedeği konumuna geldi.

    Jess Park, Maya Le Tissier ve Lucia Kendall ise son aylarda bu gruba giren oyuncular oldu; çünkü kulüp düzeyindeki son derece etkileyici performansları, İngiltere'de fırsata dönüştü.

    Bu kategorideki dört oyuncunun da bu şekilde devam etmesi hâlinde, ister güvenilir yedekler ister oyuna sonradan girip katkı sağlayan isimler olarak olsun, 2027 Kadınlar Dünya Kupası'na kadronun önemli parçaları olarak gitmeleri gerekir.

    Toplam oyuncu sayısı: 18

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • Khiara Keating England Women 2025Getty Images

    Son birkaç yer

    Dikkat çekici biçimde, FIFA nisan ayında 2027 Kadınlar Dünya Kupası için talimatları yayımladı ve burada kadro sayısının 26 oyuncuya çıkarıldığı açıklandı. Bu, erkek futbolundaki büyük turnuvalarda bir süredir yaygın bir uygulamaydı ancak kadın futbolunda henüz geniş çapta görülmemişti; Wiegman, 2023 Kadınlar Dünya Kupası ve Euro 2025 için 23 oyuncuyla sınırlı kalmıştı. Ancak İngiltere Brezilya'daki turnuvaya kalırsa üç isim daha seçebilecek.

    Son birkaç kontenjanla ilgili verilmesi gereken kararlardan biri de Hampton'ın yedeği olacak iki kaleciyi seçmek. Wiegman'ın buradaki seçenekleri son aylarda düzenli süre bulmakta zorlandı ve muhtemelen sonunda farkı bu yaratacak. Khiara Keating'in Liverpool'a ve Sophie Baggaley'in Birmingham City'ye yaptığı yaz transferleri onların şansını artırıyor, ancak Ellie Roebuck'ın Aston Villa'daki yeri için ciddi bir rekabetle karşı karşıya olduğu görülüyor. Öte yandan Anna Moorhouse, Orlando Pride'da hafta hafta oynayarak bu gruptan sıyrılmıştı ancak yedek kalacak gibi göründüğü Man City'ye kiralık gitmesi onu yeniden bu kategoriye indiriyor.

    Savunmacılar söz konusu olduğunda, 2027 Kadınlar Dünya Kupası için öngörülen bu kadronun daha muhtemel üyelerinin birçoğu çok yönlü olduğu için Wiegman'ın hangi grupta karar kılacağını kestirmek her zaman zor. Gerçekçi olarak bakıldığında, daha önce adı geçen altı isimle savunma hattındaki tüm temel ihtiyaçlar karşılanıyor; dolayısıyla mesele, elinin altında hangi ek özellikleri ya da hangi ekstra pozisyon derinliğini bulundurmak istediği.

    Niamh Charles, Anouk Denton ve Taylor Hinds'in üçü de sağda ya da solda oynayabiliyor; Poppy Pattinson da sorunlu sol bek rolü için kısa süre önce doğal bir seçenek olarak öne çıktı. Stoper Lotte Wubben-Moy ise Euro 2022, 2023 Kadınlar Dünya Kupası ve Euro 2025 kadrolarında yer aldı ve bu durum onun lehine güçlü şekilde işleyebilir, ancak Arsenal'deki oyun süresi de bir etken olacak.

    Orta sahada Grace Clinton, Manchester City'ye transferinden bu yana süre almakta zorlandı ve bazı ufak sakatlıklar yaşadı; bu da İngiltere hedeflerine zarar veriyor. Buna karşılık kulüp arkadaşı Laura Blindkilde Brown, Women's Super League liderinde yıldızlaşıyor ve bunun karşılığında İngiltere'de daha fazla fırsat buluyor. Toone ve Clinton'ın sakatlıkları nedeniyle nisan ayındaki milli maç arasında ilk kez A takım daveti alan 17 yaşındaki Erica Parkinson da artık bu bölge için konuşulan isimlerden biri.

    Bir de son bir yılda düzenli olarak İngiltere kadrolarında yer alan 21 yaşındaki Freya Godfrey ile Godfrey'nin nisanda kamptan çekilmesinin ardından onun yerine kadroya çağrılan Bay FC kanat oyuncusu Keira Barry var. Bu takımın hücum bölgelerinde büyük bir yığılma var; bu nedenle gelecek yaz bu ikiliden herhangi birinin kadroya girmesi ancak eksiklerin ortaya çıkmasına bağlı olabilir. Yine de o zamana kadar oynama süresi ve form açısından çok şey değişebilir.

    Toplam oyuncu sayısı: 32

  • Ruby Mace England Women 2024Getty Images

    Sürpriz adaylar

    Başka kimler bu ihtimalin içinde olabilir? Bu da imkânsız değil. Wiegman, uzun süredir göz önünde olmayan oyuncuları yeniden kadroya çağırmaya yabancı değil. Laura Coombs'u 2023 Kadınlar Dünya Kupası'na götürerek Man City yıldızının İngiltere kadrosundan sekiz yıllık uzaklığını sona erdirdi, ayrıca geçen yıl da iki yıldan fazla süredir gözden düşmüş olan Nikita Parris'i yeniden kadroya aldı, ancak forvet sonunda Euro 2025 kadrosuna giremedi.

    Peki, ihtiyaç duyulması halinde, onların izinden gidip adeta bir anda bu İngiltere kadrosuna girebilecek isimler kimler olabilir?

    Millie Turner ve Lucy Parker, Wiegman yönetiminde İngiltere kadrosunun kıyısında kalmış ve WSL'de düzenli forma giyen iki isim. Stoper grubunu sakatlıkların vurması halinde, muhtemelen sıradaki seçenekler onlar olabilir.

    Orta sahada ise Ruby Mace ve Maisie Symonds, A takım daveti almış ve hem kulüp düzeyinde hem de İngiltere 23 Yaş Altı Takımı'nda düzenli oynayan iki genç yetenek. Wiegman, hem diğer isimlerin eksik olduğu dönemlerde kadrosunu tamamlamak için hem de genç oyuncular bir üst seviyeye çıkma fırsatını hak ettiğinde, düzenli olarak U23 takımına yöneldi.

    Yine de mevcut durumda bu dört isimden herhangi birinin 2027'de kadroda yer alması pek olası görünmüyor. Nitekim Parker ve Symonds, A takım kadrolarında yer almalarına rağmen henüz millî formayı giymedi; Turner ve Mace'in ise yalnızca birer maçı var. Ancak hepsi WSL'de kalitelerini gösterdi, bu ortamın içinde bulundular ve özellikle Mace ile Symonds'un durumu değişebilir; zira ikisi de hâlâ çok genç ve şimdiyle gelecek yaz arasında önemli bir gelişim gösterebilir.

    Toplam oyuncu sayısı: 36

  • Katie Robinson England Women 2023Getty

    Unutulmuş kadınlar

    Wiegman, bu takımın başında geçirdiği dört buçuk yıl boyunca 48 farklı oyuncuya milli forma verdi. Bunların altısı daha sonra futbola veda etti, ancak hâlâ sahalarda olan ve bazıları İngiltere futbolunun ikinci kademesinde oynayan, mevcut İngiltere teknik direktörünün bir dönemde milli takım planları içinde yer verdiği pek çok isim var.

    Bunların çoğu, daha sonra kadroda yerlerini daha genç yeteneklere bırakan tecrübeli oyuncular. Parris, Bethany England ve Jordan Nobbs bunlar arasında yer alıyor. Öte yandan Katie Zelem ile Gabby George, kamplarda yer almalarına rağmen ve kadroda doldurulması gereken mevkilerde oynamalarına karşın, Wiegman'ın dikkatini gerçekten çekemedi.

    Bu grupta, İngiltere kadrosuna girdikten sonra beklenen çıkışı tam olarak yapamayan birkaç genç oyuncu da bulunuyor. Ebony Salmon , yıllar içinde düzenli olarak gol atmakta zorlandığı için Şubat 2023'ten bu yana milli takıma çağrılmadı. Buna karşılık Katie Robinson, Wiegman'ın gerçek anlamda gözde isimlerinden biri gibi görünüyordu ve hatta 2023 Kadınlar Dünya Kupası kadrosunda da yer aldı; 20 yaşında, İngiltere'nin en genç oyuncusu olarak Avustralya'ya gitti. Ancak buna rağmen, o noktadan sonra uzun süre 23 Yaş Altı takımının düzenli isimlerinden biri olmasına karşın, o yılın eylül ayından bu yana A takımda yer almadı.

    Toplam oyuncu: 43

  • Michelle Agyemang England Women 2025Getty Images

    Uzun süredir forma giyemeyenler

    Bu projeksiyonun önüne çomak sokan unsur ise, 2027 Dünya Kupası başlamadan önce sahalara dönecek birkaç uzun süreli eksik oyuncu. Bu da onların hâlâ kafileye girme yarışında olduğu, ancak şu an için yerlerini belirlemenin zor olduğu anlamına geliyor.

    Bunlar arasında Agyemang'ın gelecek yaz kadroya girme ihtimali en yüksek görünen isim olduğu söylenebilir. Forvet oyuncusu, 2025'te adeta bir keşif oldu; İngiltere'deki ilk maçında, Avrupa Şampiyonası kadrosuna son anda dahil olduğu süreçte, Lionesses formasıyla sadece 41. saniyede gol atarak sahneye çıktı. İsviçre'de eleme turlarında iki gol attı ve turnuvanın en iyi genç oyuncusu seçildi, ancak ekim ayında ön çapraz bağ sakatlığı yaşadı. Yine de yakında dönecek ve Wiegman'ın santrfor seçeneklerini güçlendirmek için kaldığı yerden devam etmeyi umacak.

    Bu kadronun kıyısında yer alan ve ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan üç oyuncu daha var. Aralık 2025'ten bu yana forma giyemeyen Tottenham forveti Jessica Naz'ın altı milli maçı bulunuyor; genç yaşındaki Katie Reid henüz A milli debutunu yapmadı ancak kasım ayında, sakatlık haberi gelmeden günler önce, ilk kez İngiltere kadrosuna çağrıldığında ülkedeki en formda stoperlerden biriydi; Ella Morris ise Euro 2025 öncesinde sağ bekteki derinlik eksikliğine potansiyel çözüm olarak kadroya alınmış, ancak diz sorununu tam da o kampta yaşamıştı. Morris, nisan ayının başında sahalara döndü ve yeniden adaylar arasına girmek için bolca zamanı var.

    Missy Bo Kearns da bir diğer eksik isim. Başlangıçta bunun çok daha mutlu bir nedeni vardı. Aston Villa orta saha oyuncusu, Mart 2026'da ilk çocuğuna hamile olduğunu ve doğumun eylülde beklendiğini duyurdu. Ancak mart ayının sonunda, yıkıcı bir şekilde bebeğini kaybettiğini açıkladı. Kearns, Euro 2025 için yedek listede yer alıyordu ve yıl sonunda İngiltere'nin iki hazırlık maçında forma giydi; Blindkilde Brown ve Clinton gibi isimlerden önce fırsat buldu.

    Toplam: 48