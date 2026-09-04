Dikkat çekici biçimde, FIFA nisan ayında 2027 Kadınlar Dünya Kupası için talimatları yayımladı ve burada kadro sayısının 26 oyuncuya çıkarıldığı açıklandı. Bu, erkek futbolundaki büyük turnuvalarda bir süredir yaygın bir uygulamaydı ancak kadın futbolunda henüz geniş çapta görülmemişti; Wiegman, 2023 Kadınlar Dünya Kupası ve Euro 2025 için 23 oyuncuyla sınırlı kalmıştı. Ancak İngiltere Brezilya'daki turnuvaya kalırsa üç isim daha seçebilecek.

Son birkaç kontenjanla ilgili verilmesi gereken kararlardan biri de Hampton'ın yedeği olacak iki kaleciyi seçmek. Wiegman'ın buradaki seçenekleri son aylarda düzenli süre bulmakta zorlandı ve muhtemelen sonunda farkı bu yaratacak. Khiara Keating'in Liverpool'a ve Sophie Baggaley'in Birmingham City'ye yaptığı yaz transferleri onların şansını artırıyor, ancak Ellie Roebuck'ın Aston Villa'daki yeri için ciddi bir rekabetle karşı karşıya olduğu görülüyor. Öte yandan Anna Moorhouse, Orlando Pride'da hafta hafta oynayarak bu gruptan sıyrılmıştı ancak yedek kalacak gibi göründüğü Man City'ye kiralık gitmesi onu yeniden bu kategoriye indiriyor.

Savunmacılar söz konusu olduğunda, 2027 Kadınlar Dünya Kupası için öngörülen bu kadronun daha muhtemel üyelerinin birçoğu çok yönlü olduğu için Wiegman'ın hangi grupta karar kılacağını kestirmek her zaman zor. Gerçekçi olarak bakıldığında, daha önce adı geçen altı isimle savunma hattındaki tüm temel ihtiyaçlar karşılanıyor; dolayısıyla mesele, elinin altında hangi ek özellikleri ya da hangi ekstra pozisyon derinliğini bulundurmak istediği.

Niamh Charles, Anouk Denton ve Taylor Hinds'in üçü de sağda ya da solda oynayabiliyor; Poppy Pattinson da sorunlu sol bek rolü için kısa süre önce doğal bir seçenek olarak öne çıktı. Stoper Lotte Wubben-Moy ise Euro 2022, 2023 Kadınlar Dünya Kupası ve Euro 2025 kadrolarında yer aldı ve bu durum onun lehine güçlü şekilde işleyebilir, ancak Arsenal'deki oyun süresi de bir etken olacak.

Orta sahada Grace Clinton, Manchester City'ye transferinden bu yana süre almakta zorlandı ve bazı ufak sakatlıklar yaşadı; bu da İngiltere hedeflerine zarar veriyor. Buna karşılık kulüp arkadaşı Laura Blindkilde Brown, Women's Super League liderinde yıldızlaşıyor ve bunun karşılığında İngiltere'de daha fazla fırsat buluyor. Toone ve Clinton'ın sakatlıkları nedeniyle nisan ayındaki milli maç arasında ilk kez A takım daveti alan 17 yaşındaki Erica Parkinson da artık bu bölge için konuşulan isimlerden biri.

Bir de son bir yılda düzenli olarak İngiltere kadrolarında yer alan 21 yaşındaki Freya Godfrey ile Godfrey'nin nisanda kamptan çekilmesinin ardından onun yerine kadroya çağrılan Bay FC kanat oyuncusu Keira Barry var. Bu takımın hücum bölgelerinde büyük bir yığılma var; bu nedenle gelecek yaz bu ikiliden herhangi birinin kadroya girmesi ancak eksiklerin ortaya çıkmasına bağlı olabilir. Yine de o zamana kadar oynama süresi ve form açısından çok şey değişebilir.

Toplam oyuncu sayısı: 32