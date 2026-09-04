İngiltere'nin 2027 Kadınlar Dünya Kupası kadro sıralaması: Gelecek yaz Sarina Wiegman'ın İngiltere kadrosuna kimler girecek?

Dikkat çeken bir nokta olarak, FIFA nisan ayında 2027 Kadınlar Dünya Kupası için düzenlemeleri yayımladı ve burada kadro büyüklüğünün 26 oyuncuya çıkarıldığı açıklandı. Bu, erkek futbolundaki büyük turnuvalarda bir süredir yaygın bir uygulamaydı ancak kadın futbolunda henüz geniş çapta uygulanmamıştı; Wiegman, 2023 Kadınlar Dünya Kupası ve Euro 2025 için 23 oyuncuyla sınırlı kalmıştı. Ancak İngiltere Brezilya'daki turnuvaya katılmaya hak kazanırsa üç isim daha seçebilecek.

Son birkaç yerle ilgili verilecek kararlar arasında, Hampton'ın arkasında bekleyecek iki kalecinin seçimi de bulunuyor. Wiegman'ın buradaki seçenekleri son aylarda düzenli forma süresi bulmakta zorlandı ve muhtemelen sonunda farkı bu yaratacak. Khiara Keating'in Liverpool'a ve Sophie Baggaley'in Birmingham City'ye yaptığı yaz transferleri şanslarını artırıyor, ancak Ellie Roebuck'ın Aston Villa'daki yeri için ciddi bir rekabetle karşı karşıya olduğu görülüyor. Bu arada Anna Moorhouse, Orlando Pride'da hafta hafta oynayarak bu gruptan sıyrılmıştı ancak yedek kalacakmış gibi göründüğü Man City'ye kiralık transferi, onu bu kategoriye geri düşürüyor.

Savunmacılara gelince, 2027 Kadınlar Dünya Kupası için öngörülen bu kadronun daha muhtemel üyelerinin çoğu çok yönlü olduğu için, Wiegman'ın nasıl bir grup üzerinde karar kılacağını kestirmek her zaman zor. Gerçekçi olmak gerekirse, daha önce adı geçen altı isimle savunma hattındaki tüm bölgeler kapsanıyor; dolayısıyla mesele, onun elinin altında başka hangi özellikleri ya da hangi ekstra mevkisel derinliği istediğiyle ilgili.

Niamh Charles, Anouk Denton ve Taylor Hinds hem sağda hem solda oynayabiliyor; Poppy Pattinson da sorunlu sol bek rolü için kısa süre önce doğal bir seçenek olarak öne çıktı. Stoper Lotte Wubben-Moy ise Euro 2022, 2023 Kadınlar Dünya Kupası ve Euro 2025 kadrolarında yer aldı ve bu durum onun lehine güçlü şekilde işleyebilir, ancak Arsenal'deki forma süresi de bir etken olacak.

Orta sahada Grace Clinton, Manchester City'ye transferinden bu yana süre almakta zorlandı ve bazı ufak sakatlıklar yaşadı; bu da İngiltere hedeflerine zarar veriyor. Buna karşın takım arkadaşı Laura Blindkilde Brown, Women's Super League liderinde yıldızlaşırken bunun karşılığını İngiltere'de daha fazla fırsat bularak aldı. Nisan ayındaki milli maç arasına, Toone ve Clinton'ın sakatlıkları nedeniyle ilk kez A milli davet alan 17 yaşındaki Erica Parkinson da artık bu bölgede konuşulan isimlerden biri haline geldi; ekim ayında davet alan Lexi Potter da öyle.

Bir de son bir yılda İngiltere kadrolarında düzenli olarak yer alan 21 yaşındaki Freya Godfrey ile Godfrey'nin nisanda kamptan çekilmesinin ardından onun yerine kadroya çağrılan Bay FC kanat oyuncusu Keira Barry var. Hücum bölgeleri bu takımda oldukça kalabalık, bu yüzden gelecek yaz ikisinden birinin kadroya dahil edilmesi ancak eksiklerle mümkün olabilir; ancak o zamana kadar forma süresi ve form açısından da çok şey değişebilir.

Toplam oyuncu: 33