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Lionesses World Cup ladder GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai
Çeviri:

İngiltere'nin 2027 Kadınlar Dünya Kupası kadro sıralaması: Gelecek yaz Sarina Wiegman'ın İngiltere kadrosuna kimler girecek?

Analysis
İngiltere
World Cup
Women's football
S. Wiegman
L. Williamson
A. Russo
C. Kelly
L. Bronze
L. James
E. Toone
L. Hemp
B. Mead
H. Hampton
G. Stanway
M. Agyemang
K. Walsh
L. Blindkilde
G. Clinton
E. Roebuck
T. Hinds
A. Beever-Jones
P. Pattinson
J. Carter
M. Le Tissier
A. Moorhouse
L. Wubben-Moy
J. Park
E. Morgan
A. Greenwood
L. Kendall
F. Godfrey
S. Baggaley
K. Keating
N. Charles
A. Denton
K. Reid
L. Parker
M. Turner
M. Kearns
M. Symonds
R. Mace
FEATURES
J. Naz
N. Parris
K. Robinson
K. Zelem
E. Salmon
B. England
G. George
L. Coombs
E. Parkinson

İngiltere'nin 2027 Kadınlar Dünya Kupası elemelerindeki serüveni resmen başladı. Ancak süreç şu ana kadar İngiltere'nin umduğu gibi gitmedi; grubu ikinci sırada bitirmesi, Sarina Wiegman'ın ekibini play-off yoluna mahkum etti. Yine de 2023 finalisti olan takımın, dolambaçlı bir yoldan gidiyor olsa da 2027 turnuvasına katılması bekleniyor.

Peki, İngiltere gerçekten de Brezilya biletini alırsa uçakta kimler olacak? Elbette gelecek hazirandaki nihai kadroda yer alacağına güvenle bakılabilecek pek çok isim var. Sonuçta Wiegman, dört yılı aşkın süredir İngiltere'nin başında; bu yüzden onun güvendiği oyuncuları, turnuva ortamında ilk 11'lerinin genelde nasıl şekillendiğini ve garanti isimlerin dışında kadronun geri kalanını hangi tip oyuncularla oluşturmak istediğini biliyoruz.

Yine de bu, İngiltere'nin 2027 Kadınlar Dünya Kupası kadrosunun tamamını tahmin etmeyi kolaylaştırmıyor. 2025'teki zaferle sonuçlanan Avrupa Şampiyonası serüveninden bu yana ortaya çıkan çok sayıda yeni isim var ve ne yazık ki şu anda uzun süreli sakatlıklar nedeniyle sahalardan uzak kalan birkaç oyuncu da bulunuyor.

Öyleyse, İngiltere'nin elemelerdeki yolculuğu sona yaklaşırken ve yeni Kadınlar Süper Ligi sezonu başlamışken, Wiegman'ın kadrosunda yeri garanti görünen isimler kimler? Bu süreçte kendini kanıtlaması gerekenler kimler? Ve kimler kadro dışında kalma tehlikesiyle karşı karşıya olabilir? GOAL, gelecek yaz yapılacak turnuva öncesinde İngiltere oyuncu havuzunun son durumunu sizin için inceliyor...

  • Leah Williamson England Women 2025Getty Images

    Tartışmasız garanti seçimler

    İngiltere Kadın Milli Takımı çevresindeki istikrar, Wiegman'ın uzun süredir görevde olması ve önceki büyük turnuvalardan elimizde bulunan bilgiler nedeniyle, gelecek yaz Brezilya'ya gidecek uçakta yer alacağını büyük bir güvenle yazabileceğiniz çok sayıda oyuncu var; tabii içlerinden herhangi birini sakatlık vurmazsa.

    Kaptan Leah Williamson da, fit olması hâlinde, kesinlikle bu isimlerden biri. İlk tercih kaleci Hannah Hampton için de aynı durum geçerli. Wiegman'ın görev süresi boyunca ilk 11'de yerini sağlamlaştıran diğer isimler arasında Lucy Bronze, Keira Walsh, Georgia Stanway, Lauren James, Lauren Hemp ve Alessia Russo bulunuyor. Bu altı isimden herhangi birinin Brezilya'da olmaması gerçekten çok şaşırtıcı olur.

    Toplam oyuncu sayısı: 8

  • Jess Carter England Euro 2025Getty

    Wiegman'ın diğer liderleri

    Bu sonraki gruptaki birkaç oyuncunun da yukarıdaki kesin isimler arasına dahil edilmesi için güçlü bir argüman üretmek kolay olurdu. Ancak diğerleri kadar tartışmasız ilk 11 oyuncuları olmamaları nedeniyle bir alt kategoriye kayıyorlar. Yine de bu oyunculardan herhangi birinin Wiegman tarafından Brezilya'da İngiltere'yi temsil etmek üzere seçilmemesi büyük bir sürpriz olurdu; çünkü onun görevde bulunduğu süre boyunca kendilerini büyük oyuncular ve önemli liderler olarak kabul ettirdiler.

    Bu isimler arasında, şu anda neredeyse her zaman İngiltere kadrolarında yer alması beklenen Jess Carter, Esme Morgan ve Alex Greenwood da var. Ancak Wiegman'ın savunmayı nasıl kurduğuna bağlı olarak ilk 11'e girip çıkabiliyorlar. Üçü de kalite ve tecrübelerinin yanı sıra değerli bir çok yönlülük sunuyor ve 2027 kadrosunun hayati üyeleri olmaya aday görünüyor.

    Ella Toone, 10 numara pozisyonunda yeri için her zaman büyük bir rekabetle karşı karşıya kalsa da düzenli olarak zirveye çıkıp Wiegman'ın ilk tercihi oluyor. Beth Mead ve Chloe Kelly ise her maçta ilk 11'de başlamasalar bile bu takımın son derece önemli üyeleri olduklarını kanıtladı. Üçü de İngiltere'nin önceki başarılarında belirleyici anlara imza attı ve Brezilya uçağında olmaları bekleniyor.

    Toplam oyuncu sayısı: 14

  • Jess Park England Women 2025Getty Images

    Olumlu yönde ilerliyor

    Bu noktadan itibaren kesinlik seviyesi düşüyor. Bununla birlikte, bu kategorideki oyuncular İngiltere çerçevesinde olumlu bir ivme yakalamış durumda ve bu nedenle gelecek yaz kadroda yer almaları son derece muhtemel.

    Aggie Beever-Jones, son iki yılın büyük bölümünü santrfor pozisyonunda Russo'nun yedeği olarak geçirerek bu grubun uzun süredir yer alan isimlerinden biri oldu. Ancak bu durum, Michelle Agyemang'ın yükselişi nedeniyle son dönemde biraz değişti; zira Agyemang, Euro 2025'te birkaç kez ondan önce sahaya çıktı. Yine de Beever-Jones, bu İngiltere kadrosunun genel sıralamasında üst sıralardaki yerini koruyor ve Agyemang sakatlığı nedeniyle yokken yeniden Russo'nun kesin yedeği konumuna geldi.

    Jess Park, Maya Le Tissier ve Lucia Kendall ise son aylarda kulüp düzeyindeki çok etkileyici performanslarını İngiltere'de fırsata çevirdikleri için bu gruba dahil olan oyuncular.

    Bu kategorideki dört oyuncunun tamamı bu şekilde devam edebilirse, ister güvenilir yedekler ister oyuna sonradan girip katkı veren isimler olarak olsun, 2027 Kadınlar Dünya Kupası'na önemli kadro üyeleri olarak gitmeleri gerekir.

    Toplam oyuncu sayısı: 18

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  • Khiara Keating England Women 2025Getty Images

    Son birkaç yer

    Dikkat çeken bir nokta olarak, FIFA nisan ayında 2027 Kadınlar Dünya Kupası için düzenlemeleri yayımladı ve burada kadro büyüklüğünün 26 oyuncuya çıkarıldığı açıklandı. Bu, erkek futbolundaki büyük turnuvalarda bir süredir yaygın bir uygulamaydı ancak kadın futbolunda henüz geniş çapta uygulanmamıştı; Wiegman, 2023 Kadınlar Dünya Kupası ve Euro 2025 için 23 oyuncuyla sınırlı kalmıştı. Ancak İngiltere Brezilya'daki turnuvaya katılmaya hak kazanırsa üç isim daha seçebilecek.

    Son birkaç yerle ilgili verilecek kararlar arasında, Hampton'ın arkasında bekleyecek iki kalecinin seçimi de bulunuyor. Wiegman'ın buradaki seçenekleri son aylarda düzenli forma süresi bulmakta zorlandı ve muhtemelen sonunda farkı bu yaratacak. Khiara Keating'in Liverpool'a ve Sophie Baggaley'in Birmingham City'ye yaptığı yaz transferleri şanslarını artırıyor, ancak Ellie Roebuck'ın Aston Villa'daki yeri için ciddi bir rekabetle karşı karşıya olduğu görülüyor. Bu arada Anna Moorhouse, Orlando Pride'da hafta hafta oynayarak bu gruptan sıyrılmıştı ancak yedek kalacakmış gibi göründüğü Man City'ye kiralık transferi, onu bu kategoriye geri düşürüyor.

    Savunmacılara gelince, 2027 Kadınlar Dünya Kupası için öngörülen bu kadronun daha muhtemel üyelerinin çoğu çok yönlü olduğu için, Wiegman'ın nasıl bir grup üzerinde karar kılacağını kestirmek her zaman zor. Gerçekçi olmak gerekirse, daha önce adı geçen altı isimle savunma hattındaki tüm bölgeler kapsanıyor; dolayısıyla mesele, onun elinin altında başka hangi özellikleri ya da hangi ekstra mevkisel derinliği istediğiyle ilgili.

    Niamh Charles, Anouk Denton ve Taylor Hinds hem sağda hem solda oynayabiliyor; Poppy Pattinson da sorunlu sol bek rolü için kısa süre önce doğal bir seçenek olarak öne çıktı. Stoper Lotte Wubben-Moy ise Euro 2022, 2023 Kadınlar Dünya Kupası ve Euro 2025 kadrolarında yer aldı ve bu durum onun lehine güçlü şekilde işleyebilir, ancak Arsenal'deki forma süresi de bir etken olacak.

    Orta sahada Grace Clinton, Manchester City'ye transferinden bu yana süre almakta zorlandı ve bazı ufak sakatlıklar yaşadı; bu da İngiltere hedeflerine zarar veriyor. Buna karşın takım arkadaşı Laura Blindkilde Brown, Women's Super League liderinde yıldızlaşırken bunun karşılığını İngiltere'de daha fazla fırsat bularak aldı. Nisan ayındaki milli maç arasına, Toone ve Clinton'ın sakatlıkları nedeniyle ilk kez A milli davet alan 17 yaşındaki Erica Parkinson da artık bu bölgede konuşulan isimlerden biri haline geldi; ekim ayında davet alan Lexi Potter da öyle.

    Bir de son bir yılda İngiltere kadrolarında düzenli olarak yer alan 21 yaşındaki Freya Godfrey ile Godfrey'nin nisanda kamptan çekilmesinin ardından onun yerine kadroya çağrılan Bay FC kanat oyuncusu Keira Barry var. Hücum bölgeleri bu takımda oldukça kalabalık, bu yüzden gelecek yaz ikisinden birinin kadroya dahil edilmesi ancak eksiklerle mümkün olabilir; ancak o zamana kadar forma süresi ve form açısından da çok şey değişebilir.

    Toplam oyuncu: 33

  • Ruby Mace England Women 2024Getty Images

    Sürpriz ekipler

    Karışıma başka biri de girebilir mi? İmkansız değil. Wiegman, uzun süredir gözden uzak kalan oyuncuları yeniden çağırmaya yabancı değil. Laura Coombs'u 2023 Kadınlar Dünya Kupası'na götürerek Man City yıldızının İngiltere kadrosundan sekiz yıllık uzaklığını sonlandırdı; ayrıca Nikita Parris'i de geçen yıl, hücum oyuncusunun iki yıldan uzun süre gözden düşmüş olmasının ardından yeniden kadroya dahil etti, ancak sonunda Euro 2025 kadrosuna giremedi.

    Peki, ihtiyaç halinde kim onların izinden gidip adeta durduk yere bu İngiltere kadrosuna dahil olabilir?

    Millie Turner ve Lucy Parker, WSL'de düzenli forma giyen, Wiegman döneminde England kadrosunun kıyısında kalmış iki isim ve stoper grubunu sakatlıkların vurması halinde muhtemelen sıradaki tercih olabilirler.

    Orta sahada ise Ruby Mace ve Maisie Symonds, A takım çağrısı almış ve hem kulüp seviyesinde hem de England 23 Yaş Altı takımında düzenli oynayan iki genç yetenek. Wiegman, hem eksikler olduğunda kadroyu tamamlamak için hem de genç oyuncular bu yükselişi hak ettiğinde, düzenli olarak U23 takımına yöneldi.

    Yine de mevcut durumda bu dört isimden herhangi birinin 2027'de işin içinde olması düşük bir ihtimal olurdu. Nitekim Parker ve Symonds, A takım kadrolarında yer almalarına rağmen henüz milli maça çıkmadı; Turner ile Mace'in ise birer maçı var. Ancak hepsi WSL'de kalitelerini gösterdi, ortamın içinde bulundular ve özellikle Mace ile Symonds'un durumu değişebilir; zira ikisi de hâlâ çok genç ve şimdiyle gelecek yaz arasında büyük bir gelişim kaydedebilir.

    Toplam oyuncu sayısı: 37

  • Katie Robinson England Women 2023Getty

    Unutulan kadınlar

    Wiegman, bu takımın başında geçirdiği dört buçuk yılda 48 farklı oyuncuya milli forma verdi. Bunların altısı o zamandan bu yana futbola veda etti, ancak hâlâ oynayan ve bazıları İngiliz futbolunun ikinci kademesinde yer alan, mevcut İngiltere teknik direktörünün bir dönem ya da başka bir dönemde İngiltere planları içinde değerlendirdiği çok sayıda isim var.

    Bunların çoğu, daha sonra kadroda yerlerini daha genç yeteneklere bırakan tecrübeli oyuncular. Parris, Bethany England ve Jordan Nobbs buna örnek gösterilebilir. Öte yandan Katie Zelem ile Gabby George, kadroda doldurulması gereken mevkilerde oynamalarına rağmen kamplarda yer aldıklarında Wiegman'ın dikkatini gerçekten çekemedi.

    Bu grupta, İngiltere kadrosuna girdikten sonra tam anlamıyla çıkışını sürdüremeyen birkaç genç oyuncu da var. Ebony Salmon , yıllar içinde düzenli olarak gol atmakta zorlandığı için Şubat 2023'ten bu yana milli takıma çağrılmadı. Katie Robinson ise buna karşılık Wiegman'ın gerçekten çok beğendiği bir isim gibi görünüyordu ve hatta 2023 Kadınlar Dünya Kupası kadrosunda da yer aldı; 20 yaşındayken İngiltere'nin en genç oyuncusu olarak Avustralya'ya gitti. Ancak buna rağmen, o tarihten sonra uzun süre 23 Yaş Altı takımının düzenli isimlerinden biri olmasına karşın, aynı yılın eylül ayından bu yana A takımda yer almadı.

    Toplam oyuncu sayısı: 44

  • Michelle Agyemang England Women 2025Getty Images

    Uzun süreli eksikler

    Bu projeksiyonu zorlaştıran unsurlardan biri, 2027 Dünya Kupası başlamadan önce sahalara dönecek birkaç uzun süreli eksik oyuncunun bulunması. Bu da onların hâlâ uçağa binecek kadro için yarışta olduğu, ancak şu anda yerlerinin belirlenmesinin zor olduğu anlamına geliyor.

    Bunlar arasında Agyemang, gelecek yaz kadroya girme ihtimali en yüksek isim. Forvet oyuncusu, 2025'te adeta bir keşif oldu; Avrupa Şampiyonası kadrosuna son anda dahil edilmesinin ardından İngiltere'deki ilk maçında sadece 41. saniyede gol atarak sahneye çıktı. İsviçre'de eleme turlarında iki gol attı ve Turnuvanın Genç Oyuncusu seçildi, ancak ekim ayında bir ön çapraz bağ sakatlığı yaşadı. Yine de yakında dönecek ve Wiegman'ın santrfor seçeneklerini güçlendirmek için kaldığı yerden devam etmeyi umacak.

    Bu kadronun kıyısında bulunan ve ön çapraz bağ sakatlıkları nedeniyle kenarda kalan üç oyuncu daha var. Aralık 2025'ten bu yana forma giyemeyen Tottenham forveti Jessica Naz'ın altı milli maçı bulunuyor; genç oyuncu Katie Reid henüz A milli düzeyde ilk maçına çıkmadı, ancak kasım ayında ilk İngiltere çağrısını aldığında, sakatlık haberinden sadece günler önce, ülkedeki en formda stoperlerden biriydi; Ella Morris ise Euro 2025'ten hemen önce sağ bekteki derinlik eksikliğine çözüm olabilecek bir isim olarak kadroya alınmış, ancak diz sakatlığını tam da o kampta yaşamıştı. Morris nisan başında sahalara döndü ve yeniden yarışa dahil olmak için fazlasıyla zamanı var.

    Missy Bo Kearns de bir diğer eksik isim. Başlangıçta bunun nedeni çok daha mutlu bir durumdu. Aston Villa orta saha oyuncusu, Mart 2026'da ilk çocuğuna hamile olduğunu ve doğumun eylülde beklendiğini açıkladı. Ancak mart ayının sonunda, yıkıcı bir şekilde bebeğini kaybettiğini duyurdu. Kearns, Euro 2025 için yedek bekleyen isimler arasındaydı ve yıl sonunda İngiltere'nin iki hazırlık maçında forma giyerek Blindkilde Brown ve Clinton gibi isimlerin önünde fırsat buldu.

    Toplam: 49

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