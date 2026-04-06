Lionesses World Cup ladder GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

Çeviri:

İngiltere'nin 2027 Kadınlar Dünya Kupası kadro sıralaması: Gelecek yaz Sarina Wiegman'ın Aslanlar kadrosuna kimler girecek?

İngiltere'nin 2027 Kadınlar Dünya Kupası elemeleri resmi olarak başladı. Lionesses, Salı günü Ukrayna'yı 6-1 yenerek turnuvaya başladı ve Cumartesi günü İzlanda'yı ağırlayarak Brezilya'da yer almayı garantileme yolunda ilerleyecek. 2023'te ikinci olan Sarina Wiegman'ın takımından aynı başarıyı beklemeyen pek kimse yok, ancak teknik direktörün Güney Amerika'da Avrupa şampiyonlarını temsil etmek üzere kimi seçeceği henüz tam olarak belli değil.

Elbette, önümüzdeki Haziran ayında o nihai kadroda yer alacağına güvenle bahsedilebilecek pek çok isim var. Ne de olsa Wiegman, dört yılı aşkın bir süredir İngiltere milli takımının başında; bu nedenle, hangi oyunculara güvendiğini, turnuva ortamında ilk on birinin genellikle nasıl bir yapıya sahip olduğunu ve kesin adaylar dışında kadronun geri kalanını hangi tür oyunculardan oluşturmak istediğini biliyoruz.

Yine de bu, Lionesses'in 2027 Kadınlar Dünya Kupası kadrosunun tamamını tahmin etmenin kolay olduğu anlamına gelmez. 2025'teki zaferle sonuçlanan Avrupa Şampiyonası kampanyasından bu yana ortaya çıkan birçok yeni isim var ve ne yazık ki şu anda uzun süreli sakatlıklar nedeniyle kenarda kalan birkaç oyuncu da bulunuyor.

Peki, İngiltere eleme mücadelelerine başlamışken, Wiegman'ın kadrosunda yerini garantileyenler kimler? Bu süreçte kendini kanıtlaması gerekenler kimler? Ve kadroda yer bulamama tehlikesiyle karşı karşıya olanlar kimler? GOAL, gelecek yazki turnuva öncesinde Lionesses'in oyuncu havuzunun durumunu sizlere anlatıyor...

  • Leah Williamson England Women 2025Getty Images

    Tartışmasız kilitler

    Lionesses kadrosundaki istikrar, Wiegman’ın uzun süredir takımın başında olması ve önceki büyük turnuvalardan edindiğimiz bilgiler sayesinde, gelecek yaz Brezilya’ya gidecek kadroda yer alacağına güvenle işaretlenebilecek pek çok oyuncu var – tabii ki sakatlıkların hiçbirini etkilememesi şartıyla.

    Kaptan Leah Williamson ve ilk 11'in kalecisi Hannah Hampton kesinlikle bu isimler arasında yer alıyor. Wiegman'ın görev süresi boyunca ilk 11'deki yerlerini sağlamlaştıran diğer isimler arasında Lucy Bronze, Keira Walsh, Georgia Stanway ve Alessia Russo bulunuyor. Bu altı isimden herhangi birinin Brezilya kadrosunda yer almaması kesinlikle şaşırtıcı olur.

    Lauren Hemp ve Lauren James de bu kategoriye giriyor. Her ikisi de bu sezon sakatlık geçirdiğinden diğerleri kadar akla hemen gelmiyor, ancak Wiegman'ın ilk 11'inde neredeyse her zaman yer vereceği oyuncular ve bu nedenle kadroda yerleri garantidir.

    Toplam oyuncu sayısı: 8

  • Jess Carter England Euro 2025Getty

    Wiegman'ın diğer liderleri

    Bu bir sonraki gruptaki birçok oyuncunun yukarıdaki kesin ilk on birde yer alması için kolaylıkla argümanlar öne sürülebilir, ancak diğerleri kadar kesin ilk on bir garantisi olmadıkları için bir alt kategoriye giriyorlar. Yine de bu oyuncuların herhangi birinin Wiegman tarafından Brezilya’da Lionesses’i temsil etmek üzere seçilmemesi büyük bir sürpriz olurdu; zira Wiegman’ın görev süresi boyunca kendilerini üst düzey oyuncular ve önemli liderler olarak kanıtladılar.

    Bunlar arasında, şu anda İngiltere kadrolarında yer alması neredeyse kesin olan Jess Carter, Esme Morgan ve Alex Greenwood bulunuyor; ancak Wiegman'ın savunmasını nasıl kurduğuna bağlı olarak kadroda yer alıp almayacakları değişebilir. Üçü de kalite ve deneyimlerinin yanı sıra değerli bir çok yönlülük sunuyor ve 2027 kadrosunun hayati üyeleri olmaya hazır görünüyor.

    Ella Toone, 10 numaralı pozisyonda her zaman büyük bir rekabetle karşı karşıya kalıyor ancak düzenli olarak Wiegman'ın ilk tercihi olarak zirveye çıkıyor. Beth Mead ve Chloe Kelly ise her maçta ilk 11'de olmasalar da bu takımın son derece önemli üyeleri olduklarını kanıtladılar. Üçü de İngiltere'nin önceki başarılarında belirleyici anlara imza attı ve Brezilya'ya giden uçakta yer almaları bekleniyor.

    Toplam oyuncu sayısı: 14

  • Jess Park England Women 2025Getty Images

    Olumlu bir eğilim gösteriyor

    Bu noktadan itibaren kesinlik seviyesi düşüyor. Bununla birlikte, bu kategorideki oyuncular İngiltere kadrosunda olumlu bir gidişat sergiliyor ve bu nedenle önümüzdeki yaz kadroda yer alma olasılıkları son derece yüksek.

    Aggie Beever-Jones, son 18 ayın çoğunu Russo'nun yedek forveti olarak geçirmiş olan bu grubun uzun süredir üyesi olan isimlerden biri. Bu durum, Euro 2025'te birkaç kez onun yerine sahaya çıkan Michelle Agyemang'ın ortaya çıkmasıyla son zamanlarda biraz değişti. Ancak Beever-Jones, İngiltere kadrosunun genel hiyerarşisinde üst sıralarda yer almaya devam ediyor ve Agyemang'ın sakatlığı nedeniyle yeniden Russo'nun kesin yedeği konumuna geri döndü.

    Jess Park, Maya Le Tissier ve Lucia Kendall ise kulüp seviyesindeki etkileyici performanslarının Lionesses'ta fırsatlara dönüşmesi sayesinde son zamanlarda bu gruba dahil olan oyuncular.

    Park, 2025-26 sezonunda Avrupa'nın en formda forvetlerinden biri oldu ve artık ilk 11'de yer alması kaçınılmaz görünüyor. Le Tissier, daha önce neredeyse sadece sağ bek olarak görülürken, artık stoperde daha fazla fırsat bulmaya başladı. Kendall ise İngiltere'nin Euro 2025 sonrası hazırlık maçlarında parlayan yıldızlardan biriydi.

    Bu grupta son olarak Anna Moorhouse'dan bahsetmek gerekir. 30 yaşındaki oyuncu, Kasım ayında İngiltere milli takımında ilk kez forma giydi ve son 18 ay boyunca kaleci kadrosunda istikrarlı bir varlık gösterdi. Hampton'ın yedeği olarak kadroya çağrılan diğer kalecilerin aksine, o kulüp seviyesinde her zaman düzenli olarak forma giyiyor, bu da onu Hampton'ın arkasındaki seçenekler arasında kadrodan düşme olasılığı en düşük olan oyuncu yapıyor.

    Bu kategorideki beş oyuncu da bu şekilde devam ederse, ister güvenilir yedekler ister etkili yedekler olsun, 2027 Kadınlar Dünya Kupası'na kadronun önemli üyeleri olarak katılmaları beklenir.

    Toplam oyuncu sayısı: 19

  • Khiara Keating England Women 2025Getty Images

    Son birkaç yer

    Şu anda Wiegman’ın Dünya Kupası için ne kadar geniş bir kadro belirleyebileceğinin henüz belli olmadığını belirtmek gerekir. Erkekler kadroları 2022 turnuvası için 26 kişiye çıkarılmıştı ve bu sayı 2026 için de korunmuştur; o zamandan beri çoğu kıtasal turnuvada da kadro sayısının artırılmasına izin verilmektedir. Kadın futbolunda ise aynı durum söz konusu değil; Wiegman, 2023 Kadınlar Dünya Kupası ve Euro 2025 için 23 oyuncuyla sınırlı. Turnuva yaklaştıkça bu konuda daha fazla bilgi geleceği kesin.

    Wiegman'ın seçmesi gereken bir kaleci daha olacak, bu kesin. Oyuncu havuzundaki diğer seçeneklerin hiçbiri son aylarda istikrarlı bir şekilde sahada yer almadı ve bu da muhtemelen sonuca etki edecek. Seçim Khiara Keating ile Ellie Roebuck arasında olacak gibi görünüyor, ancak Sophie Baggaley de son zamanlarda sakatlıklar nedeniyle kadroya çağrıldı.

    Defans oyuncularına gelince, 2027 Kadınlar Dünya Kupası kadrosunda yer alması muhtemel birçok oyuncunun çok yönlü olması nedeniyle, Wiegman'ın hangi gruba karar vereceğini tahmin etmek her zaman zordur. Gerçekçi olarak, daha önce bahsedilen altı isimle arka hattın tüm pozisyonları karşılanmış durumda, bu yüzden mesele sadece Wiegman'ın elinde hangi diğer niteliklere veya hangi ekstra pozisyon derinliğine sahip olmak istediğidir.

    Niamh Charles, Anouk Denton ve Taylor Hinds sağda veya solda oynayabilirken, Poppy Pattinson son zamanlarda sorunlu sol bek pozisyonu için doğal bir seçenek olarak öne çıktı. Öte yandan, stoper Lotte Wubben-Moy, Euro 2022, 2023 Kadınlar Dünya Kupası ve Euro 2025 kadrolarında yer aldı ve bu durum onun lehine güçlü bir etki yaratabilir.

    Orta sahada ise Grace Clinton, yaz aylarında Manchester City'ye transfer olduktan sonra forma şansı bulmakta zorlanıyor ve bu durum, İngiltere milli takımındaki hedefleri açısından olumsuz bir etki yaratıyor. Öte yandan, aynı kulüpte forma giyen Laura Blindkilde Brown, Kadınlar Süper Ligi'nin lideri olan takımında yıldızlaşsa da, bu durumun Lionesses'ta daha fazla fırsat elde etmesine henüz yansımadı. Toone ve Clinton'ın sakatlıkları nedeniyle Nisan ayı milli maçları için ilk kez A milli takıma çağrılan 17 yaşındaki Erica Parkinson da artık bu pozisyonda gündeme gelmeye başladı.

    Bir de, diğer forvetlerin sakatlıkları nedeniyle İngiltere'nin son iki kampında yer alan 20 yaşındaki forvet Freya Godfrey var. Bu takımın hücum hattı oldukça kalabalık, bu nedenle gelecek yaz kadroya girmesi ancak diğer oyuncuların yokluğuyla mümkün olabilir, ancak o zamana kadar oyun süresi ve form açısından çok şey değişebilir.

    Toplam oyuncu sayısı: 31

  • Ruby Mace England Women 2024Getty Images

    Yabancılar

    Başka bir isim de adaylar arasında olabilir mi? Bu imkansız değil. Sonuçta Wiegman, uzun süredir kadroda yer almayan oyuncuları geri çağırmaya yabancı değil. Laura Coombs'u 2023 Kadınlar Dünya Kupası'na götürerek Man City yıldızının İngiltere kadrosundan sekiz yıllık uzaklığını sona erdirdi ve forvet Nikita Parris'i de iki yılı aşkın bir süredir kadroda yer almamasına rağmen geçen yıl geri getirdi, ancak Parris sonunda Euro 2025 kadrosuna giremedi.

    Peki, ihtiyaç duyulursa, kimler onların izinden gidip, görünüşte hiç beklenmedik bir şekilde bu İngiltere kadrosuna girebilir?

    Millie Turner ve Lucy Parker, Wiegman yönetimindeki Lionesses kadrosunun kenarında yer alan WSL'nin düzenli oyuncularıdır ve merkez savunma grubunda sakatlıklar yaşanması durumunda muhtemelen sıradaki isimler olacaktır.

    Orta sahada ise Ruby Mace ve Maisie Symonds, A Milli Takim'e çağrılmış ve hem kulüp seviyesinde hem de İngiltere U23'lerde düzenli olarak oynayan genç yetenekler. Wiegman, diğer oyuncular eksik olduğunda ve genç oyuncular bir üst seviyeye çıkmayı hak ettiklerinde kadrosunu tamamlamak için düzenli olarak U23'lere yöneldi.

    Yine, mevcut durumda, bu dört oyuncudan hiçbirinin 2027'de kadroda yer alması olası görünmüyor. Nitekim, Parker ve Symonds, A takım kadrolarında yer almalarına rağmen milli formayı giymemişler; Turner ve Mace ise sadece birer kez milli formayı giymişler. Ancak hepsi WSL'de yeteneklerini göstermiş, bu ortama alışmış durumda ve özellikle Mace ile Symonds'un durumu değişebilir, zira ikisi de henüz çok genç ve şu andan gelecek yaza kadar büyük ilerleme kaydedebilirler.

    Toplam oyuncu sayısı: 35

  • Katie Robinson England Women 2023Getty

    Unutulmuş kadınlar

    Wiegman, bu takımın başında geçirdiği dört buçuk yıl boyunca 48 farklı oyuncuya milli forma şansı verdi. Bunlardan altısı o zamandan beri emekli oldu, ancak halen aktif olarak oynayan pek çok isim var; bazıları şu anda İngiliz futbolunun ikinci liginde yer alıyor. Bu isimlerin hepsi, mevcut Lionesses teknik direktörünün görev süresi boyunca bir dönem İngiltere kadrosunda yer almıştı.

    Bunların çoğu, Coombs, Parris, Bethany England ve Jordan Nobbs gibi genç yetenekler tarafından kadroda yerlerini kaptıran daha yaşlı oyunculardır. Diğer yandan, Katie Zelem ve Gabby George, kadroda doldurulması gereken pozisyonlarda oynamalarına rağmen, kamplara katıldıklarında Wiegman'ın dikkatini pek çekemediler.

    Bu grupta, İngiltere kadrosuna girdikten sonra hiçbir zaman tam olarak vites yükseltemeyen birkaç genç oyuncu da bulunuyor. Ebony Salmon, yıllar boyunca istikrarlı bir şekilde gol atmakta zorlanmasının ardından Şubat 2023'ten bu yana kadroya çağrılmadı. Katie Robinson ise Wiegman'ın en sevdiği oyunculardan biri gibi görünüyordu ve hatta 2023 Kadınlar Dünya Kupası kadrosuna girerek, 20 yaşında Lionesses'in en genç oyuncusu olarak Avustralya'ya gitti. Ancak, o tarihten sonra uzun süre U23 takımında düzenli olarak forma giymesine rağmen, o yılın Eylül ayından beri A milli takımda yer almadı.

    Toplam oyuncu sayısı: 43

  • Michelle Agyemang England Women 2025Getty Images

    Uzun süreli devamsızlar

    Bu öngörüye gölge düşüren unsur, 2027 Dünya Kupası başlamadan çok önce sahalara dönecek olan birkaç uzun süreli sakat oyuncudur; bu oyuncular, kadroda yer alma şansını hâlâ koruyor olsa da, içinde bulundukları durum nedeniyle şu anda kadroya yerleştirilmeleri zor görünüyor.

    Bunlar arasında Agyemang, önümüzdeki yaz kadroda yer alma olasılığı en yüksek olan isim. Forvet, 2025'te bir sürpriz oldu ve Euro kadrosuna son anda girerek Lionesses'teki ilk maçında sadece 41 saniye içinde bir gol atarak sahneye çıktı. İsviçre'de eleme turlarında iki gol atan ve Turnuvanın En İyi Genç Oyuncusu seçilen Agyemang, Ekim ayında ön çapraz bağ (ACL) sakatlığı geçirdi. Ancak bu yılın sonlarında sahalara dönecek olan Agyemang, kaldığı yerden devam etmeyi ve Wiegman'ın forvet seçeneklerini güçlendirmeyi umuyor.

    Bu kadronun kenarında, ön çapraz bağ sakatlıkları nedeniyle sahalardan uzak kalan üç oyuncu daha var. Aralık 2025'ten beri sahalardan uzak olan Tottenham forveti Jessica Naz'ın 6 milli maçı bulunuyor; genç Katie Reid henüz A milli takımda ilk maçına çıkmadı, ancak sakatlık haberinin duyulmasından birkaç gün önce, Kasım ayında Lionesses kadrosuna ilk kez çağrıldığında ülkedeki en formda stoperlerden biriydi; ve Ella Morris, Euro 2025'ten hemen önce sağ bek pozisyonundaki kadro derinliği eksikliğine potansiyel bir çözüm olarak kadroya dahil edildi, ancak tam da o kampta dizinden sakatlandı. Morris, Nisan ayı başında sahalara geri dönebilir ve şu anda tekrar forma giyebilmek için bolca zamanı var.

    Missy Bo Kearns da kadroda yer almayan bir başka isim. Başlangıçta bunun nedeni çok daha mutlu bir olaydı. Aston Villa'nın orta saha oyuncusu, Mart 2026'da Eylül ayında doğacak ilk çocuğuna hamile olduğunu duyurmuştu. Ancak Mart ayı sonunda, bebeğini kaybettiğini açıkladı. Kearns, Euro 2025 için yedek kadroda yer alıyordu ve yıl sonunda İngiltere'nin iki hazırlık maçında forma giydi; Blindkilde Brown ve Clinton gibi isimlerin önüne geçerek şans buldu.

    Toplam: 48

