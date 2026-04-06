İngiltere'nin 2027 Kadınlar Dünya Kupası kadro sıralaması: Gelecek yaz Sarina Wiegman'ın Aslanlar kadrosuna kimler girecek?

Şu anda Wiegman’ın Dünya Kupası için ne kadar geniş bir kadro belirleyebileceğinin henüz belli olmadığını belirtmek gerekir. Erkekler kadroları 2022 turnuvası için 26 kişiye çıkarılmıştı ve bu sayı 2026 için de korunmuştur; o zamandan beri çoğu kıtasal turnuvada da kadro sayısının artırılmasına izin verilmektedir. Kadın futbolunda ise aynı durum söz konusu değil; Wiegman, 2023 Kadınlar Dünya Kupası ve Euro 2025 için 23 oyuncuyla sınırlı. Turnuva yaklaştıkça bu konuda daha fazla bilgi geleceği kesin.
Wiegman'ın seçmesi gereken bir kaleci daha olacak, bu kesin. Oyuncu havuzundaki diğer seçeneklerin hiçbiri son aylarda istikrarlı bir şekilde sahada yer almadı ve bu da muhtemelen sonuca etki edecek. Seçim Khiara Keating ile Ellie Roebuck arasında olacak gibi görünüyor, ancak Sophie Baggaley de son zamanlarda sakatlıklar nedeniyle kadroya çağrıldı.
Defans oyuncularına gelince, 2027 Kadınlar Dünya Kupası kadrosunda yer alması muhtemel birçok oyuncunun çok yönlü olması nedeniyle, Wiegman'ın hangi gruba karar vereceğini tahmin etmek her zaman zordur. Gerçekçi olarak, daha önce bahsedilen altı isimle arka hattın tüm pozisyonları karşılanmış durumda, bu yüzden mesele sadece Wiegman'ın elinde hangi diğer niteliklere veya hangi ekstra pozisyon derinliğine sahip olmak istediğidir.
Niamh Charles, Anouk Denton ve Taylor Hinds sağda veya solda oynayabilirken, Poppy Pattinson son zamanlarda sorunlu sol bek pozisyonu için doğal bir seçenek olarak öne çıktı. Öte yandan, stoper Lotte Wubben-Moy, Euro 2022, 2023 Kadınlar Dünya Kupası ve Euro 2025 kadrolarında yer aldı ve bu durum onun lehine güçlü bir etki yaratabilir.
Orta sahada ise Grace Clinton, yaz aylarında Manchester City'ye transfer olduktan sonra forma şansı bulmakta zorlanıyor ve bu durum, İngiltere milli takımındaki hedefleri açısından olumsuz bir etki yaratıyor. Öte yandan, aynı kulüpte forma giyen Laura Blindkilde Brown, Kadınlar Süper Ligi'nin lideri olan takımında yıldızlaşsa da, bu durumun Lionesses'ta daha fazla fırsat elde etmesine henüz yansımadı. Toone ve Clinton'ın sakatlıkları nedeniyle Nisan ayı milli maçları için ilk kez A milli takıma çağrılan 17 yaşındaki Erica Parkinson da artık bu pozisyonda gündeme gelmeye başladı.
Bir de, diğer forvetlerin sakatlıkları nedeniyle İngiltere'nin son iki kampında yer alan 20 yaşındaki forvet Freya Godfrey var. Bu takımın hücum hattı oldukça kalabalık, bu nedenle gelecek yaz kadroya girmesi ancak diğer oyuncuların yokluğuyla mümkün olabilir, ancak o zamana kadar oyun süresi ve form açısından çok şey değişebilir.
Toplam oyuncu sayısı: 31