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İngiltere'nin 2027 Kadınlar Dünya Kupası eleme programı kesinleşti! İspanya'yı geçerek doğrudan katılım hakkı kazanamayan Lionesses, ilk play-off rakibini ve olası ikinci tur eşleşmelerini öğrendi
İspanya’nın ezici üstünlüğü karşısında İngiltere, play-off yoluna mahkum oldu
İspanya ile aynı eleme grubuna düşen İngiltere, bu grupta yalnızca grup birincilerinin gelecek yıl Brezilya’da düzenlenecek Dünya Kupası’na doğrudan katılma hakkı kazanacağı bilindiğinden, play-off’lara kalma ihtimalinin her zaman olduğunu biliyordu. Ancak Nisan ayında Wembley'de La Roja'yı 1-0 mağlup ettikten sonra, Haziran ayında Mallorca'ya giderken grup birinciliğini garantilemek için sadece bir puana ihtiyaçları vardı; bu nedenle play-off'lara kalmak hayal kırıklığı yaratmış olmalı. Özellikle de İspanya'nın onları 4-0'lık bir hezimetle mağlup etme şekli nedeniyle durum daha da üzücü.
Yine de İngiltere’nin bu yolu başarıyla aşma şansı oldukça yüksek; zira Lionesses, bu süreçte yer alan takımlar arasında en üst sıradaki takım ve aynı zamanda seri başı olarak avantajlı bir kura çekme şansı var. Beklendiği gibi, baş antrenör Sarina Wiegman bu ayın başlarında yeni yol hakkında sorulduğunda kendinden emin bir tavır sergiledi. "Bence çok iyi bir takımımız var," dedi. "Ne yapmamız gerektiğini biliyoruz, bu yüzden her halükarda eleme turlarını geçeceğimizden çok eminim."
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İngiltere, ilk play-off maçında Yunanistan ile karşılaşacak
Perşembe günü yapılan kura çekimi, İngiltere için oldukça elverişli sonuçlar ortaya çıkardı. İngiltere, ilk play-off turunda karşılaşabileceği sekiz potansiyel rakibini öğrenmiş ve bu takımların hepsini yenme konusunda büyük favori olduğunu biliyordu. Kura çekimi, bu yolda ilk olarak Yunanistan ile karşılaşacaklarını doğruladı; Lionesses için ilk maç deplasmanda, ikinci maç ise evinde oynanacak.
Yunanistan, C Ligi’ndeki Dünya Kupası eleme grubunda oynadığı dört maçı da kazandı; Faroe Adaları ve Gürcistan’ı hem evinde hem de deplasmanda mağlup ederek 11 gol attı ve sadece dört gol yedi. Ancak dünya sıralamasında 59. sırada yer alan ve bugüne kadar sadece bir kez büyük turnuvada yer almış olan (2004 Yaz Olimpiyatları’na ev sahibi ülke olarak katılmaya hak kazanmıştı) Yunanistan, İngiltere karşısında büyük bir dezavantajda olacak.
Bu maç, iki ülke arasında uluslararası kadın futbolunda oynanacak ilk karşılaşma olacak.
Galibiyet durumunda, Lionesses’i bekleyen rakip Slovakya ya da Ukrayna olacak
İngiltere, beklendiği gibi bu eşleşmeyi geçebilirse, ikinci turda ya Slovakya ya da Ukrayna ile karşılaşacak ve bu eşleşmenin galibi Brezilya’daki Dünya Kupası’na katılmaya hak kazanacak.
Ukrayna, bu Dünya Kupası elemelerinin ilk aşamasında Lionesses ile aynı gruptaydı ve Wiegman'ın takımı her iki maçı da oldukça rahat bir şekilde kazandı. Ukrayna'da devam eden çatışmaların ortasında Türkiye'de oynanan ilk maç, son Avrupa şampiyonu İngiltere'nin 6-1 galibiyetiyle sonuçlanırken, geçen hafta oynanan ikinci maçta ise İngiltere 3-0 galip geldi.
Ukrayna, Slovakya ile oynayacağı ilk tur maçında da favori olarak görülüyor; zira sıralamada 20 basamak daha üstte yer alıyor ve eleme aşamasında A Ligi’nde mücadele ederken, Slovakya ise B Ligi’ndeydi. Portekiz, Finlandiya ve Letonya ile aynı grupta yer alan Slovakya, altı maçın sadece ikisini kazanabildi (her ikisi de sonuncu Letonya’ya karşı) ve üçüncü sırada yer alarak C Ligi’ne düşecek.
İngiltere-Yunanistan ve Ukrayna-Slovakya maçlarının galipleri arasında oynanacak bu ikinci tur karşılaşması da, Kasım ayında başlayacak 2026 yılının son milli maç arası döneminde iki ayaklı olarak oynanacak.
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2027 Kadınlar Dünya Kupası’na kimler katılmaya hak kazandı?
Bu play-off'lara katılan tek büyük Avrupa takımı İngiltere değil. Otomatik olarak elemeyi garantileyen sadece dört takım varken – İspanya, Danimarka, Fransa ve Almanya – 2027 Kadınlar Dünya Kupası’na katılma hakkını henüz elde edememiş bazı üst sıralarda yer alan ülkeler de bulunuyor. Bunlar arasında 2017 Avrupa Şampiyonu ve 2019 Dünya Kupası finalisti Hollanda; kadrosunda Lyon'un forveti Ada Hegerberg ve Barcelona'nın kanat oyuncusu Caroline Graham Hansen gibi isimler bulunan Norveç; ve son iki Dünya Kupası turnuvasında yarı finale yükselen İsveç yer alıyor.
Bu ünlü ülkelerin çoğunun play-off'lardan eleme turlarını geçmesi beklense de, İskoçya, Portekiz, İsviçre ve Galler gibi sürpriz yapmayı umacak bazı güçlü takımlar da var; bu takımların hepsi, 2026 yılının son iki uluslararası maç aralığında rakiplerini zorlamaya hazır.
Ev sahibi Brezilya’nın yanı sıra Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda, Arjantin ve Kolombiya da dahil olmak üzere 13 ülke, 2027 Kadınlar Dünya Kupası’na şimdiden katılmaya hak kazandı.