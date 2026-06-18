İngiltere'nin 2027 Kadınlar Dünya Kupası eleme programı kesinleşti! İspanya'yı geçerek doğrudan katılım hakkı kazanamayan Lionesses, ilk play-off rakibini ve olası ikinci tur eşleşmelerini öğrendi

İspanya ile aynı eleme grubuna düşen İngiltere, bu grupta yalnızca grup birincilerinin gelecek yıl Brezilya’da düzenlenecek Dünya Kupası’na doğrudan katılma hakkı kazanacağı bilindiğinden, play-off’lara kalma ihtimalinin her zaman olduğunu biliyordu. Ancak Nisan ayında Wembley'de La Roja'yı 1-0 mağlup ettikten sonra, Haziran ayında Mallorca'ya giderken grup birinciliğini garantilemek için sadece bir puana ihtiyaçları vardı; bu nedenle play-off'lara kalmak hayal kırıklığı yaratmış olmalı. Özellikle de İspanya'nın onları 4-0'lık bir hezimetle mağlup etme şekli nedeniyle durum daha da üzücü.

Yine de İngiltere’nin bu yolu başarıyla aşma şansı oldukça yüksek; zira Lionesses, bu süreçte yer alan takımlar arasında en üst sıradaki takım ve aynı zamanda seri başı olarak avantajlı bir kura çekme şansı var. Beklendiği gibi, baş antrenör Sarina Wiegman bu ayın başlarında yeni yol hakkında sorulduğunda kendinden emin bir tavır sergiledi. "Bence çok iyi bir takımımız var," dedi. "Ne yapmamız gerektiğini biliyoruz, bu yüzden her halükarda eleme turlarını geçeceğimizden çok eminim."