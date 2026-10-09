İngiltere kadın milli takımı, 2025'e tek büyük hedefle girdi: Avrupa şampiyonluğunu korumak. Bunu da Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya'yı penaltılarla yenerek başardı. İsviçre'de İngiltere için işler hiç de kolay olmadı; son sekizde İsveç'i elemek için de penaltı atışları gerekirken, İtalya'ya karşı yarı final galibiyetinde uzatma oynandı. Ancak her şeyin sonunda Sarina Wiegman'ın ekibi bir kez daha zirveye çıktı ve 2023 Kadınlar Dünya Kupası finalindeki yenilginin ardından İspanya'dan rövanşı aldı.

2026'da İngiltere'nin hedefi, bu kez 2027 Kadınlar Dünya Kupası elemeleri grubunda İspanya'yı bir kez daha devirmekti. Brezilya'da düzenlenecek turnuvaya yalnızca grubu lider bitiren takım doğrudan katılacaktı; diğer ekipleri ise play-off yolu bekliyordu. Ne yazık ki bu kez İspanya, İngiltere'den rövanşı aldı ve Wiegman'ın ekibini 2026'nın ikinci yarısında oynanacak play-off'lara gönderdi.

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