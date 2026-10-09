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England v Portugal - UEFA Women's Nations League 2024/25 Grp A3 MD5Getty Images Sport
Ameé Ruszkai
Çeviri:

İngiltere'nin 2026 maç fikstürü ve sonuçları: İngiltere'nin maç programı, TV kanalları, canlı yayınlar ve nasıl izlenir

İngiltere
World Cup Qualification UEFA
World Cup
Women's football

İngiltere kadın takımının yılına dair eksiksiz rehber, maçların canlı nasıl izleneceği ve daha fazlası dahil

İngiltere kadın milli takımı, 2025'e tek büyük hedefle girdi: Avrupa şampiyonluğunu korumak. Bunu da Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya'yı penaltılarla yenerek başardı. İsviçre'de İngiltere için işler hiç de kolay olmadı; son sekizde İsveç'i elemek için de penaltı atışları gerekirken, İtalya'ya karşı yarı final galibiyetinde uzatma oynandı. Ancak her şeyin sonunda Sarina Wiegman'ın ekibi bir kez daha zirveye çıktı ve 2023 Kadınlar Dünya Kupası finalindeki yenilginin ardından İspanya'dan rövanşı aldı.

2026'da İngiltere'nin hedefi, bu kez 2027 Kadınlar Dünya Kupası elemeleri grubunda İspanya'yı bir kez daha devirmekti. Brezilya'da düzenlenecek turnuvaya yalnızca grubu lider bitiren takım doğrudan katılacaktı; diğer ekipleri ise play-off yolu bekliyordu. Ne yazık ki bu kez İspanya, İngiltere'den rövanşı aldı ve Wiegman'ın ekibini 2026'nın ikinci yarısında oynanacak play-off'lara gönderdi.

GOAL, İngiltere'nin programı, fikstürü ve sonuçları ile takımın nasıl izleneceğine dair bilmeniz gereken her şeyi derledi.

  • İngiltere Kadın Takımı 2026'da hangi sonuçları aldı?

    İngiltere, 2027 Kadınlar Dünya Kupası eleme kampanyasına müthiş bir başlangıç yaptı; ilk dört maçının tamamını kazandı ve bunların arasında Wembley'de İspanya'ya karşı alınan bir galibiyet de vardı. Böylece, oynanacak iki maç kala grubun zirvesine yerleşti. Bu da İngiltere'yi, turnuva için ayrılan tek direkt katılım hakkı konusunda en avantajlı konuma getirdi; Brezilya'daki turnuvaya katılımını garantilemek için 5 Haziran'da İspanya ile deplasmanda oynanacak maçta sadece 1 puana ihtiyacı vardı.

    Ancak ne yazık ki Mallorca'da hiçbir şey planlandığı gibi gitmedi. İngiltere, Wiegman döneminin en ağır yenilgisini aldı ve genel toplamda da 17 yılın en farklı mağlubiyetini yaşadı. La Roja ise 4-0 galip gelerek eleme grubunda liderliğe yükseldi. Bu sonuç, İngiltere'yi İzlanda'dan büyük bir iyilik beklemek zorunda bıraktı, ancak İzlanda bunu sağlayamadı; İspanya'ya 6-1 yenildi. Böylece İngiltere'nin Ukrayna karşısındaki galibiyeti anlamsız kaldı ve takımın rotası bunun yerine play-off'lara döndü.

  • Alessia Russo England Women 2026Getty Images

    İngiltere Kadın Milli Takımı'nın 2026'da hangi maçları var?

    Dünya Kupası play-off'larında iki tur oynanacak ve her iki tur da çift maç eleme usulünde olacak. İlk eşleşme ekim ayındaki milli maç arasında oynanacak ve İngiltere, şu anda dünya sıralamasında 59. basamakta yer alan Yunanistan ile karşılaşacak. İki maç, iki takımın kadınlar milli takım futbolunda şimdiye kadarki ilk karşılaşmaları olacak.

    İngiltere bu turu geçerse ikinci ve son tura yükselecek; burada onları, İngiltere'nin kısa süre önce iki kez yendiği Slovakya ya da Ukrayna bekliyor olacak. Bu maçlar, kasım sonu ile aralık başını kapsayan milli maç arasında oynanacak.

    İngiltere herhangi bir sorun yaşamadan 2027 Kadınlar Dünya Kupası'na katılma hakkı elde ederse, turnuva kura çekimi 11 Aralık'ta yapıldığında grup aşamasındaki rakiplerini öğrenecek.

  • 2026'da İngiltere Kadın Millî Takımı nasıl izlenir

    İngiltere kadın milli takımının maçlarının yayın hakları erkek takımıyla aynı değil; Lionesses'ın yayıncısı ITV. Maçlar, çoğu zaman ITV1 veya ITV4 olmak üzere kanal ailesinde canlı yayınlanıyor ve ayrıca yayın platformu ITVX'te de izlenebiliyor.

    Ancak İngiltere, İskoçya, Galler veya Kuzey İrlanda'dan herhangi biriyle karşılaştığında bu durum değişebiliyor. Diğer Britanya ülkelerinin maç yayın hakları BBC'de olduğu için, İngiltere'nin 2023'ün sonunda İskoçya ile karşılaşmak üzere Glasgow'a yaptığı deplasman yolculuğu da bu kez ITV yerine BBC One'da yayınlandı.

    Amerika Birleşik Devletleri'ndeki İngiltere taraftarları için, Lionesses'ın yer aldığı maçları izlemek adına en iyi seçenek fuboTV. Genel olarak bakıldığında Avrupa Şampiyonası maçlarını FOX ve FS1 yayınladı, bazı karşılaşmalar ise ESPN'de de ekrana geliyor.

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  • İngiltere'nin 2026'daki maç fikstürü

    TarihSaat (BK)MaçTurnuvaStadyum
    3 Mart17.00Ukrayna 1-6 İngiltere2027 Kadınlar Dünya Kupası elemeleri - grup aşamasıMardan Stadı, Antalya
    7 Mart12.30İngiltere 2-0 İzlanda2027 Kadınlar Dünya Kupası elemeleri - grup aşamasıThe City Ground, Nottingham
    14 Nisan19.00İngiltere 1-0 İspanya2027 Kadınlar Dünya Kupası elemeleri - grup aşamasıWembley Stadyumu, Londra
    18 Nisan17.30İzlanda 0-1 İngiltere2027 Kadınlar Dünya Kupası elemeleri - grup aşamasıLaugardalsvollur Stadyumu, Reykjavik
    5 Haziran20.00İspanya 4-0 İngiltere2027 Kadınlar Dünya Kupası elemeleri - grup aşamasıEstadi Mallorca Son Moix, Palma
    9 Haziran20.00İngiltere 3-0 Ukrayna2027 Kadınlar Dünya Kupası elemeleri - grup aşamasıHill Dickinson Stadyumu, Liverpool
    9 Ekim17.30Yunanistan 0-3 İngiltere2027 Kadınlar Dünya Kupası elemeleri - play-off 1. turPankritio Stadı, Heraklion
    13 Ekim19.30İngiltere - Yunanistan2027 Kadınlar Dünya Kupası elemeleri - play-off 1. turKing Power Stadyumu, Leicester

    2026 yılına ilişkin diğer fikstürler ve detaylar zamanı geldiğinde açıklanacak.

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