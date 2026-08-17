İngiltere kadın milli takımı, 2025'e tek bir büyük hedefle girdi: Avrupa şampiyonluğunu korumak. Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya'yı penaltılarla mağlup ederek bunu başardı. İsviçre'de İngiltere için işler hiç de kolay değildi; son sekizde İsveç'i elemek için de penaltı atışlarına ihtiyaç duyuldu, İtalya'ya karşı yarı final galibiyetinde ise uzatmalar oynandı. Ancak her şeyin sonunda Sarina Wiegman'ın ekibi bir kez daha zirveye çıktı ve 2023 Kadınlar Dünya Kupası finalindeki yenilginin ardından İspanya'dan rövanşı aldı.

2026'da İngiltere, bu kez 2027 Kadınlar Dünya Kupası elemeleri grubunda İspanya'yı bir kez daha devirmeyi hedefliyordu. Brezilya'da düzenlenecek turnuvaya yalnızca grubu lider tamamlayan takım doğrudan katılacaktı, diğerlerini ise play-off yolu bekliyordu. Ne yazık ki bu kez İspanya, İngiltere'den rövanşı aldı ve Wiegman'ın ekibini 2026'nın ikinci yarısında oynanacak play-off'lara gönderdi.

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