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England v Portugal - UEFA Women's Nations League 2024/25 Grp A3 MD5Getty Images Sport
Ameé Ruszkai

Çeviri:

İngiltere'nin 2026 fikstürü ve sonuçları: İngiltere'nin maç programı, TV kanalları, canlı yayınlar ve nasıl izlenir

İngiltere
World Cup Qualification UEFA
World Cup
Women's football

İngiltere kadınlarının yılına dair eksiksiz rehber; maçların canlı nasıl izleneceği ve daha fazlası

İngiltere kadın milli takımı, 2025'e tek bir büyük hedefle girdi: Avrupa şampiyonluğunu korumak. Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya'yı penaltılarla mağlup ederek bunu başardı. İsviçre'de İngiltere için işler hiç de kolay değildi; son sekizde İsveç'i elemek için de penaltı atışlarına ihtiyaç duyuldu, İtalya'ya karşı yarı final galibiyetinde ise uzatmalar oynandı. Ancak her şeyin sonunda Sarina Wiegman'ın ekibi bir kez daha zirveye çıktı ve 2023 Kadınlar Dünya Kupası finalindeki yenilginin ardından İspanya'dan rövanşı aldı.

2026'da İngiltere, bu kez 2027 Kadınlar Dünya Kupası elemeleri grubunda İspanya'yı bir kez daha devirmeyi hedefliyordu. Brezilya'da düzenlenecek turnuvaya yalnızca grubu lider tamamlayan takım doğrudan katılacaktı, diğerlerini ise play-off yolu bekliyordu. Ne yazık ki bu kez İspanya, İngiltere'den rövanşı aldı ve Wiegman'ın ekibini 2026'nın ikinci yarısında oynanacak play-off'lara gönderdi.

GOAL, İngiltere'nin programı, fikstürü ve sonuçlarının yanı sıra takımın nasıl izleneceğine dair bilmeniz gereken her şeyi sizin için derledi.

  • İngiltere Kadın Milli Takımı 2026'da hangi sonuçları aldı?

    İngiltere, 2027 Kadınlar Dünya Kupası elemelerine harika bir başlangıç yaptı; ilk dört maçının tamamını kazandı ve bunların arasında Wembley'de İspanya'ya karşı alınan bir galibiyet de vardı. Böylece, oynanacak iki maç kala grubun zirvesine yerleşti. Bu da İngiltere'yi verilecek tek otomatik katılım hakkı için en avantajlı konuma getirdi; turnuvadaki yerini garantilemek için 5 Haziran'da İspanya ile deplasmanda oynanacak maçta sadece bir puana ihtiyacı vardı.

    Ancak Mallorca'da hiçbir şey planlandığı gibi gitmedi. İngiltere, Wiegman döneminin en ağır yenilgisini alırken, genel olarak da son 17 yılın en farklı mağlubiyetini yaşadı ve İspanya 4-0'lık galibiyetle eleme grubunun zirvesine çıktı. Bu sonuç, İngiltere'yi İzlanda'dan büyük bir kıyak beklemek zorunda bıraktı ancak bu da gelmedi; İzlanda, İspanya'ya 6-1 yenildi. Böylece İngiltere'nin Ukrayna karşısındaki galibiyeti anlamsız kaldı ve takımın yolu play-off'a düştü.

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  • Alessia Russo England Women 2026Getty Images

    İngiltere Kadın Takımı'nın 2026'da hangi maçları var?

    Dünya Kupası play-off'larında, her ikisi de çift maç eleme usulünde olmak üzere iki tur oynanacak. İlk eşleşme ekim ayındaki milli arada oynanacak ve İngiltere, şu anda dünya sıralamasında 59. sırada yer alan Yunanistan ile karşılaşacak. İki ayaklı bu eşleşme, iki takım arasında kadınlar milli futbolunda ilk kez oynanacak maçlar olacak.

    Bunu kazanmaları halinde İngiltere, ikinci ve son tura yükselecek; burada onları ya Slovakya ya da İngiltere'nin kısa süre önce iki kez yendiği Ukrayna bekleyecek. Bu maçlar kasım sonu ile aralık başını kapsayan milli arada oynanacak ve kura çekimi 18 Haziran'da yapılacak.

  • 2026'da İngiltere Kadın Milli Takımı nasıl izlenir

    İngiltere kadın milli takımının maçlarının yayın hakları, erkek takımınınkilerle aynı değil; Lionesses'ın yayıncısı ITV. Maçlar, genellikle ITV1 veya ITV4 olmak üzere çeşitli kanallarında canlı yayınlanıyor ve ayrıca dijital yayın platformu ITVX'te de gösteriliyor.

    Ancak İngiltere, İskoçya, Galler veya Kuzey İrlanda'dan herhangi biriyle oynadığında bu durum değişebiliyor. Birleşik Krallık'ın diğer ülkelerinin maç yayın hakları BBC'de bulunduğu için, İngiltere'nin 2023'ün sonunda İskoçya ile karşılaşmak üzere Glasgow'a yaptığı deplasman yolculuğu o sefer ITV yerine BBC One'da yayınlandı.

    Amerika Birleşik Devletleri'ndeki İngiltere taraftarları için, Lionesses'ın maçlarını izlemek adına en iyi seçenek fuboTV. Genel olarak bakıldığında, Avrupa Şampiyonası maçlarını FOX ve FS1 yayınladı; bazı karşılaşmalar ise ESPN'de de ekrana geliyor.

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  • İngiltere Kadın Milli Takımı'nın 2027 Kadınlar Dünya Kupası elemeleri grup puan durumu

    2027 Kadınlar Dünya Kupası elemeleri - A3 Grubu

    SıraTakımOGBMAVP
    1İspanya6501+1815
    2İngiltere6501+815
    3İzlanda6204-96
    4Ukrayna6006-170

    İkinci, üçüncü ve dördüncü sırada bitiren takımlar, play-off'lar aracılığıyla Dünya Kupası'na katılma şansını yine elde edecek; ikinci ve üçüncü sıradaki takımlar ise seri başı olacak.

  • İngiltere Kadın Milli Takımı'nın 2026 fikstürü

    TarihSaat (BK)MaçOrganizasyonStadyum
    3 Mart17.00Ukrayna 1-6 İngiltere2027 Kadınlar Dünya Kupası elemeleri - grup aşamasıMardan Stadyumu, Antalya
    7 Mart12.30İngiltere 2-0 İzlanda2027 Kadınlar Dünya Kupası elemeleri - grup aşamasıThe City Ground, Nottingham
    14 Nisan19.00İngiltere 1-0 İspanya2027 Kadınlar Dünya Kupası elemeleri - grup aşamasıWembley Stadyumu, Londra
    18 Nisan17.30İzlanda 0-1 İngiltere2027 Kadınlar Dünya Kupası elemeleri - grup aşamasıLaugardalsvollur Stadyumu, Reykjavik
    5 Haziran20.00İspanya 4-0 İngiltere2027 Kadınlar Dünya Kupası elemeleri - grup aşamasıEstadi Mallorca Son Moix, Palma
    9 Haziran20.00İngiltere 3-0 Ukrayna2027 Kadınlar Dünya Kupası elemeleri - grup aşamasıHill Dickinson Stadyumu, Liverpool
    9 Ekim17.30Yunanistan - İngiltere2027 Kadınlar Dünya Kupası elemeleri - play-off 1. turPankritio Stadyumu, Heraklion
    13 Ekim19.30İngiltere - Yunanistan2027 Kadınlar Dünya Kupası elemeleri - play-off 1. turKing Power Stadyumu, Leicester

    2026 için diğer fikstürler ve detaylar daha sonra açıklanacak.