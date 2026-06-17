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England home kitNike
Harry Sherlock

Çeviri:

İngiltere’nin 2026 FIFA Dünya Kupası formaları: Ev sahibi, deplasman, satış tarihleri ve fiyatlar

İngiltere
Dünya Kupası
CULTURE
KITS

Nike, 2026 Dünya Kupası için İngiltere milli takımının formalarını tanıttı ve hem ev sahibi hem de deplasman formaları için yepyeni bir tasarım ortaya koydu.

İngiltere, bu yaz Kuzey Amerika’da 60 yıllık bir bekleyişin ardından Dünya Kupası zaferinin peşine düşecek ve “Üç Aslan” taraftarları artık bu prestijli turnuva için piyasaya sürülen formaların keyfini çıkarabilirler. İngiltere, turnuvanın grup aşamasında Hırvatistan, Gana ve Panama ile karşılaşacak ve formalarına ikinci bir yıldız ekleme hedefiyle Nike’ın en yeni koleksiyonunu giyecek.

Nike'tan İngiltere Dünya Kupası formalarını satın alın

Formayı tanıtan Nike, “Bu lansman, ‘Üç Aslan’ın gücünü ve ulus için umudun kalıcı sembolünü özetliyor” açıklamasında bulundu. Eleme turlarından bu yana forma talebinin çarpıcı bir şekilde artmasıyla birlikte, işte İngiltere’nin iç saha ve deplasman formaları, satışa çıkış tarihleri ve fiyatları hakkında eksiksiz bir özet.

  • England 2026 World Cup Home KitNike

    İngiltere'nin iç saha forması

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    İngiltere'nin iç saha forması resmi olarak piyasaya çıktı ve 23 Mart Pazartesi gününden itibaren hem çevrimiçi olarak hem de ülke genelindeki mağazalardan satın alınabilecek. Üç Aslanlar, elbette beyaz renkte olacak ve iç saha tasarımında öne çıkan kendine özgü bir yaka ve kumaş baskısına sahip olacak. 

    Forma ayrıca, Kuzey Amerika’nın yoğun sıcağında oyuncuları serinletmek üzere tasarlanmış Aero-FIT teknolojisiyle üretildi. Ev forması, ince detayların yanı sıra yaka, kollar ve yan dikişler çevresinde “obsidiyen” ve “hız kırmızısı” renkli vurgular içeriyor. 

    Nike şöyle açıklıyor: "Aero‑FIT, Nike’ın en gelişmiş serinletme giyim sistemidir. İplik ve dikiş düzeyinde tasarlanarak, açık ve kapalı file bölgelerini birleştiren yüksek dokulu bir örgü oluşturur; bu sayede vücut boyunca hava dolaşımı sağlanır ve kumaş ciltten uzaklaştırılır. Bu teknoloji, eski kumaşlara kıyasla iki katından fazla hava akışı sağlar ve sporcuların daha sıcak, daha zorlu ortamlarda serin kalmasına ve konsantrasyonunu korumasına yardımcı olur."

    Üç Aslan amblemi yan tarafa yerleştirilmiş ve üstünde bir yıldız bulunuyor. Elbette, turnuvanın sonunda ikinci bir yıldızın eklenebileceği umudu da var. 

    Henüz satışa sunulmamış olsa da, 2024 yılı iç saha forması başlangıçta ana pazarlarda 84,99 sterlin fiyatla satışa sunulmuştu; genç ve çocuk bedenleri ise resmi satış noktalarında daha düşük fiyatlarla temin edilebiliyordu ve ödeme sırasında kişiye özel harf ekleme seçeneği de mevcuttu.

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  • England away kitNike

    İngiltere'nin deplasman forması

    Nike'ta İngiltere Dünya Kupası formalarını satın alın

    İngiltere'nin deplasman forması, önceki modellere göre oldukça farklı bir tasarıma sahip ve formanın ortasında takım arması bulunuyor.

    Deplasman forması, "Speed Red" renginde tasarlanmış olup, ortada yer alan amblemin hemen üzerinde altın renkli bir yıldız bulunuyor. Formanın yakası da yeni bir stile sahip. 

    Nike şöyle diyor: "Deplasman forması, kırmızı üst ile lacivert şortu bir araya getirerek İngiltere'nin görsel kimliğinde tarihi bir dönüşüme imza atıyor. Bu cesur kombinasyon, geleceğe dönük, geleneklere bağlı kalırken aynı zamanda geleneklere meydan okumaya hazır bir İngiltere'yi simgeliyor. Ortaya yerleştirilmiş federasyon arması, metalik altın yıldızın altında yer alarak varlığını ve gururunu pekiştiriyor."

    Diğer takımların deplasman formalarında olduğu gibi, resmi rakamlar kesinleştiğinde fiyatların da iç saha formasıyla aynı yapıya sahip olması bekleniyor; perakende fiyatları ise bölgeye ve satıcıya göre belirlenecek. 

    Tüm ürünler, 23 Mart Pazartesi gününden itibaren Nike.com üzerinden dünya çapında satışa sunulacak. A milli takım, bu formaları ilk kez 27 Mart Cuma günü Uruguay ile oynayacağı maçta sahada giyecek.

Dünya Kupası
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