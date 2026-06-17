İngiltere’nin 2026 FIFA Dünya Kupası formaları: Ev sahibi, deplasman, satış tarihleri ve fiyatlar

İngiltere'nin iç saha forması resmi olarak piyasaya çıktı ve 23 Mart Pazartesi gününden itibaren hem çevrimiçi olarak hem de ülke genelindeki mağazalardan satın alınabilecek. Üç Aslanlar, elbette beyaz renkte olacak ve iç saha tasarımında öne çıkan kendine özgü bir yaka ve kumaş baskısına sahip olacak.

Forma ayrıca, Kuzey Amerika’nın yoğun sıcağında oyuncuları serinletmek üzere tasarlanmış Aero-FIT teknolojisiyle üretildi. Ev forması, ince detayların yanı sıra yaka, kollar ve yan dikişler çevresinde “obsidiyen” ve “hız kırmızısı” renkli vurgular içeriyor.

Nike şöyle açıklıyor: "Aero‑FIT, Nike’ın en gelişmiş serinletme giyim sistemidir. İplik ve dikiş düzeyinde tasarlanarak, açık ve kapalı file bölgelerini birleştiren yüksek dokulu bir örgü oluşturur; bu sayede vücut boyunca hava dolaşımı sağlanır ve kumaş ciltten uzaklaştırılır. Bu teknoloji, eski kumaşlara kıyasla iki katından fazla hava akışı sağlar ve sporcuların daha sıcak, daha zorlu ortamlarda serin kalmasına ve konsantrasyonunu korumasına yardımcı olur."

Üç Aslan amblemi yan tarafa yerleştirilmiş ve üstünde bir yıldız bulunuyor. Elbette, turnuvanın sonunda ikinci bir yıldızın eklenebileceği umudu da var.

Henüz satışa sunulmamış olsa da, 2024 yılı iç saha forması başlangıçta ana pazarlarda 84,99 sterlin fiyatla satışa sunulmuştu; genç ve çocuk bedenleri ise resmi satış noktalarında daha düşük fiyatlarla temin edilebiliyordu ve ödeme sırasında kişiye özel harf ekleme seçeneği de mevcuttu.