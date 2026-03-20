Goal.com
Canlı
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
England home kitNike
Harry Sherlock

Çeviri:

İngiltere'nin 2026 FIFA Dünya Kupası formaları: Ev sahibi, deplasman, çıkış tarihleri ve fiyatlar

Nike, 2026 Dünya Kupası için İngiltere milli takımının formalarını tanıttı; hem iç saha hem de deplasman formaları için yepyeni bir tasarımın yanı sıra, büyük olasılıkla Everton'ın yıldızı Jordan Pickford'un giyeceği kaleci forması da ortaya çıktı.

İngiltere, bu yaz Kuzey Amerika'da 60 yıllık hasretin ardından Dünya Kupası zaferinin peşine düşecek ve Three Lions taraftarları artık bu prestijli turnuva için piyasaya sürülen formaların tadını çıkarabilirler. İngiltere, turnuvanın grup aşamasında Hırvatistan, Gana ve Panama ile karşılaşacak ve formalarına ikinci bir yıldız ekleme hedefiyle Nike'ın en yeni tasarımını giyecek.

Formayı tanıtan Nike, "Bu lansman, Three Lions'ın gücünü ve ulus için umudun sembolü olarak kalıcı olan anlamını özetliyor" dedi. Eleme maçlarından bu yana forma talebinin dramatik bir şekilde artmasıyla birlikte, İngiltere'nin iç saha ve deplasman formaları, satış tarihleri ve fiyatları hakkında tüm detayları burada bulabilirsiniz.

  İngiltere'nin iç saha forması

    İngiltere'nin iç saha forması resmi olarak piyasaya çıktı ve 23 Mart Pazartesi gününden itibaren hem internet üzerinden hem de ülke genelindeki mağazalarda satışa sunulacak. Üç Aslanlar, elbette beyaz renkteki formalarını giyecek; iç saha tasarımında öne çıkan kendine özgü bir yaka ve kumaş baskısı bulunuyor. 

    Forma, Kuzey Amerika'nın yoğun sıcağında oyuncuları serinletmek için tasarlanmış Aero-FIT teknolojisiyle üretildi. Ev sahibi forması, ince detayların yanı sıra yaka, kollar ve yan dikişlerdeki "obsidiyen" ve "hız kırmızısı" vurgularla dikkat çekiyor. 

    Nike şöyle diyor: "Aero‑FIT, Nike'ın en gelişmiş serinletme giyim sistemidir. İplik ve dikiş düzeyinde tasarlanarak, açık ve kapalı file bölgeleri birleştiren, vücut boyunca hava akışını sağlayan ve kumaşı ciltten uzaklaştıran yüksek dokulu bir örgü oluşturur. Bu teknoloji, eski kumaşlara göre iki kat daha fazla hava akışı sağlar ve sporcuların daha sıcak, daha zorlu ortamlarda serin kalmasına ve konsantre olmasına yardımcı olur."

    Üç Aslan amblemi yan tarafta yer alıyor ve üstünde bir yıldız bulunuyor. Elbette, turnuvanın sonunda ikinci bir yıldızın ekleneceği umudu da var. 

    Henüz satışa sunulmamış olsa da, 2024 yılı iç saha forması başlangıçta önemli pazarlarda 84,99 £ fiyatla satılıyordu. Genç ve çocuk bedenleri resmi satış noktalarında daha düşük fiyatlarla sunuluyor ve ödeme sırasında kişiselleştirilmiş yazı ekleme seçeneği de mevcut.

    • Reklam
  • England away kitNike

    İngiltere'nin deplasman forması

    İngiltere'nin deplasman forması önceki modellere göre oldukça farklı ve forma ortasında kulüp amblemi yer alıyor.

    Deplasman forması, "Speed Red" renginde tasarlanmış ve ortada yer alan amblemin hemen üzerinde altın rengi bir yıldız bulunuyor. Formanın yakası da yeni bir stile sahip. 

    Nike şöyle diyor: "Deplasman forması, kırmızı üst ile lacivert şortu bir araya getirerek İngiltere'nin görsel kimliğinde tarihi bir dönüşümü simgeliyor. Bu cesur kombinasyon, geleceğe dönük, geleneklere bağlı kalırken aynı zamanda geleneklere meydan okumaya hazır bir İngiltere'yi simgeliyor. Ortaya yerleştirilmiş federasyon arması, metalik altın yıldızın altında yer alarak varlığı ve gururu pekiştiriyor."

    Diğer takımların deplasman formaları gibi, resmi rakamlar onaylandıktan sonra fiyatların da iç saha forması fiyatlandırmasına paralel olması bekleniyor; perakende fiyatları ise bölgeye ve satıcıya göre belirlenecek. 

    Tüm ürünler, 23 Mart Pazartesi gününden itibaren Nike.com üzerinden dünya çapında satışa sunulacak. A milli takım, bu formaları 27 Mart Cuma günü Uruguay ile oynayacağı maçta ilk kez sahada giyecek.

Hazırlık Maçları
İngiltere crest
İngiltere
ENG
Uruguay crest
Uruguay
URU