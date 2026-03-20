İngiltere'nin 2026 FIFA Dünya Kupası formaları: Ev sahibi, deplasman, çıkış tarihleri ve fiyatlar

İngiltere'nin iç saha forması resmi olarak piyasaya çıktı ve 23 Mart Pazartesi gününden itibaren hem internet üzerinden hem de ülke genelindeki mağazalarda satışa sunulacak. Üç Aslanlar, elbette beyaz renkteki formalarını giyecek; iç saha tasarımında öne çıkan kendine özgü bir yaka ve kumaş baskısı bulunuyor.

Forma, Kuzey Amerika'nın yoğun sıcağında oyuncuları serinletmek için tasarlanmış Aero-FIT teknolojisiyle üretildi. Ev sahibi forması, ince detayların yanı sıra yaka, kollar ve yan dikişlerdeki "obsidiyen" ve "hız kırmızısı" vurgularla dikkat çekiyor.

Nike şöyle diyor: "Aero‑FIT, Nike'ın en gelişmiş serinletme giyim sistemidir. İplik ve dikiş düzeyinde tasarlanarak, açık ve kapalı file bölgeleri birleştiren, vücut boyunca hava akışını sağlayan ve kumaşı ciltten uzaklaştıran yüksek dokulu bir örgü oluşturur. Bu teknoloji, eski kumaşlara göre iki kat daha fazla hava akışı sağlar ve sporcuların daha sıcak, daha zorlu ortamlarda serin kalmasına ve konsantre olmasına yardımcı olur."

Üç Aslan amblemi yan tarafta yer alıyor ve üstünde bir yıldız bulunuyor. Elbette, turnuvanın sonunda ikinci bir yıldızın ekleneceği umudu da var.

Henüz satışa sunulmamış olsa da, 2024 yılı iç saha forması başlangıçta önemli pazarlarda 84,99 £ fiyatla satılıyordu. Genç ve çocuk bedenleri resmi satış noktalarında daha düşük fiyatlarla sunuluyor ve ödeme sırasında kişiselleştirilmiş yazı ekleme seçeneği de mevcut.