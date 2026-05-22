İngiltere'nin 2026 Dünya Kupası kadrosu: Jude Bellingham ve Noni Madueke kadroda yer alırken, Phil Foden ve Cole Palmer Thomas Tuchel'in 26 kişilik kadrosuna giremedi

Kadronun belirlenmesi öncesindeki tartışmalar, yaratıcı oyun kurucu pozisyonlarını kimin dolduracağı konusuna odaklandı; zira İngiltere bu alanda adeta bir zenginlik bolluğuna sahip. Real Madrid’in “Galactico”su Bellingham, Üç Aslanlar’ın 10 numara rolünü üstlenecek gibi görünüyor. Arsenal ile Premier Lig şampiyonluğunun tadını yeni çıkaran Eberechi Eze, Aston Villa’nın yıldızı Morgan Rogers ile birlikte alternatif bir seçenek sunacak.

Rekor kıran kaptan Harry Kane, forvet hattını yönetecek ve gollerin peşine düşecek. Suudi Pro Ligi'nde forma giyen Toney, Tuchel tarafından sıklıkla göz ardı edilmişti ancak tam da doğru zamanda kadroya geri çağrıldı. Villa'nın forveti Watkins de, Euro 2024'te Hollanda'ya karşı sergilediği yarı final kahramanlığını tekrarlayabileceğini göstermeyi umuyor.

Jordan Henderson da kadroda yer alan bir başka deneyimli isim olurken, Michael Carrick yönetimindeki Manchester United'da kendini kanıtlayan Kobbie Mainoo, Dünya Kupası kadrosuna son anda girmeyi başardı. Madueke, Arsenal'de ilk 11'de yer alacağı garanti olmadığı için kanatlarda biraz sürpriz bir seçim olarak görülüyor, ancak Barcelona'dan kiralık gelen Rashford ve Newcastle forveti Anthony Gordon, güç ve hız sunarken aynı zamanda orta sahada da oynayabilecek kadar çok yönlü oyuncular.

Kaleci kadrosunda sürpriz yok, ancak Manchester City'de serbest oyuncu statüsüne geçmeye hazırlanan John Stones, sakatlıklarla dolu bir kulüp sezonunun ardından kadroya seçildi. Chelsea kaptanı Reece James sağ bekte ilk tercih haline gelirken, Nico O'Reilly ve Djed Spence sol bekte ilk 11'de yer almak için rekabet edecek.