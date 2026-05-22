Çeviri:
İngiltere'nin 2026 Dünya Kupası kadrosu: Jude Bellingham ve Noni Madueke kadroda yer alırken, Phil Foden ve Cole Palmer Thomas Tuchel'in 26 kişilik kadrosuna giremedi
Üç Aslan, Kuzey Amerika'da ses getirmeyi umuyor
Tuchel, nihai kadrosunu oluştururken pek çok kadro seçimi konusunda zorluk yaşadı; İngiltere’nin ön kadro listesinde yer alan 55 ismin sayısını azaltması gerekiyordu. Bu süreç tamamlandı ve aralarında üst düzey deneyim ve önemli kupa başarılarına sahip yıldızlarla dolu bir oyuncu grubuna güvenildi.
Three Lions kadrosunda garantili ilk 11'de yer alacak çok az oyuncu olduğu için, sahanın hemen her pozisyonunda zorlu kararlar alınması gerekti. Seçilen oyuncuların artık Kuzey Amerika topraklarında başarıya aç taraftarların umut ve beklentilerini karşılayarak coşkuyla sahaya çıkmaları bekleniyor.
İngiltere'nin 2026 Dünya Kupası kadrosunun tam listesi
Kaleciler:
Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace), James Trafford (Manchester City)
Defans oyuncuları:
Ezri Konsa (Aston Villa), Dan Burn (Newcastle), John Stones (Manchester City), Marc Guehi (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Tino Livramento (Newcastle), Reece James (Chelsea), Nico O’Reilly (Manchester City), Djed Spence (Tottenham)
Orta saha oyuncuları:
Jude Bellingham (Real Madrid), Kobbie Mainoo (Manchester United), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Declan Rice (Arsenal), Jordan Henderson (Brentford), Eberechi Eze (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa)
Forvetler:
Harry Kane (Bayern Münih), Ivan Tony (Al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa), Bukayo Saka (Arsenal), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona/Manchester United), Anthony Gordon (Newcastle)
İngiltere'nin 2026 Dünya Kupası kadrosuna kimler seçildi?
Kadronun belirlenmesi öncesindeki tartışmalar, yaratıcı oyun kurucu pozisyonlarını kimin dolduracağı konusuna odaklandı; zira İngiltere bu alanda adeta bir zenginlik bolluğuna sahip. Real Madrid’in “Galactico”su Bellingham, Üç Aslanlar’ın 10 numara rolünü üstlenecek gibi görünüyor. Arsenal ile Premier Lig şampiyonluğunun tadını yeni çıkaran Eberechi Eze, Aston Villa’nın yıldızı Morgan Rogers ile birlikte alternatif bir seçenek sunacak.
Rekor kıran kaptan Harry Kane, forvet hattını yönetecek ve gollerin peşine düşecek. Suudi Pro Ligi'nde forma giyen Toney, Tuchel tarafından sıklıkla göz ardı edilmişti ancak tam da doğru zamanda kadroya geri çağrıldı. Villa'nın forveti Watkins de, Euro 2024'te Hollanda'ya karşı sergilediği yarı final kahramanlığını tekrarlayabileceğini göstermeyi umuyor.
Jordan Henderson da kadroda yer alan bir başka deneyimli isim olurken, Michael Carrick yönetimindeki Manchester United'da kendini kanıtlayan Kobbie Mainoo, Dünya Kupası kadrosuna son anda girmeyi başardı. Madueke, Arsenal'de ilk 11'de yer alacağı garanti olmadığı için kanatlarda biraz sürpriz bir seçim olarak görülüyor, ancak Barcelona'dan kiralık gelen Rashford ve Newcastle forveti Anthony Gordon, güç ve hız sunarken aynı zamanda orta sahada da oynayabilecek kadar çok yönlü oyuncular.
Kaleci kadrosunda sürpriz yok, ancak Manchester City'de serbest oyuncu statüsüne geçmeye hazırlanan John Stones, sakatlıklarla dolu bir kulüp sezonunun ardından kadroya seçildi. Chelsea kaptanı Reece James sağ bekte ilk tercih haline gelirken, Nico O'Reilly ve Djed Spence sol bekte ilk 11'de yer almak için rekabet edecek.
İngiltere'nin 2026 Dünya Kupası kadrosuna kim giremedi?
Foden’ın bu sezon Manchester City’de yaşadığı form düşüklüğü sonuçta ona pahalıya mal olurken, 2024 yılında İngiltere’de Yılın Erkek Futbolcusu seçilen Chelsea’nin yıldızı Palmer da, kulüp ve milli takımda üst üste 14 maçta gol atamama serisiyle ligdeki performansındaki düşüşün bir sonucu olarak kadroda yer alamadı.
Bu sezon kariyerinin en iyi performansı olan 17 golle Morgan Gibbs-White, Tuchel'in dikkatini çekmeyi uman bir başka isimdi, ancak Nottingham Forest'ın yıldızı bir kez daha göz ardı edildi.
Crystal Palace'tan Adam Wharton, Everton'dan James Garner ile birlikte İngiltere'nin derin orta saha kadrosunun en alt sıralarından düştü. Jarrod Bowen'ın zor günler geçiren West Ham takımında gösterdiği çaba ise onu bir başka büyük turnuvaya taşımaya yetmedi.
Brighton ve Leeds'te forma giyen deneyimli forvetler Danny Welbeck ve Dominic Calvert-Lewin, 2025-26 sezonunda ikisi toplam 27 Premier Lig golü atmalarına rağmen kadroya alınmadı. Newcastle'ın kanat oyuncusu Harvey Barnes ise, kendisine fırsat verildiğinde İskoçya'ya bağlılık yemini etseydi diye düşünüyor olabilir.
Savunmada, son turnuvalarda İngiltere'nin temel direği olan United'ın stoperi Maguire, kadroya alınmaması nedeniyle hayal kırıklığını dile getirirken, Real Madrid'den Trent Alexander-Arnold ve Newcastle'dan Lewis Hall, bek pozisyonlarını garantileyemedi; ayrıca, Arsenal'in çok yönlü savunma oyuncusu Ben White de zamansız bir sakatlık nedeniyle aynı durumun içine düştü.
İngiltere'nin 2026 Dünya Kupası maç programı: Üç Aslanlar kiminle, ne zaman ve nerede karşılaşacak?
İngiltere, turnuva öncesinde iki hazırlık maçı oynayacak; bu maçlar, takımın ABD’deki koşullara alışmasına yardımcı olacak ve Tuchel’e son dakika denemeleri yapma fırsatı sunacak.
6 Haziran'da Yeni Zelanda ile karşılaşacak olan İngiltere, 10 Haziran'da ise Kosta Rika ile mücadele edecek. Asıl iş başlamadan önce maç kondisyonu ve keskinliğin kazanılması amacıyla, mümkün olduğunca çok sayıda oyuncuya süre verilmesi bekleniyor.
İngiltere, 17 Haziran'da Teksas'ın Arlington kentindeki AT&T Stadyumu'nda Hırvatistan ile karşılaşarak Dünya Kupası zaferi yolundaki mücadelesine başlayacak. Ardından, 23 Haziran'da New England Patriots NFL takımının evi olan Gillette Stadyumu'na giderek Gana ile karşılaşacak. L Grubu'ndaki mücadeleleri, finalin de oynanacağı MetLife Stadyumu'nda 27 Haziran'da Panama ile oynayacakları maçla sona erecek.