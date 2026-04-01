England World Cup ladder

İngiltere'nin 2026 Dünya Kupası kadro sıralaması: Cole Palmer kadrodan düşme tehlikesiyle karşı karşıya, ancak Jude Bellingham'ın önemi artıyor

Thomas Tuchel dönemindeki 12 maçta İngiltere, karışık sonuçlar ve performanslar sergiledi. Sir Gareth Southgate döneminden bu yana uzun süreler boyunca pek iyi oynamamış olsalar da, uluslararası futboldaki en iyi takımlardan biri olmaya devam ediyorlar. Bununla birlikte, çeşitli nedenlerden ötürü 2026 Dünya Kupası’nı kazanma konusunda favori takımlar arasında yer alıyorlar.

En göze çarpan özellik, kadrodaki yıldız oyuncuların kalitesi ve kadro derinliğidir. Üç Aslanlar, birkaç kilit oyuncuyu kaybetse bile, rakipleri kim olursa olsun onlardan çok daha fazla yetenek barındıran bir takım kurabilir.

Kadroya girmek için rekabet kızışıyor; bazı kilit oyuncular Alman teknik adamın yönetiminde henüz kendilerini kanıtlayamadı, ancak bazı yedek adaylar turnuva finallerine çağrılmayı hak edecek performanslar sergiledi.

Peki, Tuchel bu yaz kimi kadroya çağıracak? Kimin yeri garantili, kimininki tehlikede? GOAL, Dünya Kupası öncesinde İngiltere kadrosunun durumunu inceledi:

    Tartışmasız kilitler

    Öncelikle, bu kategorileri ele alırken, Tuchel’in kadroya çağırmak istediği her oyuncunun, FIFA’ya nihai kadro listesini göndermesi gereken tarihte formda olacağı varsayımından hareket etmeliyiz. Bununla birlikte, kulüp ve milli takımdaki performansları göz önüne alındığında, uçağa kesinlikle binecek oyuncu sayısı muhtemelen bir avuç kadar. Kaptan ve tüm zamanların en golcü oyuncusu Harry Kane, her zamanki gibi kadroda yer alacağı kesin.

    Arsenal'in bu kategoride iki temsilcisi var; Declan Rice ve Bukayo Saka, sakatlık yaşamadıkları sürece Three Lions'ın en istikrarlı yıldızlarından ikisi olmaya devam ediyor. Gunners'ın üçlü kupayı kovaladığı yoğun bir sezon sonu yaklaşırken, Tuchel, Haziran ayında bu oyuncuların gerçekten formda ve hazır olmaları için dua ediyor olacak.

    Yıllardır eleştirmenler, Jordan Pickford'u İngiltere kadrosundan çıkarmaya çalıştı, ancak Euro 2020'deki penaltı kurtarışlarından bu yana kadro içindeki önemi giderek arttı. Hepimiz bazen kendi kendine konuşan çılgın bir kaleciyi severiz; o, aksi belirtilene kadar 1 numara.

    Elbette, Tuchel'in hayatı buna bağlı olsa bile seçeceği oyuncuları sayarken Reece James'i göz ardı etmek bizim için büyük bir ihmal olur. Chelsea'de Alman teknik adam, James'i bugün olduğu gibi elit seviyede bir sağ bek haline getirmeye yardımcı oldu ve o pozisyon için tartışmasız ilk tercih.

    Toplam oyuncu sayısı: 5

    • Reklam
    Tuchel'in diğer liderleri

    Bir dönem, Jude Bellingham’ın kadrodaki yeri sorgulanır gibi görünüyordu. Tuchel, bir önceki ayki kampın devamlılığını sürdürmeye karar verdiği Ekim kampında Bellingham kadroda yer almamıştı; Real Madrid’in yıldızı kadroya geri döndüğünde bile teknik direktörden şu kaygı verici uyarı geldi: “En yetenekli oyuncuları bir araya getirmiyoruz, bir takım kurmaya çalışıyoruz. Kupaları takımlar kazanır, başka kimse değil." Ancak Galactico, Tuchel'in gözüne tekrar girmeyi başardı ve takımda onun yokluğunda alınan iki kötü sonucun ardından, Bellingham'ın yeri garantilenmiş görünüyor.

    Bellingham daha önce, yukarıda bahsedilen kilit oyuncuların yanı sıra, Ocak ayında Crystal Palace'tan Etihad Stadyumu'na transfer olduktan sonra etkileyici bir performans sergileyen ve Japonya maçında İngiltere kaptanı olarak görev alan Manchester City savunmacısı Marc Guehi'nin de yer aldığı liderlik ekibinin bir parçası olarak bahsedilmişti.

    Toplam oyuncu sayısı: 7

    Neredeyse kesin olan şeyler

    Sırada, Tuchel'in açıkça kullanmak istediği ve neredeyse kesin olarak güveneceği, ancak henüz onun en yakın çevresinin bir parçası olmayan oyuncular var. Son birkaç hazırlık kampında Morgan Rogers'ın 10 numara pozisyonundaki başarısı da Bellingham için durumu karmaşıklaştırdı; zira Aston Villa'lı oyuncu daha çok destekleyici bir rol üstlenmeye istekli.

    Tuchel'in beğendiği bir diğer Villa oyuncusu ise, İngiltere'deki en hızlı stoperlerden biri olan ve son birkaç kampta hızlı toparlanma hızıyla kendini kanıtlayan Ezri Konsa.

    Son birkaç kamp döneminde bu sıralamada şaşırtıcı bir hızla yükselen bir oyuncu da Nottingham Forest'tan Elliot Anderson'dır. Anderson, orta sahada Rice için mükemmel bir partner olduğunu kanıtlamış ve muhteşem performansları nedeniyle anlaşılır bir şekilde büyük altı kulüplerinden birine yüksek bedelli bir transferle bağlanmaktadır.

    Toplam oyuncu sayısı: 10

    Muhtemel bahisler

    Marcus Rashford, bu sezon Barcelona'ya kiralanarak yeniden canlandı; her ne kadar bir zamanlar Manchester United'da sergilediği süperstar seviyesine henüz dönmemiş olsa da. Ancak formda olan, hızlı, çok yönlü ve deneyimli bir forvet olarak 26 kişilik kadroda yer alması gerekir. Aynı şey Newcastle'dan Anthony Gordon için de geçerli.

    Kaleci pozisyonunda, Crystal Palace'ın kahramanı Dean Henderson şu anda Pickford'un en önemli yedeği olsa da, üçüncü ve son kaleci pozisyonunu kimin alacağı konusunda belirsizlik devam ediyor.

    Toplam oyuncu sayısı: 13

    John Stones

    Evet, John Stones’un kendine ait bir kategoriye ihtiyacı var. Biliyoruz, biliyoruz; tüm oyuncuların tamamen formda ve sakatlıksız olduğunu varsayacağımızı söylemiştik, ama bu Manchester City’nin savunma oyuncusu için mümkün değil.

    Stones, sağlığı elverirse uçağa binecek, ancak bu ihtimalin ne kadar olası ya da imkansız olduğuna bağlı olarak biraz daha gerçekçi davranıp onu bu sıralamada daha aşağıya almamız gerekiyor.

    Toplam oyuncu sayısı: 14

    Girenler çıkanlardan fazla

    İngiltere milli takımına seçilebilecek kaliteli sol beklerde bir sıkıntı yok denebilir, ancak iki isim diğerlerinden bir adım öne çıkıyor: Newcastle’dan Lewis Hall ve Manchester City’nin Carabao Kupası şampiyonu Nico O’Reilly. Bu pozisyonlar oldukça rağbet görüyor ve yoğun bir rekabetin konusu; özellikle de ikisinin de Mart ayında kendilerini öne çıkarmak için pek bir şey yapmamış olması göz önüne alındığında.

    Kobbie Mainoo'nun ilk fırsatta kadroya yeniden dahil edilmesi, Manchester United'ın orta saha oyuncusu için iyiye işaret, özellikle de pozisyonundaki rakiplerine göre Euro 2024 finali deneyimine sahip olması nedeniyle. Crystal Palace'tan Adam Wharton da o turnuvada yer almıştı ve inişli çıkışlı bir sezon geçirmesine rağmen Tuchel'in aklında kalmayı başardı.

    Tuchel, Eberechi Eze'ye, ilk yedek olarak bile olsa, güvenme eğilimindeydi ve Arsenal oyuncusunun bu kötü transfer döneminde kadroda yer almaması, ona olan sevgisini daha da artırmış olabilir.

    Tuchel'in takımının kenarında yer alan süperstarlar arasında, Manchester City'den Phil Foden muhtemelen kadroya girme şansını en yüksek olan isimdir. Eski Chelsea teknik direktörü, Foden'in teknik yeteneğine ve forvet hattındaki çok yönlülüğüne hayran görünüyor. Şu anda bu, tartışmalı bir seçim olacaktır.

    Toplam oyuncu sayısı: 20

    Yardımcı oyuncular

    Kulüp futbolunda olduğu gibi, 26 kişilik bir kadroda her oyuncunun ilk 11'de oynaması gerektiğini düşünmesi mümkün değildir. Soyunma odasındaki dengeyi sağlamak için, yerini bilen ve bundan memnun olan oyunculara da ihtiyaç vardır.

    Tuchel'in geçen hafta stoper seçeneklerini tartışırken bir başka eski Chelsea favorisi olan Trevoh Chalobah'ın adını anması dikkat çekicidir ve onun bek olarak da oynayabilmesi bir avantajdır.

    Tuchel, şu anda Brentford'da forma giyen Jordan Henderson'ın tecrübesine ve liderliğine güveniyor ve hatta Uruguay maçında bu orta saha oyuncusunu kaptan olarak görevlendirdi. Diğer uçta ise, Noni Madueke'nin her iki kanatta sergilediği doğrudan oyun tarzı ve gençlik coşkusu hâlâ taze.

    Artık tam bir milli oyuncu olan ve Carabao Kupası finalinde iyi bir performans sergileyen James Trafford, Manchester City'de her hafta oynamasa da son kaleci pozisyonunu alabilir.

    Toplam oyuncu sayısı: 24

    Uçurumun eşiğindeki yıldızlar

    Tuchel, oyuncuları sadece isimlerine göre değil, performanslarına ve takım içinde uyumlarına göre seçeceğini söylerken genel olarak sözünü tuttu.

    Trent Alexander-Arnold'un İngiltere kadrosundaki yeri neredeyse her zaman tartışma konusu olmuştur, ancak artık açıkça görülen şey, Real Madrid oyuncusunun fiziksel sorunlar dışında herhangi bir nedenle Dünya Kupası'nı kaçırmasının delilik olacağıdır. Uruguay ve Japonya maçlarındaki performanslarından sonra, Tuchel de bunu görecektir.

    Büyük maçlardaki tecrübesi, duran toplardaki tehlikesi ve hem oyuncular hem de taraftarlar arasında en sevilen isimlerden biri olması nedeniyle, Manchester United'ın gedikli oyuncusu Harry Maguire, Tuchel'in geçen hafta ona meydan okumasına rağmen, muhtemelen nihai kadroda yer almayı hak edecek kadar iyi bir performans sergilemiştir.

    Toplam oyuncu sayısı: 26

    Tehlikeli bölge

    İngiltere'nin Dünya Kupası kadrosuna giremeyecek bir isim olacaksa, bu kişi büyük olasılıkla Cole Palmer olabilir. Euro 2024 finali dışında İngiltere formasıyla kadroda kalmasını haklı çıkaracak pek bir şey gösteremedi; üstelik tam bir hazırlık dönemi geçiremediği iki zorlu yılın ardından yaz tatilini dinlenerek geçirmesi ona iyi gelebilir.

    Palmer, lüksden çok bir gerekliliktir. Büyük olasılıkla, kadrodan ayrılanlar nedeniyle yine de 26 kişilik kadroda yer alacaktır, ancak Haziran ve Temmuz aylarını evde geçirme riski bulunmaktadır.

    Toplam oyuncu sayısı: 27

    9. Savaş

    Tuchel’in Japonya maçına tanınmış bir forvet olmadan çıkması, Kane dışında elindeki seçeneklerden pek de memnun olmadığını gösteriyor. Tuchel, Kane’i bu İngiltere milli takımındaki yeri doldurulamaz etkisi açısından Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo ile karşılaştırmıştı. Bununla birlikte, yukarıdaki 27 kişilik kadrodan bir isim daha çıkarılacak olursa, bu muhtemelen son anda kadroya çağrılan bir santrfor olacaktır.

    Hiçbir şey yapmayarak, Ollie Watkins'in Aston Villa'da sezonu iyi bir performansla bitirmesi koşuluyla, ilk tercih edilen yedek oyuncu olarak ünü oldukça güvende görünüyor. Öte yandan, Dominic Solanke'nin tekrar kadroya girebilmek için Tottenham'ı küme düşme tehlikesinden kurtarması gerekebilir.

    Dominic Calvert-Lewin, Uruguay karşısında 34 dakikalık kısa süreli performansında pek bir şey yapamadı ve Premier Lig'de kalma mücadelesinde de başarılı olmazsa, bir şans daha yakalaması zor olacak. Brighton'dan Danny Welbeck ve Al-Ahli'den Ivan Toney, Tuchel'in iki "Dom"unun kadroda yer almaması nedeniyle tekrar gündeme gelebilir.

    Toplam oyuncu sayısı: 31

    Okulu bırakanlara umut

    Kaçınılmaz olarak, Dünya Kupası kadrosuna girme şansı olan herkesin bu yaz formda olacağı söylenemez. Kesinlikle boş pozisyonlar olacak ve daha önce bahsedilen rol oyuncuları bu fırsatları bekleyenler arasında yer alacak.

    Defans hattında Djed Spence, Tino Livramento, Dan Burn, Fikayo Tomori ve Jarell Quansah birkaç kamp boyunca Tuchel ile yakın bir şekilde çalıştı, ancak kulüp seviyesinde Luke Shaw'un mükemmel formu ve Ben White'ın milli takıma dönüşü nedeniyle dikkatli olmaları gerekiyor.

    Tuchel, Everton'ın orta saha oyuncusu James Garner'a hayran kaldı ve onu Three Lions'daki ilk maçının ardından Federico Valverde'ye benzetti. Merseyside'ın diğer ucunda ise Liverpool'dan Curtis Jones da bir seçenek olarak göz ardı edilmemeli. Sahanın daha ilerisinde, West Ham kaptanı Jarrod Bowen her zaman kadroya girmenin bir yolunu buluyor, ancak yedek kulübesinden golcü olarak ilk tercih olma statüsü Newcastle'dan Harvey Barnes'ın tehdidi altında olabilir.

    Toplam oyuncu sayısı: 42

    Eski favoriler

    Tuchel’in Chelsea teknik direktörlüğü dönemindeki geçmişi, İngiltere milli takım kadrosunun kenarında yer alan diğer oyuncularla bizzat çalışma deneyimine sahip olduğu anlamına geliyor. Ruben Loftus-Cheek ve ConorGallagher, bu kademe içinde hâlâ bir şekilde yarışta olan iki isim; ancak Manchester United’da arka arkaya maçlara çıkamayan Mason Mount’u muhtemelen liste dışı bırakabiliriz (dolayısıyla o, nihai toplamda yer almayacak).

    Ayrıca, Tuchel'in İngiltere teknik direktörü olduğundan beri beğendiği, ancak 2025-26 sezonunu güçlü bir şekilde tamamlayarak kadroya geri dönmek için çaba sarf etmesi gereken oyuncular da var. Arsenal'den Myles Lewis-Skelly, Nottingham Forest'tan Morgan Gibbs-White ve Bournemouth'tan Alex Scott bu kategoriye giriyor.

    Toplam oyuncu sayısı: 47

    Uçmak için çok küçük

    Tuchel’in, Arsenal’in yıldızı Max Dowman ile Liverpool’un golcü yıldızı Rio Ngumoha’yı kadroya almayı düşünmesi gerektiği yönünde bir görüş var; zira bu iki oyuncu erkek futboluna ne kadar çabuk uyum sağladıkları ortada. Bu büyük kulüplerin sezonlarında sadece oynamakla kalmayıp anlamlı katkılar sunabilmiş olmaları, ülkelerini temsil etmeye de hazır olduklarını gösteriyor.

    Tuchel, bu ayın başlarında genç oyuncuları kadroya almayı reddetmedi, ancak şu aşamada onları 2026 Dünya Kupası'na yetiştirmesini beklemek biraz hayalci bir yaklaşım.

    Toplam oyuncu sayısı: 49

    Kaleci 'vibesmen'

    Kadroya, herkesin bildiği gibi herhangi bir takımda üstlenilebilecek en eğlenceli rol olan üçüncü ve son kaleci pozisyonunu kapmak isteyen isimlerle son vereceğiz. Eldivenlerinizi getirin, havayı canlandırın, iş tamam.

    Newcastle'da Nick Pope'un yerini alan Aaron Ramsdale, sıralamanın en üstündeki üç kaleciden herhangi biri herhangi bir nedenle kadrodan düşerse, mükemmel bir "neşe kaynağı" olacaktır. Brighton'ın yedek kalecisi Jason Steele de Mart ayındaki hazırlık maçlarına sürpriz bir şekilde dahil edilmesiyle gündeme geldi.

    Toplam oyuncu sayısı: 52

    2026 Dünya Kupası için öngörülen İngiltere kadrosu

    Kaleciler: Jordan Pickford, Dean Henderson, James Trafford

    Defans oyuncuları: Reece James, Marc Guehi, Ezri Konsa, John Stones, Lewis Hall, Nico O’Reilly, Trevoh Chalobah, Trent Alexander-Arnold, Harry Maguire

    Orta saha oyuncuları: Declan Rice, Jude Bellingham, Morgan Rogers, Elliot Anderson, Kobbie Mainoo, Adam Wharton, Jordan Henderson

    Forvetler: Harry Kane, Bukayo Saka, Marcus Rashford, Anthony Gordon, Eberechi Eze, Phil Foden, Noni Madueke