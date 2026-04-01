İngiltere'nin 2026 Dünya Kupası kadro sıralaması: Cole Palmer kadrodan düşme tehlikesiyle karşı karşıya, ancak Jude Bellingham'ın önemi artıyor

Öncelikle, bu kategorileri ele alırken, Tuchel’in kadroya çağırmak istediği her oyuncunun, FIFA’ya nihai kadro listesini göndermesi gereken tarihte formda olacağı varsayımından hareket etmeliyiz. Bununla birlikte, kulüp ve milli takımdaki performansları göz önüne alındığında, uçağa kesinlikle binecek oyuncu sayısı muhtemelen bir avuç kadar. Kaptan ve tüm zamanların en golcü oyuncusu Harry Kane, her zamanki gibi kadroda yer alacağı kesin.

Arsenal'in bu kategoride iki temsilcisi var; Declan Rice ve Bukayo Saka, sakatlık yaşamadıkları sürece Three Lions'ın en istikrarlı yıldızlarından ikisi olmaya devam ediyor. Gunners'ın üçlü kupayı kovaladığı yoğun bir sezon sonu yaklaşırken, Tuchel, Haziran ayında bu oyuncuların gerçekten formda ve hazır olmaları için dua ediyor olacak.

Yıllardır eleştirmenler, Jordan Pickford'u İngiltere kadrosundan çıkarmaya çalıştı, ancak Euro 2020'deki penaltı kurtarışlarından bu yana kadro içindeki önemi giderek arttı. Hepimiz bazen kendi kendine konuşan çılgın bir kaleciyi severiz; o, aksi belirtilene kadar 1 numara.

Elbette, Tuchel'in hayatı buna bağlı olsa bile seçeceği oyuncuları sayarken Reece James'i göz ardı etmek bizim için büyük bir ihmal olur. Chelsea'de Alman teknik adam, James'i bugün olduğu gibi elit seviyede bir sağ bek haline getirmeye yardımcı oldu ve o pozisyon için tartışmasız ilk tercih.

Toplam oyuncu sayısı: 5