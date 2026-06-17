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England line up GFXGetty/GOAL
Thomas Hindle

Çeviri:

İngiltere’nin 2026 Dünya Kupası açılış maçında Hırvatistan karşısında nasıl bir kadro sahaya çıkması GEREKİR: Thomas Tuchel’in Jude Bellingham ve Anthony Gordon’ı kadroya alması doğru bir karar, Bukayo Saka’yı dinlendirmek de mantıklı – ancak Üç Aslanlar’ın teknik direktörü savunma konusunda yanlış bir karar veriyor

Opinion
İngiltere
Dünya Kupası
T. Tuchel
J. Bellingham
B. Saka
N. Madueke
A. Gordon
M. Rashford
J. Stones
E. Konsa
M. Guehi
FEATURES
İngiltere - Hırvatistan

Thomas Tuchel, bir yılı aşkın süredir İngiltere’nin en iyi ilk 11’ini belirlemeye çalışıyordu; ancak Üç Aslanlar’ın 2026 Dünya Kupası serüvenine başlamasına az bir zaman kala, İngiltere’nin Dallas’ta Hırvatistan ile karşılaşacağı maçın son birkaç gününe kadar durum belirsizliğini korudu.

Tuchel daha önce, üzerinde kafa yorduğu “14 ya da 15” as oyuncusu olduğunu itiraf etmişti; sol kanat, sağ kanat, ofansif orta saha ve stoper olmak üzere dört pozisyon, turnuva öncesinde gerçekten tartışma konusuydu.

Son haberlere göre Tuchel, savunmadaki ikilisini belirlemiş ve Aston Villa'dan Ezri Konsa'nın yanında John Stones'u tercih ederek sürpriz bir seçim yapacak.

Sağ kanatta ise Bukayo Saka'nın yeri garantili gibi görünse de, Arsenal'in kanat oyuncusu Aşil tendonu sorunuyla boğuşuyor. Merkezde Jude Bellingham muazzam bir yetenek olsa da, Tuchel'in Morgan Rogers'a olan ilgisi iyi biliniyor. Sol kanatta ise Anthony Gordon ve Marcus Rashford, ilk 11'de yer almak için açık bir rekabet içinde.

Peki Tuchel Çarşamba günü kimi seçmeli? GOAL, İngiltere'nin Hırvatistan'la oynayacağı Dünya Kupası açılış maçı için tercih ettiği ilk 11'i açıklıyor...

  • England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport

    GK: Jordan Pickford

    Bu İngiltere milli takımında kendiliğinden akla gelen birkaç isim var ve Jordan Pickford da bunlardan biri. Kulüp düzeyinde eleştirenleri olsa da, Everton’ın kalecisi İngiltere forması giydiğinde her zaman görevini layıkıyla yerine getiriyor gibi görünüyor.

    Aslında, neredeyse on yıldır kendini kanıtlamış durumda. Ne de olsa, penaltı atışlarında galibiyeti getiren kaleci olmak, Üç Aslanlar için nadir görülen bir başarıdır. Hatta Pickford’un 2018’den bu yana penaltı atışlarında yaptığı dört kurtarış, öncüllerinin bundan önceki 22 yılda başardıklarının iki katıdır.

    Ancak o, bir penaltı uzmanından çok daha fazlasıdır. Pickford, yetenekli bir kaleci, iyi bir pasör ve bu takımın gerçek bir lideridir. James Trafford, uzun vadede onun yerini alacak isim olabilir, ancak kulüp düzeyinde düzenli olarak forma giymeye başlayana kadar, bu pozisyon Pickford’un elinden kaçırmaması gereken bir yerdir.

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  • Reece James England 2026Getty Images

    RB: Reece James

    İdeal bir dünyada bu, Reece James ile Trent Alexander-Arnold arasında başa baş bir rekabet olurdu. Ancak Real Madrid’deki kötü geçen ilk sezonun ardından Alexander-Arnold, adeta gözden düştü. Üstelik Tino Livramento’nun zamansız bir baldır sakatlığı geçirmesiyle, bu pozisyon artık kesinlikle James’in elinde.

    Bu hiç de kötü bir şey değil; o gerçekten müthiş bir bek. Bazı sakatlık endişeleri olabilir, ancak Chelsea kaptanının seviyesi tartışılmaz.

  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    CB: Ezri Konsa

    Eğer kadroya seçilseydi, Harry Maguire’ın İngiltere milli takımında ilk 11’de yer alması gerektiğine dair oldukça ikna edici bir argüman ortaya çıkardı. Ancak Manchester United’lı oyuncu kadroya alınmadı; Tuchel, görünüşe göre başka seçenekleri tercih etti.

    Konsa hiç de fena bir seçim değil. Aston Villa'da gerçek potansiyelini ortaya koydu ve İngiltere'nin en çok yönlü stoperlerinden biri haline geldi. Hava toplarını kazanma yeteneği konusunda soru işaretleri olabilir, ancak mükemmel bir top çalma yeteneğine sahip, sahayı iyi okuyor ve değerli bir geri dönüş hızına sahip.

  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    CB: Marc Guehi

    Tüm haberler, Marc Guehi’nin Dünya Kupası’nda İngiltere milli takımında ilk 11’de yer almayacağını gösteriyor gibi görünüyor ve bu durum oldukça şaşırtıcı. Sezonun uzun bir döneminde – ve belki de son 18 ay kadar bir süredir – İngiltere’nin en iyi stoperi oldu.

    Crystal Palace formasıyla, ister iki kişilik ister üç kişilik savunma düzeninde olsun, son çare olarak mükemmel bir savunmacıydı. Manchester City'ye transfer olduktan sonra başlangıçta zorluklar yaşadı, ancak kalite atılımını yaptıktan sonra kısa sürede uyum sağladı.

    Bunun yerine Tuchel, Guehi’nin takım arkadaşı Stones’u tercih etmiş gibi görünüyor; ancak Stones’un sakatlık geçmişi ve kondisyon eksikliği, onu adaylar listesinden dışlamalıydı.

  • Nico O'Reilly England 2026Getty

    LB: Nico O'Reilly

    Sol bek pozisyonu, bir süredir İngiltere için bir sorun teşkil ediyor. Üç Aslanlar, Luke Shaw’un 2021 Avrupa Şampiyonası’ndaki etkileyici performansından bu yana bu pozisyonda tam anlamıyla bir istikrar yakalayamadı ve bu pozisyonu sağlam bir şekilde doldurabilecek, formda ve tamamen sağlıklı bir sol bek bulmak oldukça zor oldu.

    İşte bu noktada, aslında tam anlamıyla bir sol bek olmayan Nico O'Reilly'ye geliyoruz. O'Reilly, aslında Pep Guardiola'nın oldukça klasik bir denemesi; top kontrolündeki yeteneği nedeniyle tamamen farklı bir role dönüştürülmüş bir ofansif orta saha oyuncusu. Bu deneme de harika sonuç verdi; O'Reilly'nin hücum içgüdüleri, geçtiğimiz sezon Manchester City'nin oynadığı birçok önemli maçta hayati öneme sahip oldu.

    Defansif yetenekleri sorgulanabilir – tabii ki bunun tek nedeni, City’de bu konuda çok fazla görev alması gerekmemesi. Ancak bu, İngiltere’nin bir süredir sol bek seçiminde hissedebileceği en rahat durumdur.

  • England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport

    CM: Elliot Anderson

    Elliot Anderson pek de göz alıcı bir futbolcu sayılmaz, ancak bu İngiltere takımına hayati bir denge katıyor. Nottingham Forest’ın orta saha oyuncusu, gerçek bir uzman olmasa da hemen hemen her konuda başarılı.

    Ve İngiltere için bu iyi bir şey. Anderson, orta saha arkadaşlarını bir araya getiren bağ dokusu gibidir. İngiltere'nin yetenekli bireylerden oluşan bir grup olarak mı, yoksa güvenilir bir takım olarak mı hatırlanacağı, herkesten çok ona bağlı olacaktır.

  • England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport

    CM: Declan Rice

    Burada bir açıklamaya gerek var mı ki? Declan Rice, Premier Lig’in en iyi orta saha oyuncusu ve dünyanın en iyileri arasında yer alıyor. İki turnuvadır İngiltere milli takımında düzenli olarak forma giyiyor ve bu durum burada da değişmeyecektir.

    İyi haber ne mi? Anderson daha geride bir pozisyonda oynayacağı için Rice muhtemelen biraz daha ileriye çıkabilecektir. Ne olursa olsun, Rice bu kadroda yer alacaktır.

  • England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport

    CAM: Jude Bellingham

    Saygısızlık etmek istemem ama Rogers-Bellingham tartışması hiç gündeme gelmemeliydi. Rogers, Aston Villa için harikalar yaratan muhteşem bir futbolcu ve muhtemelen bu yaz çok yüksek bir bedel karşılığında büyük bir kulübe transfer olacak.

    Ancak Bellingham, oyunun gidişatını değiştirebilen bir oyuncu. Real Madrid'de forma giyen bu oyuncunun eleştirenleri de var, ancak doğuştan gelen yeteneği, oyunu okuma becerisi ve golcü içgüdüsü onu İngiltere'nin en önemli oyuncularından biri yapıyor. Bellingham turnuvada iyi bir performans sergilerse, İngiltere'nin turnuvada ilerleme kaydetme şansı oldukça yüksek.

  • England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport

    RW: Noni Madueke

    Normal bir günde, form sorunu ortadan kalktığında Saka, İngiltere için tartışmasız bir ilk 11 oyuncusu ve gerçek bir fark yaratıcıdır. Turnuvalarda da iyi bir sicili var.

    Ancak Saka formunu koruyamıyor. Geçen sezonun sonlarında sakatlıklarla boğuştu ve bu durum, performansının sürekli düşmesiyle kendini gösterdi. Şampiyonlar Ligi finalindeki oldukça kötü performansı, durumu özetliyordu.

    Arsenal'de fiilen yedeği olan Madueke, Saka kadar iyi olmasa da daha dinç. Tuchel'in koşan oyuncuları sevdiği düşünülürse, Madueke doğru seçimdir — bu, bir nevi kalite düşüşü gibi görünse de.

  • England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport

    ST: Harry Kane

    Bunu açıklamaya gerek var mı ki? Taktiksel cennet, Harry Kane ve Ollie Watkins’i aynı takımda oynatmak olurdu; ilki 10 numara pozisyonunda, Watkins ise arkadan koşarak. İzlemesi kesinlikle eğlenceli olurdu, ancak çok fazla taktiksel hazırlık gerektirir.

    O halde işi basit tutalım. Kane forvette.

  • Anthony Gordon HIC 2-1Getty/ GOAL

    LW: Anthony Gordon

    İronik bir şekilde, İngiltere’nin en iyi iki sol kanat oyuncusu aynı kulüpte forma giyiyor – ya da en azından soyunma odasının kapısında birbirleriyle karşılaşıyorlar.

    Marcus Rashford, geçtiğimiz sezon Barcelona formasıyla zaman zaman muhteşem performanslar sergiledi ve bir dizi maçı kazandıran performansıyla adından söz ettirdi. Ancak bu, Blaugrana'nın onu Manchester United'dan kalıcı olarak transfer etmesi için yeterli görünmüyor.

    Bunun nedeni, Barça'nın o zamandan beri Anthony Gordon'u kadrosuna katmış olması. Benzer bir profile sahip olan Gordon, sahayı genişleten ve birkaç gol atabilen bir sol kanat oyuncusu.

    İngiltere için burada yanlış bir cevap yok, ancak sırf Rashford’dan daha iyi pres yapabilmesi nedeniyle bile olsa, tercih Gordon’dan yana olmalı.

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