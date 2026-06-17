İngiltere’nin 2026 Dünya Kupası açılış maçında Hırvatistan karşısında nasıl bir kadro sahaya çıkması GEREKİR: Thomas Tuchel’in Jude Bellingham ve Anthony Gordon’ı kadroya alması doğru bir karar, Bukayo Saka’yı dinlendirmek de mantıklı – ancak Üç Aslanlar’ın teknik direktörü savunma konusunda yanlış bir karar veriyor

Tuchel daha önce, üzerinde kafa yorduğu “14 ya da 15” as oyuncusu olduğunu itiraf etmişti; sol kanat, sağ kanat, ofansif orta saha ve stoper olmak üzere dört pozisyon, turnuva öncesinde gerçekten tartışma konusuydu.

Son haberlere göre Tuchel, savunmadaki ikilisini belirlemiş ve Aston Villa'dan Ezri Konsa'nın yanında John Stones'u tercih ederek sürpriz bir seçim yapacak.

Sağ kanatta ise Bukayo Saka'nın yeri garantili gibi görünse de, Arsenal'in kanat oyuncusu Aşil tendonu sorunuyla boğuşuyor. Merkezde Jude Bellingham muazzam bir yetenek olsa da, Tuchel'in Morgan Rogers'a olan ilgisi iyi biliniyor. Sol kanatta ise Anthony Gordon ve Marcus Rashford, ilk 11'de yer almak için açık bir rekabet içinde.

Peki Tuchel Çarşamba günü kimi seçmeli? GOAL, İngiltere'nin Hırvatistan'la oynayacağı Dünya Kupası açılış maçı için tercih ettiği ilk 11'i açıklıyor...