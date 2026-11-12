King’in millî takıma seçilmesi ve Fulham’daki günlerinin sayılı olup olmadığı sorulan, Fulham ve İngiltere’nin eski forveti Bent, MrQ Live Casino iş birliği kapsamında GOAL’e şunları söyledi: “Bence o büyük transfer beklenenden daha erken gerçekleşebilir çünkü King çok hızlı bir çıkış yaptı.

“Yapabildikleri açısından harika bir oyuncu. Ona yöneltilebilecek tek eleştiri muhtemelen gol ve asist sayıları. Bu sayılarını biraz artırabilir mi? Ama bunun dışında çok özel bir yetenek.

“Rakiplerini geçebiliyor, pozisyon yaratabiliyor. Ayrıca her durumda topu almaktan çekinmiyor. Pasıyla da top sürerek de hatları aşabiliyor. Onu çok beğeniyorum ve giderek daha iyi olacak.

“Fulham için ne yazık ki çok ama çok özel bir yeteneği kaybedecek gibi görünüyor. Ama onu İngiltere kadrosunda görmek beni sevindirdi. Gösterdiği performansla bunu sonuna kadar hak etti.”