İngiltere millî takımının yeni ismi Josh King’i çok geçmeden “büyük bir transfer” bekliyor: Darren Bent, Fulham’ın “özel yeteneğinin” hangi alanlarda kendini daha da geliştirebileceğini anlattı
Genç yıldız adayı futbolu kolaymış gibi gösteriyor
Batı Londralı King, sekiz yaşında katıldığı Fulham altyapısında yetişti. Ağustos 2024'te ilk resmi maçına çıktı ve kulüp formasıyla 57 maça ulaştı.
Edindiği tecrübeyle olgunluğu ve özgüveni de arttı. Çabuk ayaklarıyla dikkat çeken genç oyuncu, dar alanlarda topu almaktan çekinmemesi ve en sıkı savunmaları bile aşabilmesiyle tanınıyor.
Sahada rahatça süzülen King, zaman zaman futbolu zahmetsizmiş gibi gösterebiliyor; sahadaki soğukkanlılığını nadiren kaybediyor. Bir süredir en gözde genç yetenek olarak gösterilen King'in etkileyici gelişimi, uluslararası arenada artık daha da hız kazanıyor.
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King, İngiltere A Milli Takımı formasıyla ilk maçına çıkmayı umuyor
15 yaş altından 21 yaş altına kadar her yaş kategorisinde İngiltere'yi temsil eden King, Thomas Tuchel tarafından ilk kez millî takıma çağrılmasının ardından UEFA Uluslar Ligi'nde Hırvatistan veya İspanya karşısında İngiltere formasıyla ilk maçına çıkmayı umuyor.
En üst düzeyde kendini kanıtlaması King'in değerini daha da artıracak. Craven Cottage'a yönelik uzaktan gelen ilgi ise şimdiden hissediliyor. Her takım maçın kaderini değiştirebilecek yaratıcılık ararken, çok büyük bir transfer teklifinin masaya konması an meselesi olarak görülüyor.
King'in kaderinde yakın gelecekte Fulham'dan ayrılmak mı var?
King’in millî takıma seçilmesi ve Fulham’daki günlerinin sayılı olup olmadığı sorulan, Fulham ve İngiltere’nin eski forveti Bent, MrQ Live Casino iş birliği kapsamında GOAL’e şunları söyledi: “Bence o büyük transfer beklenenden daha erken gerçekleşebilir çünkü King çok hızlı bir çıkış yaptı.
“Yapabildikleri açısından harika bir oyuncu. Ona yöneltilebilecek tek eleştiri muhtemelen gol ve asist sayıları. Bu sayılarını biraz artırabilir mi? Ama bunun dışında çok özel bir yetenek.
“Rakiplerini geçebiliyor, pozisyon yaratabiliyor. Ayrıca her durumda topu almaktan çekinmiyor. Pasıyla da top sürerek de hatları aşabiliyor. Onu çok beğeniyorum ve giderek daha iyi olacak.
“Fulham için ne yazık ki çok ama çok özel bir yeteneği kaybedecek gibi görünüyor. Ama onu İngiltere kadrosunda görmek beni sevindirdi. Gösterdiği performansla bunu sonuna kadar hak etti.”
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Bellingham ve arkadaşlarıyla birlikte çalışan genç oyuncu
Bent’in de işaret ettiği gibi, King’in oyununda geliştirebileceği yönler var. Topla yeteneği tartışılmaz olsa da zaman zaman bu yeteneğini daha etkili kullanabilir. Onun gibi oyuncular, ürettikleri gol ve asistlerle değerlendirilir.
King, Fulham formasıyla şu ana kadar yalnızca dört gol kaydetti. Geçen sezon sadece iki asist yaparken 2026-27’de de aynı sayıya ulaştı. Yarattığı fırsatları değerlendirecek birine ihtiyaç duyduğu açık, ancak kendisi de daha fazla pozisyon yaratabilir.
İngiltere kadrosundaki yıldız oyuncularla çalışmak, King’in potansiyelini daha da ortaya çıkarmasına yardımcı olabilir. King, Jude Bellingham’la birlikte antrenman yapıyor; Morgan Rogers, Eberechi Eze ve Morgan Gibbs-White da birlikte çalıştığı isimler arasında. Cole Palmer ve Phil Foden, 10 numara pozisyonunda onun için başka rakipler. King’in milli formayı giymek ve gelecekte futbol hiyerarşisinde daha üst basamaklarda yer alan bir kulübe geçmek için performans düzeyini koruması gerekiyor.
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