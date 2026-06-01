İngiltere Milli Takımı x Three Lions! Olimpiyat Oyunlarındaki deneyim, Kuzey Amerika’nın kavurucu sıcağında İngiltere’nin Dünya Kupası zaferi yolunda nasıl bir destek oluyor?
Olimpiyatlarda başarıya giden yol
Kuzey Amerika’nın bunaltıcı nemiyle başa çıkabilmek amacıyla, Futbol Federasyonu İngiliz spor dünyasının en iyilerinden yardım istedi. Tuchel, teknik ekibinin, 30 derecenin üstüne çıkması beklenen sıcaklıklara oyuncuları hazırlamak için dünyanın dört bir yanından uzmanlarla işbirliği yaptığını doğruladı.
Sky Sports News'e konuşan Tuchel, "Oyuncuların sıcağa karşı bireysel tepkilerini biliyoruz ve soğutma stratejilerimiz hazır. Oyuncuların uyum sağlamasına yardımcı olacak çözümler bulmak için Team GB ve dünyanın dört bir yanındaki uzmanlardan yardım aldık. Kamp öncesinde onları ne kadar süreyle güneşe maruz bırakmak istediğimizi, güneşte antrenman yapmaları için ideal süreyi ve aşırıya kaçmamamız gerektiğini tam olarak biliyoruz" dedi.
Bu titiz hazırlık, geçen Haziran ayında Barselona'ya yapılan bir geziyi de içeriyordu. Burada yıldız oyuncular, biyometrik tabletler aracılığıyla iyileşme hızlarını takip etmek için özel ısı odalarında izlendi.
Üç Aslanlar için mazeret yok
Kuzey Amerika’daki hava koşulları ve Meksika’nın yüksek rakımı önemli engeller teşkil etse de Tuchel, takımının mağduriyet psikolojisine kapılmasına izin vermiyor. Üç Aslanlar, grup aşamasının ilerleyen dönemlerinde doğa koşullarıyla yüzleşmeden önce, iklim kontrollü bir kapalı stadyumda Hırvatistan’a karşı oynayacakları maçla turnuvaya yumuşak bir başlangıç yapacak.
Tuchel, "Koşullar en büyük düşmanımız değil, ancak oyuncularımız için uzun ve çok zorlu bir sezonun ardından bizim için bir avantaj da değil" dedi. "Bu Dünya Kupası'nda birçok zorluk olacak. Sıcaklık da bunlardan biri, ancak biz zaten hazırız. Bu bir faktör, ancak bunu bir mazeret olarak görmemeliyiz. Sadece bizim lehimize değil ve aşmamız gereken bir engel."
Miami uçuşu öncesinde güven oluşturma
Kadrosuyla ilgili son derece zor kararlar almasına rağmen Tuchel, Miami'ye uçacak grubun kupayı eve getirecek doğru kadro olduğu konusunda kararlı. Alman teknik adam, son antrenmanlarda gördüğü kalitenin kendisini, İngiltere'nin formasına ikinci bir yıldız eklemek için gerçek bir şampiyonluk adayı olduğuna ikna ettiğini vurguladı.
Kamp içindeki dostluk ortamını değerlendiren Tuchel, şunları söyledi: "Maçlara yeniden bağlandığımda ve Florida'daki takımı daha önce kurduğumuz yapıya yeniden bağlamak için antrenmanlarımızı ve toplantılarımızı düzenlediğimde, çok fazla kalite gördüm. Bu, bana anında uzun bir yol kat edebileceğimize dair tam bir inanç ve heyecan verdi. Uçağa binip, arkamı dönüp nihayet arkamda bir takım olduğunu görmek, Florida'ya varmak ve en çok sevdiğim şeyi, yani teknik direktörlük yapmayı gerçekleştirmek için sabırsızlanıyorum."
Ünlü isimlerin kadroda yer almaması sorunu
Kadro içindeki uyumu korumak, eski Chelsea teknik direktörü için bir öncelik olmuştur; bu, evde kalan oyunculara çok zor telefon görüşmeleri yapmak anlamına gelse bile. Tuchel, şöhretten ziyade takım ruhuna dayalı bir kadro kurmayı tercih etmiş ve Phil Foden ve Cole Palmer gibi tanınmış isimleri kadroya almamasıyla dikkat çekmiştir.
Teknik direktör, kadroya giremeyenlerin tepkilerinden derinden etkilendi ve onların profesyonelliğine dikkat çekti. "Kadroya çağrılmayan oyuncular bile bize en iyi dileklerini ilettiler ve çok güzel, dokunaklı tepkiler verdiler" dedi. "Tepkileri bana doğru yolda olduğumuzu gösteriyor ve bu da beni kişisel olarak heyecanlandırıyor."