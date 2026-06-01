Kuzey Amerika’nın bunaltıcı nemiyle başa çıkabilmek amacıyla, Futbol Federasyonu İngiliz spor dünyasının en iyilerinden yardım istedi. Tuchel, teknik ekibinin, 30 derecenin üstüne çıkması beklenen sıcaklıklara oyuncuları hazırlamak için dünyanın dört bir yanından uzmanlarla işbirliği yaptığını doğruladı.

Sky Sports News'e konuşan Tuchel, "Oyuncuların sıcağa karşı bireysel tepkilerini biliyoruz ve soğutma stratejilerimiz hazır. Oyuncuların uyum sağlamasına yardımcı olacak çözümler bulmak için Team GB ve dünyanın dört bir yanındaki uzmanlardan yardım aldık. Kamp öncesinde onları ne kadar süreyle güneşe maruz bırakmak istediğimizi, güneşte antrenman yapmaları için ideal süreyi ve aşırıya kaçmamamız gerektiğini tam olarak biliyoruz" dedi.

Bu titiz hazırlık, geçen Haziran ayında Barselona'ya yapılan bir geziyi de içeriyordu. Burada yıldız oyuncular, biyometrik tabletler aracılığıyla iyileşme hızlarını takip etmek için özel ısı odalarında izlendi.