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İngiltere milli takım teknik direktörünün Manchester United orta saha oyuncusunu eleştirmesinin ardından Thomas Tuchel, Kobbie Mainoo’ya yönelik muamelenin “tamamen haksız” olduğunu söyledi
Warnock, Tuchel’in kamuoyuna yönelik eleştirilerini sert bir şekilde kınadı
Eski Premier Lig teknik direktörü Warnock, Manchester United orta saha oyuncusu Mainoo’nun 2026 Dünya Kupası’nda tek bir dakika bile sahada yer alamaması üzerine, Tuchel’in Mainoo’ya yönelik yaklaşımını sert bir dille eleştirdi. “Üç Aslanlar”, Arjantin’e karşı yarı finalde yaşadıkları yürek burkan yenilginin ardından Miami’de Fransa ile üçüncülük maçı oynamaya hazırlanırken, Mainoo’nun kadroda yer almaması önemli bir tartışma konusu haline geldi.
"Antrenmanlarının pek iyi gitmediğini söyledi. Böyle bir şeyi basına söylemezsin," diyen Warnock, talkSPORT'un "Weekend Sports Breakfast" programında şunları ekledi: "Bunu oyuncuya söylersin. Omzuna elini koyup şöyle dersin: 'Bak evlat, antrenmanların pek iyi gitmiyor. Performansını biraz artırabilir misin?' Bu tamamen haksızlık. Bu tür konular takım içinde kalmalı."
- Getty Images Sport
Mainoo’nun yokluğuna ilişkin taktiksel sorular
Warnock, Mainoo’nun benzersiz teknik profilinin, İngiltere’nin Atlanta’da Arjantin’e karşı 2-1’lik acı verici yarı final yenilgisi sırasında tam da eksikliğini duyduğu şey olduğunu savundu. Tuchel, 21 yaşındaki United yıldızına sükûnet katması için başvurmak yerine, yoğun baskı altında sonunda çöken aşırı defansif bir blok kurdu.
Warnock, “O, son 25 dakikada tam da ihtiyaç duyulacak türden bir oyuncuydu; çünkü hızı var, topu tutabiliyor ve topla koşabiliyor,” dedi.
Mainoo, kadroya sürpriz bir şekilde dahil edilmesine rağmen göz ardı edildi
Mainoo, Crystal Palace’tan Adam Wharton ve Everton’ın orta saha oyuncusu James Garner’ın yerine seçilmesiyle, İngiltere’nin 2026 Dünya Kupası kadrosuna ilk başta biraz sürpriz bir şekilde dahil olmuştu. Kadro seçimi aşamasında Tuchel’in kendisine gösterdiği bu güven oyuna rağmen, Mainoo turnuvada henüz forma giymedi; bu durum, Kuzey Amerika’daki son maça yaklaşırken onun durumuna daha da fazla merak katıyor.
Warnock, Tuchel’in Mainoo’nun kadroda yer almasıyla ilgili nihai kararının ardındaki mantığı sorguladı. “Onu şimdi oynatacak mı, yoksa harika bir maç çıkararak Tuchel’i aptal durumuna düşürecek mi? Yoksa iyi bir maç çıkarması ihtimaline karşı onu oynatmaktan kaçınacak mı?” diye sordu. “Onu oynatacağını sanmıyorum, ama dinle, şimdi oynatmalı. Herkese bir maç şansı vermesi gerekmez mi?”
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Foster, soyunma odasında yaşanan anlaşmazlık konusunda uyarıda bulunuyor
Bu hayal kırıklığını yineleyen eski Three Lions kalecisi Ben Foster, Fransa ile oynanacak bronz madalya maçında Mainoo’nun kadroya hiç alınmamasının, kulislerdeki zehirli ortamı ortaya çıkaracağını öne sürdü.
talkSPORT'ta konuşan Foster, genç oyuncuyu kadro dışında bırakmaya devam etmenin inkar edilemez bir sorunu ortaya çıkaracağı konusunda uyarıda bulundu. Foster, "Onu kadroya almazsa sorun çıkacaktır" dedi. "Eğer bu maçta kesinlikle onu kadroya almazsa, ortada büyük bir kopukluk ya da büyük bir sorun var demektir."
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