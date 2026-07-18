İngiltere milli takım teknik direktörünün Manchester United orta saha oyuncusunu eleştirmesinin ardından Thomas Tuchel, Kobbie Mainoo’ya yönelik muamelenin “tamamen haksız” olduğunu söyledi

Warnock, Mainoo’nun benzersiz teknik profilinin, İngiltere’nin Atlanta’da Arjantin’e karşı 2-1’lik acı verici yarı final yenilgisi sırasında tam da eksikliğini duyduğu şey olduğunu savundu. Tuchel, 21 yaşındaki United yıldızına sükûnet katması için başvurmak yerine, yoğun baskı altında sonunda çöken aşırı defansif bir blok kurdu.

Warnock, “O, son 25 dakikada tam da ihtiyaç duyulacak türden bir oyuncuydu; çünkü hızı var, topu tutabiliyor ve topla koşabiliyor,” dedi.