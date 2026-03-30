İngiltere milli takım teknik direktörü, Real Madrid'in yıldızı Jude Bellingham'ı Japonya maçının kadrosuna almayarak risk almamayı tercih etti

Bellingham, iki maç boyunca milli takımında tek bir dakika bile forma giymeden Mart ayı milli maç aralığını tamamlayacak. Cuma günü Uruguay ile 1-1 berabere biten maçın kadrosuna hiç dahil edilmemesi, pek çok kişinin onun Japonya maçı için dinlendirildiğini düşünmesine neden olmuştu. Ancak Tuchel, bu dinlenme süresini uzatmayı tercih etti.

Onu kenarda tutma kararı, İngiltere'nin dostluk maçlarında forma giymesinden ziyade uzun vadede forma giyebilmesini öncelikli gördüğünü gösteriyor. İngiltere taraftarları Madrid'in "Galactico"sunu sahada görmeyi umarken, öncelik, hem milli takım sağlık ekibinin hem de İspanya'nın başkentindeki kulüp meslektaşlarının gözetiminde tam olarak iyileşmesi olmaya devam ediyor.