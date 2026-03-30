Çeviri:
İngiltere milli takım teknik direktörü, Real Madrid'in yıldızı Jude Bellingham'ı Japonya maçının kadrosuna almayarak risk almamayı tercih etti
Madrid'li yıldızın sakin geçen milli maç arası
Bellingham, iki maç boyunca milli takımında tek bir dakika bile forma giymeden Mart ayı milli maç aralığını tamamlayacak. Cuma günü Uruguay ile 1-1 berabere biten maçın kadrosuna hiç dahil edilmemesi, pek çok kişinin onun Japonya maçı için dinlendirildiğini düşünmesine neden olmuştu. Ancak Tuchel, bu dinlenme süresini uzatmayı tercih etti.
Onu kenarda tutma kararı, İngiltere'nin dostluk maçlarında forma giymesinden ziyade uzun vadede forma giyebilmesini öncelikli gördüğünü gösteriyor. İngiltere taraftarları Madrid'in "Galactico"sunu sahada görmeyi umarken, öncelik, hem milli takım sağlık ekibinin hem de İspanya'nın başkentindeki kulüp meslektaşlarının gözetiminde tam olarak iyileşmesi olmaya devam ediyor.
Tuchel, öncelikle güvenliği ön planda tutan bir yaklaşım benimsiyor
BBC'ye, 22 yaşındaki oyuncuyu yaklaşan maç kadrosuna almama kararı hakkında konuşan Tuchel, bu kararının nedenlerini net bir şekilde açıkladı. Alman teknik direktör şöyle konuştu: "Jude ile risk almayacağız çünkü kas sakatlığından yeni çıktı ve ne olacağı belli olmaz."
Madrid'in yıldızını peşini bırakmayan sakatlık geçmişi
Bellingham'ın sakatlık sorunları, Şubat ayında Rayo Vallecano ile oynanan lig maçında sol bacağındaki hamstring kasında yırtık meydana gelmesiyle başladı. Bu sakatlık nedeniyle uzun bir süre sahalardan uzak kalan oyuncu, Álvaro Arbeloa'nın taktiksel düzeninin odak noktası haline geldiği sezonunda kesintiye uğradı.
Kısa süre önce Real Madrid formasıyla sahalara dönse de, sınırlı bir süreyle oynadı. Atletico'ya karşı kazanılan kritik Madrid derbisinde yedek olarak sahaya çıktı, ancak henüz yüzde 100 performans gösteremediği belliydi. Tuchel'in devreye girip daha fazla zorlanmasını önlemesine neden olan, bu ritim eksikliği ve hamstring sakatlıklarının hassas doğasıdır.
Real Madrid rahat bir nefes aldı
Santiago Bernabéu'da Bellingham'ın dinlendirileceği haberi büyük bir rahatlama ile karşılanacaktır. La Liga'nın son haftaları ve hayati önem taşıyan Şampiyonlar Ligi maçlarını da içeren yoğun bir fikstürle boğuşan Real Madrid, orta sahanın kilit oyuncusunu bir başka uzun süreli sakatlık nedeniyle kaybetmeyi göze alamaz. Kulüp ile İngiltere milli takımı arasındaki iletişim, oyuncunun yükünü yönetme konusunda meyvesini vermiş görünüyor.