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İngiltere milli takım teknik direktörü, kimin “patron” olduğunu açıkça ortaya koyarken, Jude Bellingham’ın Thomas Tuchel ile yaşadığı “karakter çatışmasından” ders alacağına inanılıyor
Bellingham, İngiltere’nin Hırvatistan’la oynadığı açılış maçında gol attı
Bellingham, o maçta şüphecilere mükemmel bir cevap verdi; kendisini dünya çapında bir süperstar haline getiren enerji dolu ve koşu gücü yüksek bir performans sergiledi.
Çabalarının hak ettiği ödül, Teksas'taki AT&T Stadyumu'nda ikinci yarının başlarında geldi. Kendine özgü bir hızla ceza sahasına girip ağlara sert bir şut gönderdi ve Three Lions'ı o gün tekrar öne geçirdi; takım sonunda 4-2'lik bir galibiyet elde etti.
Morgan Rogers’ın ilk 11’deki yerini almak için ona sıkı bir rekabet yaşatmasına rağmen Bellingham beklentileri karşıladı. 22 yaşındaki oyuncu, neden bu kadar yüksek değer gördüğünü ve birçok kişi tarafından neslinin en yetenekli oyuncusu olarak kabul edildiğini bir kez daha kanıtladı.
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İngiltere’deki pembe dizi: Bellingham ve Tuchel’in iş ilişkisi
Tuchel’in Birmingham doğumlu oyuncu ve onun sahadaki bazı davranışlarından her zaman ikna olmadığına dair iddialar var; ancak bu tartışmada bir parça pantomim ve pembe dizi unsuru da var mıydı? Yani, İngiltere’nin Alman teknik direktörü, bir süredir kesinleşmiş olabilecek büyük bir karar vermeden önce bu oyuna memnuniyetle katılmış olabilir mi?
Bu soru Mills’e yöneltildiğinde, eski Three Lions savunma oyuncusu – betTOM adına konuşarak – GOAL’a şunları söyledi: “Bence ikisi arasında açıkça bir tür kişilik çatışması vardı. Bu birkaç kez yaşandı.
“Bence Thomas Tuchel açıkça ‘patron benim, yetki bende’ demek istiyordu ve haklı da. Kimi ne zaman seçeceği tamamen onun yetkisi dahilinde. Ve bence bu belki de herkese yönelik bir uyarıydı: ‘Patron benim, kimi seçmek istersem onu seçerim, kararları ben veririm; kim olursanız olun, ne olursanız olun, kendinizi ne kadar iyi görürseniz görün, eğer sizi oyuncu olarak seçmezsem, bununla yaşamayı öğrenmek ve buna çok, çok çabuk alışmak zorunda kalacaksınız.
“Açıkçası o olağanüstü bir oyuncu ve aynı zamanda çok, çok genç. Bence bunu bazen unutuyoruz. Thomas Tuchel’in daha önce hoşuna gitmeyen bazı tuhaf davranışları ve öfke patlamaları olabilir; belki aralarında bir konuşma geçti ve bu, içindeki herkes için bir öğrenme süreci. Jude yaşlandıkça ve daha deneyimli hale geldikçe olgunlaşacaktır. Bence bazen onun ne kadar genç olduğunu unutuyoruz.”
Bellingham, tutkuyla oynadığında en iyi halini sergiliyor
Bellingham, içindeki en iyi yanları ortaya çıkarmak için bir kıvılcımın çakılması gereken bir karakter olarak değerlendirilebilir; bu hareketli oyun kurucu, “ben ve tüm dünya” zihniyetini benimsediğinde en iyi performansını sergiliyor.
Mills, gelecek sezon Santiago Bernabeu’da Jose Mourinho ile çalışacak olan bir oyuncunun, omzuna konfor verici bir el dokunuşundan ziyade sert sevgiye daha iyi tepki verip vermediğini sorulduğunda şunları ekledi: “Bence ikisinin bir karışımı. Kendisine duyulan güveni ve çok önemli olduğuna dair inancı açıkça seviyor ve bu onun için önemli.
“Sanırım bu ortamda sevildiğini hissetmeye ihtiyacı var. Ama bence nihayetinde başını aşağı eğip ikinci yarıdaki gibi performanslar sergilemesi gerekiyor. Neler yapabileceğini biliyoruz. Onun orta sahada itici güç olan bir oyuncu olduğunu, ceza sahasına doğru koşular ve ani ataklar yapabileceğini ve fırsat verildiğinde golü atabileceğini biliyoruz.
“Sadece son turnuvadan ve o zamandan bu yana oynanan İngiltere maçlarından edindiği dersleri ve Real Madrid’deki deneyimlerini birleştirerek, gerçek bir takım oyuncusu olduğunu kanıtlaması gerekiyor; çünkü bu seviyede her şey bununla ilgili. En üst düzeyde bir takım oyuncusu olmalısın ve umarız yedi maç kadar birlikte kalacak bir kadroda ihtiyacın olan da budur.”
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