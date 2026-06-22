Tuchel’in Birmingham doğumlu oyuncu ve onun sahadaki bazı davranışlarından her zaman ikna olmadığına dair iddialar var; ancak bu tartışmada bir parça pantomim ve pembe dizi unsuru da var mıydı? Yani, İngiltere’nin Alman teknik direktörü, bir süredir kesinleşmiş olabilecek büyük bir karar vermeden önce bu oyuna memnuniyetle katılmış olabilir mi?

Bu soru Mills’e yöneltildiğinde, eski Three Lions savunma oyuncusu – betTOM adına konuşarak – GOAL’a şunları söyledi: “Bence ikisi arasında açıkça bir tür kişilik çatışması vardı. Bu birkaç kez yaşandı.

“Bence Thomas Tuchel açıkça ‘patron benim, yetki bende’ demek istiyordu ve haklı da. Kimi ne zaman seçeceği tamamen onun yetkisi dahilinde. Ve bence bu belki de herkese yönelik bir uyarıydı: ‘Patron benim, kimi seçmek istersem onu seçerim, kararları ben veririm; kim olursanız olun, ne olursanız olun, kendinizi ne kadar iyi görürseniz görün, eğer sizi oyuncu olarak seçmezsem, bununla yaşamayı öğrenmek ve buna çok, çok çabuk alışmak zorunda kalacaksınız.

“Açıkçası o olağanüstü bir oyuncu ve aynı zamanda çok, çok genç. Bence bunu bazen unutuyoruz. Thomas Tuchel’in daha önce hoşuna gitmeyen bazı tuhaf davranışları ve öfke patlamaları olabilir; belki aralarında bir konuşma geçti ve bu, içindeki herkes için bir öğrenme süreci. Jude yaşlandıkça ve daha deneyimli hale geldikçe olgunlaşacaktır. Bence bazen onun ne kadar genç olduğunu unutuyoruz.”