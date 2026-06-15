Bellingham, uzun süredir devam eden omuz rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından iyileşme sürecine girdiği için bu sezonun başlangıcını kaçırdı. Yaz hazırlık dönemini kaçıran oyuncu, kondisyon açısından geride kalmıştı.

Kaçınılmaz olarak, maç formuna kavuşması biraz zaman aldı. 1 Şubat'ta Rayo Vallecano ile oynanan maçta sakatlık geçirdikten sonra bir kez daha sahalardan uzak kalmak zorunda kaldı; o gün hamstring sakatlığı nedeniyle sahayı gözyaşları içinde terk etmişti.

La Liga'daki son üç maçında iki gol atarak bir nevi son bir patlama yaşadı, ancak o aşamada İngiltere'nin bir başka büyük turnuvada ilk on birde yer alıp alamayacağı konusunda hala soru işaretleri vardı.

Bellingham, Three Lions kadrosunda Aston Villa'nın oyun kurucusu Morgan Rogers ve Premier League şampiyonu Arsenal'in yıldızı Eberechi Eze gibi isimlerle kıyasıya bir rekabet içinde. Tuchel, en azından kamuoyu önünde, belirli bir 10 numara oyuncusu konusunda taahhütte bulunmayı reddetti.

Uluslararası alanda uğraşılması gereken sorunların yanı sıra, Madrid'de yaşananlar da dikkatini dağıtıyor. Gizemli Portekizli teknik direktör Mourinho, 63 yaşında tanıdık ortamına şok bir dönüş yaparak Santiago Bernabeu'ya ikinci kez geri döndü.

Kendini "Special One" olarak adlandıran Mourinho'nun İspanya'nın başkentinde uğraşması gereken çok şey var. İki yıldır önemli bir başarı elde edemeyen kadroyu yenilemekle birlikte, Kylian Mbappe, Vinicius Junior ve diğer oyuncuların egolarını en iyi şekilde nasıl yöneteceğini ve yatıştıracağını belirlemesi gerekiyor.