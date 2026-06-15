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İngiltere milli takım oyuncusu Jude Bellingham, Real Madrid’deki bu karmaşada “saklanacak yer bulamıyor”; Jose Mourinho’nun Santiago Bernabéu’ya “sirk müdürü” olarak geri dönüşünü karşılıyor
2025-26 sezonunda Bellingham'ın Real Madrid'deki gelişimi sakatlıklar nedeniyle aksadı
Bellingham, uzun süredir devam eden omuz rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından iyileşme sürecine girdiği için bu sezonun başlangıcını kaçırdı. Yaz hazırlık dönemini kaçıran oyuncu, kondisyon açısından geride kalmıştı.
Kaçınılmaz olarak, maç formuna kavuşması biraz zaman aldı. 1 Şubat'ta Rayo Vallecano ile oynanan maçta sakatlık geçirdikten sonra bir kez daha sahalardan uzak kalmak zorunda kaldı; o gün hamstring sakatlığı nedeniyle sahayı gözyaşları içinde terk etmişti.
La Liga'daki son üç maçında iki gol atarak bir nevi son bir patlama yaşadı, ancak o aşamada İngiltere'nin bir başka büyük turnuvada ilk on birde yer alıp alamayacağı konusunda hala soru işaretleri vardı.
Bellingham, Three Lions kadrosunda Aston Villa'nın oyun kurucusu Morgan Rogers ve Premier League şampiyonu Arsenal'in yıldızı Eberechi Eze gibi isimlerle kıyasıya bir rekabet içinde. Tuchel, en azından kamuoyu önünde, belirli bir 10 numara oyuncusu konusunda taahhütte bulunmayı reddetti.
Uluslararası alanda uğraşılması gereken sorunların yanı sıra, Madrid'de yaşananlar da dikkatini dağıtıyor. Gizemli Portekizli teknik direktör Mourinho, 63 yaşında tanıdık ortamına şok bir dönüş yaparak Santiago Bernabeu'ya ikinci kez geri döndü.
Kendini "Special One" olarak adlandıran Mourinho'nun İspanya'nın başkentinde uğraşması gereken çok şey var. İki yıldır önemli bir başarı elde edemeyen kadroyu yenilemekle birlikte, Kylian Mbappe, Vinicius Junior ve diğer oyuncuların egolarını en iyi şekilde nasıl yöneteceğini ve yatıştıracağını belirlemesi gerekiyor.
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Bellingham, Blancos ve İngiltere milli takımında kendini kanıtlamak istiyor
Galacticos'un yoğun olduğu ortamdaki bitmek bilmeyen dramların Bellingham'a pek de yararı olup olmadığı sorulduğunda, eski İngiltere orta saha oyuncusu Reid – İngiltere'nin önde gelen spor hatıra eşyaları müzayedecisi BUDDS'un düzenlediği, dünyanın en büyük Dünya Kupası temalı müzayedede konuşurken – GOAL'a şunları söyledi: “Buna cevap vermenin tek yolu sahada oynamaktır. Sahaya çıktığınızda saklanacak yer kalmaz.
Hepimiz onun yeteneğini biliyoruz. Benim, onun ya da basının bu konuyu konuşması sorun değil, bunu çözmenin tek bir yolu var: sahaya çıkıp oynamak. O yetenekli, oyunun her yönünü biliyor. Bu çocuk, yeteneği var. Sadece sahada istikrarlı olması gerekiyor. Kimseye nasıl yapması gerektiğini söylemek bana düşmez.”
Bellingham, "Özel Adam" Mourinho'nun rehberliğinde başarılı olacak mı?
Mourinho, insan yönetimi becerileriyle tanınan bir isim ve Bellingham’ı olabildiğince çabuk kendi efsanevi oyun tarzına uydurmak için can atıyor. Eski Chelsea teknik direktörü, bir zamanlar Frank Lampard’ı dünyanın en yıkıcı golcü orta saha oyuncusuna dönüştürmüştü. Aynı şeyi, bir başka hücumcu İngiltere milli oyuncusu için de yapabilir mi?
Bu soruya yanıt olarak Reid şunları ekledi: “Bellingham'da gerekli tüm özellikler var, hepsi var. Benim, Jose'nin, onun bu konuyu konuşması sorun değil - sahada gösterin. Benim düşüncem bu. Her şey sahada belli olur. Ve onda gerekli özellikler var.”
- BUDDS Auctions
Bellingham'ın odak noktası artık İngiltere ile 2026 Dünya Kupası'nda forma giymek
Bellingham, 2026 Dünya Kupası’nda İngiltere forması giyerek bu noktayı daha da vurgulayabilir. 2024 Avrupa Şampiyonası’nda Slovakya’ya karşı attığı ve artık ikonik hale gelen “başka kim olabilir ki” gol sevinciyle bunu kanıtlamış olan Bellingham, Üç Aslanlar için hâlâ potansiyel bir maç kazandıran isim olmaya devam ediyor ve Kuzey Amerika topraklarında başarı ile başarısızlık arasındaki farkı belirleyen isim olabilir.
Bu yaz 60 yıllık acı sona erdirilebilirse, o zaman ölümsüzler arasında bir yer edinilmiş olacak. 1966'da bu statüye ulaşan iki isim, Martin Peters ve Alan Ball, açık artırmaya çıkacak formalar arasında yer alıyor. Bellingham ve arkadaşları da gelecekte benzer düzeyde ilgi çekebilir.
BUDDS Dünya Kupası Müzayedesi 25 Haziran 2026'da gerçekleşecek ve 2 Haziran'da çevrimiçi zamanlı müzayede başlayacak. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın. Herhangi bir spor hatırasının ücretsiz çevrimiçi değerlemesi için buraya tıklayın.