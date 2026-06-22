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İngiltere milli takım kalecisi Khiara Keating, sözleşmesinin son yılına girerken diğer WSL kulüplerinden gelen teklifler nedeniyle Manchester City’nin yeni sözleşme teklifini reddetti
Büyük bir atılımın ardından yaşanan zorlu dönemler
Keating, 2023-24 sezonunda Manchester City’de dikkat çekici bir çıkış yakaladı; henüz bir genç olarak takımın 1 numaralı kalecisi konumuna yükseldi ve o yıl dokuz maçta kalesini gole kapatarak WSL Altın Eldiven ödülünü kazanan en genç oyuncu oldu. Bu performansı sayesinde İngiltere milli takımına da seçildi.
Ancak sonraki sezonlarda forma giyme şansı bulması daha zor hale geldi. 2024-25 sezonunda Keating, bir önceki yılki 22 maçtan daha az olan 12 lig maçında ilk 11'de yer aldı ve geçtiğimiz sezon WSL'de sadece dört kez ilk 11'de sahaya çıktı. 21 yaşındaki kaleci, City'nin Brighton'ı 4-0 yenerek şampiyonluğu kazandığı FA Kupası'nda ilk 11'de yer aldı, ancak beyin sarsıntısı geçirdiği için final maçını kaçırdı.
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Uluslararası boyutları
Bu durum, Keating’in İngiltere milli takımındaki kariyerini de etkiledi; oyun süresi eksikliği nedeniyle Keating, 2026 yılında Sarina Wiegman’ın kadrolarının bir kısmında yer almadı. 21 yaşındaki oyuncu, geçen yaz İsviçre'de üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonluğu kazanan kadroda yer aldı ve as kaleci Hannah Hampton'ın yedeği olarak görev yaptı. Birkaç ay sonra ise, tam da Etihad Stadyumu'nda Lionesses formasıyla ilk kez sahaya çıktı.
Ancak Keating, Ekim ayındaki o maçtan bu yana İngiltere kadrosunda yer almadı; bunun bazı nedenleri sakatlık, bazı nedenleri ise kulüp seviyesinde yeterince süre alamamasıydı. 2027 Kadınlar Dünya Kupası ufukta görünürken, Keating önümüzdeki yıl boyunca bu durumun değişmesini umuyor.
Keating, Manchester City’nin yeni sözleşme teklifini reddetti
Bu açıdan Man City’den ayrılmak bir çözüm olabilir mi? BBC Sport’un Pazartesi günü Keating’in kulübün yeni teklifini reddettiğini bildirmesinin ardından, bu senaryo kesinlikle daha olası bir sonuç gibi görünüyor. Habere göre, oyuncunun mevcut sözleşmesi önümüzdeki yaz sona eriyor ve WSL’deki başka kulüplerden de ilgi var; haberde ayrıca 21 yaşındaki oyuncunun “geleceği konusunda kararsız olduğu” belirtiliyor.
Geçen ay GOAL’a verdiği röportajda, 2025-26 sezonunda yeterince süre alamaması sorulduğunda Keating şöyle demişti: “Zor bir dönem oldu. Sonuçta herkes oynamak ister, bu yüzden ligde olabildiğince fazla süre alamamak biraz hayal kırıklığı yarattı, ama her zaman başka bir fırsat vardır. Her zaman daha iyi olma şansı vardır ve oynadığım kupa maçlarında bu fırsatları değerlendirdiğimi düşünüyorum.
"Her zaman hazır olmayı öğrendiğimi düşünüyorum. İngiltere milli takımında da, Avrupa Şampiyonası’nda yedek kalmıştım, ancak Sarina her zaman hazır olmamı sağladı. Karen Bardsley ve Ellie Roebuck buradayken sabırlı olup beklemem gerekti. Sonuçta, ben buraya bir iş yapmak için geldim; bu yüzden ne olursa olsun her zaman elimden gelen en iyi şekilde hazırlanacağım."
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Manchester City’den ayrılma ihtimali var mı?
Keating, 2023-24 sezonunda parlamasını sağlayan düzenli oyun süresini yeniden elde etmek amacıyla, yeteneklerini başka bir WSL kulübüne taşımaya hazırlanıyor olabilir. Bu performansları, şu anda bu yaz bir kaleci transferi yapmayı düşünebilecek olan Liverpool takımını yöneten eski teknik direktör Gareth Taylor’ın yönetiminde sergilemişti.
Jennifer Falk, Ocak ayında Hacken'den kiralık olarak takıma katıldıktan sonra Reds için mükemmel bir iş çıkardı ve Noel'de ligin en alt sıralarında kalmış olan kulübün küme düşmesini önlemesinde kilit bir rol oynadı. Ancak BBC Sport'a göre, Liverpool İsveç milli takım oyuncusunu kadrosunda tutmak istese de bir anlaşmaya varılamadı.
Reds'in kadrosunda kaleci olarak Rachael Laws, Faye Kirby ve Rafaela Borggrafe bulunuyor. Bununla birlikte, Borggrafe geçen sezonun ikinci yarısını kiralık olarak geçirdi; Laws, Mayıs 2025'ten beri kulüp için forma giymedi; Kirby ise Ocak ayında Falk'ın takıma katılmasıyla yerini ona kaptırdı.