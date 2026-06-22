İngiltere milli takım kalecisi Khiara Keating, sözleşmesinin son yılına girerken diğer WSL kulüplerinden gelen teklifler nedeniyle Manchester City’nin yeni sözleşme teklifini reddetti

Keating, 2023-24 sezonunda Manchester City’de dikkat çekici bir çıkış yakaladı; henüz bir genç olarak takımın 1 numaralı kalecisi konumuna yükseldi ve o yıl dokuz maçta kalesini gole kapatarak WSL Altın Eldiven ödülünü kazanan en genç oyuncu oldu. Bu performansı sayesinde İngiltere milli takımına da seçildi.

Ancak sonraki sezonlarda forma giyme şansı bulması daha zor hale geldi. 2024-25 sezonunda Keating, bir önceki yılki 22 maçtan daha az olan 12 lig maçında ilk 11'de yer aldı ve geçtiğimiz sezon WSL'de sadece dört kez ilk 11'de sahaya çıktı. 21 yaşındaki kaleci, City'nin Brighton'ı 4-0 yenerek şampiyonluğu kazandığı FA Kupası'nda ilk 11'de yer aldı, ancak beyin sarsıntısı geçirdiği için final maçını kaçırdı.