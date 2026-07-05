Goal.com
Canlı

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
Mexico Azteca GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Çeviri:

İngiltere, Meksika’nın efsanevi Azteca kalesinde tarih, rakım ve atmosferin üstesinden gelip Dünya Kupası hayallerini canlı tutabilecek mi?

Analysis
Meksika
İngiltere
Dünya Kupası
FEATURES
Meksika - İngiltere

İngiltere, kısa bir süre önce Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşısında mucizevi bir galibiyet elde etmiş olsa da, Thomas Tuchel dikkatini hemen Meksika’da takımının “İmkansız Görev”ine çevirmekten kendini alamadı. Harry Kane’in maçın son dakikalarında attığı iki golün ardından Atlanta’da Üç Aslanlar’a dramatik bir 2-1 galibiyet kazandırmasının ardından Alman teknik adam gazetecilere, “Bu maçtan yeni çıktım ve hâlâ bunun tadını çıkarmaya çalışıyorum,” dedi.

"Ama şimdi Azteca'da Meksika'ya karşı oynayacaksınız. Bu, belki de yaşayabileceğiniz en güzel ve en heyecan verici maçlardan biri; her ne kadar bizi bekleyen çok, çok, çok fazla engel olsa da."

Tuchel haksız değil. 2026 Dünya Kupası başlamadan önce Javier Aguirre'nin takımının gücü konusunda haklı şüpheler olsa da, Meksika son 16 turuna doğru ciddi bir ivme kazandı ve Azteca Stadyumu bunun başlıca nedenlerinden biri.

  • TOPSHOT-WORLD CUP-1986-ARG-ENGAFP

    Büyülü anlar

    Azteca, dünya futbol tarihinin en unutulmaz maçlarına ve anlarına sahne olmuş, gerçek anlamda efsanevi bir stadyumdur.

    Stadyumda, 1970 Dünya Kupası'nda İtalya ile Batı Almanya arasında oynanan "Yüzyılın Maçı"nı anan bir plaket bulunmaktadır; ancak burası aynı zamanda, Brezilya efsanesi Pele'nin tüm zamanların en iyi milli takımını turnuvanın en ikonik zaferine taşıdığı final maçına da ev sahipliği yapmıştır.

    Ancak bazıları için Azteca, 1986'da Meksiko'da dört sihirli dakika içinde futbol tarihinin en tartışmalı ve aynı zamanda en güzel golünü atan Diego Maradona ile sonsuza dek anılacaktır.

    Bununla birlikte, Meksika’nın turnuva tarihi de Azteca Stadyumu ile iç içe geçmiştir.

    • Reklam
  • FBL-MEXICO-WORLD CUP 1986-MEXICO-BELGIUMAFP

    Başarının anahtarı

    El Tri, bugüne kadar 17 Dünya Kupası’na katıldı. Sadece iki kez çeyrek finale kadar yükselebildi ve her iki seferde de turnuvanın tek ev sahibi ülkesiydi.

    1970'te Meksika, grup aşamasındaki üç maçını da Azteca Stadyumu'nda oynadı; burada Sovyetler Birliği ile berabere kaldıktan sonra hem El Salvador'u hem de Belçika'yı yenerek eleme turuna yükseldi.

    Ancak Sovyetler ile puanları eşit olmasına rağmen, kura çekimi sonucunda Meksika ikinci sıraya yerleştirildi; bu da çeyrek final maçını Azteka Stadyumu’nda Uruguay yerine Toluca’da İtalya ile oynamak zorunda kalması anlamına geliyordu. Belki de kaçınılmaz olarak, El Tri, Azzurri’ye 4-1’lik bir hezimet yaşadı.

  • Mexico v Ecuador: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    İnanılmaz bir atmosfer

    Meksika, 1986’da manevi yuvasından uzaklaştırıldıktan sonra benzer bir hayal kırıklığı yaşadı. Grup aşamasında Azteca’da bir kez daha yenilgisiz kalan Meksika, daha sonra aynı sahada son 16 turunda Bulgaristan’ı mağlup ederek Batı Almanya ile çeyrek finalde karşılaşmaya hak kazandı.

    Ancak maç Monterrey’de oynandı ve El Tri, turnuvanın ikincisi olacak takımla 0-0 berabere kaldıktan sonra penaltılarda 4-1’lik acı bir mağlubiyet yaşadı.

    Birçok Meksikalı için maçın oynanacağı yer belirleyici bir faktör olmuştu; zira genel kanı, Azteca Stadyumu’nda Almanları yenebilecekleri yönündeydi. Neden mi? Her anlamda atmosfer yüzünden.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • Mexico v Ecuador: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Meksika'nın 12. adamı

    Öncelikle, Azteca 87.000'den fazla seyirci kapasitesine sahip muhteşem bir stadyumdur; dolayısıyla, Pazar günü İngiltere ile oynanacak son 16 turu karşılaşmasında olduğu gibi, Meksika taraftarlarıyla tıka basa dolduğunda, hem ilham verme hem de rakibi sindirme gücüne sahiptir.

    Aguirre’nin, 32’li turda Ekvador’u 3-0 yendikten sonra söylediği gibi, Azteca seyircisi Dünya Kupası’nda takımının “12. adamı” olmuştur.

    "Başka yerlerde destek görmediğimizi söylemek istemiyorum," diye açıkladı teknik direktör, Meksiko'da üst üste üçüncü Dünya Kupası galibiyetini tek bir gol bile yemeden aldıktan sonra. "Ancak burada, arkamızda bütün bir ülkenin olduğunu biliyoruz ve bu bizi çok motive ediyor. Hepimizin önümüzdeki maçlar için heyecanlı olduğunu söyleyebilirim."

    Buna karşılık İngiltere, Azteca'ya yapacakları seyahate endişeyle bakıyor; bunun nedeni ise Azteca'nın bir diğer önemli özelliği, yani deniz seviyesinden 7.300 fit (2.200 metre) yükseklikte yer alması.

  • FBL-WC-2026-MATCH80-ENG-CODAFP

    'Büyük dezavantaj'

    "Rakım elbette büyük bir dezavantaj olacak, çünkü dört günde fiziksel olarak buna uyum sağlayamayız," dedi Tuchel, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ni yendikleri maçın ardından. "Bu çok uzun sürer. Bu maçtan sonra sadece üç günümüz var. Bu, Meksika’nın sahip olacağı muazzam bir avantaj."

    Ev sahibi takım, havanın daha ince olduğu Azteca Stadyumu'na kesinlikle daha iyi alışmış olacak. Bu durum, kan dolaşımına daha az oksijen ulaşması anlamına geliyor ve bu da kalp atış hızının artmasına, dehidrasyona ve yorgunluğa yol açıyor.

    Yüksek irtifayla başa çıkmak için tercih edilen strateji, vücudu koşullara alıştırmak amacıyla haftalar öncesinden oraya varmaktır; ancak İngiltere’nin elindeki tek alternatif, bu etkileri ortadan kaldırmak için maçın başlama saatine mümkün olduğunca yakın bir zamanda oraya uçmaya çalışmaktır.

    Çek Cumhuriyeti teknik direktörü Miroslav Koubek’in debelirttiği gibi bu “hiç de ideal” bir hazırlık değil ve onun görüşü İngiltere için büyük önem taşımalı; zira kendi takımı, Harry Kane ve arkadaşlarının yapmak üzere olduğu şeyi, yani Atalanta’da bir maç oynadıktan sonra Meksiko Şehri’ndeki kalesinde El Tri ile mücadele etmeye gitmeyi çoktan yaşamış durumda.

    Belki de şaşırtıcı olmayan bir şekilde, Çekler için işler iyi gitmedi; Azteca’da 3-0’lık bir yenilgiye uğrayarak Dünya Kupası’ndaki serüvenlerini sonlandırdılar.

  • Mexico v Ecuador: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    'Durumum iyi'

    Elbette, İngiltere’nin Çek Cumhuriyeti’nden çok daha güçlü bir takım olduğu belirtilmelidir; aynı zamanda, Meksika’nın 2013’ten beri Azteca Stadyumu’nda mağlup olmamasına rağmen, bu süre zarfında sadece bir kez ilk 10’daki bir takımla, yani bu yılın Mart ayında Portekiz ile karşılaştığına da dikkat çekmek gerekir. Yine de Tuchel, Üç Aslanlar’ın çeyrek finale yükselmesinin önündeki bu engele karşı haklı olarak temkinli davranıyor.

    Ekvador, Almanya’ya karşı aldığı tarihi galibiyetin ardından Salı günü Azteka Stadyumu’na büyük bir özgüvenle geldi. Quito’da uzun süredir Dünya Kupası eleme maçlarına ev sahipliği yaptığı için yüksek irtifada oynamaktan da pek endişe duymuyordu; ancak seyircilerin baskısıyla başa çıkamadı.

    Ekvadorlu orta saha oyuncusu John Yeboah, “Tüm stadyum onların arkasında,” dedi ve “bunun onlara büyük bir itici güç sağladığını düşünüyorum.”

    Takım ile taraftarlar arasında kurulan bağ, şüphesiz her iki taraf için de faydalı oldu. Dünya Kupası’nda üst üste dört galibiyet alan Meksika, bir aydan az bir süre önce kargaşa içinde olan ülkeyi birleştirmek için kesinlikle çok şey başardı.

    "Şu anda, bu hafta ya da son iki hafta içinde, içimizde de büyük bir sevinç olduğu doğru," dedi Aguirre, oyuncularına güven aşılayan bu stadyumda oynanacak dördüncü maç öncesinde. "Antrenmanları izleyerek bunu anlayabilirsiniz. Antrenmanlarda ciddiler, ancak ayarlamalar söz konusu olduğunda disiplinliler.

    "Şöyle hissediyorum... Milli takımda inişler ve çıkışlar yaşadım, ama şu anda iyi bir durumdayız." Aslında, Meksika'nın İngiltere ile oynayacağı Dünya Kupası maçı için, sevgili Azteca Stadyumu'ndan daha iyi bir yer olamazdı.

Dünya Kupası
Meksika crest
Meksika
MEX
İngiltere crest
İngiltere
ENG