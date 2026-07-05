İngiltere, Meksika’nın efsanevi Azteca kalesinde tarih, rakım ve atmosferin üstesinden gelip Dünya Kupası hayallerini canlı tutabilecek mi?

Elbette, İngiltere’nin Çek Cumhuriyeti’nden çok daha güçlü bir takım olduğu belirtilmelidir; aynı zamanda, Meksika’nın 2013’ten beri Azteca Stadyumu’nda mağlup olmamasına rağmen, bu süre zarfında sadece bir kez ilk 10’daki bir takımla, yani bu yılın Mart ayında Portekiz ile karşılaştığına da dikkat çekmek gerekir. Yine de Tuchel, Üç Aslanlar’ın çeyrek finale yükselmesinin önündeki bu engele karşı haklı olarak temkinli davranıyor.
Ekvador, Almanya’ya karşı aldığı tarihi galibiyetin ardından Salı günü Azteka Stadyumu’na büyük bir özgüvenle geldi. Quito’da uzun süredir Dünya Kupası eleme maçlarına ev sahipliği yaptığı için yüksek irtifada oynamaktan da pek endişe duymuyordu; ancak seyircilerin baskısıyla başa çıkamadı.
Ekvadorlu orta saha oyuncusu John Yeboah, “Tüm stadyum onların arkasında,” dedi ve “bunun onlara büyük bir itici güç sağladığını düşünüyorum.”
Takım ile taraftarlar arasında kurulan bağ, şüphesiz her iki taraf için de faydalı oldu. Dünya Kupası’nda üst üste dört galibiyet alan Meksika, bir aydan az bir süre önce kargaşa içinde olan ülkeyi birleştirmek için kesinlikle çok şey başardı.
"Şu anda, bu hafta ya da son iki hafta içinde, içimizde de büyük bir sevinç olduğu doğru," dedi Aguirre, oyuncularına güven aşılayan bu stadyumda oynanacak dördüncü maç öncesinde. "Antrenmanları izleyerek bunu anlayabilirsiniz. Antrenmanlarda ciddiler, ancak ayarlamalar söz konusu olduğunda disiplinliler.
"Şöyle hissediyorum... Milli takımda inişler ve çıkışlar yaşadım, ama şu anda iyi bir durumdayız." Aslında, Meksika'nın İngiltere ile oynayacağı Dünya Kupası maçı için, sevgili Azteca Stadyumu'ndan daha iyi bir yer olamazdı.