İngiltere, Meksika’nın efsanevi Azteca kalesinde tarih, rakım ve atmosferin üstesinden gelip Dünya Kupası hayallerini canlı tutabilecek mi?

"Ama şimdi Azteca'da Meksika'ya karşı oynayacaksınız. Bu, belki de yaşayabileceğiniz en güzel ve en heyecan verici maçlardan biri; her ne kadar bizi bekleyen çok, çok, çok fazla engel olsa da."

Tuchel haksız değil. 2026 Dünya Kupası başlamadan önce Javier Aguirre'nin takımının gücü konusunda haklı şüpheler olsa da, Meksika son 16 turuna doğru ciddi bir ivme kazandı ve Azteca Stadyumu bunun başlıca nedenlerinden biri.